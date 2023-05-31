Телепрограмма, программа передач ТВ на 31 мая 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 31 мая 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 31 мая 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 12-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 5-я - 6-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 1-я - 2-я серии

03:55 Семейный детектив. 3-я серия - «Драма на охоте»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Николай Парфёнов

05:20 Мой герой. Игорь Маменко

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Центр хирургии кисти

08:55 Кочевница. 1-я - 2-я серии

10:40 Союзмультфильм. Недетские страсти

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 13-я - 14-я серии

13:40 Мой герой. Варвара

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Спецы. 5-я - 6-я серии

17:00 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Анна и тайна теней. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 87-я серия

23:10 Советские мафии. Дело Фантомаса

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Рюмка от генсека

01:25 Знак качества. Молодой урожай

02:05 Март-53. Чекистские игры

02:50 Осторожно, мошенники! Салон ужасов

03:15 Спецы. 5-я - 6-я серии

04:45 Союзмультфильм. Недетские страсти



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Фильм. Фильм. Фильм». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби». 1-я - 2-я серии. «Выборы». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 5-я - 6-я серии

22:15 Реализация. «Черная полоса». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Черная полоса». 1-я - 2-я серии

00:45 Трасса смерти. 8-я - 10-я серии

03:25 Законы улиц. Синдром зебры

04:10 Законы улиц. Ход конем

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Рецидивист». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

06:35 Глухарь. Возвращение. По совести

07:20 Глухарь. Возвращение. Цемент

08:20 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

09:55 Глухарь. Возвращение. Папаша

10:55 Глухарь. Возвращение. Ноябрь

11:55 Глухарь. Возвращение. Собачник

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. «Второй фронт». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Невесты вурдалака

18:50 След. Последний из рода палачей

19:40 След. Частная практика

20:35 След. Ковчег

21:25 След. Шаг в никуда

22:25 Свои-5. Морячок

23:10 Свои-3. Ищите женщину

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мальчик под присмотром

01:15 След. По следам лунного лиса

02:05 След. Будь готов умереть

02:40 След. Ведьмино зелье

03:20 Прокурорская проверка. Собачье дело

04:10 Прокурорская проверка. Месть и не только



Домашний



04:30 Колыбель над бездной. 11-я серия

05:20 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Три счастливых дня». «Папин день»

12:35 Порча. Пятно

13:05 Знахарка. Кандалы

13:40 Верну любимого. Вторая молодость

14:15 Голоса ушедших душ. Тайна сына

14:50 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

19:00 Невеста. 7-я - 9-я серии

22:20 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

02:20 Понять. Простить. «Три счастливых дня». «Папин день»

03:15 Порча. Пятно

03:40 Знахарка. Кандалы

04:10 Верну любимого. Вторая молодость

04:35 Колыбель над бездной. 12-я серия



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия

05:15 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия

06:50 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8 серий

14:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я - 14-я серии

18:30 Полицейский с Рублевки. 15-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 293-я - 295-я серии

21:00 И снова здравствуйте!-2. 5-я - 7-я серии

22:40 Галустян плюс. 4-я - 6-я серии

00:15 Наша Russia. Дайджест. 3-я - 4-я серии

01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии

02:50 Студия Союз. Сезон 2. 47-я - 48-я серии

04:25 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины. 343-я и 344-я серии

08:00 Юность. 10-я и 11-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 Готовы на всё. 5-я - 8-я серии

11:15 Дорогой папа

13:00 На выход! 12-я серия

14:05 Кухня. Сезон 4. 4-я - 11-я серии

18:30 Юность. 10-я - 12-я серии

20:00 Штурм Белого дома

22:40 Падение Олимпа

01:00 Погнали

04:00 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Мировой футбол. Обзор

06:00 Правила игры

06:30 Здоровый образ. Фигурное катание

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига Европы. Дорога к финалу

11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Магия большого спорта

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:45 Футбол. Лига Европы. Дорога к финалу

17:50 Новости

17:55 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

20:30 Новости

20:35 Все на финал!

21:15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Севилья» - «Рома». Прямой эфир

00:25 Все на Матч!

01:30 Голевая неделя. РФ

02:00 Новости

02:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты

03:05 Триатлон. Мировая серия. Женщины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Полночь на злаковом поле

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 16 кварталов

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Далеко от войны. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:55 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

12:35 Москва - фронту

13:00 Новости дня

13:25 Черные волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. Сражение у острова Тендра. Ушаков против Гусейн-паши

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Родины солдат

01:20 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

02:30 Ижорский батальон

04:05 Морской дозор



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва музыкальная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Олег Даль

07:30 Новости культуры

07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Святой Грааль

08:30 Жизнь и судьба

08:45 Приключения Электроника. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Однажды в России родиться... Встреча с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко». 1989

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Русский стиль. Дворянство

13:30 Противостояние. 2-я серия, 2-я часть

14:35 Белая студия

15:20 Приключения Электроника. 2-я серия

16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Алексей Грибов

17:00 Новости культуры

17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Симфония №5. Дирижёр Евгений Мравинский

18:00 Библейский сюжет. Герман Гессе «Игра в бисер»

18:30 Забытое ремесло. Городовой

18:45 Климент Тимирязев. Беспокойная старость

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Забытое ремесло. Коробейник

21:45 Рассекреченная история. Битва сверхдержав. Вьетнамский раунд

22:15 Противостояние. 2-я серия, 2-я часть

23:15 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия«

23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Борис Ливанов

23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. В поисках гробницы Аттилы

00:50 ХX век. «Однажды в России родиться... Встреча с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко». 1989

02:05 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. П. Чайковский. Симфония №5. Дирижёр Евгений Мравинский

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:40 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

06:50 Пятница News. 88-я серия

07:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 6-я серия - «Катя и Антон»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 5-я серия - «Колбасы»

10:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 6-я серия - «Сезонные продукты»

11:10 На ножах. 8 серий

20:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»

21:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

22:10 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»

00:10 Поезд в Пусан-2

02:10 Пятница News. 90-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»

04:10 Пятница News. 89-я серия

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Сын отца народов. 5-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Сын отца народов. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 15-я - 16-я серии

00:05 Рожденные в СССР. Советская школа

00:30 Дела судебные. Битва за будущее

01:00 Дела судебные. Новые истории

01:30 Новости

01:45 [Не]Фантастика

02:00 Наше кино. История большой любви

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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