Телепрограмма ТВ каналов России на 6 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа начала передач в приведенной телепрограмме - московское.





Программа передач ТВ на 6 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 15-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 11-я - 12-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 7-я - 8-я серии

03:55 Семейный детектив. 7-я серия - «Инкассатор»



ТВЦ



04:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...

05:20 Мой герой. Борис Галкин

06:00 Настроение

08:30 Дом у последнего фонаря. 3-я - 4-я серии

10:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада

11:30 События

11:50 Следователь Горчакова. 19-я - 20-я серии

13:40 Мой герой. Илзе Лиепа

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 11-я - 12-я серии

16:55 Татьяна Лаврова. Вулкан страстей

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Александр Годунов. Побег за смертью

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Охрана тела и денег

01:25 Советские мафии. Дело Фантомаса

02:05 Мэрилин Монро и ее последняя любовь

03:00 Спецы. 11-я - 12-я серии

04:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-3. «Московское время». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь». 1-я - 2-я серии. «Женская дружба». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 13-я - 14-я серии

22:15 Реализация. «Изнанка правосудия». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Изнанка правосудия». 1-я - 2-я серии

00:45 Путь бойца

03:05 Бездна. 4-я - 5-я серии

04:40 Военно-исторические маршруты

04:50 Москва. Центральный округ-3. «Программная ошибка», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Огонь изнутри

18:50 След. Ведьма из

19:40 След. Терпила

20:35 След. Охота на счастливчика

21:20 След. Бермудский квадрат

22:20 Свои-2. Лох на миллиард

23:10 Свои-2. Похититель душ

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Шаг в никуда

01:20 След. Злая мертвая девочка

02:05 След. Последний из рода палачей

02:40 След. Соколиная охота

03:20 Прокурорская проверка. Невинные жертвы

04:10 Прокурорская проверка. Опасная работа



Домашний



04:40 Тест на отцовство

05:30 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:50 Понять. Простить. «Гол в свои ворота». «Проверка любви»

12:05 Порча. Слепой рок

12:35 Знахарка. Дорогие гости

13:10 Верну любимого. Омут

13:45 Голоса ушедших душ. Незнакомец

14:20 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии

19:00 «Свадьбы и разводы». 4-я - 6-я серии

22:20 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

02:10 Понять. Простить. «Гол в свои ворота». «Проверка любви»

03:05 Порча. Слепой рок

03:30 Знахарка. Дорогие гости

03:55 Верну любимого. Омут

04:25 Голоса ушедших душ. Незнакомец

04:50 Тест на отцовство



ТНТ



04:50 Импровизация. 71-я - 73-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 7-я - 13-я серии

14:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 24-я - 28-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 296-я - 298-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! 11-я - 12-я серии

23:00 Наша Russia. Дайджест. 9-я - 12-я серии

01:00 Импровизация. Команды. 54-я - 55-я серии

02:40 Студия Союз. 70-я серия

03:25 Студия Союз. 72-я - 73-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины. 349-я - 350-я серии

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:40 Готовы на всё. 11-я - 15-я серии

11:10 «Легенды «Орлёнка»

13:00 На выход! 14-я серия

14:05 Кухня. Сезон 4. 20-я серия

14:40 Кухня. Сезон 5. 1-я - 7-я серии

18:30 Ева, рожай! 1-я - 3-я серии

20:00 Стать шефом. 3-я серия

22:00 Учёности плоды

01:25 Девятая

03:10 Миша портит всё

04:15 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:10 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Легендарные клубы

06:30 География спорта. Грозный

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Мировой футбол. Обзор

11:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр

12:15 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Легендарные клубы

14:50 Новости

14:55 География спорта. Оренбург

15:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Финал 4-х. 1/2 финала. «СКА Минск» (Белоруссия) - «Чеховские медведи» (Россия).

Прямой эфир

18:35 Неделя лёгкой атлетики

20:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Финал 4-х. 1/2 финала. «Пермские медведи» (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия).

Прямой эфир

21:35 Новости

21:40 Все на Матч!

22:25 Леннокс Льюис: Нерассказанная история

00:30 Все на Матч!

01:25 Голевая неделя. РФ

01:55 Новости

02:00 Легендарные клубы

03:00 Академическая гребля. Большая Московская регата

04:10 Неделя лёгкой атлетики



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Риддик

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Код 8

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:40 СОБР. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»

12:30 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 СОБР. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:10 СОБР. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Новороссия. От Таганрога до Новой Сербии

19:40 Улика из прошлого. Лучи смерти. Дело о психотропном оружии

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:30 Ва-банк II, или Ответный удар

01:20 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»

02:25 Близнецы

03:50 СОБР. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Русское ополье

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер

07:30 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Великий потоп

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Метель

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Взлет продолжается. 50-летию конструкторского бюро имени С.В.Ильюшина посвящается...». 1983

12:20 Цвет времени. Николай Ге

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 Поедем в Царское Село. Я женат и счастлив

13:25 Пушкин и судьбы русской культуры. Сказка о золотом петушке

13:55 «Сказки Пушкина«. Читает Олег Борисов

14:55 Пушкин и судьбы русской культуры. Пушкин и Петербург

15:30 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Читает Михаил Козаков

16:00 Пушкин и судьбы русской культуры. 19 октября

16:30 Секреты живой клетки. Фильм 1-й

17:00 Новости культуры

17:15 Эрмитаж. Цветы и бабочки

17:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова

18:00 Российские пианисты ХХI века. Алексей Мельников

18:50 Цвет времени. Павел Федотов

19:00 «Почерк эпохи« с Кириллом Кяро». Рина Зелёная. За кадром

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Арам Хачатурян. Танец страсти

21:25 Белая студия. Константин Бронзит

22:10 Метель

23:25 Константин Райкин читает Александра Пушкина

23:55 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Сокровища нибелунгов

00:50 ХX век. «Взлет продолжается. 50-летию конструкторского бюро имени С.В.Ильюшина посвящается...». 1983

01:50 Российские пианисты ХХI века. Алексей Мельников

02:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:00 Пятница News

07:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»

09:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»

10:30 Адская кухня. Сезон 3. 2-я серия

12:20 Кондитер. Сезон 7. 18-я серия - «Китай. Торт для Владимира Селиванова»

13:40 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

15:00 Молодые ножи. Сезон 1. 5-я серия - «Виктор Добронравов»

16:20 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»

17:40 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Блюда в одном цвете»

19:00 Умнее всех. Сезон 1. 10-я серия

20:00 Кондитер. Сезон 7. 20-я серия - «Суперфинал»

21:50 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 10-я серия - «Фритюр»

00:10 Андрей Рублев. 1-я серия

03:00 Пятница News. 94-я серия

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

04:20 Пятница News. 93-я серия

04:40 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:45 Высший пилотаж

10:00 Новости

10:10 Высший пилотаж

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:15 Остров ненужных людей. 4-я - 6-я серии

00:55 Наше кино. История большой любви

01:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:00 Дела судебные. Новые истории

02:30 Новости

02:45 [Не]Фантастика

03:00 Игра в слова

03:40 Наше кино. История большой любви

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач ТВ возможны изменения.