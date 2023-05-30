Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 30 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 30 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 11-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 3-я - 4-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая. 19-я - 20-я серии

03:45 Семейный детектив. 2-я серия - «Отравленное сердце»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова

05:20 Мой герой. Анна Нахапетова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Дирофиляриоз

08:45 Гостиница «Россия». 11-я - 12-я серии

10:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 11-я - 12-я серии

13:40 Мой герой. Игорь Маменко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 3-я - 4-я серии

17:00 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Анна и тайна ночи. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Королевы без королей

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Отари Квантришвили

01:30 Прощание. Евгений Меньшов

02:10 Троцкий против Сталина. Фильм 2-й

02:50 Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть»

03:15 Спецы. 3-я - 4-я серии

04:40 Короли эпизода. Николай Парфёнов



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-3. «Приворот», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 3-я - 4-я серии

22:15 Реализация. «Выжженная земля». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Выжженная земля». 3-я - 4-я серии

00:45 Трасса смерти. 5-я - 7-я серии

03:25 Законы улиц. Похищенный

04:10 Законы улиц. Полнолуние

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Фильм. Фильм. Фильм», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ветеран. 1-я - 4-я серии

08:35 Глухарь. Возвращение. Зануда

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Зануда

10:05 Глухарь. Возвращение. Эскулап

11:05 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки

11:55 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. «Образ врага». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Школота

18:55 След. Животный магнетизмъ

19:45 След. Древние демоны

20:35 След. Демиург

21:25 След. Мертвое письмо

22:25 Свои-5. Укротительница тигров

23:10 Свои-3. Температурный шок

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мертвая попутчица

01:15 След. Привидение с мотором

02:05 След. Думай быстрее

02:45 След. Ой, люли, мои люли

03:20 Прокурорская проверка. Мухи

04:10 Прокурорская проверка. Пираньи



Домашний



04:25 Колыбель над бездной. 10-я серия

05:15 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:35 Понять. Простить. «Ты - моя собственность». «Данила-мастер»

12:50 Порча. Забыть

13:20 Знахарка. Пошёл вон

13:55 Верну любимого. Сила и слабость

14:30 Голоса ушедших душ. Доченька

15:05 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии

19:00 Невеста. 4-я - 6-я серии

22:20 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии

02:15 Понять. Простить. «Ты - моя собственность». «Данила-мастер»

03:10 Порча. Забыть

03:35 Знахарка. Пошёл вон

04:05 Верну любимого. Сила и слабость

04:30 Колыбель над бездной. 11-я серия



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия

06:40 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8 серий

14:30 Полицейский с Рублевки. 6-я - 10-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 292-я - 294-я серии

21:00 И снова здравствуйте!-2. 2-я - 4-я серии

22:40 Галустян плюс. 1-я - 3-я серии

00:15 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 2-я серии

01:10 Импровизация. Сезон 7. 209-я серия

02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия

02:50 Студия Союз. Сезон 2. 43-я - 44-я серии

04:25 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Миша портит всё. 1-я - 2-я серии

08:00 Юность. 9-я и 10-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:35 На выход! 6-я серия

10:35 Падение Олимпа

13:00 Кухня. Сезон 3. 16-я - 20-я серии

15:40 Кухня. Сезон 4. 1-я - 4-я серии

18:00 На выход! 12-я серия

19:00 Юность. 10-я - 11-я серии

20:00 Стать шефом. 2-я серия

22:00 Бесконечность

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 20-я серия

01:05 Погнали

04:05 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

06:00 Наши иностранцы

06:30 Здоровый образ. Хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Мировой футбол. Обзор

11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

13:55 Хоккей. «Лига Ставок Кубок будущего». Россия (U20 красные) - Россия (U20 белые). Прямой эфир

16:15 Все на Матч!

16:45 Мировой футбол. Обзор

17:50 Новости

17:55 Магия большого спорта

18:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Ростов-Дон» - ЦСКА. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 3. Прямой эфир

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля». Команды

03:05 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ханна. Совершенное оружие

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 «Отряд «Призрак»

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Краповый берет. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»

12:35 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. «Операция «Багратион». Рокоссовский против Моделя»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ижорский батальон

01:20 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»

02:30 Гений разведки. Артур Артузов

03:15 Далеко от войны. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва французская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко

07:30 Новости культуры

07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Проклятие фараона

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Обыкновенное чудо. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Огневой вы человек! Корней Чуковский». Режиссер Д. Чуковский. 1982

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Русский стиль. Высший свет

13:30 Противостояние. 2-я серия, 1-я часть

14:25 Цвет времени. Марк Шагал

14:35 Сати. Нескучная классика... С Марией Александровой, Софьей Гайдуковой и Константином Матулевским

15:20 Приключения Электроника. 1-я серия

16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Ольга Андровская

17:00 Новости культуры

17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Франческа да Римини». Фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик». Дирижёр Евгений Мравинский

18:15 Передвижники. Исаак Левитан

18:45 Джентльмен Серебряного века. Игорь Дмитриев

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Противостояние. 2-я серия, 1-я часть

23:10 Забытое ремесло. Скоморох

23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Алексей Грибов

23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Святой Грааль

00:50 ХX век. «Огневой вы человек! Корней Чуковский». Режиссер Д. Чуковский. 1982

02:00 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Франческа да Римини». Фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик». Дирижёр Евгений Мравинский

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:05 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва«

07:00 Пятница News. 87-я серия

07:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»

10:40 Кондитер. Сезон 7. 17-я серия - «Мадагаскар. Торт для Алексея Ягудина»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

16:20 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

18:40 Умнее всех. Сезон 1. 10-я серия - «Выпуск 9»

20:00 Кондитер. Сезон 7. 18-я серия - «Китай. Торт для Владимира Селиванова»

21:00 Кондитер. Сезон 7. 19-я серия - «Таиланд. Торт для Татьяны Поляковой»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия

23:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 6-я серия - «Сезонные продукты»

00:30 Хеллбой

02:20 Пятница News. 89-я серия

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

04:30 Пятница News. 88-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:10 Экспроприатор. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Экспроприатор. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 12-я - 14-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви. К юбилею Г. Буркова

01:20 Сын отца народов. 1-я - 5-я серии



Время начала передач - московское.



















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