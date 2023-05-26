Телепрограмма, программа передач ТВ на 26 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 26 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Прямой эфир

23:50 Вызов. Первые в космосе

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6

23:35 Истории Большой Страны

00:35 Холодное сердце

03:55 Пыльная работа. 11-я серия



ТВЦ



04:40 Как отдыхали вожди

05:20 Мой герой. Галина Данилова

06:00 Настроение

08:10 Петровка, 38

08:25 Абонемент на расследование. Ночной гость. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Абонемент на расследование. Ночной гость. 4-я серия

12:35 Абонемент на расследование. Опасные желания. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Абонемент на расследование. Опасные желания. 3-я - 4-я серии

16:55 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Кочевница. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Путевые заметки

00:30 Версия полковника Зорина

02:00 Застава в горах

03:35 Закон и порядок

04:05 Ирина Цывина. Не могу одна

04:45 Евгений Мартынов. Смертельная слава



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Жестокий спорт». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Борщи. 19-я - 20-я серии

22:15 Реализация. «Выжженная земля». 1-я - 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:20 Захар Прилепин. Уроки русского

02:40 Квартирный вопрос

03:35 Законы улиц. Слишком много трупов

04:10 Законы улиц. Грехи отцов



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Глухарь. Возвращение. Няня

06:35 Глухарь. Возвращение. Мечта

07:25 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка

08:25 Глухарь. Возвращение. Присяжный

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Присяжный

10:00 Глухарь. Возвращение. Война

11:05 Глухарь. Возвращение. Поджог

12:05 Глухарь. Возвращение. В огне

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. «В условиях неочевидности». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Элитные люди

18:45 След. Игра с сердцем

19:35 След. Биоробот

20:25 След. Ангелы и демоны

21:20 След. Привидение с мотором

22:15 След. Три жены

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Группа «Мираж. За кулисами большого успеха»

00:55 Свои-3. Сладкая парочка

01:40 Свои-3. Кармен

02:20 Свои-3. Лепестки

03:00 Свои-3. Мишень

03:35 Свои-3. Мумия

04:10 Свои-3. Персональное предложение

04:45 Свои-3. Ключ к богатству



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Колыбель над бездной. 8-я серия

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Бесплатная прислуга». «Взрослые игры»

12:25 Порча. Орудие убийства

12:55 Знахарка. Колючки

13:30 Верну любимого

14:05 Голоса ушедших душ. Авария

14:40 Любовь зла. 1-я - 4-я серии

19:00 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Бесплатная прислуга». «Взрослые игры»

00:35 Порча. Орудие убийства

01:05 Знахарка. Колючки

01:40 Верну любимого

02:10 Голоса ушедших душ. Авария

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Импровизация. Сезон 2. 38-я - 39-я серии

06:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 13-я серии

09:00 СашаТаня. 42-я - 51-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 292-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 776-я - 777-я серии

22:00 Галустян плюс. 7-я - 8-я серии

23:00 Stand up. Сезон 10. 240-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 33-я - 35-я серии

03:55 Студия Союз. Сезон 2. 34-я - 35-я серии



СТС



04:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Совершенно летние. 16-я - 17-я серии

08:00 Юность. 8-я - 9-я серии

09:05 Бросок кобры

11:30 Уральские пельмени. Смехbook

11:40 Шоу «Уральских пельменей»

22:40 Шоу «Уральских пельменей»

00:00 Импровизаторы. 10-я - 11-я серии

02:00 Братья

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России

06:00 Лучшие из лучших

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Небесная грация

10:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Строгино». Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл». Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Футбол. Первая Лига. «Алания» - «Балтика». Прямой эфир

19:55 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля». Женщины. Прямой эфир

20:50 Новости

20:55 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Новая Зеландия - Аргентина. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Судья Дредд

21:25 Противостояние

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Олейник - О. Томпсон. Прямой эфир

00:30 Хеллбой: Герой из пекла

02:30 Криминальные боссы

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Берега. 7-я - 8-я серии

06:20 В добрый час

09:00 Новости дня

09:40 Старики-разбойники

11:40 Черные волки. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Черные волки. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Черные волки. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 На семи ветрах

02:10 Майские звезды

03:45 Знамя Победы

04:45 Школьный вальс



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва романтическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Огнеслав Костович

07:30 Новости культуры

07:35 Планеты. 4-я серия - «Сатурн»

08:30 Жизнь и судьба. Алина Покровская

08:55 Тайник у красных камней. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Спектакль «Средство Макропулоса»

12:30 Новости культуры

12:45 Открытая книга. Марина Москвина. «Три стороны камня»

13:15 Власть факта. Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор

14:00 Свидетели времени. Анатолий Аграновский. Убрать лишнее

14:40 Настоящая война престолов. Людовик XIV - один король, один закон, одна вера. 1680-1689. Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701

16:15 Энигма. Сергей Лейферкус

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Деревня Легково (Владимирская область)

17:40 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия

20:15 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах

21:00 Линия жизни. Мария Кнушевицкая

22:00 Настоящая война престолов. Людовик XIV - один король, один закон, одна вера. 1680-1689. Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701

23:30 2 Верник 2. Юрий Смекалов и Анастасия Волынская

00:15 Детективная история

01:55 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах

02:40 «Дарю тебе звезду». «Гром не грянет»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди!

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

06:20 Пятница News. 85-я серия

06:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»

08:20 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

10:40 Кондитер. Сезон 7. 16-я серия - «ОАЭ. Торт для Сергея Дружко»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

16:40 Две девицы на мели. Сезон 3. 5-я серия - «Свидетельница»

17:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 11-я серия - «Мальчишник»

17:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 13-я серия - «Попугай»

18:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 15-я серия - «Стендап»

18:20 Две девицы на мели. Сезон 3. 20-я серия - «Чайхона»

19:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 16-я серия - «Встреча с продюсером»

19:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 17-я серия - «Ошибка»

20:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 18-я серия - «Хомяк»

20:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 19-я серия - «Травма Романа»

21:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 20-я серия - «Чайхона»

21:40 Две девицы на мели. Сезон 3. 12-я серия - «Свадьба»

22:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 14-я серия - «Званный ужин»

22:30 Хеллбой

01:10 Пятница News. 87-я серия

01:30 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:10 Пятница News. 86-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 У каждого своя война. 13-я - 16-я серии

08:40 Наше кино. История большой любви

09:10 Марьина роща-2. 5-я серия

10:00 Новости

10:10 Марьина роща-2. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Дайте жалобную книгу

20:35 Ты - мне, я - тебе

22:15 Тот самый Мюнхгаузен

00:45 Наше кино. История большой любви

02:45 Закон жизни

04:20 Волга-Волга



Время начала передач - московское.



















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