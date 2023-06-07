Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 7 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 7 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Трейдер». 16-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 13-я - 14-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 9-я - 10-я серии

03:55 Семейный детектив. 8-я серия - «Сводная сестра»



ТВЦ



04:25 Список Лапина. Запрещенная эстрада

05:20 Мой герой. Илзе Лиепа

06:00 Настроение

08:25 Суфлёр. 1-я - 2-я серии

10:20 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

11:30 События

11:50 Ускользающая жизнь. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Никита Панфилов

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Спецы. 13-я - 14-я серии

16:55 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды

17:50 События

18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 88-я серия

23:10 Прощание. Борис Невзоров

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф

01:25 Знак качества. Макароны

02:10 Жена умирающего президента

02:55 Спецы. 13-я - 14-я серии

04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка



НТВ



04:50 Москва. Центральный округ-3. «Программная ошибка». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Живой труп». 1-я - 2-я серии. «Защита Зубова». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 15-я - 16-я серии

22:15 Реализация. «Изнанка правосудия». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация. «Изнанка правосудия». 3-я - 4-я серии

00:45 Путь бойца

02:55 Бездна. 6-я - 7-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Иностранка

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Передвижники», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:30 Двое

11:15 По прозвищу Зверь

13:00 Известия

13:30 Куба. 9-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Добро должно быть с кулаками

18:50 След. Шестая жертва

19:40 След. Распутинские легенды

20:30 След. Чужие грехи

21:25 След. Доведи мать до кондрашки

22:20 Свои-2. Двойной удар

23:10 Свои-2. Кутисакэ-онна

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Отравленный поцелуй

01:20 След. Здравствуй, дедушка-маньяк

02:05 След. Черным по белому 1

02:40 След. Черным по белому 2

03:15 Прокурорская проверка. Невидимая смерть

04:10 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я серия



Домашний



04:50 Тест на отцовство

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Вышивка крестиком». «Призрачная мечта»

12:25 Порча. Дублерша

13:00 Знахарка. Труба

13:35 Верну любимого. Надзирательница

14:10 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии

19:00 «Свадьбы и разводы». 7-я - 9-я серии

22:20 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

02:00 Понять. Простить. «Вышивка крестиком». «Призрачная мечта»

02:55 Порча. Дублерша

03:20 Знахарка. Труба

03:45 Верну любимого. Надзирательница

04:10 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

04:35 6 кадров

04:50 Тест на отцовство



ТНТ



05:00 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 3. 76-я серия

06:35 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 22-я серии

14:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 28-я - 32-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 297-я - 299-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 13-я - 14-я серии

23:00 Наша Russia. Дайджест. 13-я - 16-я серии

01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»

02:15 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 73-я серия

03:05 Студия Союз. Сезон 3. 73-я - 75-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:25 Готовы на всё. 16-я - 21-я серии

11:20 Полное погружение

13:00 На выход! 15-я серия

14:00 Уральские пельмени. Смехbook

14:10 Кухня. Сезон 5. 8-я - 15-я серии

18:30 Ева, рожай! 2-я - 4-я серии

20:00 Бриллиантовый полицейский

21:55 Два ствола

00:00 Великий уравнитель

02:30 Миша портит всё

04:25 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:10 Неделя лёгкой атлетики

06:00 Легендарные клубы

06:30 География спорта. Оренбург

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига конференций. Дорога к финалу

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов. Лучшее

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Легендарные клубы

14:50 Новости

14:55 Футбол. Переходные матчи. «Енисей» - «Факел». Прямой эфир

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

17:55 Футбол. Переходные матчи. «Родина» - «Пари НН». Прямой эфир

19:55 Новости

20:00 Все на финал!

21:15 Футбол. Лига Конференций. Финал. «Фиорентина» - «Вест Хэм». Прямой эфир

00:25 Все на Матч!

01:25 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

01:55 Новости

02:00 Легендарные клубы

03:00 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации

04:10 Неделя лёгкой атлетики



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Апгрейд

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Кровь за кровь

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:50 СОБР. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»

12:30 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 СОБР. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СОБР. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Новороссия. Русский Крым

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:30 Выйти замуж за капитана

01:20 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»

02:25 Подкидыш

03:40 СОБР. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Архангельское

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Самойлов

07:30 Легенды и мифы - величайшие тайны человечества. Сокровища нибелунгов

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Творческий вечер Аркадия Арканова». 1990

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Поедем в Царское Село. Плыть хочется

13:25 Искусственный отбор

14:05 9 дней одного года

15:50 «Я - чайка... Не то. Я - актриса». 85 лет со дня рождения Татьяны Лавровой

16:30 Секреты живой клетки. Фильм 2-й

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Казимир Малевич «Черный квадрат»

17:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева

18:00 Российские пианисты ХХI века. Юрий Фаворин

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Серж Лифарь. Бог танца

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 «Я - чайка... Не то. Я - актриса». 85 лет со дня рождения Татьяны Лавровой

22:10 9 дней одного года

23:55 Армия строителей Древнего Рима

00:45 ХX век. «Творческий вечер Аркадия Арканова». 1990

02:05 Российские пианисты ХХI века. Юрий Фаворин

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

06:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

07:30 Пятница News. 93-я серия

08:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 11-я серия - «Ната и Никита»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 10-я серия - «Фритюр»

10:30 Адская кухня. Сезон 3. 3-я серия

12:30 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

13:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

14:40 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

15:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

16:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

18:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»

19:00 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мед»

20:10 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

21:30 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»

00:10 Солярис. 1-я серия

02:50 Пятница News. 95-я серия

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

04:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:40 Пятница News. 94-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:30 Высший пилотаж

10:00 Новости

10:10 Высший пилотаж

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:15 Остров ненужных людей. 7-я - 9-я серии

00:55 Наше кино. История большой любви

01:20 Дела судебные. Битва за будущее

01:50 Дела судебные. Новые истории

02:20 Новости

02:35 [Не]Фантастика

02:50 Игра в слова

03:30 Наше кино. История большой любви

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















Телепрограмма, программа передач ТВ на 6 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на сегодня 5 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 2 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 1 июня 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 31 мая 2023 Телепрограмма, программа передач ТВ на 30 мая 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



