Телепрограмма ТВ каналов России на 6 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа начала передач в приведенной телепрограмме - московское.
Программа передач ТВ на 6 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 15-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 11-я - 12-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая 2. 7-я - 8-я серии
03:55 Семейный детектив. 7-я серия - «Инкассатор»
ТВЦ
04:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
05:20 Мой герой. Борис Галкин
06:00 Настроение
08:30 Дом у последнего фонаря. 3-я - 4-я серии
10:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада
11:30 События
11:50 Следователь Горчакова. 19-я - 20-я серии
13:40 Мой герой. Илзе Лиепа
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 11-я - 12-я серии
16:55 Татьяна Лаврова. Вулкан страстей
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Александр Годунов. Побег за смертью
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Охрана тела и денег
01:25 Советские мафии. Дело Фантомаса
02:05 Мэрилин Монро и ее последняя любовь
03:00 Спецы. 11-я - 12-я серии
04:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-3. «Московское время». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 13-я - 14-я серии
22:15 Реализация. «Изнанка правосудия». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Изнанка правосудия». 1-я - 2-я серии
00:45 Путь бойца
03:05 Бездна. 4-я - 5-я серии
04:40 Военно-исторические маршруты
04:50 Москва. Центральный округ-3. «Программная ошибка», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Огонь изнутри
18:50 След. Ведьма из
19:40 След. Терпила
20:35 След. Охота на счастливчика
21:20 След. Бермудский квадрат
22:20 Свои-2. Лох на миллиард
23:10 Свои-2. Похититель душ
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шаг в никуда
01:20 След. Злая мертвая девочка
02:05 След. Последний из рода палачей
02:40 След. Соколиная охота
03:20 Прокурорская проверка. Невинные жертвы
04:10 Прокурорская проверка. Опасная работа
Домашний
04:40 Тест на отцовство
05:30 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:50 Понять. Простить. «Гол в свои ворота». «Проверка любви»
12:05 Порча. Слепой рок
12:35 Знахарка. Дорогие гости
13:10 Верну любимого. Омут
13:45 Голоса ушедших душ. Незнакомец
14:20 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии
19:00 «Свадьбы и разводы». 4-я - 6-я серии
22:20 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
02:10 Понять. Простить. «Гол в свои ворота». «Проверка любви»
03:05 Порча. Слепой рок
03:30 Знахарка. Дорогие гости
03:55 Верну любимого. Омут
04:25 Голоса ушедших душ. Незнакомец
04:50 Тест на отцовство
ТНТ
04:50 Импровизация. 71-я - 73-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 13-я серии
14:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 24-я - 28-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 296-я - 298-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 11-я - 12-я серии
23:00 Наша Russia. Дайджест. 9-я - 12-я серии
01:00 Импровизация. Команды. 54-я - 55-я серии
02:40 Студия Союз. 70-я серия
03:25 Студия Союз. 72-я - 73-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины. 349-я - 350-я серии
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:40 Готовы на всё. 11-я - 15-я серии
11:10 «Легенды «Орлёнка»
13:00 На выход! 14-я серия
14:05 Кухня. Сезон 4. 20-я серия
14:40 Кухня. Сезон 5. 1-я - 7-я серии
18:30 Ева, рожай! 1-я - 3-я серии
20:00 Стать шефом. 3-я серия
22:00 Учёности плоды
01:25 Девятая
03:10 Миша портит всё
04:15 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Легендарные клубы
06:30 География спорта. Грозный
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Мировой футбол. Обзор
11:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр
12:15 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Легендарные клубы
14:50 Новости
14:55 География спорта. Оренбург
15:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Финал 4-х. 1/2 финала. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чеховские медведи» (Россия).
Прямой эфир
18:35 Неделя лёгкой атлетики
20:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Финал 4-х. 1/2 финала. «Пермские медведи» (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия).
Прямой эфир
21:35 Новости
21:40 Все на Матч!
22:25 Леннокс Льюис: Нерассказанная история
00:30 Все на Матч!
01:25 Голевая неделя. РФ
01:55 Новости
02:00 Легендарные клубы
03:00 Академическая гребля. Большая Московская регата
04:10 Неделя лёгкой атлетики
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Риддик
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Код 8
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:40 СОБР. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»
12:30 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 СОБР. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:10 СОБР. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Новороссия. От Таганрога до Новой Сербии
19:40 Улика из прошлого. Лучи смерти. Дело о психотропном оружии
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:30 Ва-банк II, или Ответный удар
01:20 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»
02:25 Близнецы
03:50 СОБР. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Русское ополье
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер
07:30 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Великий потоп
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Метель
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Взлет продолжается. 50-летию конструкторского бюро имени С.В.Ильюшина посвящается...». 1983
12:20 Цвет времени. Николай Ге
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 Поедем в Царское Село. Я женат и счастлив
13:25 Пушкин и судьбы русской культуры. Сказка о золотом петушке
13:55 «Сказки Пушкина«. Читает Олег Борисов
14:55 Пушкин и судьбы русской культуры. Пушкин и Петербург
15:30 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Читает Михаил Козаков
16:00 Пушкин и судьбы русской культуры. 19 октября
16:30 Секреты живой клетки. Фильм 1-й
17:00 Новости культуры
17:15 Эрмитаж. Цветы и бабочки
17:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
18:00 Российские пианисты ХХI века. Алексей Мельников
18:50 Цвет времени. Павел Федотов
19:00 «Почерк эпохи« с Кириллом Кяро». Рина Зелёная. За кадром
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Арам Хачатурян. Танец страсти
21:25 Белая студия. Константин Бронзит
22:10 Метель
23:25 Константин Райкин читает Александра Пушкина
23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Сокровища нибелунгов
00:50 ХX век. «Взлет продолжается. 50-летию конструкторского бюро имени С.В.Ильюшина посвящается...». 1983
01:50 Российские пианисты ХХI века. Алексей Мельников
02:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:50 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:00 Пятница News
07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»
09:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»
10:30 Адская кухня. Сезон 3. 2-я серия
12:20 Кондитер. Сезон 7. 18-я серия - «Китай. Торт для Владимира Селиванова»
13:40 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
15:00 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»
16:20 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»
17:40 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Блюда в одном цвете»
19:00 Умнее всех. Сезон 1. 10-я серия
20:00 Кондитер. Сезон 7. 20-я серия - «Суперфинал»
21:50 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 10-я серия - «Фритюр»
00:10 Андрей Рублев. 1-я серия
03:00 Пятница News. 94-я серия
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
04:20 Пятница News. 93-я серия
04:40 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Высший пилотаж
10:00 Новости
10:10 Высший пилотаж
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:15 Остров ненужных людей. 4-я - 6-я серии
00:55 Наше кино. История большой любви
01:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:00 Дела судебные. Новые истории
02:30 Новости
02:45 [Не]Фантастика
03:00 Игра в слова
03:40 Наше кино. История большой любви
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач ТВ возможны изменения.