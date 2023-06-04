Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 июня 2023



Программа передач каналов России на 4 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма ТВ на 4 июня 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 «Москва - Кассиопея». Классика советской космической фантастики

15:25 Отроки во Вселенной

17:00 «Баня, водка, гармонь, Голливуд»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

23:45 «Арт и Факт». Кракелюр

00:10 «Арт и Факт». Мария

00:30 «На футболе с Денисом Казанским»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



04:10 Мечты из пластилина

06:10 Личный интерес

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Вместо нее. 2-я часть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Личный интерес



ТВЦ



05:00 Забытое преступление. 1-я - 2-я серии

06:35 Екатерина Воронина

08:05 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Принцесса на бобах

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Зигзаг удачи». Юмористический концерт

16:55 Два мгновения любви

18:40 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии

22:05 Кукловод. 1-я - 3-я серии

00:30 События

00:45 Кукловод. 4-я серия

01:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:40 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии

04:35 10 самых... Кровожадные фанаты звезд



НТВ



04:55 Береговая охрана. «В огне», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. Сезон 3

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

03:30 Законы улиц. Карточный домик

04:10 Законы улиц. Встряска



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Письмо счастья

05:35 Прокурорская проверка. Эпидемия

06:25 Выжить любой ценой. 1-я - 12-я серии

18:10 След. Звонок

19:05 След. Из жизни крокодилов

19:55 След. Убийца где-то рядом

20:40 След. Стук сердца

21:35 След. Игра на опережение

22:25 След. Райское место

23:15 След. Вендетта чистой воды

00:05 След. История одной болезни

00:50 След. Спящая красавица

01:35 Выжить любой ценой. 1-я - 5-я серии



Домашний



04:15 Пленница. 1-я - 4-я серии

06:30 Пленница. 4-я серия

07:15 Истерзанная. 67-я - 70-я серии

10:45 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

15:05 Моя мама. 1-я - 8-я серии

22:45 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии

02:35 Пленница. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 59-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия

06:40 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 26-я серии

09:00 Битва пикников. 18-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 230-я - 235-я серии

15:00 Телепорт

16:50 Время

19:00 Новые Звёзды в Африке. 13-я серия

21:00 Шоу Воли. 8-я серия

22:10 Однажды в России. Сезон 10. 252-я серия

23:10 Концерты. Сезон 2. 21-я серия

00:10 Я тебе не верю. 10-я - 11-я серии

02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я - 51-я серии

03:40 Студия Союз. Сезон 2. 61-я - 62-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

07:00 Царевны

07:35 Уральские пельмени

09:00 Рогов в деле

10:00 Фактор страха: испытание тайгой

10:55 Одноклассники

13:00 Одноклассники-2

15:00 Перевозчик

16:55 Перевозчик 2

18:35 Великий уравнитель

21:15 Великий уравнитель-2

23:45 Девятая

01:40 Погнали

03:45 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кара-Франс - А. Альбази. Прямой эфир

07:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:30 Художественная гимнастика. Гала-концерт

08:30 Лёгкая атлетика. «Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ». Прямой эфир

11:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

12:50 Новости

12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

14:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. КПРФ - «Норильский Никель». Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сампдория». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Специя». Прямой эфир

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. США - Уругвай. Прямой эфир

02:00 Новости

02:05 Тхэквондо. Чемпионат мира

03:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 3

04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Малышка с характером

15:00 Безбилетный пассажир

16:50 Код 8

18:35 Риддик

21:00 Апгрейд

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:00 «Похищение «Савойи«

05:30 Фронт без флангов

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №145

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Очкин

13:10 Москва - фронту

13:35 Участок лейтенанта Качуры. «Иллюзия охоты», 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:50 Сумка инкассатора

01:40 Правда лейтенанта Климова

03:05 Горячая точка

04:20 Высота 89



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Лето господне. День Святой Троицы

07:05 Приключения Буратино

08:10 Везучая

09:30 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

10:00 Залив счастья

11:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Граф Валентин Зубов

11:50 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск

12:05 Сказка о царе Салтане

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»

13:40 Коллекция. Школа мексиканской живописи. Муралисты

14:10 Мой серебряный шар. К 90-летию со дня рождения Георгия Буркова

14:55 Добряки

16:15 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. 2-я часть - «Железные дороги России. Магистрали новых знаний и туризма»

17:10 Пешком... Москва Наталии Сац

17:40 «Властелин оркестра». 120 лет со дня рождения Евгения Мравинского

18:35 Романтика романса. Мелодии на все времена

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Дрезден. Хроника трагедии

20:55 За витриной универмага

22:25 Шедевры мирового музыкального театра. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта». Балет в постановке Михайловского театра на VI Международном фестивале оперы и балета «Херсонес». 2022 год

00:20 Добряки

01:40 Искатели. Забытый гений фарфора

02:25 Мультфильмы. «Брэк!». «Медвежуть». «Контакт»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 92-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:35 Простоквашино

06:50 Викинг Вик

08:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»

09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

10:30 На ножах. 12 серий

23:50 Иуда и чёрный мессия

02:20 Пятница News. 92-я серия

02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»

04:20 Пятница News. 92-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

07:00 Мультфильмы

08:00 Вий

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Высший пилотаж. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Высший пилотаж. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Высший пилотаж. 9-я - 15-я серии

00:00 Вместе

01:00 Высший пилотаж. 15-я и 16-я серии

02:30 Девушка с характером

03:55 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 31 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 мая 2023 ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



