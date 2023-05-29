Телепрограмма, программа передач ТВ на 29 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 29 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 29 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 10-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Шантаж или месть: миллионер «заказал» любовницу?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 1-я - 2-я серии

23:30 Бесогон ТВ

00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:30 Московская борзая. 17-я серия

03:15 Московская борзая. 18-я серия

04:00 Семейный детектив. 1-я серия - «Панагия»



ТВЦ



05:00 Тайна песни. Шаланды, полные кефали

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Тайна песни. Подмосковные вечера

08:50 Гостиница «Россия». 9-я - 10-я серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 9-я - 10-я серии

13:40 Мой герой. Анна Нахапетова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 1-я - 2-я серии

17:00 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Призвание машин

23:10 Знак качества. Макароны

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Места силы

01:25 Александр Барыкин. Бумеранг измены

02:05 Троцкий против Сталина. Фильм 1-й

02:45 Осторожно, мошенники! Дырка от бублика

03:15 Спецы. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-3. «Невидимка». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 1-я - 2-я серии

22:10 «На задворках памяти». Квартирник в театре Ленком к юбилею Александра Абдулова

23:50 Сегодня в Москве

00:15 Трасса смерти. 1-я - 4-я серии

03:40 Законы улиц. Пресечение

04:20 Законы улиц. Пекло



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-3. Ликвидация

06:10 Чужой район-3. Месть

06:55 Чужой район-3. Оборотни

07:45 Чужой район-3. Приговор

08:40 Чужой район-3. Захват

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-3. Захват

10:10 Чужой район-3. Провокация

11:05 Чужой район-3. Компромат

12:00 Чужой район-3. Дилемма

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. «Казаки-разбойники». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Страшные секреты

18:50 След. Красный киборг

19:45 След. Хрупкие женщины

20:35 След. Казнить нельзя помиловать

21:25 След. Только тебя и не хватало

22:25 Свои-5. Семь марьяжных королей

23:10 Свои-3. За любовь и ласку

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. От слова худо

01:15 След. Работа над ошибками

02:05 След. Все решает фортуна

02:45 След. Сожги эту книгу

03:20 Прокурорская проверка. Закон бумеранга

04:10 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя



Домашний



02:55 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии

05:55 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся! 686-я серия

09:30 Тест на отцовство. 317-я и 472-я серии

11:40 Понять. Простить. «Эгоист». «Сквознячок»

12:55 Порча. Тёмная луна

13:25 Знахарка. 186-я серия - «Домокозявка»

14:00 Верну любимого. 85-я серия - «Цветы жизни»

14:35 Голоса ушедших душ. 35-я серия - «Соперница»

15:10 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии

19:00 Невеста. 1-я - 3-я серии

22:20 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

02:10 Понять. Простить. «Эгоист». «Сквознячок»

03:05 Порча. Тёмная луна

03:30 Знахарка. Домокозявка

04:00 Верну любимого. Цветы жизни

04:25 Колыбель над бездной. 10-я серия



ТНТ



04:45 Импровизация. Сезон 3. 44-я - 45-я серии

06:20 Импровизация. 65-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 8-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 12-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4 серии

14:30 Полицейский с Рублевки. 1-я - 5-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 291-я - 293-я серии

21:00 И снова здравствуйте! 9-я - 10-я серии

22:05 И снова здравствуйте!-2. 1-я серия

22:40 Концерты. Сезон 2. 20-я серия - «Камызяки»

00:00 Шоу Воли. 7-я серия

01:10 Прогулка

02:40 Импровизация. Команды. 40-я серия

03:25 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия

04:15 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:10 Барбоскины на даче

08:40 Взрослым не понять. 2-я серия

09:45 Теория хаоса

11:25 Шанхайский перевозчик

13:25 Юность. 1-я - 8-я серии

18:00 На выход! 11-я серия

19:00 Юность. 9-я - 10-я серии

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 6-я серия

21:00 Падение Олимпа

23:25 Падение Лондона

01:20 Живое

03:00 Братья



Матч ТВ



04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России

06:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

06:30 Здоровый образ. Баскетбол

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Футбол. Турнир развития УЕФА. Россия - Киргизия. Прямой эфир

12:00 Вы это видели

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Магия большого спорта

14:55 Новости

15:00 География спорта. Ростов-на-Дону

15:30 Все на Матч!

15:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Россия (U20 красные) - Белоруссия (U20). Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Россия (U20 белые) - Белоруссия (U21). Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

17:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Матч за 3-е место. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

18:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Финал. Прямой эфир

19:40 Новости

19:45 Громко

20:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

21:45 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 3. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

02:00 Новости

02:05 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля». Мужчины

03:05 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Викинги

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Центурион

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Девушка с характером

05:20 Тихая застава

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

12:35 Москва - фронту

13:00 Новости дня

13:25 Москва - фронту

14:00 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. «Операция «Багратион». Рокоссовский против Буша»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Ужас за колючей проволокой

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Следствием установлено...

01:20 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

02:30 Свинарка и пастух

03:50 Краповый берет. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва готическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Бецкой

07:30 Новости культуры

07:35 Хирургия

08:10 Забытое ремесло. Сваха

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Обыкновенное чудо. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Кабаре моей жизни. Алла Баянова«. Фильм-концерт. 1991

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Русский стиль. Купечество

13:30 Противостояние. 1-я серия

14:35 Линия жизни. Дмитрий Шпаро

15:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. И. Брамс. Симфония №4. Дирижёр Евгений Мравинский

18:00 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»

18:45 Острова. 70 лет со дня рождения Александра Абдулова

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Его правила жизни. Вспоминая Алексея Бегака

20:45 Царские забавы

21:30 Сати. Нескучная классика... С Марией Александровой, Софьей Гайдуковой и Константином Матулевским

22:15 Противостояние. 1-я серия

23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Ольга Андровская

23:50 Магистр игры. У телефона Сталин

00:20 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Проклятие фараона

01:15 ХX век. «Кабаре моей жизни. Алла Баянова». Фильм-концерт. 1991

02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

06:50 Пятница News. 86-я серия

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 3-я серия - «Полезный выпуск»

10:20 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

11:30 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

12:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

13:50 На ножах

14:50 На ножах

15:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

17:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

18:10 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»

19:00 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»

19:50 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 5-я серия - «Колбасы»

00:00 Дьявол в деталях

02:20 Пятница News. 88-я серия

02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»

04:20 Пятница News. 87-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Экспроприатор. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Экспроприатор. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 9-я - 11-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

02:30 Новости

02:45 [Не]Фантастика

03:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Абдулова

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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