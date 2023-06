Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 3 июня 2023



Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Прыжок из космоса»

11:10 Байконур. Первый на планете Земля

12:00 Новости

12:15 «Вербовщик». Легенды разведки. Гений перевоплощения

14:10 «Станислав Любшин. «Ангел, спасший мне жизнь»

15:05 Щит и меч. 3-я и 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Концерт ко Дню защиты детей

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Ученики Петра Фоменко

23:15 Цвет денег

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Мука

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Ко Дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

13:05 Вместо нее. 1-я часть

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни эпохи 60-х

20:00 Вести

21:00 Девушка из прошлого

00:35 Старшая жена

04:10 Мечты из пластилина



ТВЦ



04:45 Кабинет путешественника. 4-я серия

05:30 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки

06:10 Закон и порядок

06:40 Православная энциклопедия. Вера в Бога и деньги. Продолжение разговора. Путешествие по Москве. Драгоценное убранство русских икон. Продолжение беседы

07:05 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 10-я серия - «Отцы и дети»

08:00 Анна и тайна теней. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Екатерина Воронина

13:35 Кассирши. 1-я серия

14:30 События

14:45 Кассирши. 2-я - 4-я серии

17:25 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Нэнси Рейган

00:15 90-е. Охрана тела и денег

00:55 Хватит слухов! 87-я серия

01:20 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й и 2-й

02:40 90-е. Кремлёвские жёны

03:25 Актёрские драмы. Кино без купюр

04:05 «Горькие ягоды» советской эстрады»

04:45 Петровка, 38



НТВ



05:00 Жди меня

05:45 Береговая охрана. «Что скрыто под маской». 1-я - 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Фабрика звёзд

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

01:45 Дачный ответ

02:35 Таинственная Россия

03:20 Законы улиц. Проклятый день

04:05 Законы улиц. Оперативные данные

04:55 Береговая охрана. «В огне«. 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Свои-2. Лифт в преисподнюю

05:25 Свои-2. Роковая прогулка

06:05 Свои-2. Несыгранный матч

06:40 Свои-2. Общение с духами опасно для здоровья

07:25 Свои-5. Внеземное происхождение

08:10 Свои-5. Ретроградный Меркурий

09:00 Свои-5. Связующее звено

09:45 Светская хроника

10:45 Условный мент. «Спецсерии. Псков. Начало». 1-я - 2-я серии

12:40 Условный мент-4. Глубокая заморозка

13:35 Условный мент-4. Скорая помощь

14:25 Условный мент-4. Банальная история

15:25 Условный мент-4. Остаться в живых

16:20 Условный мент-4. Сила недр

17:15 Условный мент-4. Хороший мальчик

18:10 След. Маленький тулку

19:05 След. Рекламная акция

19:45 След. Чужого не надо

20:40 След. Злая мертвая девочка

21:25 След. Здравствуй, дедушка-маньяк

22:25 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

23:10 След. Благодарное животное

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Аромат смерти

02:10 Прокурорская проверка. Кровь со льдом

03:00 Прокурорская проверка. Звери

03:50 Прокурорская проверка. Отравительница

04:40 Прокурорская проверка. Письмо счастья



Домашний



05:00 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:35 Предсказания-2023. 1-я серия

07:30 Истерзанная. 63-я - 66-я серии

11:00 Пленница. 1-я - 8-я серии

19:00 Моя мама. 1-я - 4-я серии

22:55 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

02:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 20-я серия - «Расплата». 21-я серия - «Золотые руки»

04:10 6 кадров

04:15 Пленница. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:15 Студия Союз. Сезон 2. 56-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 3. 57-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия

06:40 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 23-я - 24-я серии

08:30 Модные игры. Сезон 3. 35-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 300-я - 303-я серии

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 42-я - 44-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 36-я серия

23:00 Женский стендап. 65-я серия

00:00 Такое кино! 441-я серия

00:30 Ботан и Супербаба

02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 58-я - 59-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:40 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Взрослым не понять

11:00 Стать шефом

13:00 Уральские пельмени

13:20 Полное погружение

15:00 Крутые яйца-2

16:45 Неисправимый Рон

18:55 Одноклассники

21:00 Одноклассники-2

23:00 Сапожник

00:55 Нормальный только я

02:45 Погнали

03:55 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор

06:00 РецепТура

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Тхэквондо. Чемпионат мира

10:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Краснодар-ЮМР». Прямой эфир

12:10 Все на Матч!

12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Лекс». Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. КПРФ - «Норильский Никель». Прямой эфир

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Онлайн. Прямой эфир

19:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Израиль - Бразилия. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Колумбия - Италия. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Тхэквондо. Чемпионат мира

03:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Орловский - Д.'Т. Майес. Прямой эфир

04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кара-Франс - А. Альбази. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. ПВО: секреты обороны

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Шапито Зеленского: 7 киевских клоунов

18:00 Плохие парни навсегда

20:20 Ограбление в ураган

22:20 Сила стихии

00:10 Кровный отец

01:50 Плохие парни-2

04:15 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Юнга Северного флота

06:05 Старик Хоттабыч

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:40 Медовый месяц

11:40 Легенды музыки. Эдуард Артемьев

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Герберт Ефремов

15:20 Освобождение

15:55 Сумка инкассатора

18:00 Новости дня

18:30 Отряд особого назначения

20:05 Высота 89

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». Специальный выпуск

23:55 Голубая стрела

01:35 Горячая точка

02:50 Офицеры

03:35 Западная Сахара. Несуществующая страна

04:00 «Похищение «Савойи»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо

07:05 Мультфильмы. «Каменный цветок». «Дед Мороз и лето». «Кошкин дом»

08:20 Ваши права?

10:00 Новости культуры

10:15 За витриной универмага

11:45 Передвижники. Исаак Левитан

12:15 Даты, определившие ход истории. 18 тысяч лет до нашей эры. Пещера Ласко

12:45 Циолковский. Гость из будущего

13:15 Волшебные мгновения в дикой природе

14:05 Рассказы из русской истории

14:55 Линия жизни. 85 лет Всеволоду Шиловскому

15:50 Гала-концерт «Наследники традиций«

17:25 Царские забавы

18:10 Везучая

19:30 Новости культуры

19:45 Маленький Будда

22:00 Агора

23:00 Залив счастья

00:25 Маркус Миллер. «Ренессанс тур». 2013 год

01:20 Волшебные мгновения в дикой природе

02:10 Искатели. Кто ты, Иван Болотников?

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 91-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:10 Снежная королева-3. Огонь и лед

07:50 Викинг Вик

09:20 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

10:00 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»

10:50 Умнее всех. Сезон 1. 11-я серия

12:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия - «Свадьба в стиле розовый дым VS Свадьба в славянском стиле»

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 61-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия - «Сказочная свадьба в замке VS Фэшн-свадьба»

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 2. 2-я серия - «Бдсм-свадьба VS классическая свадьба»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»

21:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 41-я серия

23:00 Поезд в Пусан-2

01:20 Пятница News. 91-я серия

01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 8-я серия - «Калининград»

03:30 Пятница News. 91-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»



МИР



05:00 Любимая девушка

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

11:55 Сказка о потерянном времени

13:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

14:55 Большая перемена. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Большая перемена. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Большая перемена. 3-я и 4-я серии

20:40 Вокзал для двоих

23:20 Знахарь

01:35 Светлый путь

03:15 Аринка

04:35 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.