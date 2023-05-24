Телепрограмма, программа передач ТВ на 24 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 24 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 24 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 13-я - 14-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 13-я - 14-я серии

03:45 Пыльная работа. 39-я серия



ТВЦ



04:40 Любовные истории. Сердцу не прикажешь

05:20 Мой герой. Анна Якунина

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Худеем с программой «Доктор И...»

08:35 «Гостиница «Россия». 5-я - 6-я серии

10:40 Блеск и нищета советских миллионеров

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 5-я - 6-я серии

13:40 Мой герой. Глеб Калюжный

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Золотая кровь. Чертолье. 1-я - 2-я серии

16:55 Ирина Цывина. Не могу одна

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Я иду тебя искать-5. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 86-я серия

23:10 Прощание. Евгений Меньшов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Несуны

01:25 Крис Кельми. Рок, секс, алкоголь

02:05 Четыре жены Председателя Мао

02:45 Осторожно, мошенники! Убойная сила

03:15 Золотая кровь. Чертолье. 1-я - 2-я серии

04:45 Блеск и нищета советских миллионеров



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Команда». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 15-я - 16-я серии

22:15 Реализация. «Проходная пешка». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Проходная пешка». 1-я - 2-я серии

00:45 Чингачгук. «Адвокат дьявола». 1-я - 2-я серии

02:05 Чингачгук. «На крючке». 1-я серия

03:25 Законы улиц. Шмель

04:10 Законы улиц. Наводка

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Помогите, пох... ». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Глухарь. Возвращение. Грань

06:35 Глухарь. Возвращение. Спринт

07:20 Глухарь. Возвращение. Предатель

08:20 Глухарь. Возвращение. Золотишко

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Золотишко

09:55 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание

10:55 Глухарь. Возвращение. Майские-3

11:55 Глухарь. Возвращение. Сирены

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. «За неделю до весны». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Она

18:55 След. Кто смеётся последним

19:40 След. Глаза завидущие

20:35 След. Двойная ненависть

21:25 След. Мертвая попутчица

22:25 Свои-5. Ретроградный Меркурий

23:10 Свои-3. Блеск алмазов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сила Толи

01:20 След. Змеиный след

02:00 След. Местные

02:40 След. Сладкое мясо

03:15 Прокурорская проверка. Потеряшка

04:10 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Колыбель над бездной. 6-я серия

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. 70-я серия - «Своими глазами». 71-я серия - «Лошадь ломовая»

12:25 Порча. Крик

12:55 Знахарка. Хаос

13:30 Верну любимого

14:05 Голоса ушедших душ. Двойник

14:40 С чистого листа. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь зла. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. 70-я серия - «Своими глазами». 71-я серия - «Лошадь ломовая»

00:35 Порча. Крик

01:05 Знахарка. Хаос

01:40 Верну любимого

02:10 Голоса ушедших душ. Двойник

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 158-я - 159-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 8-я серии

10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 26-я - 28-я серии

13:00 Жуки. Сезон 2-3. 29-я - 40-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 8. 288-я - 291-я серии

21:00 И снова здравствуйте! 5-я - 6-я серии

22:00 Stand up. Сезон 8. 189-я серия

23:00 Stand up. Сезон 7. 151-я серия

00:00 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии

01:55 Студия Союз. Сезон 2. 30-я - 31-я серии

03:30 Импровизация. Сезон 2. 36-я - 37-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Совершенно летние. 14-я - 15-я серии

08:00 Юность. 6-я - 7-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:45 Принцесса и дракон

11:10 Большая свадьба

13:00 Кухня. Сезон 2. 18-я - 20-я серии

14:35 Кухня. Сезон 3. 1-я - 6-я серии

18:00 На выход! 8-я серия

19:00 Юность. 7-я - 8-я серии

20:00 Обратный отсчёт. 3-я серия

21:00 Ночь в музее: Секрет гробницы

23:00 Ангелы и демоны

01:40 По колено

04:35 Мультфильмы



Матч ТВ



04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Лучшие из лучших

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - А. Хилл

11:55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:25 Вид сверху

16:55 Karate Combat-2023

17:55 Футбол. Турнир развития УЕФА. Россия - Казахстан. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:25 Футбол. 1/2 финала. Кубок Турции. «Фенербахче» - «Сивасспор». Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 География спорта. Уват

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Бразилия - Доминиканская Республика. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания

04:15 Бадминтон. Чемпионат мира среди смешанных команд



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ford против Ferrari

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Скорость

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:30 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

12:30 Берега. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Берега. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Берега. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. Ледовое побоище. Александр Невский против Андреаса фон Вельвена

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Сашка

01:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

02:25 Восход Победы

03:55 Берега. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва ильфопетровская

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев

07:30 Новости культуры

07:35 Планеты. 2-я серия - «Марс»

08:30 Жизнь и судьба. Протоиерей Андрей Павленко

08:50 Тайник у красных камней. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Золотой шлягер«. Ведущая Наталья Шеманкова. 1994

12:00 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 3-я часть

13:30 Искусственный отбор

14:15 Свидетели времени. Всеволод Овчинников. Грамматика жизни

14:55 Настоящая война престолов. Людовик XIV - абсолютный монарх. 1661-1669

15:45 Жизнь замечательных идей. Срез без разреза

16:15 Белая студия

17:00 Новости культуры

17:15 «Евгений Колобов». 85 лет Борису Загряжскому

18:00 Мастера фортепианного искусства. Клаудио Аррау

18:40 Шрифт Петра Великого

19:30 Новости культуры

19:45 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт на Красной площади

21:40 Власть факта. Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор

22:25 Настоящая война престолов. Людовик XIV - абсолютный монарх. 1661-1669

23:15 Свидетели времени. Мир и война Вадима Синявского

23:55 Планеты. 3-я серия - «Юпитер»

00:45 ХX век. «Золотой шлягер». Ведущая Наталья Шеманкова. 1994

01:30 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф

02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:20 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

06:50 Пятница News. 83-я серия

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»

08:50 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

09:50 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

11:00 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

12:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

13:00 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

14:10 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

15:10 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»

16:20 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

17:30 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

18:50 На ножах. Сезон 8. 19-я серия

20:00 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

21:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

22:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 3-я серия - «Полезный выпуск»

00:10 Дьявол в деталях

02:20 Пятница News. 85-я серия

02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»

04:20 Пятница News. 84-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 У каждого своя война. 5-я - 8-я серии

08:40 Наше кино. История большой любви

09:10 Марьина роща. 13-я серия

10:00 Новости

10:10 Марьина роща. 13-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 3-я - 5-я серии

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

03:00 Новости

03:15 [Не]Фантастика

03:25 Наше кино. История большой любви

04:55 У каждого своя война. 9-я серия



Время начала передач - московское.



















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