Телепрограмма ТВ каналов России на сегодня 5 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на сегодня 5 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 14-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 9-я - 10-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 5-я - 6-я серии

03:55 Семейный детектив. 6-я серия - «Федеральный судья»



Телепрограмма на 6 июня



ТВЦ



05:00 Тайна песни. Подмосковные вечера

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Дом у последнего фонаря. 1-я - 2-я серии

10:20 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 17-я - 18-я серии

13:40 Мой герой. Борис Галкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 9-я - 10-я серии

16:55 Молодые вдовы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 След лисицы на камнях. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Гонор и предубеждения

23:10 Знак качества. Белый хлеб

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Нэнси Рейган

01:25 Королевы без королей

02:05 Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре

03:00 Спецы. 9-я - 10-я серии

04:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-3. «Синий чулок». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел». 1-я - 2-я серии. «Прощай, оружие». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 11-я - 12-я серии

22:15 Реализация. «Мужская работа». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Мужская работа». 3-я - 4-я серии

00:45 Путь бойца

02:45 Бездна. 1-я - 3-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Выжить любой ценой. 5-я - 9-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Выжить любой ценой. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Ржавые боги

18:50 След. Вторая ошибка сапера

19:45 След. Интим со смертью

20:35 След. Кругляк

21:25 След. Исповедь мёртвой головы

22:20 Свои-2. Как карта ляжет

23:10 Свои-2. Смертельное барбекю

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мертвое письмо

01:20 След. Чужого не надо

02:05 След. Животный магнетизмъ

02:40 След. Частная практика

03:20 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1

04:10 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2



Домашний



02:35 Пленница. 5-я - 8-я серии

05:35 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 22-я серия - «Братья»

06:25 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Бутылка». «Пробный брак»

12:25 Порча. Сообщающиеся сосуды

12:55 Знахарка. Себялюб

13:30 Верну любимого. За туманами

14:05 Голоса ушедших душ. Шалопай

14:40 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

19:00 «Свадьбы и разводы». 1-я - 3-я серии

22:10 Садовница. 1-я - 4-я серии

01:55 Понять. Простить. «Бутылка». «Пробный брак»

02:50 Порча. Сообщающиеся сосуды

03:15 Знахарка. Себялюб

03:40 Верну любимого. За туманами

04:05 Голоса ушедших душ. Шалопай

04:30 6 кадров

04:40 Тест на отцовство



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 2. 62-я серия

05:15 Импровизация. Сезон 3. 61-я - 62-я серии

06:53 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 1-я - 3-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 13-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 4-я - 6-я серии

14:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я - 24-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 295-я - 297-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 9-я серия

22:00 Телепорт

23:50 Шоу Воли. 8-я серия

01:00 Такое кино! 441-я серия

01:30 Импровизация. Команды. 52-я - 53-я серии

03:05 Студия Союз. 65-я серия

03:55 Студия Союз. 67-я серия

04:40 Импровизация. 71-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины. 347-я - 348-я серии

08:00 Шоу «Уральских пельменей»

08:45 Взрослым не понять. 3-я серия

09:45 Артек. Большое путешествие

11:50 Юность. 1-я - 13-я серии

19:00 Ева, рожай! 1-я - 2-я серии

19:45 Фактор страха. Испытание тайгой. 7-я серия

20:40 Призрак в доспехах

22:45 Великий уравнитель-2

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 21-я серия

02:10 Дорогой папа

03:30 Миша портит всё

04:15 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:00 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Динамо»

06:00 Легендарные клубы

06:30 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов»

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона

11:25 Смешанные единоборства. UFC. К. МакГрегор - Н. Диас

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Легендарные клубы

14:50 Новости

14:55 География спорта. Грозный

15:25 Громко

16:50 Новости

16:55 Леннокс Льюис: Нерассказанная история

19:00 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Неделя лёгкой атлетики

21:45 Все на Матч!

22:15 Футбол. Первая ежегодная премия Российской Премьер-Лиги. Герои РПЛ

23:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона

00:30 Все на Матч!

01:25 Наши иностранцы

01:55 Новости

02:00 Легендарные клубы

03:00 Академическая гребля. Большая Московская регата

04:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Плохие парни навсегда

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Кровный отец

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



04:20 Высота 89

06:10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Олег Кулабухов

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»

12:30 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 СОБР. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СОБР. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Новороссия. Дороги слез Дикого поля

19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Укронацисты. Добровольные помощники вермахта

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:30 Ва-банк

01:30 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»

02:35 Перемышль. Подвиг на границе

03:30 Сделано в СССР

03:40 СОБР. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Дома московских европейцев

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Граф Валентин Зубов

07:30 Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат

08:10 Забытое ремесло. Цирюльник

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Где вы, рыцари?

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986

12:10 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. АРТ

13:00 Поедем в Царское Село. Царскосельская мечтательница

13:30 И жизнь, и слезы, и любовь

15:10 Острова. Николай Губенко

15:55 Агора

17:00 Новости культуры

17:15 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск

17:35 «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!»

18:15 Российские пианисты ХХI века. Александр Гиндин

18:50 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Сергей Образцов. «Бибабо»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Больше, чем любовь. Лев и Наталья Гумилёвы

21:30 Сати. Нескучная классика... С Сергеем Лейферкусом и Диной Кирнарской

22:10 И жизнь, и слезы, и любовь

23:50 Магистр игры. Заратустра НЭПа. Откровения и откровенность Остапа Бендера

00:15 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Великий потоп

01:15 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986

02:15 Российские пианисты ХХI века. Александр Гиндин

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

07:00 Пятница News

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 9-я серия - «Даша и Егор»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

10:20 Адская кухня. Сезон 3. 1-я серия

12:40 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

13:50 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

14:50 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар«

15:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

17:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

18:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»

19:00 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Бытовая техника»

20:50 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»

00:10 Иваново детство

01:40 Пятница News. 93-я серия

02:00 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»

04:40 Пятница News



МИР



05:00 Мультфильмы

06:25 Наше кино. История большой любви

07:15 Большая перемена. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Большая перемена. 3-я и 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:15 Остров ненужных людей. 1-я - 3-я серии

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

02:30 Новости

02:45 [Не]Фантастика

02:55 Игра в слова

03:35 Наше кино. История большой любви

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Программа передач на 6 июня



Время начала передач - московское.