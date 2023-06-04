Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 июня 2023

Программа передач каналов России на 4 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма ТВ на 4 июня 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 «Москва - Кассиопея». Классика советской космической фантастики
15:25 Отроки во Вселенной
17:00 «Баня, водка, гармонь, Голливуд»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 «Арт и Факт». Кракелюр
00:10 «Арт и Факт». Мария
00:30 «На футболе с Денисом Казанским»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
04:10 Мечты из пластилина
06:10 Личный интерес
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Вместо нее. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Личный интерес
ТВЦ
05:00 Забытое преступление. 1-я - 2-я серии
06:35 Екатерина Воронина
08:05 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Принцесса на бобах
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Зигзаг удачи». Юмористический концерт
16:55 Два мгновения любви
18:40 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии
22:05 Кукловод. 1-я - 3-я серии
00:30 События
00:45 Кукловод. 4-я серия
01:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:40 Обратная сторона души. 1-я - 4-я серии
04:35 10 самых... Кровожадные фанаты звезд
НТВ
04:55 Береговая охрана. «В огне», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. Сезон 3
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:30 Законы улиц. Карточный домик
04:10 Законы улиц. Встряска
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Письмо счастья
05:35 Прокурорская проверка. Эпидемия
06:25 Выжить любой ценой. 1-я - 12-я серии
18:10 След. Звонок
19:05 След. Из жизни крокодилов
19:55 След. Убийца где-то рядом
20:40 След. Стук сердца
21:35 След. Игра на опережение
22:25 След. Райское место
23:15 След. Вендетта чистой воды
00:05 След. История одной болезни
00:50 След. Спящая красавица
01:35 Выжить любой ценой. 1-я - 5-я серии
Домашний
04:15 Пленница. 1-я - 4-я серии
06:30 Пленница. 4-я серия
07:15 Истерзанная. 67-я - 70-я серии
10:45 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии
15:05 Моя мама. 1-я - 8-я серии
22:45 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии
02:35 Пленница. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 59-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия
06:40 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 26-я серии
09:00 Битва пикников. 18-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 230-я - 235-я серии
15:00 Телепорт
16:50 Время
19:00 Новые Звёзды в Африке. 13-я серия
21:00 Шоу Воли. 8-я серия
22:10 Однажды в России. Сезон 10. 252-я серия
23:10 Концерты. Сезон 2. 21-я серия
00:10 Я тебе не верю. 10-я - 11-я серии
02:05 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я - 51-я серии
03:40 Студия Союз. Сезон 2. 61-я - 62-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
07:00 Царевны
07:35 Уральские пельмени
09:00 Рогов в деле
10:00 Фактор страха: испытание тайгой
10:55 Одноклассники
13:00 Одноклассники-2
15:00 Перевозчик
16:55 Перевозчик 2
18:35 Великий уравнитель
21:15 Великий уравнитель-2
23:45 Девятая
01:40 Погнали
03:45 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кара-Франс - А. Альбази. Прямой эфир
07:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:30 Художественная гимнастика. Гала-концерт
08:30 Лёгкая атлетика. «Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ». Прямой эфир
11:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
12:50 Новости
12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
14:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. КПРФ - «Норильский Никель». Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сампдория». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Специя». Прямой эфир
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала. США - Уругвай. Прямой эфир
02:00 Новости
02:05 Тхэквондо. Чемпионат мира
03:00 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 3
04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Малышка с характером
15:00 Безбилетный пассажир
16:50 Код 8
18:35 Риддик
21:00 Апгрейд
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:00 «Похищение «Савойи«
05:30 Фронт без флангов
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №145
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Очкин
13:10 Москва - фронту
13:35 Участок лейтенанта Качуры. «Иллюзия охоты», 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:50 Сумка инкассатора
01:40 Правда лейтенанта Климова
03:05 Горячая точка
04:20 Высота 89
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Лето господне. День Святой Троицы
07:05 Приключения Буратино
08:10 Везучая
09:30 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
10:00 Залив счастья
11:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Граф Валентин Зубов
11:50 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск
12:05 Сказка о царе Салтане
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»
13:40 Коллекция. Школа мексиканской живописи. Муралисты
14:10 Мой серебряный шар. К 90-летию со дня рождения Георгия Буркова
14:55 Добряки
16:15 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. 2-я часть - «Железные дороги России. Магистрали новых знаний и туризма»
17:10 Пешком... Москва Наталии Сац
17:40 «Властелин оркестра». 120 лет со дня рождения Евгения Мравинского
18:35 Романтика романса. Мелодии на все времена
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Дрезден. Хроника трагедии
20:55 За витриной универмага
22:25 Шедевры мирового музыкального театра. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта». Балет в постановке Михайловского театра на VI Международном фестивале оперы и балета «Херсонес». 2022 год
00:20 Добряки
01:40 Искатели. Забытый гений фарфора
02:25 Мультфильмы. «Брэк!». «Медвежуть». «Контакт»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 92-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:35 Простоквашино
06:50 Викинг Вик
08:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»
09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»
10:30 На ножах. 12 серий
23:50 Иуда и чёрный мессия
02:20 Пятница News. 92-я серия
02:40 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 2-я серия - «Московская область»
04:20 Пятница News. 92-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
07:00 Мультфильмы
08:00 Вий
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Высший пилотаж. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Высший пилотаж. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Высший пилотаж. 9-я - 15-я серии
00:00 Вместе
01:00 Высший пилотаж. 15-я и 16-я серии
02:30 Девушка с характером
03:55 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.