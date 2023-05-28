Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 28 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 28 мая 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион«. Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Тыва
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Жизнь на большой скорости». К 70-летию Александра Абдулова
15:00 Гений
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 «Арт и Факт». Демон
00:20 «На футболе с Денисом Казанским»
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1
04:10 Семейное счастье
05:51 Перерыв в вещании
06:10 Простить за всё
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Паромщица. 13-я - 16-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Простить за всё
ТВЦ
04:25 Я иду тебя искать-5. 3-я - 4-я серии
06:00 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии
09:05 Здоровый смысл
09:35 Любовь на выживание. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Застава в горах
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 10-я серия - «Отцы и дети»
16:05 Портрет второй жены. 1-я - 2-я серии
18:10 Берёзовая роща. 1-я - 4-я серии
21:50 Берёзовая роща-2. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Берёзовая роща-2. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии
04:30 Москва резиновая
НТВ
04:55 Береговая охрана. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:25 Основано на реальных событиях
03:30 Законы улиц. Облава
04:10 Законы улиц. Клубок
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих
05:50 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят
06:45 Прокурорская проверка. Спасите наши души
07:45 Такая порода. 1-я - 4-я серии
11:25 Ветеран. 1-я - 4-я серии
15:15 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
19:05 След. Аромат золота
19:55 След. Турнир
20:45 След. Будь готов умереть
21:40 След. Мазюня
22:35 След. Двойной детектив
23:25 Королева при исполнении. 1-я - 2-я серии
01:15 Такая порода. 1-я - 4-я серии
04:15 Чужой район-3. Сделка
Домашний
04:00 Две жены. 1-я - 4-я серии
06:30 Две жены. 4-я серия
07:00 Истерзанная. 59-я - 62-я серии
10:30 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии
14:40 Такая, как все. 1-я - 8-я серии
23:35 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии
02:55 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. Сезон 2. 37-я серия
05:25 Импровизация. Сезон 3. 42-я - 43-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я - 19-я серии
09:00 Битва пикников. 17-я серия
09:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 9-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. 295-я - 300-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 12-я серия
21:00 Шоу Воли. 7-я серия
22:10 Концерты. Сезон 2. 20-я серия - «Камызяки«
23:30 Концерты. Сезон 2. 11-я серия
00:30 Я тебе не верю. 8-я - 9-я серии
02:20 Импровизация. Команды. Сезон 2. 38-я серия
03:05 Импровизация. Команды. 39-я серия
03:55 Студия Союз. Сезон 2. 38-я серия
04:45 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Царевны
07:30 Шоу «Уральских пельменей«
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 15-я серия
10:00 Стать шефом. 1-я серия
11:45 Шоу «Уральских пельменей»
12:45 Ночь в музее
15:00 Ночь в музее 2
17:05 Ночь в музее: Секрет гробницы
19:05 Перевозчик
21:00 Перевозчик 2
22:45 Шанхайский перевозчик
00:35 Бросок кобры-2
02:35 Братья
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
06:00 Всё о главном
06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Химик». Прямой эфир
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. США - Германия
12:35 Новости
12:40 Все на Матч!
13:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» - «Локомотив». Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир
22:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Гондурас - Франция. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Ханна. Совершенное оружие
14:55 16 кварталов
16:50 Полночь на злаковом поле
18:50 «Отряд «Призрак«
20:55 Кодекс киллера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:30 На семи ветрах
05:30 Я служу на границе
07:05 Приказано взять живым
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №144
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Геннадий Згерский
13:05 Граница. Особые условия службы
16:35 Специальный репортаж
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска. Годы войны
20:35 Легендарные матчи. «Футбол. Прощальный матч Л.И. Яшина. 27 мая 1971 года. Сборная «Динамо» - Сборная мира»
23:00 Фетисов
23:45 Пограничный пес Алый
01:10 Улица полна неожиданностей
02:20 Школьный вальс
03:55 Девушка с характером
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Где я его видел?». «Двенадцать месяцев»
07:40 Тепло родного дома
09:50 Страна птиц. Вороны большого города
10:45 Пётр Первый. 2-я серия
12:25 Забытое ремесло. Бурлак
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Бецкой
13:10 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Джером К. Джером. «Трое в одной лодке...»
13:50 Опера «Евгений Онегин«
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. 1-я часть - «Железные дороги России. История и культура транспорта высоких технологий»
17:10 Пешком... Усадьба Остафьево
17:35 ХX век. Юбилей Татьяны Пауховой. «Богема. Александр Абдулов». Авторская программа Татьяны Пауховой. 1994
18:35 Романтика романса. Вспоминая великих певиц XX века
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Острова. К 70-летию со дня рождения Александра Абдулова
21:05 Обыкновенное чудо
23:25 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне
00:15 Дядюшкин сон
01:40 Искатели. Завещание Баженова
02:30 Мультфильмы. «Таракан». «Эксперимент». «Русские напевы»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:05 Пятница News. 86-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 87-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:45 Простоквашино
08:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 1-я серия - «Макароны»
09:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»
10:10 Гастротур-3. Сезон 1. 5-я серия - «Улан-Удэ»
11:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
12:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
13:10 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
14:30 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
15:30 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
16:40 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
17:40 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
18:50 На ножах. Сезон 8. 19-я серия
19:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
20:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
21:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
23:00 Хеллбой
01:30 Пятница News. 87-я серия
01:50 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»
02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:20 Пятница News. 87-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Близнецы
05:10 Подкидыш
06:20 Тот самый Мюнхгаузен
08:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Абдулова
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Ты - мне, я - тебе
11:50 Сын отца народов. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Сын отца народов. 5-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Сын отца народов. 7-я - 11-я серии
00:00 Вместе
01:00 Сын отца народов. 11-я и 12-я серии
02:10 Семеро смелых
03:40 Новый Гулливер
04:45 Экспроприатор. 1-я серия
Время начала передач - московское.