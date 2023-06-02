Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 2 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе. Финал. Прямой эфир
23:55 «Вызов. Первые в космосе». Заключительная серия
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Сиамские близнецы
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6
23:55 Истории Большой Страны
00:55 За лучшей жизнью
04:10 Семейный детектив. 5-я серия - «Ох, рано встает охрана»
ТВЦ
04:45 Союзмультфильм. Только для взрослых
05:20 Мой герой. Данил Стеклов
06:00 Настроение
08:05 Тайна песни. Нежность
08:40 Анна и тайна ночи. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Анна и тайна ночи. 4-я серия
12:40 Женский приговор. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женский приговор. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Кино без купюр
17:50 События
18:10 Жизнь под чужим солнцем. 1-я - 2-я серии
20:00 Забытое преступление. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Бардовская песня
00:30 Принцесса на бобах
02:20 Петровка, 38
02:35 Кабинет путешественника. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Захватчик». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз». 1-я - 2-я серии. «Мститель». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 9-я - 10-я серии
22:15 Реализация. «Мужская работа», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:10 Захар Прилепин. Уроки русского
02:35 Квартирный вопрос
03:30 Законы улиц. Западня
04:15 Законы улиц. Засада
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Глухарь. Возвращение. Точка
06:30 Свои-5. Причинять добро
07:10 Свои-5. Нет прощения
08:00 Десантура. Никто кроме нас. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Десантура. Никто кроме нас. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Десантура. Никто кроме нас. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Меньше знаешь
18:50 След. Депрессивно-раздражающие факторы
19:40 След. Партнеры
20:35 След. По волчьим законам
21:25 След. Кушать подано
22:15 След. Временные трудности
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Валентин Юдашкин. Моя единственная любовь
00:55 Свои-3. За любовь и ласку
01:45 Свои-3. Температурный шок
02:25 Свои-3. Ищите женщину
03:00 Свои-3. Незаконченный романс
03:40 Свои-2. Человек рассеянный
04:15 Свои-2. Зловещая находка
04:50 Свои-2. Лифт в преисподнюю
Домашний
04:45 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Жена не стена». «Следствие ведут...»
12:35 Порча. Без бремени
13:10 Знахарка. Дорогое заблуждение
13:45 Верну любимого. Подъем с глубины
14:20 Голоса ушедших душ. Божья коровка
14:55 Срок давности. 1-я - 4-я серии
19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии
23:20 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии
02:45 Понять. Простить. «Жена не стена». «Следствие ведут...»
03:40 Порча. Без бремени
04:05 Знахарка. Дорогое заблуждение
04:35 Верну любимого. Подъем с глубины
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 3. 55-я - 56-я серии
06:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
06:45 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 4 серии
11:00 И снова здравствуйте!-2. 1-я - 10-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 8. 289-я - 296-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 778-я серия
22:00 Галустян плюс. 9-я - 9-я серии
23:00 Stand up. Сезон 10. 241-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 34-я серия
01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я- 47-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 55-я - 56-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины. 345-я - 346-я серии
08:00 Юность. 12-я - 13-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
12:05 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 Обратный отсчёт. 4-я серия
00:05 Импровизаторы. 11-я - 12-я серии
02:05 Погнали
04:00 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Футбол. Лига Европы. Финал
06:00 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор
11:30 Тхэквондо. Чемпионат мира
12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Строгино». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Локомотив». Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Лекс». Прямой эфир
19:10 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор
20:15 Новости
20:20 Все на Матч!
21:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Мохнаткин - О. Оленичев. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Небесная грация
01:15 Вы это видели
02:00 Новости
02:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции
03:05 Смешанные единоборства. One FC
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Черная смерть
22:00 Капитан Алатристе
00:40 Помпеи
02:30 Апокалипсис
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:55 Убить Гитлера. 1921-1945
05:25 Внимание! Всем постам...
07:10 Большая семья
09:00 Новости дня
09:20 Большая семья
10:15 Голубая стрела
12:15 Фронт без флангов
13:00 Новости дня
13:25 Фронт без флангов
15:00 Военные новости
15:05 Фронт без флангов
16:45 Участок лейтенанта Качуры. «Иллюзия охоты». 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Участок лейтенанта Качуры. «Иллюзия охоты». 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 «Три тополя» на Плющихе
01:40 «Похищение «Савойи»
03:10 По данным уголовного розыска...
04:20 Москва - фронту
04:40 Юнга Северного флота
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва восточная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Кузнецов
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Атлантида
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Приключения Электроника. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 ХX век. Юбилейный вечер театра «Современник». 1986
12:10 Забытое ремесло. Городовой
12:30 Новости культуры
12:45 Больше, чем любовь. Сергей Герасимов и Тамара Макарова
13:30 Противостояние. 4-я - 5-я серии
15:45 Энигма. Глеб Фильштинский
16:30 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Анатолий Кторов
17:00 Новости культуры
17:15 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. Д. Шостакович. Симфония №8. Дирижёр Евгений Мравинский
18:20 Письма из провинции. Марий Эл
18:45 Борис Рыбаков. Зима патриарха
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Оперетта на телевидении
20:15 Линия жизни. Григорий Гладков
21:10 Противостояние. 4-я - 5-я серии
23:25 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Павел Массальский
23:50 Давай потанцуем
01:40 К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского. Д. Шостакович. Симфония №8. Дирижёр Евгений Мравинский
02:40 «По собственному желанию». «Крылья, ноги и хвосты»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
06:00 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
07:10 Пятница News. 90-я серия
07:40 Битва шефов. Сезон 2. 5 серий
19:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 16-я серия - «Встреча с продюсером»
19:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 17-я серия - «Ошибка»
20:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 18-я серия - «Хомяк»
20:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 19-я серия - «Травма Романа»
21:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 11-я серия - «Мальчишник»
21:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 12-я серия - «Свадьба»
22:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 13-я серия - «Попугай»
22:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 14-я серия - «Званный ужин»
23:00 Поезд в Пусан
01:10 Пятница News. 92-я серия
01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 1-я серия - «Астрахань»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
04:20 Пятница News. 91-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:30 Марьина роща-2. 12-я - 15-я серии
10:00 Новости
10:10 Марьина роща-2. 15-я - 18-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Вокзал для двоих
21:30 Знахарь
00:05 Вий
01:15 Наше кино. История большой любви
03:05 Сердца четырех
04:35 Любимая девушка
Время начала передач - московское.