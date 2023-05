Телепрограмма, программа передач ТВ на 27 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 27 мая 2023



Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Спасение в космосе

12:00 Новости

12:15 «Выбор агента Блейка». Легенды разведки

14:20 Щит и меч. 1-я и 2-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Основной инстинкт: секс, смерть и Шэрон Стоун

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Кефир

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Паромщица. 9-я - 11-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни лучших массовиков-затейников страны

20:00 Вести

21:00 Горько-соленое море любви

00:40 Не отпускай меня

04:10 Семейное счастье



ТВЦ



04:45 Евгений Мартынов. Смертельная слава

05:25 Портрет второй жены. 1-я - 2-я серии

07:10 Православная энциклопедия. Вера в Бога и деньги. Продолжение разговора. Путешествие в усадьбу Щербатовых. Контрреформация

07:35 «Людям на смех». Юмористический концерт

08:35 Слушай, Ленинград, я тебе спою...

09:40 Сказка о женской дружбе

11:30 События

11:45 Версия полковника Зорина

13:30 Кабинет путешественника. 1-я серия

14:30 События

14:45 Кабинет путешественника. 2-я - 4-я серии

17:25 Женский приговор. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Места силы

00:10 Дикие деньги. Отари Квантришвили

00:50 Хватит слухов! 86-я серия

01:20 Ласточки КГБ

02:00 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец

02:40 10 самых... Ранние браки звёзд

03:05 Я иду тебя искать-5. 1-я - 3-я серии



НТВ



05:00 Жди меня

05:45 Береговая охрана. «Граница на замке». 1-я - 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Сергею Соседову 55!

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Найк Борзов

01:50 Дачный ответ

02:45 Таинственная Россия

03:25 Законы улиц. Мобильные гастроли

04:10 Законы улиц. 24 часа

04:55 Береговая охрана. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Свои-3. Ключ к богатству

05:25 Свои-3. Царство Аида

06:00 Свои-3. Блеск алмазов

06:40 Свои-3. Открытое сердце

07:15 Свои-5. Школьные годы чудестные

08:10 Свои-5. Прошлогоднее селфи

08:55 Свои-5. Побег в смерть

09:45 Светская хроника

10:45 Чужой район-3. Сделка

11:40 Чужой район-3. Ликвидация

12:40 Чужой район-3. Месть

13:35 Чужой район-3. Оборотни

14:25 Чужой район-3. Приговор

15:25 Чужой район-3. Захват

16:20 Чужой район-3. Провокация

17:15 Чужой район-3. Компромат

18:10 Чужой район-3. Дилемма

19:05 След. Семь с половиной женщин

19:55 След. Думай быстрее

20:40 След. По следам лунного лиса

21:35 След. Доброжелатель

22:25 След. Рваная купюра

23:10 След. Испорченный телефон

00:00 Известия. Главное

01:10 Прокурорская проверка. Взрыватель

02:15 Прокурорская проверка. Ломбард

03:05 Прокурорская проверка. Семья

04:00 Прокурорская проверка. Родительские войны

04:55 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Колыбель над бездной. 9-я серия

05:55 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:00 Истерзанная. 55-я - 58-я серии

10:30 Пять ужинов

10:45 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии

15:10 Редкая группа крови. 1-я - 8-я серии

00:00 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии

03:15 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Живое прошлое

04:00 Две жены. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. Сезон 2. 35-я серия

05:25 Импровизация. Сезон 3. 46-я серия

06:10 Импровизация. 41-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 15-я - 16-я серии

08:30 Модные игры. Сезон 3. 34-я серия

09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 8-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 290-я - 294-я серии

16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 42-я - 43-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 34-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 64-я серия

00:00 Большой Стэн

01:55 Импровизация. Команды. 36-я - 37-я серии

03:50 Студия Союз. Сезон 2. 36-я - 37-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек»

07:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 258-я - 259-я серии

10:00 Взрослым не понять. 2-я серия

11:05 Обратный отсчёт. 3-я серия

12:05 Фактор страха: Испытание тайгой. 5-я серия

13:05 Шоу «Уральских пельменей»

13:25 Монстры на каникулах

15:15 Монстры на каникулах-2

17:00 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

18:55 Неисправимый Рон

21:00 Бесконечность

23:05 Живое

01:00 Теория хаоса

02:35 Братья

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России

06:00 Третий тайм

06:30 География спорта. Уват

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:25 РецепТура

10:55 Хоккей. «Кубок будущего». Россия (U20) - Белоруссия (U20). Прямой эфир

13:20 Все на Матч!

14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямой эфир

16:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Аталанта». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Колумбия - Сенегал. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала

04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Добровольцы

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Компромат на Зеленского: 7 грязных тайн

18:00 Викинги

19:50 Центурион

21:50 Помпеи

23:50 Александр

02:50 Толкин

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:45 Школьный вальс

06:20 Улица полна неожиданностей

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:25 Маршалы Сталина. Александр Василевский

10:15 Пограничный пес Алый

11:45 Легенды музыки. Бременские музыканты

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Вера Марецкая

15:15 Освобождение

15:45 Что мы Zащищаем

16:15 Берем все на себя

18:00 Новости дня

18:30 Я служу на границе

20:25 Тихая застава

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 8-я серия. Отборочный тур

00:15 Про Петра и Павла

02:00 Старики-разбойники

03:30 На семи ветрах



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Арсений Тарковский «Бабочка»

07:05 «Кто ж такие птички». «Волшебный магазин»

07:55 Дядюшкин сон

09:15 Мы - грамотеи!

10:00 Новости культуры

10:15 Красуйся, град Петров! Мосты

10:45 Пётр Первый. 1-я серия

12:25 Эрмитаж

12:55 В царстве белоголового лангура

13:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость

14:20 Рассказы из русской истории

15:15 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец

15:50 Шрифт Петра Великого

16:40 Дневной поезд

18:15 Красуйся, град Петров! Зодчий Василий Косяков. Морской собор в Кронштадте

18:45 Фильм-концерт «Лебединая верность»

19:30 Новости культуры

19:45 «Библиотека Петра: слово и дело». Общероссийский день библиотек

20:10 Мне было девятнадцать

22:00 Агора

23:00 Манон 70

00:40 В царстве белоголового лангура

01:35 Искатели. Тайна «деревянных богов»

02:25 «Бедная Лиза». «Рыцарский роман»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 86-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:30 Дозор джунглей

08:20 Черный список. Сезон 3. 8-я серия - «Массажисты»

09:00 Черный список. Сезон 3. 2-я серия - «Косметологические процедуры»

09:50 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»

10:40 Умнее всех. Сезон 1. 1-я серия - «Выпуск 1»

12:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»

14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 8-я серия

15:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»

17:50 Четыре свадьбы-5. Сезон 3. 60-я серия

19:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»

21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 9-я серия

23:00 Пробный переезд. Сезон 2. 8-я серия - «Санкт-Петербург»

00:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»

01:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»

02:40 Пятница News. 86-я серия

03:00 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль»

03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»

04:40 Пятница News. 86-я серия



МИР



05:00 Волга-Волга

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Дайте жалобную книгу

11:55 Экспроприатор. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Экспроприатор. 4-я - 6-я серии

18:30 Новости

18:45 Экспроприатор. 6-я - 16-я серии

03:50 Близнецы



Время начала передач - московское.