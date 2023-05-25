Телепрограмма, программа передач ТВ на 25 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 25 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 9-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Земский доктор. Восемь лет спустя. 15-я - 16-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 15-я - 16-я серии
03:45 Пыльная работа. 40-я серия
ТВЦ
04:45 Блеск и нищета советских миллионеров
05:20 Мой герой. Глеб Калюжный
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Узлы в щитовидной железе
08:35 «Гостиница «Россия». 7-я - 8-я серии
10:40 Как отдыхали вожди
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 7-я - 8-я серии
13:40 Мой герой. Галина Данилова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я - 2-я серии
16:55 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Ранние браки звёзд
23:10 Актёрские драмы. Любимцы Кремля
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Когда женщина пьет
01:25 По следу оборотня
02:05 Несостоявшиеся генсеки
02:45 Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры
03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я - 2-я серии
04:40 Как отдыхали вожди
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Помогите, пох... ». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Мытари». 1-я - 2-я серии. «Лекарь». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 17-я - 18-я серии
22:15 Реализация. «Проходная пешка». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Проходная пешка». 3-я - 4-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет художественная литература исчезнет
02:05 Чингачгук. «На крючке», 2-я серия
03:00 Агентство скрытых камер. Девушка без имени
03:25 Законы улиц. Рок
04:10 Законы улиц. След
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Жестокий спорт». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Возвращение. Сирены
06:15 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1
07:05 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2
08:05 Глухарь. Возвращение. Жалоба
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Жалоба
10:05 Глухарь. Возвращение. Баня
11:05 Глухарь. Возвращение. Скандалисты
12:00 Глухарь. Возвращение. Няня
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. «Закон джунглей». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Всадники апокалипсиса
18:45 След. Рука мертвеца
19:40 След. Закон Менделя
20:35 След. Работа над ошибками
21:25 След. Мальчик под присмотром
22:25 Свои-5. Связующее звено
23:10 Свои-3. Открытое сердце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Чувство долга
01:20 След. Беспощадный Убанга
02:05 След. Родные люди
02:40 След. Подлинные ценности
03:15 Прокурорская проверка. Урок смерти
04:10 Прокурорская проверка. Гномы
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Колыбель над бездной. 7-я серия
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. 72-я серия - «Призрак долга». 73-я серия - «Любить - это просто»
12:25 Порча. Молоко
12:55 Знахарка. Честная игра
13:30 Верну любимого
14:05 Голоса ушедших душ. Спаси маму
14:40 Грымза. 1-я - 4-я серии
19:00 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. 72-я серия - «Призрак долга». 73-я серия - «Любить - это просто»
00:35 Порча. Молоко
01:05 Знахарка. Честная игра
01:40 Верну любимого
02:10 Голоса ушедших душ. Спаси маму
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 114-я - 115-я серии
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 9-я - 10-я серии
08:30 Битва пикников. 16-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 11-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 29-я - 31-я серии
13:00 Жуки. Сезон 3. 37-я - 48-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 8. 289-я - 292-я серии
21:00 И снова здравствуйте! 7-я - 8-я серии
22:00 Однажды в России. 251-я серия
23:00 Stand up. Сезон 7. 153-я серия
00:00 Концерты. Сезон 2. 19-я серия
01:00 Импровизация. Команды. 32-я - 33-я серии
03:00 Студия Союз. Сезон 2. 32-я - 33-я серии
04:35 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
СТС
04:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Совершенно летние. 15-я - 16-я серии
08:00 Юность. 7-я - 8-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:15 Ангелы и демоны
13:00 Кухня. Сезон 3. 7-я - 15-я серии
18:00 На выход! 9-я серия
19:00 Юность. 8-я - 9-я серии
20:00 Бросок кобры
22:20 Бросок кобры-2
00:25 Трудности выживания
02:05 По колено
04:25 6 кадров
04:35 Мультфильмы
Матч ТВ
04:15 Бадминтон. Чемпионат мира среди смешанных команд
06:00 Лучшие из лучших
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Х. Александр - Дж. Смит
11:55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямой эфир
14:35 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. США - Чехия. Прямой эфир
18:40 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямой эфир
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Канада - Финляндия. Прямой эфир
22:40 Смешанные единоборства. ACA Young Eagles. В. Егоян - К. Келдибеков. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швейцария - Германия
04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Спасатель
22:40 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Скорость-2: Контроль над круизом
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Берега. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
12:35 Берега. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Берега. 6-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Берега. 6-я - 8-я серии
16:10 Берем все на себя
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. Куликовская битва. Дмитрий Донской против Мамая
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Майские звезды
01:25 Государственная граница. 2-я серия - «Красный песок»
02:40 Афганский дракон
03:20 Берега. 5-я и 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Лето господне. Вознесение
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Фролов
07:30 Новости культуры
07:35 Планеты. 3-я серия - «Юпитер»
08:30 Жизнь и судьба. Юрий Назаров
08:50 Тайник у красных камней. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «У микрофона Юрий Левитан». Документальный фильм. 1989
12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 «Монолог в 4-х частях». К 85-летию со дня рождения Армена Медведева. 4-я часть
13:30 Абсолютный слух
14:15 Свидетели времени. Мир и война Вадима Синявского
14:55 Настоящая война престолов. Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669- 1679
15:45 Жизнь замечательных идей. Невероятный 102-й
16:10 2 Верник 2. Раиса Рязанова
17:00 Новости культуры
17:15 Моя любовь - Россия! И друг степей калмык
17:45 Мастера фортепианного искусства. Рудольф Бухбиндер
18:30 Первые в мире. Лампа Лодыгина
18:45 Как женили Бальзаминова. Константин Воинов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Анна Аглатова
20:05 Открытая книга. Марина Москвина. «Три стороны камня»
20:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Пропала жизнь!»
21:40 Энигма. Сергей Лейферкус
22:25 Настоящая война престолов. Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669- 1679
23:15 Свидетели времени. Анатолий Аграновский. Убрать лишнее
23:55 Планеты. 4-я серия - «Сатурн»
00:45 ХX век. «У микрофона Юрий Левитан». Документальный фильм. 1989
01:25 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов
02:30 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:40 Простоквашино
06:10 Кондитер. Сезон 3. 10-я серия - «Новосибирск»
07:20 Пятница News. 84-я серия
07:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»
09:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
11:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»
13:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
15:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
17:10 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 57-я серия - «Свадьба в дачном стиле VS Свадьба в замке»
19:00 Четыре свадьбы-5. Сезон 3. 60-я серия
21:00 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 59-я серия - «Корейская свадьба VS Древнерусская свадьба»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»
00:10 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Французская кухня»
01:20 Пятница News. 86-я серия
01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 15-я серия - «Золотое кольцо»
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 10-я серия - «Санкт-Петербург-2»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»
04:20 Пятница News. 85-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 У каждого своя война. 9-я - 12-я серии
08:40 Наше кино. История большой любви
09:10 Марьина роща-2. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Марьина роща-2. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща-2. 6-я - 8-я серии
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Дела судебные. Новые истории
02:40 Новости
02:55 [Не]Фантастика
03:10 Наше кино. История большой любви
04:00 У каждого своя война. 12-я и 13-я серии
Время начала передач - московское.