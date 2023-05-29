Телепрограмма, программа передач ТВ на 29 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 29 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 10-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Шантаж или месть: миллионер «заказал» любовницу?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 1-я - 2-я серии
23:30 Бесогон ТВ
00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:30 Московская борзая. 17-я серия
03:15 Московская борзая. 18-я серия
04:00 Семейный детектив. 1-я серия - «Панагия»
ТВЦ
05:00 Тайна песни. Шаланды, полные кефали
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Тайна песни. Подмосковные вечера
08:50 Гостиница «Россия». 9-я - 10-я серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 9-я - 10-я серии
13:40 Мой герой. Анна Нахапетова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 1-я - 2-я серии
17:00 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Призвание машин
23:10 Знак качества. Макароны
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Места силы
01:25 Александр Барыкин. Бумеранг измены
02:05 Троцкий против Сталина. Фильм 1-й
02:45 Осторожно, мошенники! Дырка от бублика
03:15 Спецы. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-3. «Невидимка». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Шантаж». 1-я - 2-я серии. «Верная жена». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 1-я - 2-я серии
22:10 «На задворках памяти». Квартирник в театре Ленком к юбилею Александра Абдулова
23:50 Сегодня в Москве
00:15 Трасса смерти. 1-я - 4-я серии
03:40 Законы улиц. Пресечение
04:20 Законы улиц. Пекло
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-3. Ликвидация
06:10 Чужой район-3. Месть
06:55 Чужой район-3. Оборотни
07:45 Чужой район-3. Приговор
08:40 Чужой район-3. Захват
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-3. Захват
10:10 Чужой район-3. Провокация
11:05 Чужой район-3. Компромат
12:00 Чужой район-3. Дилемма
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. «Казаки-разбойники». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Страшные секреты
18:50 След. Красный киборг
19:45 След. Хрупкие женщины
20:35 След. Казнить нельзя помиловать
21:25 След. Только тебя и не хватало
22:25 Свои-5. Семь марьяжных королей
23:10 Свои-3. За любовь и ласку
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. От слова худо
01:15 След. Работа над ошибками
02:05 След. Все решает фортуна
02:45 След. Сожги эту книгу
03:20 Прокурорская проверка. Закон бумеранга
04:10 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя
Домашний
02:55 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии
05:55 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся! 686-я серия
09:30 Тест на отцовство. 317-я и 472-я серии
11:40 Понять. Простить. «Эгоист». «Сквознячок»
12:55 Порча. Тёмная луна
13:25 Знахарка. 186-я серия - «Домокозявка»
14:00 Верну любимого. 85-я серия - «Цветы жизни»
14:35 Голоса ушедших душ. 35-я серия - «Соперница»
15:10 Погоня за тремя зайцами. 1-я - 4-я серии
19:00 Невеста. 1-я - 3-я серии
22:20 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
02:10 Понять. Простить. «Эгоист». «Сквознячок»
03:05 Порча. Тёмная луна
03:30 Знахарка. Домокозявка
04:00 Верну любимого. Цветы жизни
04:25 Колыбель над бездной. 10-я серия
ТНТ
04:45 Импровизация. Сезон 3. 44-я - 45-я серии
06:20 Импровизация. 65-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 8-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 12-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4 серии
14:30 Полицейский с Рублевки. 1-я - 5-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 291-я - 293-я серии
21:00 И снова здравствуйте! 9-я - 10-я серии
22:05 И снова здравствуйте!-2. 1-я серия
22:40 Концерты. Сезон 2. 20-я серия - «Камызяки»
00:00 Шоу Воли. 7-я серия
01:10 Прогулка
02:40 Импровизация. Команды. 40-я серия
03:25 Студия Союз. Сезон 2. 39-я серия
04:15 Студия Союз. Сезон 2. 41-я серия
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:10 Барбоскины на даче
08:40 Взрослым не понять. 2-я серия
09:45 Теория хаоса
11:25 Шанхайский перевозчик
13:25 Юность. 1-я - 8-я серии
18:00 На выход! 11-я серия
19:00 Юность. 9-я - 10-я серии
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 6-я серия
21:00 Падение Олимпа
23:25 Падение Лондона
01:20 Живое
03:00 Братья
Матч ТВ
04:15 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
06:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
06:30 Здоровый образ. Баскетбол
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Футбол. Турнир развития УЕФА. Россия - Киргизия. Прямой эфир
12:00 Вы это видели
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Магия большого спорта
14:55 Новости
15:00 География спорта. Ростов-на-Дону
15:30 Все на Матч!
15:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Россия (U20 красные) - Белоруссия (U20). Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Россия (U20 белые) - Белоруссия (U21). Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
17:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Матч за 3-е место. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
18:55 Хоккей 3Х3. «Кубок Лиги Ставок. Минск». Финал. Прямой эфир
19:40 Новости
19:45 Громко
20:45 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
21:45 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 3. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
02:00 Новости
02:05 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля». Мужчины
03:05 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Викинги
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Центурион
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Девушка с характером
05:20 Тихая застава
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
12:35 Москва - фронту
13:00 Новости дня
13:25 Москва - фронту
14:00 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. «Операция «Багратион». Рокоссовский против Буша»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Ужас за колючей проволокой
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Следствием установлено...
01:20 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
02:30 Свинарка и пастух
03:50 Краповый берет. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва готическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Бецкой
07:30 Новости культуры
07:35 Хирургия
08:10 Забытое ремесло. Сваха
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Обыкновенное чудо. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Кабаре моей жизни. Алла Баянова«. Фильм-концерт. 1991
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Русский стиль. Купечество
13:30 Противостояние. 1-я серия
14:35 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
15:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. И. Брамс. Симфония №4. Дирижёр Евгений Мравинский
18:00 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
18:45 Острова. 70 лет со дня рождения Александра Абдулова
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Его правила жизни. Вспоминая Алексея Бегака
20:45 Царские забавы
21:30 Сати. Нескучная классика... С Марией Александровой, Софьей Гайдуковой и Константином Матулевским
22:15 Противостояние. 1-я серия
23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Ольга Андровская
23:50 Магистр игры. У телефона Сталин
00:20 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Проклятие фараона
01:15 ХX век. «Кабаре моей жизни. Алла Баянова». Фильм-концерт. 1991
02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
06:50 Пятница News. 86-я серия
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 5-я серия - «Ксюша и Антон»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 3-я серия - «Полезный выпуск»
10:20 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
11:30 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
12:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
13:50 На ножах
14:50 На ножах
15:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
17:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
18:10 Черный список. Сезон 3. 22-я серия - «Ремонт кондиционеров»
19:00 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»
19:50 Черный список. Сезон 3. 28-я серия - «Мастера по ремонту компьютеров»
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 5-я серия - «Колбасы»
00:00 Дьявол в деталях
02:20 Пятница News. 88-я серия
02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»
04:20 Пятница News. 87-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Экспроприатор. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Экспроприатор. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща-2. 9-я - 11-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
02:30 Новости
02:45 [Не]Фантастика
03:00 Наше кино. История большой любви. К юбилею А. Абдулова
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.