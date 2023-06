Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 2 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Финал. Прямой эфир

23:55 «Вызов. Первые в космосе». Заключительная серия

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Сиамские близнецы

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6

23:55 Истории Большой Страны

00:55 За лучшей жизнью

04:10 Семейный детектив. 5-я серия - «Ох, рано встает охрана»



ТВЦ



04:45 Союзмультфильм. Только для взрослых

05:20 Мой герой. Данил Стеклов

06:00 Настроение

08:05 Тайна песни. Нежность

08:40 Анна и тайна ночи. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Анна и тайна ночи. 4-я серия

12:40 Женский приговор. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женский приговор. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Кино без купюр

17:50 События

18:10 Жизнь под чужим солнцем. 1-я - 2-я серии

20:00 Забытое преступление. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Бардовская песня

00:30 Принцесса на бобах

02:20 Петровка, 38

02:35 Кабинет путешественника. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Захватчик». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 9-я - 10-я серии

22:15 Реализация. «Мужская работа», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:10 Захар Прилепин. Уроки русского

02:35 Квартирный вопрос

03:30 Законы улиц. Западня

04:15 Законы улиц. Засада



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Глухарь. Возвращение. Точка

06:30 Свои-5. Причинять добро

07:10 Свои-5. Нет прощения

08:00 Десантура. Никто кроме нас. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Десантура. Никто кроме нас. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Десантура. Никто кроме нас. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Меньше знаешь

18:50 След. Депрессивно-раздражающие факторы

19:40 След. Партнеры

20:35 След. По волчьим законам

21:25 След. Кушать подано

22:15 След. Временные трудности

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Валентин Юдашкин. Моя единственная любовь

00:55 Свои-3. За любовь и ласку

01:45 Свои-3. Температурный шок

02:25 Свои-3. Ищите женщину

03:00 Свои-3. Незаконченный романс

03:40 Свои-2. Человек рассеянный

04:15 Свои-2. Зловещая находка

04:50 Свои-2. Лифт в преисподнюю



Домашний



04:45 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Жена не стена». «Следствие ведут...»

12:35 Порча. Без бремени

13:10 Знахарка. Дорогое заблуждение

13:45 Верну любимого. Подъем с глубины

14:20 Голоса ушедших душ. Божья коровка

14:55 Срок давности. 1-я - 4-я серии

19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

23:20 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии

02:45 Понять. Простить. «Жена не стена». «Следствие ведут...»

03:40 Порча. Без бремени

04:05 Знахарка. Дорогое заблуждение

04:35 Верну любимого. Подъем с глубины



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 3. 55-я - 56-я серии

06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия

06:45 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 4 серии

11:00 И снова здравствуйте!-2. 1-я - 10-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 8. 289-я - 296-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия

22:00 Галустян плюс. 9-я - 9-я серии

23:00 Stand up. Сезон 10. 241-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 34-я серия

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я- 47-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 55-я - 56-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины. 345-я - 346-я серии

08:00 Юность. 12-я - 13-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

12:05 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 Обратный отсчёт. 4-я серия

00:05 Импровизаторы. 11-я - 12-я серии

02:05 Погнали

04:00 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Футбол. Лига Европы. Финал

06:00 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор

11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира

12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Строгино». Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Локомотив». Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Лекс». Прямой эфир

19:10 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор

20:15 Новости

20:20 Все на Матч!

21:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Мохнаткин - О. Оленичев. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Небесная грация

01:15 Вы это видели

02:00 Новости

02:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции

03:05 Смешанные единоборства. One FC



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Черная смерть

22:00 Капитан Алатристе

00:40 Помпеи

02:30 Апокалипсис

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:55 Убить Гитлера. 1921-1945

05:25 Внимание! Всем постам...

07:10 Большая семья

09:00 Новости дня

09:20 Большая семья

10:15 Голубая стрела

12:15 Фронт без флангов

13:00 Новости дня

13:25 Фронт без флангов

15:00 Военные новости

15:05 Фронт без флангов

16:45 Участок лейтенанта Качуры. «Иллюзия охоты». 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Участок лейтенанта Качуры. «Иллюзия охоты». 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 «Три тополя» на Плющихе

01:40 «Похищение «Савойи»

03:10 По данным уголовного розыска...

04:20 Москва - фронту

04:40 Юнга Северного флота



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва восточная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Михаил Кузнецов

07:30 Новости культуры

07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Атлантида

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Приключения Электроника. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 ХX век. Юбилейный вечер театра «Современник». 1986

12:10 Забытое ремесло. Городовой

12:30 Новости культуры

12:45 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов и Тамара Макарова

13:30 Противостояние. 4-я - 5-я серии

15:45 Энигма. Глеб Фильштинский

16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Анатолий Кторов

17:00 Новости культуры

17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. Д. Шостакович. Симфония №8. Дирижёр Евгений Мравинский

18:20 Письма из провинции. Марий Эл

18:45 Борис Рыбаков. Зима патриарха

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Оперетта на телевидении

20:15 Линия жизни. Григорий Гладков

21:10 Противостояние. 4-я - 5-я серии

23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Павел Массальский

23:50 Давай потанцуем

01:40 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. Д. Шостакович. Симфония №8. Дирижёр Евгений Мравинский

02:40 «По собственному желанию». «Крылья, ноги и хвосты»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

06:00 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

07:10 Пятница News. 90-я серия

07:40 Битва шефов. Сезон 2. 5 серий

19:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 16-я серия - «Встреча с продюсером»

19:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 17-я серия - «Ошибка»

20:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 18-я серия - «Хомяк»

20:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 19-я серия - «Травма Романа»

21:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 11-я серия - «Мальчишник»

21:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 12-я серия - «Свадьба»

22:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 13-я серия - «Попугай»

22:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 14-я серия - «Званный ужин»

23:00 Поезд в Пусан

01:10 Пятница News. 92-я серия

01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

04:20 Пятница News. 91-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:30 Марьина роща-2. 12-я - 15-я серии

10:00 Новости

10:10 Марьина роща-2. 15-я - 18-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Вокзал для двоих

21:30 Знахарь

00:05 Вий

01:15 Наше кино. История большой любви

03:05 Сердца четырех

04:35 Любимая девушка



Время начала передач - московское.