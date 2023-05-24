Телепрограмма, программа передач ТВ на 24 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 24 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 24 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 13-я - 14-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 13-я - 14-я серии
03:45 Пыльная работа. 39-я серия
ТВЦ
04:40 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
05:20 Мой герой. Анна Якунина
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Худеем с программой «Доктор И...»
08:35 «Гостиница «Россия». 5-я - 6-я серии
10:40 Блеск и нищета советских миллионеров
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 5-я - 6-я серии
13:40 Мой герой. Глеб Калюжный
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Золотая кровь. Чертолье. 1-я - 2-я серии
16:55 Ирина Цывина. Не могу одна
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Я иду тебя искать-5. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 86-я серия
23:10 Прощание. Евгений Меньшов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Несуны
01:25 Крис Кельми. Рок, секс, алкоголь
02:05 Четыре жены Председателя Мао
02:45 Осторожно, мошенники! Убойная сила
03:15 Золотая кровь. Чертолье. 1-я - 2-я серии
04:45 Блеск и нищета советских миллионеров
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Команда». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Месть». 1-я - 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 15-я - 16-я серии
22:15 Реализация. «Проходная пешка». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Проходная пешка». 1-я - 2-я серии
00:45 Чингачгук. «Адвокат дьявола». 1-я - 2-я серии
02:05 Чингачгук. «На крючке». 1-я серия
03:25 Законы улиц. Шмель
04:10 Законы улиц. Наводка
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Помогите, пох... ». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Глухарь. Возвращение. Грань
06:35 Глухарь. Возвращение. Спринт
07:20 Глухарь. Возвращение. Предатель
08:20 Глухарь. Возвращение. Золотишко
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Золотишко
09:55 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание
10:55 Глухарь. Возвращение. Майские-3
11:55 Глухарь. Возвращение. Сирены
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. «За неделю до весны». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Она
18:55 След. Кто смеётся последним
19:40 След. Глаза завидущие
20:35 След. Двойная ненависть
21:25 След. Мертвая попутчица
22:25 Свои-5. Ретроградный Меркурий
23:10 Свои-3. Блеск алмазов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сила Толи
01:20 След. Змеиный след
02:00 След. Местные
02:40 След. Сладкое мясо
03:15 Прокурорская проверка. Потеряшка
04:10 Прокурорская проверка. Осторожно-овощи
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Колыбель над бездной. 6-я серия
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. 70-я серия - «Своими глазами». 71-я серия - «Лошадь ломовая»
12:25 Порча. Крик
12:55 Знахарка. Хаос
13:30 Верну любимого
14:05 Голоса ушедших душ. Двойник
14:40 С чистого листа. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь зла. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. 70-я серия - «Своими глазами». 71-я серия - «Лошадь ломовая»
00:35 Порча. Крик
01:05 Знахарка. Хаос
01:40 Верну любимого
02:10 Голоса ушедших душ. Двойник
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 158-я - 159-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 8-я серии
10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 26-я - 28-я серии
13:00 Жуки. Сезон 2-3. 29-я - 40-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 8. 288-я - 291-я серии
21:00 И снова здравствуйте! 5-я - 6-я серии
22:00 Stand up. Сезон 8. 189-я серия
23:00 Stand up. Сезон 7. 151-я серия
00:00 Импровизация. Команды. 30-я - 31-я серии
01:55 Студия Союз. Сезон 2. 30-я - 31-я серии
03:30 Импровизация. Сезон 2. 36-я - 37-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Совершенно летние. 14-я - 15-я серии
08:00 Юность. 6-я - 7-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:45 Принцесса и дракон
11:10 Большая свадьба
13:00 Кухня. Сезон 2. 18-я - 20-я серии
14:35 Кухня. Сезон 3. 1-я - 6-я серии
18:00 На выход! 8-я серия
19:00 Юность. 7-я - 8-я серии
20:00 Обратный отсчёт. 3-я серия
21:00 Ночь в музее: Секрет гробницы
23:00 Ангелы и демоны
01:40 По колено
04:35 Мультфильмы
Матч ТВ
04:15 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Лучшие из лучших
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Дёрн - А. Хилл
11:55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:25 Вид сверху
16:55 Karate Combat-2023
17:55 Футбол. Турнир развития УЕФА. Россия - Казахстан. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. 1/2 финала. Кубок Турции. «Фенербахче» - «Сивасспор». Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 География спорта. Уват
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Бразилия - Доминиканская Республика. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания
04:15 Бадминтон. Чемпионат мира среди смешанных команд
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ford против Ferrari
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Скорость
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
04:30 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
12:30 Берега. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Берега. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Берега. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. Ледовое побоище. Александр Невский против Андреаса фон Вельвена
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Сашка
01:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
02:25 Восход Победы
03:55 Берега. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва ильфопетровская
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев
07:30 Новости культуры
07:35 Планеты. 2-я серия - «Марс»
08:30 Жизнь и судьба. Протоиерей Андрей Павленко
08:50 Тайник у красных камней. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Золотой шлягер«. Ведущая Наталья Шеманкова. 1994
12:00 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 3-я часть
13:30 Искусственный отбор
14:15 Свидетели времени. Всеволод Овчинников. Грамматика жизни
14:55 Настоящая война престолов. Людовик XIV - абсолютный монарх. 1661-1669
15:45 Жизнь замечательных идей. Срез без разреза
16:15 Белая студия
17:00 Новости культуры
17:15 «Евгений Колобов». 85 лет Борису Загряжскому
18:00 Мастера фортепианного искусства. Клаудио Аррау
18:40 Шрифт Петра Великого
19:30 Новости культуры
19:45 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт на Красной площади
21:40 Власть факта. Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор
22:25 Настоящая война престолов. Людовик XIV - абсолютный монарх. 1661-1669
23:15 Свидетели времени. Мир и война Вадима Синявского
23:55 Планеты. 3-я серия - «Юпитер»
00:45 ХX век. «Золотой шлягер». Ведущая Наталья Шеманкова. 1994
01:30 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:20 Простоквашино
05:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
06:50 Пятница News. 83-я серия
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
08:50 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
09:50 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
11:00 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
12:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
13:00 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
14:10 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
15:10 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»
16:20 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
17:30 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
18:50 На ножах. Сезон 8. 19-я серия
20:00 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
21:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
22:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 3-я серия - «Полезный выпуск»
00:10 Дьявол в деталях
02:20 Пятница News. 85-я серия
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»
04:20 Пятница News. 84-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 У каждого своя война. 5-я - 8-я серии
08:40 Наше кино. История большой любви
09:10 Марьина роща. 13-я серия
10:00 Новости
10:10 Марьина роща. 13-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща-2. 3-я - 5-я серии
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
03:00 Новости
03:15 [Не]Фантастика
03:25 Наше кино. История большой любви
04:55 У каждого своя война. 9-я серия
Время начала передач - московское.