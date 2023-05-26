Телепрограмма, программа передач ТВ на 26 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 26 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 26 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Прямой эфир
23:50 Вызов. Первые в космосе
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6
23:35 Истории Большой Страны
00:35 Холодное сердце
03:55 Пыльная работа. 11-я серия
ТВЦ
04:40 Как отдыхали вожди
05:20 Мой герой. Галина Данилова
06:00 Настроение
08:10 Петровка, 38
08:25 Абонемент на расследование. Ночной гость. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Абонемент на расследование. Ночной гость. 4-я серия
12:35 Абонемент на расследование. Опасные желания. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Абонемент на расследование. Опасные желания. 3-я - 4-я серии
16:55 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Кочевница. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Путевые заметки
00:30 Версия полковника Зорина
02:00 Застава в горах
03:35 Закон и порядок
04:05 Ирина Цывина. Не могу одна
04:45 Евгений Мартынов. Смертельная слава
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Жестокий спорт». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля». 1-я - 2-я серии. «Янтарная лихорадка». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Борщи. 19-я - 20-я серии
22:15 Реализация. «Выжженная земля». 1-я - 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:20 Захар Прилепин. Уроки русского
02:40 Квартирный вопрос
03:35 Законы улиц. Слишком много трупов
04:10 Законы улиц. Грехи отцов
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Глухарь. Возвращение. Няня
06:35 Глухарь. Возвращение. Мечта
07:25 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка
08:25 Глухарь. Возвращение. Присяжный
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Присяжный
10:00 Глухарь. Возвращение. Война
11:05 Глухарь. Возвращение. Поджог
12:05 Глухарь. Возвращение. В огне
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. «В условиях неочевидности». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Элитные люди
18:45 След. Игра с сердцем
19:35 След. Биоробот
20:25 След. Ангелы и демоны
21:20 След. Привидение с мотором
22:15 След. Три жены
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Группа «Мираж. За кулисами большого успеха»
00:55 Свои-3. Сладкая парочка
01:40 Свои-3. Кармен
02:20 Свои-3. Лепестки
03:00 Свои-3. Мишень
03:35 Свои-3. Мумия
04:10 Свои-3. Персональное предложение
04:45 Свои-3. Ключ к богатству
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Колыбель над бездной. 8-я серия
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Бесплатная прислуга». «Взрослые игры»
12:25 Порча. Орудие убийства
12:55 Знахарка. Колючки
13:30 Верну любимого
14:05 Голоса ушедших душ. Авария
14:40 Любовь зла. 1-я - 4-я серии
19:00 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Бесплатная прислуга». «Взрослые игры»
00:35 Порча. Орудие убийства
01:05 Знахарка. Колючки
01:40 Верну любимого
02:10 Голоса ушедших душ. Авария
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Импровизация. Сезон 2. 38-я - 39-я серии
06:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 13-я серии
09:00 СашаТаня. 42-я - 51-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 292-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 776-я - 777-я серии
22:00 Галустян плюс. 7-я - 8-я серии
23:00 Stand up. Сезон 10. 240-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 33-я - 35-я серии
03:55 Студия Союз. Сезон 2. 34-я - 35-я серии
СТС
04:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Совершенно летние. 16-я - 17-я серии
08:00 Юность. 8-я - 9-я серии
09:05 Бросок кобры
11:30 Уральские пельмени. Смехbook
11:40 Шоу «Уральских пельменей»
22:40 Шоу «Уральских пельменей»
00:00 Импровизаторы. 10-я - 11-я серии
02:00 Братья
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России
06:00 Лучшие из лучших
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Небесная грация
10:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Строгино». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл». Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Первая Лига. «Алания» - «Балтика». Прямой эфир
19:55 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля». Женщины. Прямой эфир
20:50 Новости
20:55 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Новая Зеландия - Аргентина. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Судья Дредд
21:25 Противостояние
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Олейник - О. Томпсон. Прямой эфир
00:30 Хеллбой: Герой из пекла
02:30 Криминальные боссы
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Берега. 7-я - 8-я серии
06:20 В добрый час
09:00 Новости дня
09:40 Старики-разбойники
11:40 Черные волки. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Черные волки. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Черные волки. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 На семи ветрах
02:10 Майские звезды
03:45 Знамя Победы
04:45 Школьный вальс
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва романтическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Огнеслав Костович
07:30 Новости культуры
07:35 Планеты. 4-я серия - «Сатурн»
08:30 Жизнь и судьба. Алина Покровская
08:55 Тайник у красных камней. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Спектакль «Средство Макропулоса»
12:30 Новости культуры
12:45 Открытая книга. Марина Москвина. «Три стороны камня»
13:15 Власть факта. Андрей Боголюбский. Северо-Восточный выбор
14:00 Свидетели времени. Анатолий Аграновский. Убрать лишнее
14:40 Настоящая война престолов. Людовик XIV - один король, один закон, одна вера. 1680-1689. Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701
16:15 Энигма. Сергей Лейферкус
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Деревня Легково (Владимирская область)
17:40 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах
21:00 Линия жизни. Мария Кнушевицкая
22:00 Настоящая война престолов. Людовик XIV - один король, один закон, одна вера. 1680-1689. Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701
23:30 2 Верник 2. Юрий Смекалов и Анастасия Волынская
00:15 Детективная история
01:55 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах
02:40 «Дарю тебе звезду». «Гром не грянет»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди!
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
06:20 Пятница News. 85-я серия
06:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»
08:20 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
10:40 Кондитер. Сезон 7. 16-я серия - «ОАЭ. Торт для Сергея Дружко»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
16:40 Две девицы на мели. Сезон 3. 5-я серия - «Свидетельница»
17:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 11-я серия - «Мальчишник»
17:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 13-я серия - «Попугай»
18:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 15-я серия - «Стендап»
18:20 Две девицы на мели. Сезон 3. 20-я серия - «Чайхона»
19:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 16-я серия - «Встреча с продюсером»
19:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 17-я серия - «Ошибка»
20:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 18-я серия - «Хомяк»
20:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 19-я серия - «Травма Романа»
21:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 20-я серия - «Чайхона»
21:40 Две девицы на мели. Сезон 3. 12-я серия - «Свадьба»
22:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 14-я серия - «Званный ужин»
22:30 Хеллбой
01:10 Пятница News. 87-я серия
01:30 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:10 Пятница News. 86-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 У каждого своя война. 13-я - 16-я серии
08:40 Наше кино. История большой любви
09:10 Марьина роща-2. 5-я серия
10:00 Новости
10:10 Марьина роща-2. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Дайте жалобную книгу
20:35 Ты - мне, я - тебе
22:15 Тот самый Мюнхгаузен
00:45 Наше кино. История большой любви
02:45 Закон жизни
04:20 Волга-Волга
Время начала передач - московское.