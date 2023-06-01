Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 1 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 1 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 13-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 7-я - 8-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 3-я - 4-я серии

03:55 Семейный детектив. 4-я серия - «Тормозной путь»



ТВЦ



04:45 Союзмультфильм. Недетские страсти

05:20 Мой герой. Варвара

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Золотой возраст

08:45 Кочевница. 3-я - 4-я серии

10:40 Союзмультфильм. Только для взрослых

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 15-я - 16-я серии

13:40 Мой герой. Данил Стеклов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 7-я - 8-я серии

16:55 90-е. Кремлёвские жёны

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Кровожадные фанаты звезд

23:10 Актёрские драмы. Гениальные негодяи

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Игра в самоубийцу

01:30 В тени Сталина. Битва за трон

02:10 Хрущев и КГБ

02:50 Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима

03:15 Спецы. 7-я - 8-я серии

04:45 Союзмультфильм. Только для взрослых



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Рецидивист». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след». 1-я - 2-я серии. «Дед». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 7-я - 8-я серии

22:15 Реализация. «Черная полоса». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Черная полоса». 3-я - 4-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Защитники детства

02:00 Можно, я буду звать тебя мамой?

03:30 Законы улиц. Союзники

04:10 Законы улиц. Убийство

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Захватчик». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Глухарь. Возвращение. Собачник

06:25 Глухарь. Возвращение. Другой

07:20 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь

08:20 Глухарь. Возвращение. Rec

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Rec

09:45 Глухарь. Возвращение. И.О

10:45 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть

11:45 Глухарь. Возвращение. Точка

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Сеть

18:50 След. Соколиная охота

19:45 След. Черным по белому 1

20:35 След. Черным по белому 2

21:25 След. Отравленный поцелуй

22:25 Свои-5. Костюм

23:10 Свои-3. Незаконченный романс

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Только тебя и не хватало

01:20 След. Рваная купюра

02:05 След. Мазюня

02:45 След. Научный подход

03:20 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь

04:10 Прокурорская проверка. Белая горячка



Домашний



04:35 Колыбель над бездной. 12-я серия

05:25 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Маша из Озёрска». «Отец и сын»

12:35 Порча. Переплетённые

13:05 Знахарка. Грязная вода

13:40 Верну любимого. Любой ценой

14:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу

14:50 Арена для убийства. 1-я - 4-я серии

19:00 Невеста. 10-я - 12-я серии

22:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

02:00 Понять. Простить. «Маша из Озёрска». «Отец и сын»

02:55 Порча. Переплетённые

03:20 Знахарка. Грязная вода

03:50 Верну любимого. Любой ценой

04:15 Голоса ушедших душ. Стук снизу

04:45 6 кадров



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 3. 53-я - 54-я серии

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

06:50 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 17-я - 18-я серии

08:30 Битва пикников. 17-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 6 серий

14:30 Полицейский с Рублевки. 16-я серия

15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 20-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 294-я - 296-я серии

21:00 И снова здравствуйте!-2. 8-я - 10-я серии

22:40 Галустян плюс. 6-я - 7-я серии

23:45 Галустян плюс. 1-я серия

00:45 Наша Russia. Дайджест. 6-я серия

01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии

02:50 Студия Союз. Сезон 2. 51-я серия

03:35 Студия Союз. Сезон 2. 53-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Буба

07:20 Царевны и таинственная гостья

08:00 Юность. 11-я и 12-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:25 Готовы на всё. 9-я и 10-я серии

10:20 Штурм Белого дома

13:00 На выход! 13-я серия

14:05 Кухня. Сезон 4. 12-я - 19-я серии

18:30 Юность. 11-я - 13-я серии

20:00 Артек. Большое путешествие

22:00 Легенды орлёнка

23:55 Нормальный только я

01:45 Погнали

04:10 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при

06:00 Голевая неделя. РФ

06:30 География спорта. Ростов-на-Дону

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига Европы. Финал

11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Магия большого спорта

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

15:30 Все на Матч!

16:45 Футбол. Лига Европы. Финал

17:50 Новости

17:55 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Прямой эфир

19:45 Все на Матч!

20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Гамбия - Уругвай. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/8 финала. Эквадор - Южная Корея. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов

03:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Кодекс киллера

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Заложник-изгой

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Джокеръ

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

12:30 Вмф СССР. Хроника Победы

13:00 Новости дня

13:25 Черные волки. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. Чесменское сражение. Орлов против Гасан-паши

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

23:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:30 Юнга Северного флота

01:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

02:20 Проверка на дорогах

03:55 Убить Гитлера. 1921-1945



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва деревенская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова

07:30 Новости культуры

07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. В поисках гробницы Аттилы

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Приключения Электроника. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Будильник. Театр зверей». Ведущие Наталья Дурова и Инна Ермилова. 1986

11:55 В. Давыдов и Голиаф

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Русский стиль. Чиновники

13:30 Противостояние. 3-я серия

14:35 Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему

15:20 Приключения Электроника. 3-я серия

16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Борис Ливанов

17:00 Новости культуры

17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. К.М. фон Вебер. Увертюра к опере «Оберон». Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Дирижёр Евгений Мравинский

17:55 Пряничный домик. Мастера Рассказово

18:25 Люди неба

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход»

21:30 Энигма. Глеб Фильштинский

22:15 Противостояние. 3-я серия

23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Анатолий Кторов

23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Атлантида

00:50 ХX век. «Будильник. Театр зверей». Ведущие Наталья Дурова и Инна Ермилова. 1986

01:25 Климент Тимирязев. Беспокойная старость

02:05 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. К.М. фон Вебер. Увертюра к опере «Оберон». Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. Дирижёр Евгений Мравинский

02:45 Цвет времени. Надя Рушева

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

07:00 Пятница News. 89-я серия

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

09:20 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

11:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия - «Сказочная свадьба в замке VS Фэшн-свадьба»

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия - «Свадьба в стиле розовый дым VS Свадьба в славянском стиле»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия - «Цыганское бохо VS Свадьба в автобусе»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия

21:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 61-я серия

23:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

00:40 Иуда и чёрный мессия

02:40 Пятница News. 91-я серия

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:30 Пятница News. 90-я серия

04:50 Простоквашино



МИР



05:00 Вратарь

06:15 Мультфильмы

08:15 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

10:00 Новости

10:10 Сказка о потерянном времени

11:40 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:00 Новости. Детский выпуск

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:10 Марьина роща-2. 17-я и 18-я серии

00:05 Рожденные в СССР. Детские сады

00:30 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Новости

01:45 [Не]Фантастика

01:55 Наше кино. История большой любви

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на 31 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 29 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 26 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 25 мая 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



