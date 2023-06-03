Телепрограмма, программа передач ТВ на 3 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Прыжок из космоса»
11:10 Байконур. Первый на планете Земля
12:00 Новости
12:15 «Вербовщик». Легенды разведки. Гений перевоплощения
14:10 «Станислав Любшин. «Ангел, спасший мне жизнь»
15:05 Щит и меч. 3-я и 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Концерт ко Дню защиты детей
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Ученики Петра Фоменко
23:15 Цвет денег
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Мука
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Ко Дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13:05 Вместо нее. 1-я часть
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни эпохи 60-х
20:00 Вести
21:00 Девушка из прошлого
00:35 Старшая жена
04:10 Мечты из пластилина
ТВЦ
04:45 Кабинет путешественника. 4-я серия
05:30 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки
06:10 Закон и порядок
06:40 Православная энциклопедия. Вера в Бога и деньги. Продолжение разговора. Путешествие по Москве. Драгоценное убранство русских икон. Продолжение беседы
07:05 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 10-я серия - «Отцы и дети»
08:00 Анна и тайна теней. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Екатерина Воронина
13:35 Кассирши. 1-я серия
14:30 События
14:45 Кассирши. 2-я - 4-я серии
17:25 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Нэнси Рейган
00:15 90-е. Охрана тела и денег
00:55 Хватит слухов! 87-я серия
01:20 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й и 2-й
02:40 90-е. Кремлёвские жёны
03:25 Актёрские драмы. Кино без купюр
04:05 «Горькие ягоды» советской эстрады»
04:45 Петровка, 38
НТВ
05:00 Жди меня
05:45 Береговая охрана. «Что скрыто под маской». 1-я - 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Фабрика звёзд
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»
01:45 Дачный ответ
02:35 Таинственная Россия
03:20 Законы улиц. Проклятый день
04:05 Законы улиц. Оперативные данные
04:55 Береговая охрана. «В огне«. 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Свои-2. Лифт в преисподнюю
05:25 Свои-2. Роковая прогулка
06:05 Свои-2. Несыгранный матч
06:40 Свои-2. Общение с духами опасно для здоровья
07:25 Свои-5. Внеземное происхождение
08:10 Свои-5. Ретроградный Меркурий
09:00 Свои-5. Связующее звено
09:45 Светская хроника
10:45 Условный мент. «Спецсерии. Псков. Начало». 1-я - 2-я серии
12:40 Условный мент-4. Глубокая заморозка
13:35 Условный мент-4. Скорая помощь
14:25 Условный мент-4. Банальная история
15:25 Условный мент-4. Остаться в живых
16:20 Условный мент-4. Сила недр
17:15 Условный мент-4. Хороший мальчик
18:10 След. Маленький тулку
19:05 След. Рекламная акция
19:45 След. Чужого не надо
20:40 След. Злая мертвая девочка
21:25 След. Здравствуй, дедушка-маньяк
22:25 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
23:10 След. Благодарное животное
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Аромат смерти
02:10 Прокурорская проверка. Кровь со льдом
03:00 Прокурорская проверка. Звери
03:50 Прокурорская проверка. Отравительница
04:40 Прокурорская проверка. Письмо счастья
Домашний
05:00 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:35 Предсказания-2023. 1-я серия
07:30 Истерзанная. 63-я - 66-я серии
11:00 Пленница. 1-я - 8-я серии
19:00 Моя мама. 1-я - 4-я серии
22:55 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
02:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 20-я серия - «Расплата». 21-я серия - «Золотые руки»
04:10 6 кадров
04:15 Пленница. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:15 Студия Союз. Сезон 2. 56-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 3. 57-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия
06:40 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 23-я - 24-я серии
08:30 Модные игры. Сезон 3. 35-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 300-я - 303-я серии
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 42-я - 44-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 36-я серия
23:00 Женский стендап. 65-я серия
00:00 Такое кино! 441-я серия
00:30 Ботан и Супербаба
02:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 58-я - 59-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:40 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Взрослым не понять
11:00 Стать шефом
13:00 Уральские пельмени
13:20 Полное погружение
15:00 Крутые яйца-2
16:45 Неисправимый Рон
18:55 Одноклассники
21:00 Одноклассники-2
23:00 Сапожник
00:55 Нормальный только я
02:45 Погнали
03:55 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор
06:00 РецепТура
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Тхэквондо. Чемпионат мира
10:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Краснодар-ЮМР». Прямой эфир
12:10 Все на Матч!
12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Лекс». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. КПРФ - «Норильский Никель». Прямой эфир
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Онлайн. Прямой эфир
19:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Тхэквондо. Чемпионат мира
03:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Орловский - Д.'Т. Майес. Прямой эфир
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кара-Франс - А. Альбази. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. ПВО: секреты обороны
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Шапито Зеленского: 7 киевских клоунов
18:00 Плохие парни навсегда
20:20 Ограбление в ураган
22:20 Сила стихии
00:10 Кровный отец
01:50 Плохие парни-2
04:15 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Юнга Северного флота
06:05 Старик Хоттабыч
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:40 Медовый месяц
11:40 Легенды музыки. Эдуард Артемьев
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Герберт Ефремов
15:20 Освобождение
15:55 Сумка инкассатора
18:00 Новости дня
18:30 Отряд особого назначения
20:05 Высота 89
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». Специальный выпуск
23:55 Голубая стрела
01:35 Горячая точка
02:50 Офицеры
03:35 Западная Сахара. Несуществующая страна
04:00 «Похищение «Савойи»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо
07:05 Мультфильмы. «Каменный цветок». «Дед Мороз и лето». «Кошкин дом»
08:20 Ваши права?
10:00 Новости культуры
10:15 За витриной универмага
11:45 Передвижники. Исаак Левитан
12:15 Даты, определившие ход истории. 18 тысяч лет до нашей эры. Пещера Ласко
12:45 Циолковский. Гость из будущего
13:15 Волшебные мгновения в дикой природе
14:05 Рассказы из русской истории
14:55 Линия жизни. 85 лет Всеволоду Шиловскому
15:50 Гала-концерт «Наследники традиций«
17:25 Царские забавы
18:10 Везучая
19:30 Новости культуры
19:45 Маленький Будда
22:00 Агора
23:00 Залив счастья
00:25 Маркус Миллер. «Ренессанс тур». 2013 год
01:20 Волшебные мгновения в дикой природе
02:10 Искатели. Кто ты, Иван Болотников?
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 91-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:10 Снежная королева-3. Огонь и лед
07:50 Викинг Вик
09:20 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
10:00 Черный список. Сезон 3. 29-я серия - «Мастера косметических услуг»
10:50 Умнее всех. Сезон 1. 11-я серия
12:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 19-я серия - «Свадьба в стиле розовый дым VS Свадьба в славянском стиле»
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 61-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия - «Сказочная свадьба в замке VS Фэшн-свадьба»
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 2. 2-я серия - «Бдсм-свадьба VS классическая свадьба»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 58-я серия - «Классическая свадьба VS Современный минимализм»
21:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 41-я серия
23:00 Поезд в Пусан-2
01:20 Пятница News. 91-я серия
01:40 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 8-я серия - «Калининград»
03:30 Пятница News. 91-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
МИР
05:00 Любимая девушка
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
11:55 Сказка о потерянном времени
13:30 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
14:55 Большая перемена. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Большая перемена. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Большая перемена. 3-я и 4-я серии
20:40 Вокзал для двоих
23:20 Знахарь
01:35 Светлый путь
03:15 Аринка
04:35 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.