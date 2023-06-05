Телепрограмма, программа передач ТВ на 5 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 5 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 14-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 9-я - 10-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая 2. 5-я - 6-я серии
03:55 Семейный детектив. 6-я серия - «Федеральный судья»
ТВЦ
05:00 Тайна песни. Подмосковные вечера
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Дом у последнего фонаря. 1-я - 2-я серии
10:20 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 17-я - 18-я серии
13:40 Мой герой. Борис Галкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 9-я - 10-я серии
16:55 Молодые вдовы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Гонор и предубеждения
23:10 Знак качества. Белый хлеб
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Нэнси Рейган
01:25 Королевы без королей
02:05 Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре
03:00 Спецы. 9-я - 10-я серии
04:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-3. «Синий чулок». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 11-я - 12-я серии
22:15 Реализация. «Мужская работа». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Мужская работа». 3-я - 4-я серии
00:45 Путь бойца
02:45 Бездна. 1-я - 3-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Выжить любой ценой. 5-я - 9-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Выжить любой ценой. 9-я - 12-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Ржавые боги
18:50 След. Вторая ошибка сапера
19:45 След. Интим со смертью
20:35 След. Кругляк
21:25 След. Исповедь мёртвой головы
22:20 Свои-2. Как карта ляжет
23:10 Свои-2. Смертельное барбекю
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мертвое письмо
01:20 След. Чужого не надо
02:05 След. Животный магнетизмъ
02:40 След. Частная практика
03:20 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1
04:10 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2
Домашний
02:35 Пленница. 5-я - 8-я серии
05:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 22-я серия - «Братья»
06:25 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Бутылка». «Пробный брак»
12:25 Порча. Сообщающиеся сосуды
12:55 Знахарка. Себялюб
13:30 Верну любимого. За туманами
14:05 Голоса ушедших душ. Шалопай
14:40 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
19:00 «Свадьбы и разводы». 1-я - 3-я серии
22:10 Садовница. 1-я - 4-я серии
01:55 Понять. Простить. «Бутылка». «Пробный брак»
02:50 Порча. Сообщающиеся сосуды
03:15 Знахарка. Себялюб
03:40 Верну любимого. За туманами
04:05 Голоса ушедших душ. Шалопай
04:30 6 кадров
04:40 Тест на отцовство
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 62-я серия
05:15 Импровизация. Сезон 3. 61-я - 62-я серии
06:53 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 1-я - 3-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 13-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 4-я - 6-я серии
14:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я - 24-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 295-я - 297-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 9-я серия
22:00 Телепорт
23:50 Шоу Воли. 8-я серия
01:00 Такое кино! 441-я серия
01:30 Импровизация. Команды. 52-я - 53-я серии
03:05 Студия Союз. 65-я серия
03:55 Студия Союз. 67-я серия
04:40 Импровизация. 71-я серия
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины. 347-я - 348-я серии
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
08:45 Взрослым не понять. 3-я серия
09:45 Артек. Большое путешествие
11:50 Юность. 1-я - 13-я серии
19:00 Ева, рожай! 1-я - 2-я серии
19:45 Фактор страха. Испытание тайгой. 7-я серия
20:40 Призрак в доспехах
22:45 Великий уравнитель-2
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 21-я серия
02:10 Дорогой папа
03:30 Миша портит всё
04:15 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо»
06:00 Легендарные клубы
06:30 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов»
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона
11:25 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Н. Диас
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Легендарные клубы
14:50 Новости
14:55 География спорта. Грозный
15:25 Громко
16:50 Новости
16:55 Леннокс Льюис: Нерассказанная история
19:00 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Неделя лёгкой атлетики
21:45 Все на Матч!
22:15 Футбол. Первая ежегодная премия Российской Премьер-Лиги. Герои РПЛ
23:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона
00:30 Все на Матч!
01:25 Наши иностранцы
01:55 Новости
02:00 Легендарные клубы
03:00 Академическая гребля. Большая Московская регата
04:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Плохие парни навсегда
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Кровный отец
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
04:20 Высота 89
06:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Олег Кулабухов
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»
12:30 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 СОБР. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СОБР. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Новороссия. Дороги слез Дикого поля
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Укронацисты. Добровольные помощники вермахта
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:30 Ва-банк
01:30 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»
02:35 Перемышль. Подвиг на границе
03:30 Сделано в СССР
03:40 СОБР. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома московских европейцев
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Граф Валентин Зубов
07:30 Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат
08:10 Забытое ремесло. Цирюльник
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Где вы, рыцари?
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986
12:10 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. АРТ
13:00 Поедем в Царское Село. Царскосельская мечтательница
13:30 И жизнь, и слезы, и любовь
15:10 Острова. Николай Губенко
15:55 Агора
17:00 Новости культуры
17:15 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск
17:35 «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!»
18:15 Российские пианисты ХХI века. Александр Гиндин
18:50 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Сергей Образцов. «Бибабо»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Больше, чем любовь. Лев и Наталья Гумилёвы
21:30 Сати. Нескучная классика... С Сергеем Лейферкусом и Диной Кирнарской
22:10 И жизнь, и слезы, и любовь
23:50 Магистр игры. Заратустра НЭПа. Откровения и откровенность Остапа Бендера
00:15 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Великий потоп
01:15 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986
02:15 Российские пианисты ХХI века. Александр Гиндин
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:50 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
07:00 Пятница News
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»
10:20 Адская кухня. Сезон 3. 1-я серия
12:40 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
13:50 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
14:50 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар«
15:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
17:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
18:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»
19:00 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Бытовая техника»
20:50 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»
00:10 Иваново детство
01:40 Пятница News. 93-я серия
02:00 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»
04:40 Пятница News
МИР
05:00 Мультфильмы
06:25 Наше кино. История большой любви
07:15 Большая перемена. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Большая перемена. 3-я и 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:15 Остров ненужных людей. 1-я - 3-я серии
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
02:30 Новости
02:45 [Не]Фантастика
02:55 Игра в слова
03:35 Наше кино. История большой любви
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.