Телепрограмма, программа передач ТВ на 27 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 27 мая 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Спасение в космосе
12:00 Новости
12:15 «Выбор агента Блейка». Легенды разведки
14:20 Щит и меч. 1-я и 2-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Основной инстинкт: секс, смерть и Шэрон Стоун
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Кефир
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Паромщица. 9-я - 11-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни лучших массовиков-затейников страны
20:00 Вести
21:00 Горько-соленое море любви
00:40 Не отпускай меня
04:10 Семейное счастье
ТВЦ
04:45 Евгений Мартынов. Смертельная слава
05:25 Портрет второй жены. 1-я - 2-я серии
07:10 Православная энциклопедия. Вера в Бога и деньги. Продолжение разговора. Путешествие в усадьбу Щербатовых. Контрреформация
07:35 «Людям на смех». Юмористический концерт
08:35 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
09:40 Сказка о женской дружбе
11:30 События
11:45 Версия полковника Зорина
13:30 Кабинет путешественника. 1-я серия
14:30 События
14:45 Кабинет путешественника. 2-я - 4-я серии
17:25 Женский приговор. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Места силы
00:10 Дикие деньги. Отари Квантришвили
00:50 Хватит слухов! 86-я серия
01:20 Ласточки КГБ
02:00 Ренат Ибрагимов. Усталый многоженец
02:40 10 самых... Ранние браки звёзд
03:05 Я иду тебя искать-5. 1-я - 3-я серии
НТВ
05:00 Жди меня
05:45 Береговая охрана. «Граница на замке». 1-я - 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Сергею Соседову 55!
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Найк Борзов
01:50 Дачный ответ
02:45 Таинственная Россия
03:25 Законы улиц. Мобильные гастроли
04:10 Законы улиц. 24 часа
04:55 Береговая охрана. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Свои-3. Ключ к богатству
05:25 Свои-3. Царство Аида
06:00 Свои-3. Блеск алмазов
06:40 Свои-3. Открытое сердце
07:15 Свои-5. Школьные годы чудестные
08:10 Свои-5. Прошлогоднее селфи
08:55 Свои-5. Побег в смерть
09:45 Светская хроника
10:45 Чужой район-3. Сделка
11:40 Чужой район-3. Ликвидация
12:40 Чужой район-3. Месть
13:35 Чужой район-3. Оборотни
14:25 Чужой район-3. Приговор
15:25 Чужой район-3. Захват
16:20 Чужой район-3. Провокация
17:15 Чужой район-3. Компромат
18:10 Чужой район-3. Дилемма
19:05 След. Семь с половиной женщин
19:55 След. Думай быстрее
20:40 След. По следам лунного лиса
21:35 След. Доброжелатель
22:25 След. Рваная купюра
23:10 След. Испорченный телефон
00:00 Известия. Главное
01:10 Прокурорская проверка. Взрыватель
02:15 Прокурорская проверка. Ломбард
03:05 Прокурорская проверка. Семья
04:00 Прокурорская проверка. Родительские войны
04:55 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Колыбель над бездной. 9-я серия
05:55 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:00 Истерзанная. 55-я - 58-я серии
10:30 Пять ужинов
10:45 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии
15:10 Редкая группа крови. 1-я - 8-я серии
00:00 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии
03:15 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Живое прошлое
04:00 Две жены. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. Сезон 2. 35-я серия
05:25 Импровизация. Сезон 3. 46-я серия
06:10 Импровизация. 41-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 15-я - 16-я серии
08:30 Модные игры. Сезон 3. 34-я серия
09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 8-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 290-я - 294-я серии
16:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 42-я - 43-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 34-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 64-я серия
00:00 Большой Стэн
01:55 Импровизация. Команды. 36-я - 37-я серии
03:50 Студия Союз. Сезон 2. 36-я - 37-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек»
07:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 258-я - 259-я серии
10:00 Взрослым не понять. 2-я серия
11:05 Обратный отсчёт. 3-я серия
12:05 Фактор страха: Испытание тайгой. 5-я серия
13:05 Шоу «Уральских пельменей»
13:25 Монстры на каникулах
15:15 Монстры на каникулах-2
17:00 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
18:55 Неисправимый Рон
21:00 Бесконечность
23:05 Живое
01:00 Теория хаоса
02:35 Братья
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:15 Легкая атлетика. Командный чемпионат России
06:00 Третий тайм
06:30 География спорта. Уват
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:25 РецепТура
10:55 Хоккей. «Кубок будущего». Россия (U20) - Белоруссия (U20). Прямой эфир
13:20 Все на Матч!
14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямой эфир
16:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Аталанта». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Колумбия - Сенегал. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Добровольцы
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Компромат на Зеленского: 7 грязных тайн
18:00 Викинги
19:50 Центурион
21:50 Помпеи
23:50 Александр
02:50 Толкин
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:45 Школьный вальс
06:20 Улица полна неожиданностей
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:25 Маршалы Сталина. Александр Василевский
10:15 Пограничный пес Алый
11:45 Легенды музыки. Бременские музыканты
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Вера Марецкая
15:15 Освобождение
15:45 Что мы Zащищаем
16:15 Берем все на себя
18:00 Новости дня
18:30 Я служу на границе
20:25 Тихая застава
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». 8-я серия. Отборочный тур
00:15 Про Петра и Павла
02:00 Старики-разбойники
03:30 На семи ветрах
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Арсений Тарковский «Бабочка»
07:05 «Кто ж такие птички». «Волшебный магазин»
07:55 Дядюшкин сон
09:15 Мы - грамотеи!
10:00 Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров! Мосты
10:45 Пётр Первый. 1-я серия
12:25 Эрмитаж
12:55 В царстве белоголового лангура
13:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость
14:20 Рассказы из русской истории
15:15 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец
15:50 Шрифт Петра Великого
16:40 Дневной поезд
18:15 Красуйся, град Петров! Зодчий Василий Косяков. Морской собор в Кронштадте
18:45 Фильм-концерт «Лебединая верность»
19:30 Новости культуры
19:45 «Библиотека Петра: слово и дело». Общероссийский день библиотек
20:10 Мне было девятнадцать
22:00 Агора
23:00 Манон 70
00:40 В царстве белоголового лангура
01:35 Искатели. Тайна «деревянных богов»
02:25 «Бедная Лиза». «Рыцарский роман»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 86-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:30 Дозор джунглей
08:20 Черный список. Сезон 3. 8-я серия - «Массажисты»
09:00 Черный список. Сезон 3. 2-я серия - «Косметологические процедуры»
09:50 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»
10:40 Умнее всех. Сезон 1. 1-я серия - «Выпуск 1»
12:20 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 8-я серия
15:50 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 53-я серия - «Магическая свадьба VS Сорванная свадьба»
17:50 Четыре свадьбы-5. Сезон 3. 60-я серия
19:30 Четыре свадьбы-4. Сезон 3. 43-я серия - «Старославянская свадьба VS Классическая»
21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 9-я серия
23:00 Пробный переезд. Сезон 2. 8-я серия - «Санкт-Петербург»
00:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»
01:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
02:40 Пятница News. 86-я серия
03:00 Инсайдеры. Сезон 1. 3-я серия - «Ярославль»
03:50 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»
04:40 Пятница News. 86-я серия
МИР
05:00 Волга-Волга
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Дайте жалобную книгу
11:55 Экспроприатор. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Экспроприатор. 4-я - 6-я серии
18:30 Новости
18:45 Экспроприатор. 6-я - 16-я серии
03:50 Близнецы
Время начала передач - московское.