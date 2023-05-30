Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 30 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 11-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 3-я - 4-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая. 19-я - 20-я серии
03:45 Семейный детектив. 2-я серия - «Отравленное сердце»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
05:20 Мой герой. Анна Нахапетова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Дирофиляриоз
08:45 Гостиница «Россия». 11-я - 12-я серии
10:40 «Горькие ягоды» советской эстрады»
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 11-я - 12-я серии
13:40 Мой герой. Игорь Маменко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 3-я - 4-я серии
17:00 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Анна и тайна ночи. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Королевы без королей
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Отари Квантришвили
01:30 Прощание. Евгений Меньшов
02:10 Троцкий против Сталина. Фильм 2-й
02:50 Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть»
03:15 Спецы. 3-я - 4-я серии
04:40 Короли эпизода. Николай Парфёнов
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-3. «Приворот», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 3-я - 4-я серии
22:15 Реализация. «Выжженная земля». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Выжженная земля». 3-я - 4-я серии
00:45 Трасса смерти. 5-я - 7-я серии
03:25 Законы улиц. Похищенный
04:10 Законы улиц. Полнолуние
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Фильм. Фильм. Фильм», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ветеран. 1-я - 4-я серии
08:35 Глухарь. Возвращение. Зануда
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Зануда
10:05 Глухарь. Возвращение. Эскулап
11:05 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки
11:55 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. «Образ врага». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Школота
18:55 След. Животный магнетизмъ
19:45 След. Древние демоны
20:35 След. Демиург
21:25 След. Мертвое письмо
22:25 Свои-5. Укротительница тигров
23:10 Свои-3. Температурный шок
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мертвая попутчица
01:15 След. Привидение с мотором
02:05 След. Думай быстрее
02:45 След. Ой, люли, мои люли
03:20 Прокурорская проверка. Мухи
04:10 Прокурорская проверка. Пираньи
Домашний
04:25 Колыбель над бездной. 10-я серия
05:15 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:35 Понять. Простить. «Ты - моя собственность». «Данила-мастер»
12:50 Порча. Забыть
13:20 Знахарка. Пошёл вон
13:55 Верну любимого. Сила и слабость
14:30 Голоса ушедших душ. Доченька
15:05 Три лани на алмазной тропе. 1-я - 4-я серии
19:00 Невеста. 4-я - 6-я серии
22:20 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии
02:15 Понять. Простить. «Ты - моя собственность». «Данила-мастер»
03:10 Порча. Забыть
03:35 Знахарка. Пошёл вон
04:05 Верну любимого. Сила и слабость
04:30 Колыбель над бездной. 11-я серия
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия
06:40 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8 серий
14:30 Полицейский с Рублевки. 6-я - 10-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 292-я - 294-я серии
21:00 И снова здравствуйте!-2. 2-я - 4-я серии
22:40 Галустян плюс. 1-я - 3-я серии
00:15 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 2-я серии
01:10 Импровизация. Сезон 7. 209-я серия
02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 41-я серия
02:50 Студия Союз. Сезон 2. 43-я - 44-я серии
04:25 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Миша портит всё. 1-я - 2-я серии
08:00 Юность. 9-я и 10-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:35 На выход! 6-я серия
10:35 Падение Олимпа
13:00 Кухня. Сезон 3. 16-я - 20-я серии
15:40 Кухня. Сезон 4. 1-я - 4-я серии
18:00 На выход! 12-я серия
19:00 Юность. 10-я - 11-я серии
20:00 Стать шефом. 2-я серия
22:00 Бесконечность
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 20-я серия
01:05 Погнали
04:05 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
06:00 Наши иностранцы
06:30 Здоровый образ. Хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Мировой футбол. Обзор
11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
13:55 Хоккей. «Лига Ставок Кубок будущего». Россия (U20 красные) - Россия (U20 белые). Прямой эфир
16:15 Все на Матч!
16:45 Мировой футбол. Обзор
17:50 Новости
17:55 Магия большого спорта
18:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. «Ростов-Дон» - ЦСКА. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 3. Прямой эфир
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля». Команды
03:05 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ханна. Совершенное оружие
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 «Отряд «Призрак»
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Краповый берет. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»
12:35 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. «Операция «Багратион». Рокоссовский против Моделя»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ижорский батальон
01:20 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»
02:30 Гений разведки. Артур Артузов
03:15 Далеко от войны. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва французская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Проклятие фараона
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Обыкновенное чудо. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Огневой вы человек! Корней Чуковский». Режиссер Д. Чуковский. 1982
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Русский стиль. Высший свет
13:30 Противостояние. 2-я серия, 1-я часть
14:25 Цвет времени. Марк Шагал
14:35 Сати. Нескучная классика... С Марией Александровой, Софьей Гайдуковой и Константином Матулевским
15:20 Приключения Электроника. 1-я серия
16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Ольга Андровская
17:00 Новости культуры
17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Франческа да Римини». Фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик». Дирижёр Евгений Мравинский
18:15 Передвижники. Исаак Левитан
18:45 Джентльмен Серебряного века. Игорь Дмитриев
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Противостояние. 2-я серия, 1-я часть
23:10 Забытое ремесло. Скоморох
23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Алексей Грибов
23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Святой Грааль
00:50 ХX век. «Огневой вы человек! Корней Чуковский». Режиссер Д. Чуковский. 1982
02:00 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Франческа да Римини». Фрагменты из музыки к балету «Щелкунчик». Дирижёр Евгений Мравинский
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:05 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:50 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва«
07:00 Пятница News. 87-я серия
07:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»
10:40 Кондитер. Сезон 7. 17-я серия - «Мадагаскар. Торт для Алексея Ягудина»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
16:20 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
18:40 Умнее всех. Сезон 1. 10-я серия - «Выпуск 9»
20:00 Кондитер. Сезон 7. 18-я серия - «Китай. Торт для Владимира Селиванова»
21:00 Кондитер. Сезон 7. 19-я серия - «Таиланд. Торт для Татьяны Поляковой»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия
23:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 6-я серия - «Сезонные продукты»
00:30 Хеллбой
02:20 Пятница News. 89-я серия
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
04:30 Пятница News. 88-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Экспроприатор. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Экспроприатор. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща-2. 12-я - 14-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви. К юбилею Г. Буркова
01:20 Сын отца народов. 1-я - 5-я серии
Время начала передач - московское.