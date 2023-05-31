Телепрограмма, программа передач ТВ на 31 мая 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 31 мая 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 12-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 5-я - 6-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая 2. 1-я - 2-я серии
03:55 Семейный детектив. 3-я серия - «Драма на охоте»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Николай Парфёнов
05:20 Мой герой. Игорь Маменко
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Центр хирургии кисти
08:55 Кочевница. 1-я - 2-я серии
10:40 Союзмультфильм. Недетские страсти
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 13-я - 14-я серии
13:40 Мой герой. Варвара
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Спецы. 5-я - 6-я серии
17:00 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Анна и тайна теней. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 87-я серия
23:10 Советские мафии. Дело Фантомаса
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Рюмка от генсека
01:25 Знак качества. Молодой урожай
02:05 Март-53. Чекистские игры
02:50 Осторожно, мошенники! Салон ужасов
03:15 Спецы. 5-я - 6-я серии
04:45 Союзмультфильм. Недетские страсти
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Фильм. Фильм. Фильм». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 5-я - 6-я серии
22:15 Реализация. «Черная полоса». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Черная полоса». 1-я - 2-я серии
00:45 Трасса смерти. 8-я - 10-я серии
03:25 Законы улиц. Синдром зебры
04:10 Законы улиц. Ход конем
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Рецидивист». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
06:35 Глухарь. Возвращение. По совести
07:20 Глухарь. Возвращение. Цемент
08:20 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
09:55 Глухарь. Возвращение. Папаша
10:55 Глухарь. Возвращение. Ноябрь
11:55 Глухарь. Возвращение. Собачник
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. «Второй фронт». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Невесты вурдалака
18:50 След. Последний из рода палачей
19:40 След. Частная практика
20:35 След. Ковчег
21:25 След. Шаг в никуда
22:25 Свои-5. Морячок
23:10 Свои-3. Ищите женщину
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мальчик под присмотром
01:15 След. По следам лунного лиса
02:05 След. Будь готов умереть
02:40 След. Ведьмино зелье
03:20 Прокурорская проверка. Собачье дело
04:10 Прокурорская проверка. Месть и не только
Домашний
04:30 Колыбель над бездной. 11-я серия
05:20 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Три счастливых дня». «Папин день»
12:35 Порча. Пятно
13:05 Знахарка. Кандалы
13:40 Верну любимого. Вторая молодость
14:15 Голоса ушедших душ. Тайна сына
14:50 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
19:00 Невеста. 7-я - 9-я серии
22:20 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
02:20 Понять. Простить. «Три счастливых дня». «Папин день»
03:15 Порча. Пятно
03:40 Знахарка. Кандалы
04:10 Верну любимого. Вторая молодость
04:35 Колыбель над бездной. 12-я серия
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия
05:15 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия
06:50 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8 серий
14:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я - 14-я серии
18:30 Полицейский с Рублевки. 15-я серия
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 293-я - 295-я серии
21:00 И снова здравствуйте!-2. 5-я - 7-я серии
22:40 Галустян плюс. 4-я - 6-я серии
00:15 Наша Russia. Дайджест. 3-я - 4-я серии
01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии
02:50 Студия Союз. Сезон 2. 47-я - 48-я серии
04:25 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины. 343-я и 344-я серии
08:00 Юность. 10-я и 11-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 Готовы на всё. 5-я - 8-я серии
11:15 Дорогой папа
13:00 На выход! 12-я серия
14:05 Кухня. Сезон 4. 4-я - 11-я серии
18:30 Юность. 10-я - 12-я серии
20:00 Штурм Белого дома
22:40 Падение Олимпа
01:00 Погнали
04:00 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Мировой футбол. Обзор
06:00 Правила игры
06:30 Здоровый образ. Фигурное катание
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига Европы. Дорога к финалу
11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Магия большого спорта
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:45 Футбол. Лига Европы. Дорога к финалу
17:50 Новости
17:55 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
20:30 Новости
20:35 Все на финал!
21:15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Севилья» - «Рома». Прямой эфир
00:25 Все на Матч!
01:30 Голевая неделя. РФ
02:00 Новости
02:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты
03:05 Триатлон. Мировая серия. Женщины
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Полночь на злаковом поле
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 16 кварталов
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Далеко от войны. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:55 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
12:35 Москва - фронту
13:00 Новости дня
13:25 Черные волки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. Сражение у острова Тендра. Ушаков против Гусейн-паши
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Родины солдат
01:20 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
02:30 Ижорский батальон
04:05 Морской дозор
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва музыкальная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Олег Даль
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Святой Грааль
08:30 Жизнь и судьба
08:45 Приключения Электроника. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Однажды в России родиться... Встреча с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко». 1989
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Русский стиль. Дворянство
13:30 Противостояние. 2-я серия, 2-я часть
14:35 Белая студия
15:20 Приключения Электроника. 2-я серия
16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Алексей Грибов
17:00 Новости культуры
17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Симфония №5. Дирижёр Евгений Мравинский
18:00 Библейский сюжет. Герман Гессе «Игра в бисер»
18:30 Забытое ремесло. Городовой
18:45 Климент Тимирязев. Беспокойная старость
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Забытое ремесло. Коробейник
21:45 Рассекреченная история. Битва сверхдержав. Вьетнамский раунд
22:15 Противостояние. 2-я серия, 2-я часть
23:15 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия«
23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Борис Ливанов
23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. В поисках гробницы Аттилы
00:50 ХX век. «Однажды в России родиться... Встреча с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко». 1989
02:05 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Симфония №5. Дирижёр Евгений Мравинский
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:40 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
06:50 Пятница News. 88-я серия
07:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 6-я серия - «Катя и Антон»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 5-я серия - «Колбасы»
10:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 6-я серия - «Сезонные продукты»
11:10 На ножах. 8 серий
20:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»
21:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
22:10 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»
00:10 Поезд в Пусан-2
02:10 Пятница News. 90-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»
04:10 Пятница News. 89-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Сын отца народов. 5-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Сын отца народов. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща-2. 15-я - 16-я серии
00:05 Рожденные в СССР. Советская школа
00:30 Дела судебные. Битва за будущее
01:00 Дела судебные. Новые истории
01:30 Новости
01:45 [Не]Фантастика
02:00 Наше кино. История большой любви
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.