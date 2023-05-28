Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 28 мая 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион«. Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Тыва

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 «Жизнь на большой скорости». К 70-летию Александра Абдулова

15:00 Гений

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

23:45 «Арт и Факт». Демон

00:20 «На футболе с Денисом Казанским»

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Россия 1



04:10 Семейное счастье

05:51 Перерыв в вещании

06:10 Простить за всё

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Паромщица. 13-я - 16-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Простить за всё



ТВЦ



04:25 Я иду тебя искать-5. 3-я - 4-я серии

06:00 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии

09:05 Здоровый смысл

09:35 Любовь на выживание. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Застава в горах

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 10-я серия - «Отцы и дети»

16:05 Портрет второй жены. 1-я - 2-я серии

18:10 Берёзовая роща. 1-я - 4-я серии

21:50 Берёзовая роща-2. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Берёзовая роща-2. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Объявлен мёртвым. 1-я - 4-я серии

04:30 Москва резиновая



НТВ



04:55 Береговая охрана. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:25 Основано на реальных событиях

03:30 Законы улиц. Облава

04:10 Законы улиц. Клубок



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих

05:50 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят

06:45 Прокурорская проверка. Спасите наши души

07:45 Такая порода. 1-я - 4-я серии

11:25 Ветеран. 1-я - 4-я серии

15:15 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

19:05 След. Аромат золота

19:55 След. Турнир

20:45 След. Будь готов умереть

21:40 След. Мазюня

22:35 След. Двойной детектив

23:25 Королева при исполнении. 1-я - 2-я серии

01:15 Такая порода. 1-я - 4-я серии

04:15 Чужой район-3. Сделка



Домашний



04:00 Две жены. 1-я - 4-я серии

06:30 Две жены. 4-я серия

07:00 Истерзанная. 59-я - 62-я серии

10:30 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии

14:40 Такая, как все. 1-я - 8-я серии

23:35 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии

02:55 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:40 Студия Союз. Сезон 2. 37-я серия

05:25 Импровизация. Сезон 3. 42-я - 43-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я - 19-я серии

09:00 Битва пикников. 17-я серия

09:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 9-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. 295-я - 300-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 12-я серия

21:00 Шоу Воли. 7-я серия

22:10 Концерты. Сезон 2. 20-я серия - «Камызяки«

23:30 Концерты. Сезон 2. 11-я серия

00:30 Я тебе не верю. 8-я - 9-я серии

02:20 Импровизация. Команды. Сезон 2. 38-я серия

03:05 Импровизация. Команды. 39-я серия

03:55 Студия Союз. Сезон 2. 38-я серия

04:45 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Царевны

07:30 Шоу «Уральских пельменей«

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 15-я серия

10:00 Стать шефом. 1-я серия

11:45 Шоу «Уральских пельменей»

12:45 Ночь в музее

15:00 Ночь в музее 2

17:05 Ночь в музее: Секрет гробницы

19:05 Перевозчик

21:00 Перевозчик 2

22:45 Шанхайский перевозчик

00:35 Бросок кобры-2

02:35 Братья

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России

06:00 Всё о главном

06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:25 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Химик». Прямой эфир

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. США - Германия

12:35 Новости

12:40 Все на Матч!

13:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» - «Локомотив». Прямой эфир

18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир

22:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Гондурас - Франция. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место

04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Ханна. Совершенное оружие

14:55 16 кварталов

16:50 Полночь на злаковом поле

18:50 «Отряд «Призрак«

20:55 Кодекс киллера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:30 На семи ветрах

05:30 Я служу на границе

07:05 Приказано взять живым

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №144

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Геннадий Згерский

13:05 Граница. Особые условия службы

16:35 Специальный репортаж

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска. Годы войны

20:35 Легендарные матчи. «Футбол. Прощальный матч Л.И. Яшина. 27 мая 1971 года. Сборная «Динамо» - Сборная мира»

23:00 Фетисов

23:45 Пограничный пес Алый

01:10 Улица полна неожиданностей

02:20 Школьный вальс

03:55 Девушка с характером



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Где я его видел?». «Двенадцать месяцев»

07:40 Тепло родного дома

09:50 Страна птиц. Вороны большого города

10:45 Пётр Первый. 2-я серия

12:25 Забытое ремесло. Бурлак

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Бецкой

13:10 «Игра в бисер« с Игорем Волгиным. Джером К. Джером. «Трое в одной лодке...»

13:50 Опера «Евгений Онегин«

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. 1-я часть - «Железные дороги России. История и культура транспорта высоких технологий»

17:10 Пешком... Усадьба Остафьево

17:35 ХX век. Юбилей Татьяны Пауховой. «Богема. Александр Абдулов». Авторская программа Татьяны Пауховой. 1994

18:35 Романтика романса. Вспоминая великих певиц XX века

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Острова. К 70-летию со дня рождения Александра Абдулова

21:05 Обыкновенное чудо

23:25 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне

00:15 Дядюшкин сон

01:40 Искатели. Завещание Баженова

02:30 Мультфильмы. «Таракан». «Эксперимент». «Русские напевы»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:05 Пятница News. 86-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 87-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:45 Простоквашино

08:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 1-я серия - «Макароны»

09:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»

10:10 Гастротур-3. Сезон 1. 5-я серия - «Улан-Удэ»

11:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

12:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

13:10 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

14:30 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

15:30 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

16:40 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

17:40 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

18:50 На ножах. Сезон 8. 19-я серия

19:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

20:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

21:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

23:00 Хеллбой

01:30 Пятница News. 87-я серия

01:50 Инсайдеры. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону»

02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:20 Пятница News. 87-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Близнецы

05:10 Подкидыш

06:20 Тот самый Мюнхгаузен

08:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Абдулова

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Ты - мне, я - тебе

11:50 Сын отца народов. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Сын отца народов. 5-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Сын отца народов. 7-я - 11-я серии

00:00 Вместе

01:00 Сын отца народов. 11-я и 12-я серии

02:10 Семеро смелых

03:40 Новый Гулливер

04:45 Экспроприатор. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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