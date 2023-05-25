Телепрограмма, программа передач ТВ на 25 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 25 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 9-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 15-я - 16-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 15-я - 16-я серии

03:45 Пыльная работа. 40-я серия



ТВЦ



04:45 Блеск и нищета советских миллионеров

05:20 Мой герой. Глеб Калюжный

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Узлы в щитовидной железе

08:35 «Гостиница «Россия». 7-я - 8-я серии

10:40 Как отдыхали вожди

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 7-я - 8-я серии

13:40 Мой герой. Галина Данилова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я - 2-я серии

16:55 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Ранние браки звёзд

23:10 Актёрские драмы. Любимцы Кремля

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Когда женщина пьет

01:25 По следу оборотня

02:05 Несостоявшиеся генсеки

02:45 Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры

03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я - 2-я серии

04:40 Как отдыхали вожди



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Помогите, пох... ». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 17-я - 18-я серии

22:15 Реализация. «Проходная пешка». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Проходная пешка». 3-я - 4-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет художественная литература исчезнет

02:05 Чингачгук. «На крючке», 2-я серия

03:00 Агентство скрытых камер. Девушка без имени

03:25 Законы улиц. Рок

04:10 Законы улиц. След

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Жестокий спорт». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Возвращение. Сирены

06:15 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1

07:05 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2

08:05 Глухарь. Возвращение. Жалоба

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Жалоба

10:05 Глухарь. Возвращение. Баня

11:05 Глухарь. Возвращение. Скандалисты

12:00 Глухарь. Возвращение. Няня

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. «Закон джунглей». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Всадники апокалипсиса

18:45 След. Рука мертвеца

19:40 След. Закон Менделя

20:35 След. Работа над ошибками

21:25 След. Мальчик под присмотром

22:25 Свои-5. Связующее звено

23:10 Свои-3. Открытое сердце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Чувство долга

01:20 След. Беспощадный Убанга

02:05 След. Родные люди

02:40 След. Подлинные ценности

03:15 Прокурорская проверка. Урок смерти

04:10 Прокурорская проверка. Гномы



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Колыбель над бездной. 7-я серия

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. 72-я серия - «Призрак долга». 73-я серия - «Любить - это просто»

12:25 Порча. Молоко

12:55 Знахарка. Честная игра

13:30 Верну любимого

14:05 Голоса ушедших душ. Спаси маму

14:40 Грымза. 1-я - 4-я серии

19:00 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. 72-я серия - «Призрак долга». 73-я серия - «Любить - это просто»

00:35 Порча. Молоко

01:05 Знахарка. Честная игра

01:40 Верну любимого

02:10 Голоса ушедших душ. Спаси маму

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 114-я - 115-я серии

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 10-я серии

08:30 Битва пикников. 16-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 11-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 29-я - 31-я серии

13:00 Жуки. Сезон 3. 37-я - 48-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 8. 289-я - 292-я серии

21:00 И снова здравствуйте! 7-я - 8-я серии

22:00 Однажды в России. 251-я серия

23:00 Stand up. Сезон 7. 153-я серия

00:00 Концерты. Сезон 2. 19-я серия

01:00 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии

03:00 Студия Союз. Сезон 2. 32-я - 33-я серии

04:35 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия



СТС



04:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Совершенно летние. 15-я - 16-я серии

08:00 Юность. 7-я - 8-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:15 Ангелы и демоны

13:00 Кухня. Сезон 3. 7-я - 15-я серии

18:00 На выход! 9-я серия

19:00 Юность. 8-я - 9-я серии

20:00 Бросок кобры

22:20 Бросок кобры-2

00:25 Трудности выживания

02:05 По колено

04:25 6 кадров

04:35 Мультфильмы



Матч ТВ



04:15 Бадминтон. Чемпионат мира среди смешанных команд

06:00 Лучшие из лучших

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Х. Александр - Дж. Смит

11:55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямой эфир

14:35 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. США - Чехия. Прямой эфир

18:40 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямой эфир

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Канада - Финляндия. Прямой эфир

22:40 Смешанные единоборства. ACA Young Eagles. В. Егоян - К. Келдибеков. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швейцария - Германия

04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Спасатель

22:40 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Скорость-2: Контроль над круизом

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Берега. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

12:35 Берега. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Берега. 6-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Берега. 6-я - 8-я серии

16:10 Берем все на себя

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. Куликовская битва. Дмитрий Донской против Мамая

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Майские звезды

01:25 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»

02:40 Афганский дракон

03:20 Берега. 5-я и 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Лето господне. Вознесение

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Фролов

07:30 Новости культуры

07:35 Планеты. 3-я серия - «Юпитер»

08:30 Жизнь и судьба. Юрий Назаров

08:50 Тайник у красных камней. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «У микрофона Юрий Левитан». Документальный фильм. 1989

12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 4-я часть

13:30 Абсолютный слух

14:15 Свидетели времени. Мир и война Вадима Синявского

14:55 Настоящая война престолов. Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669- 1679

15:45 Жизнь замечательных идей. Невероятный 102-й

16:10 2 Верник 2. Раиса Рязанова

17:00 Новости культуры

17:15 Моя любовь - Россия! И друг степей калмык

17:45 Мастера фортепианного искусства. Рудольф Бухбиндер

18:30 Первые в мире. Лампа Лодыгина

18:45 Как женили Бальзаминова. Константин Воинов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Анна Аглатова

20:05 Открытая книга. Марина Москвина. «Три стороны камня»

20:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Пропала жизнь!»

21:40 Энигма. Сергей Лейферкус

22:25 Настоящая война престолов. Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669- 1679

23:15 Свидетели времени. Анатолий Аграновский. Убрать лишнее

23:55 Планеты. 4-я серия - «Сатурн»

00:45 ХX век. «У микрофона Юрий Левитан». Документальный фильм. 1989

01:25 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов

02:30 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:40 Простоквашино

06:10 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»

07:20 Пятница News. 84-я серия

07:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»

09:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

11:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»

13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

15:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»

19:00 Четыре свадьбы-5. Сезон 3. 60-я серия

21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»

00:10 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Французская кухня»

01:20 Пятница News. 86-я серия

01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 15-я серия - «Золотое кольцо»

02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»

04:20 Пятница News. 85-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 У каждого своя война. 9-я - 12-я серии

08:40 Наше кино. История большой любви

09:10 Марьина роща-2. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Марьина роща-2. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 6-я - 8-я серии

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Дела судебные. Новые истории

02:40 Новости

02:55 [Не]Фантастика

03:10 Наше кино. История большой любви

04:00 У каждого своя война. 12-я и 13-я серии



Время начала передач - московское.



















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