Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 1 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 13-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 7-я - 8-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая 2. 3-я - 4-я серии
03:55 Семейный детектив. 4-я серия - «Тормозной путь»
ТВЦ
04:45 Союзмультфильм. Недетские страсти
05:20 Мой герой. Варвара
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Золотой возраст
08:45 Кочевница. 3-я - 4-я серии
10:40 Союзмультфильм. Только для взрослых
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 15-я - 16-я серии
13:40 Мой герой. Данил Стеклов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 7-я - 8-я серии
16:55 90-е. Кремлёвские жёны
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Кровожадные фанаты звезд
23:10 Актёрские драмы. Гениальные негодяи
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Игра в самоубийцу
01:30 В тени Сталина. Битва за трон
02:10 Хрущев и КГБ
02:50 Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима
03:15 Спецы. 7-я - 8-я серии
04:45 Союзмультфильм. Только для взрослых
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Рецидивист». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 7-я - 8-я серии
22:15 Реализация. «Черная полоса». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Черная полоса». 3-я - 4-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Защитники детства
02:00 Можно, я буду звать тебя мамой?
03:30 Законы улиц. Союзники
04:10 Законы улиц. Убийство
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Захватчик». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Глухарь. Возвращение. Собачник
06:25 Глухарь. Возвращение. Другой
07:20 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь
08:20 Глухарь. Возвращение. Rec
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Rec
09:45 Глухарь. Возвращение. И.О
10:45 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть
11:45 Глухарь. Возвращение. Точка
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Сеть
18:50 След. Соколиная охота
19:45 След. Черным по белому 1
20:35 След. Черным по белому 2
21:25 След. Отравленный поцелуй
22:25 Свои-5. Костюм
23:10 Свои-3. Незаконченный романс
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Только тебя и не хватало
01:20 След. Рваная купюра
02:05 След. Мазюня
02:45 След. Научный подход
03:20 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь
04:10 Прокурорская проверка. Белая горячка
Домашний
04:35 Колыбель над бездной. 12-я серия
05:25 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Маша из Озёрска». «Отец и сын»
12:35 Порча. Переплетённые
13:05 Знахарка. Грязная вода
13:40 Верну любимого. Любой ценой
14:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу
14:50 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии
19:00 Невеста. 10-я - 12-я серии
22:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
02:00 Понять. Простить. «Маша из Озёрска». «Отец и сын»
02:55 Порча. Переплетённые
03:20 Знахарка. Грязная вода
03:50 Верну любимого. Любой ценой
04:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу
04:45 6 кадров
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 3. 53-я - 54-я серии
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия
06:50 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 17-я - 18-я серии
08:30 Битва пикников. 17-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 6 серий
14:30 Полицейский с Рублевки. 16-я серия
15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 20-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 294-я - 296-я серии
21:00 И снова здравствуйте!-2. 8-я - 10-я серии
22:40 Галустян плюс. 6-я - 7-я серии
23:45 Галустян плюс. 1-я серия
00:45 Наша Russia. Дайджест. 6-я серия
01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии
02:50 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия
03:35 Студия Союз. Сезон 2. 53-я серия
04:25 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Буба
07:20 Царевны и таинственная гостья
08:00 Юность. 11-я и 12-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:25 Готовы на всё. 9-я и 10-я серии
10:20 Штурм Белого дома
13:00 На выход! 13-я серия
14:05 Кухня. Сезон 4. 12-я - 19-я серии
18:30 Юность. 11-я - 13-я серии
20:00 Артек. Большое путешествие
22:00 Легенды орлёнка
23:55 Нормальный только я
01:45 Погнали
04:10 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
06:00 Голевая неделя. РФ
06:30 География спорта. Ростов-на-Дону
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига Европы. Финал
11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Магия большого спорта
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
15:30 Все на Матч!
16:45 Футбол. Лига Европы. Финал
17:50 Новости
17:55 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир
19:45 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Гамбия - Уругвай. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Эквадор - Южная Корея. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов
03:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Кодекс киллера
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Заложник-изгой
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Джокеръ
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
12:30 Вмф СССР. Хроника Победы
13:00 Новости дня
13:25 Черные волки. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:50 Битва за Россию. Чесменское сражение. Орлов против Гасан-паши
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
23:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:30 Юнга Северного флота
01:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
02:20 Проверка на дорогах
03:55 Убить Гитлера. 1921-1945
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва деревенская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. В поисках гробницы Аттилы
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Приключения Электроника. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Будильник. Театр зверей». Ведущие Наталья Дурова и Инна Ермилова. 1986
11:55 В. Давыдов и Голиаф
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Русский стиль. Чиновники
13:30 Противостояние. 3-я серия
14:35 Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему
15:20 Приключения Электроника. 3-я серия
16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Борис Ливанов
17:00 Новости культуры
17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. К.М. фон Вебер. Увертюра к опере «Оберон». Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Дирижёр Евгений Мравинский
17:55 Пряничный домик. Мастера Рассказово
18:25 Люди неба
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход»
21:30 Энигма. Глеб Фильштинский
22:15 Противостояние. 3-я серия
23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Анатолий Кторов
23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Атлантида
00:50 ХX век. «Будильник. Театр зверей». Ведущие Наталья Дурова и Инна Ермилова. 1986
01:25 Климент Тимирязев. Беспокойная старость
02:05 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. К.М. фон Вебер. Увертюра к опере «Оберон». Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Дирижёр Евгений Мравинский
02:45 Цвет времени. Надя Рушева
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
07:00 Пятница News. 89-я серия
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
09:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
11:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия - «Сказочная свадьба в замке VS Фэшн-свадьба»
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия - «Свадьба в стиле розовый дым VS Свадьба в славянском стиле»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия - «Цыганское бохо VS Свадьба в автобусе»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия
21:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 61-я серия
23:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»
00:40 Иуда и чёрный мессия
02:40 Пятница News. 91-я серия
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
04:30 Пятница News. 90-я серия
04:50 Простоквашино
МИР
05:00 Вратарь
06:15 Мультфильмы
08:15 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
10:00 Новости
10:10 Сказка о потерянном времени
11:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:00 Новости. Детский выпуск
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:10 Марьина роща-2. 17-я и 18-я серии
00:05 Рожденные в СССР. Детские сады
00:30 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Новости
01:45 [Не]Фантастика
01:55 Наше кино. История большой любви
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.