Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 7 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Трейдер». 16-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 13-я - 14-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая 2. 9-я - 10-я серии
03:55 Семейный детектив. 8-я серия - «Сводная сестра»
ТВЦ
04:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада
05:20 Мой герой. Илзе Лиепа
06:00 Настроение
08:25 Суфлёр. 1-я - 2-я серии
10:20 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
11:30 События
11:50 Ускользающая жизнь. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Никита Панфилов
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Спецы. 13-я - 14-я серии
16:55 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды
17:50 События
18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 88-я серия
23:10 Прощание. Борис Невзоров
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф
01:25 Знак качества. Макароны
02:10 Жена умирающего президента
02:55 Спецы. 13-я - 14-я серии
04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
НТВ
04:50 Москва. Центральный округ-3. «Программная ошибка». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 15-я - 16-я серии
22:15 Реализация. «Изнанка правосудия». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация. «Изнанка правосудия». 3-я - 4-я серии
00:45 Путь бойца
02:55 Бездна. 6-я - 7-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Иностранка
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Передвижники», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:30 Двое
11:15 По прозвищу Зверь
13:00 Известия
13:30 Куба. 9-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Добро должно быть с кулаками
18:50 След. Шестая жертва
19:40 След. Распутинские легенды
20:30 След. Чужие грехи
21:25 След. Доведи мать до кондрашки
22:20 Свои-2. Двойной удар
23:10 Свои-2. Кутисакэ-онна
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Отравленный поцелуй
01:20 След. Здравствуй, дедушка-маньяк
02:05 След. Черным по белому 1
02:40 След. Черным по белому 2
03:15 Прокурорская проверка. Невидимая смерть
04:10 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я серия
Домашний
04:50 Тест на отцовство
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Вышивка крестиком». «Призрачная мечта»
12:25 Порча. Дублерша
13:00 Знахарка. Труба
13:35 Верну любимого. Надзирательница
14:10 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии
19:00 «Свадьбы и разводы». 7-я - 9-я серии
22:20 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
02:00 Понять. Простить. «Вышивка крестиком». «Призрачная мечта»
02:55 Порча. Дублерша
03:20 Знахарка. Труба
03:45 Верну любимого. Надзирательница
04:10 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
04:35 6 кадров
04:50 Тест на отцовство
ТНТ
05:00 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 3. 76-я серия
06:35 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 22-я серии
14:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 28-я - 32-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 297-я - 299-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 13-я - 14-я серии
23:00 Наша Russia. Дайджест. 13-я - 16-я серии
01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»
02:15 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 73-я серия
03:05 Студия Союз. Сезон 3. 73-я - 75-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:25 Готовы на всё. 16-я - 21-я серии
11:20 Полное погружение
13:00 На выход! 15-я серия
14:00 Уральские пельмени. Смехbook
14:10 Кухня. Сезон 5. 8-я - 15-я серии
18:30 Ева, рожай! 2-я - 4-я серии
20:00 Бриллиантовый полицейский
21:55 Два ствола
00:00 Великий уравнитель
02:30 Миша портит всё
04:25 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:10 Неделя лёгкой атлетики
06:00 Легендарные клубы
06:30 География спорта. Оренбург
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига конференций. Дорога к финалу
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов. Лучшее
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Легендарные клубы
14:50 Новости
14:55 Футбол. Переходные матчи. «Енисей» - «Факел». Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:55 Футбол. Переходные матчи. «Родина» - «Пари НН». Прямой эфир
19:55 Новости
20:00 Все на финал!
21:15 Футбол. Лига Конференций. Финал. «Фиорентина» - «Вест Хэм». Прямой эфир
00:25 Все на Матч!
01:25 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
01:55 Новости
02:00 Легендарные клубы
03:00 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации
04:10 Неделя лёгкой атлетики
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Апгрейд
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Кровь за кровь
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:50 СОБР. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»
12:30 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 СОБР. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СОБР. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Новороссия. Русский Крым
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:30 Выйти замуж за капитана
01:20 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»
02:25 Подкидыш
03:40 СОБР. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Архангельское
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Самойлов
07:30 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Сокровища нибелунгов
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Творческий вечер Аркадия Арканова». 1990
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Поедем в Царское Село. Плыть хочется
13:25 Искусственный отбор
14:05 9 дней одного года
15:50 «Я - чайка... Не то. Я - актриса». 85 лет со дня рождения Татьяны Лавровой
16:30 Секреты живой клетки. Фильм 2-й
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Казимир Малевич «Черный квадрат»
17:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева
18:00 Российские пианисты ХХI века. Юрий Фаворин
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Серж Лифарь. Бог танца
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 «Я - чайка... Не то. Я - актриса». 85 лет со дня рождения Татьяны Лавровой
22:10 9 дней одного года
23:55 Армия строителей Древнего Рима
00:45 ХX век. «Творческий вечер Аркадия Арканова». 1990
02:05 Российские пианисты ХХI века. Юрий Фаворин
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
06:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
07:30 Пятница News. 93-я серия
08:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 10-я серия - «Фритюр»
10:30 Адская кухня. Сезон 3. 3-я серия
12:30 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
13:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
14:40 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
15:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
16:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
18:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»
19:00 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мед»
20:10 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
21:30 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»
00:10 Солярис. 1-я серия
02:50 Пятница News. 95-я серия
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
04:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
04:40 Пятница News. 94-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:30 Высший пилотаж
10:00 Новости
10:10 Высший пилотаж
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:15 Остров ненужных людей. 7-я - 9-я серии
00:55 Наше кино. История большой любви
01:20 Дела судебные. Битва за будущее
01:50 Дела судебные. Новые истории
02:20 Новости
02:35 [Не]Фантастика
02:50 Игра в слова
03:30 Наше кино. История большой любви
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.