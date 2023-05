Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 1 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 13-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 7-я - 8-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 3-я - 4-я серии

03:55 Семейный детектив. 4-я серия - «Тормозной путь»



ТВЦ



04:45 Союзмультфильм. Недетские страсти

05:20 Мой герой. Варвара

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Золотой возраст

08:45 Кочевница. 3-я - 4-я серии

10:40 Союзмультфильм. Только для взрослых

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 15-я - 16-я серии

13:40 Мой герой. Данил Стеклов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 7-я - 8-я серии

16:55 90-е. Кремлёвские жёны

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Кровожадные фанаты звезд

23:10 Актёрские драмы. Гениальные негодяи

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Игра в самоубийцу

01:30 В тени Сталина. Битва за трон

02:10 Хрущев и КГБ

02:50 Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима

03:15 Спецы. 7-я - 8-я серии

04:45 Союзмультфильм. Только для взрослых



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Рецидивист». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 7-я - 8-я серии

22:15 Реализация. «Черная полоса». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Черная полоса». 3-я - 4-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Защитники детства

02:00 Можно, я буду звать тебя мамой?

03:30 Законы улиц. Союзники

04:10 Законы улиц. Убийство

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Захватчик». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Глухарь. Возвращение. Собачник

06:25 Глухарь. Возвращение. Другой

07:20 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь

08:20 Глухарь. Возвращение. Rec

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Rec

09:45 Глухарь. Возвращение. И.О

10:45 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть

11:45 Глухарь. Возвращение. Точка

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Сеть

18:50 След. Соколиная охота

19:45 След. Черным по белому 1

20:35 След. Черным по белому 2

21:25 След. Отравленный поцелуй

22:25 Свои-5. Костюм

23:10 Свои-3. Незаконченный романс

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Только тебя и не хватало

01:20 След. Рваная купюра

02:05 След. Мазюня

02:45 След. Научный подход

03:20 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь

04:10 Прокурорская проверка. Белая горячка



Домашний



04:35 Колыбель над бездной. 12-я серия

05:25 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Маша из Озёрска». «Отец и сын»

12:35 Порча. Переплетённые

13:05 Знахарка. Грязная вода

13:40 Верну любимого. Любой ценой

14:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу

14:50 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии

19:00 Невеста. 10-я - 12-я серии

22:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

02:00 Понять. Простить. «Маша из Озёрска». «Отец и сын»

02:55 Порча. Переплетённые

03:20 Знахарка. Грязная вода

03:50 Верну любимого. Любой ценой

04:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу

04:45 6 кадров



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 3. 53-я - 54-я серии

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

06:50 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 17-я - 18-я серии

08:30 Битва пикников. 17-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 6 серий

14:30 Полицейский с Рублевки. 16-я серия

15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 20-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 294-я - 296-я серии

21:00 И снова здравствуйте!-2. 8-я - 10-я серии

22:40 Галустян плюс. 6-я - 7-я серии

23:45 Галустян плюс. 1-я серия

00:45 Наша Russia. Дайджест. 6-я серия

01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии

02:50 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия

03:35 Студия Союз. Сезон 2. 53-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Буба

07:20 Царевны и таинственная гостья

08:00 Юность. 11-я и 12-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:25 Готовы на всё. 9-я и 10-я серии

10:20 Штурм Белого дома

13:00 На выход! 13-я серия

14:05 Кухня. Сезон 4. 12-я - 19-я серии

18:30 Юность. 11-я - 13-я серии

20:00 Артек. Большое путешествие

22:00 Легенды орлёнка

23:55 Нормальный только я

01:45 Погнали

04:10 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при

06:00 Голевая неделя. РФ

06:30 География спорта. Ростов-на-Дону

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига Европы. Финал

11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Магия большого спорта

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

15:30 Все на Матч!

16:45 Футбол. Лига Европы. Финал

17:50 Новости

17:55 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир

19:45 Все на Матч!

20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Гамбия - Уругвай. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Эквадор - Южная Корея. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов

03:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Кодекс киллера

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Заложник-изгой

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Джокеръ

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

12:30 Вмф СССР. Хроника Победы

13:00 Новости дня

13:25 Черные волки. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. Чесменское сражение. Орлов против Гасан-паши

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

23:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:30 Юнга Северного флота

01:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

02:20 Проверка на дорогах

03:55 Убить Гитлера. 1921-1945



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва деревенская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова

07:30 Новости культуры

07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. В поисках гробницы Аттилы

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Приключения Электроника. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Будильник. Театр зверей». Ведущие Наталья Дурова и Инна Ермилова. 1986

11:55 В. Давыдов и Голиаф

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Русский стиль. Чиновники

13:30 Противостояние. 3-я серия

14:35 Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему

15:20 Приключения Электроника. 3-я серия

16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Борис Ливанов

17:00 Новости культуры

17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. К.М. фон Вебер. Увертюра к опере «Оберон». Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Дирижёр Евгений Мравинский

17:55 Пряничный домик. Мастера Рассказово

18:25 Люди неба

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход»

21:30 Энигма. Глеб Фильштинский

22:15 Противостояние. 3-я серия

23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Анатолий Кторов

23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Атлантида

00:50 ХX век. «Будильник. Театр зверей». Ведущие Наталья Дурова и Инна Ермилова. 1986

01:25 Климент Тимирязев. Беспокойная старость

02:05 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. К.М. фон Вебер. Увертюра к опере «Оберон». Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Дирижёр Евгений Мравинский

02:45 Цвет времени. Надя Рушева

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

07:00 Пятница News. 89-я серия

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

09:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

11:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия - «Сказочная свадьба в замке VS Фэшн-свадьба»

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия - «Свадьба в стиле розовый дым VS Свадьба в славянском стиле»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия - «Цыганское бохо VS Свадьба в автобусе»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия

21:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 61-я серия

23:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

00:40 Иуда и чёрный мессия

02:40 Пятница News. 91-я серия

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:30 Пятница News. 90-я серия

04:50 Простоквашино



МИР



05:00 Вратарь

06:15 Мультфильмы

08:15 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

10:00 Новости

10:10 Сказка о потерянном времени

11:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:00 Новости. Детский выпуск

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 17-я и 18-я серии

00:05 Рожденные в СССР. Детские сады

00:30 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Новости

01:45 [Не]Фантастика

01:55 Наше кино. История большой любви

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.