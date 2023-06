Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 8 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 «Американская история. Над пропастью во лжи». Специальный репортаж

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Паромщица. Долина мечты. 15-я - 16-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Московская борзая 2. 11-я - 12-я серии

03:55 Семейный детектив. 9-я серия - «Смертельная комбинация»



ТВЦ



04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

05:20 Мой герой. Никита Панфилов

06:00 Настроение

08:25 Суфлёр. 3-я - 4-я серии

10:25 Александр Белявский. Последний побег

11:30 События

11:50 Что знает Марианна? 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Мария Киселёва

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 15-я - 16-я серии

16:55 Роковые знаки звёзд

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Коварные разлучницы

23:10 Актёрские драмы. Сиротская доля

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Гад

01:25 Семейные тайны. Максим Горький

02:05 Она не стала королевой

03:05 Спецы. 15-я - 16-я серии

04:25 Александр Белявский. Последний побег



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Передвижники». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 17-я - 18-я серии

22:15 Реализация-2. «Скамья запасных». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Скамья запасных». 1-я - 2-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Путь бойца

03:15 Бездна. 8-я - 9-я серии

04:40 Военно-исторические маршруты

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Вера и доверие», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Десантура. Никто, кроме нас. 2-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. 13-я - 16-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Посланник мертвеца

18:50 След. Северный коэффициент

19:40 След. Не будите спящего Собакина

20:35 След. Производственная травма

21:20 След. Свадебный переполох

22:20 Свои-2. Несчастливая машина

23:10 Свои-2. Американец

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Маленький тулку

01:20 След. По волчьим законам

02:05 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

02:40 След. Временные трудности

03:20 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1

04:10 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2



Домашний



04:50 Тест на отцовство

05:40 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Суд совести». «Оставь меня в покое»

12:25 Порча. Замри-умри

12:55 Знахарка. Тайны прошлого

13:30 Верну любимого. Не могу быть один

14:05 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

14:40 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

19:00 «Свадьбы и разводы». 10-я - 12-я серии

22:20 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

02:05 Понять. Простить. «Суд совести». «Оставь меня в покое»

03:00 Порча. Замри-умри

03:25 Знахарка. Тайны прошлого

03:50 Верну любимого. Не могу быть один

04:15 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

04:40 6 кадров

04:50 Тест на отцовство



ТНТ



04:40 Студия Союз. Сезон 3. 75-я серия

05:25 Импровизация. Сезон 3. 104-я - 105-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 23-я - 24-я серии

08:30 Битва пикников. 18-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 30-я серии

14:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия

15:30 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии

19:30 СашаТаня. Сезон 8. 298-я - 300-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 15-я - 16-я серии

23:00 Наша Russia. Дайджест. 17-я - 18-я серии

00:00 Концерты. Сезон 2. 21-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия

01:55 Импровизация. Команды. 1-я серия

03:05 Студия Союз. Сезон 3. 103-я серия

03:50 Студия Союз. Сезон 3. 76-я серия

04:40 Импровизация. 78-я серия



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины. 353-я - 354-я серии

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Бриллиантовый полицейский

10:55 Два ствола

13:00 На выход! 16-я серия

14:05 Кухня. Сезон 5. 16-я - 20-я серии

16:45 Кухня. Сезон 6. 1-я - 3-я серии

18:30 Ева, рожай! 3-я - 5-я серии

20:00 Добро пожаловать в семью

22:25 Мой папа - вождь

00:20 Нищеброды

02:05 Миша портит всё

04:25 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:10 Неделя лёгкой атлетики

06:00 Легендарные клубы

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига Конференций. Финал

11:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Легендарные клубы

14:50 Новости

14:55 Что по спорту? Тверь

15:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон

18:05 Магия большого спорта

18:40 Неделя лёгкой атлетики

19:50 Новости

19:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Финал 4-х. Прямой эфир

21:35 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/2 финала. Уругвай - Израиль. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 География спорта. Грозный

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/2 финала. Италия - Южная Корея. Прямой эфир

01:55 Новости

02:00 Легендарные клубы

03:00 Золотой дубль

04:10 Неделя лёгкой атлетики



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Малышка с характером

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Сила стихии

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:40 СОБР. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»

12:30 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 СОБР. 13-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СОБР. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Новороссия. Промышленное сердце Российской империи

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем« с Наталией Метлиной

23:30 Действуй по обстановке!..

01:00 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»

02:10 Выйти замуж за капитана

03:35 Хроника Победы

04:00 СОБР. 13-я и 14-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва причудливая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Олег Видов

07:30 Армия строителей Древнего Рима

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983

12:15 Цвет времени. Валентин Серов

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Поедем в Царское Село. Царскосельский арсенал

13:30 Абсолютный слух

14:10 Прости-прощай

15:25 Цвет времени. Караваджо

15:45 Больше, чем любовь. Лев и Наталья Гумилёвы

16:30 Секреты живой клетки. Фильм 3-й

17:00 Новости культуры

17:15 Моя любовь - Россия! Песня - душа казака

17:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица

18:00 Российские пианисты ХХI века. Николай Луганский

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Валентин Катаев. Комедия положений

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Осенний марафон». Хорошо сидим»

21:30 Энигма. Динара Алиева

22:10 Запасной игрок

23:35 Цвет времени. Валентин Серов

23:50 Неаполь. Жизнь на вулкане

00:45 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983

01:40 Российские пианисты ХХI века. Николай Луганский

02:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

06:00 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

07:10 Пятница News. 94-я серия

07:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»

09:40 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»

10:50 Адская кухня. Сезон 3. 4-я серия

12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия - «Цыганское бохо VS Свадьба в автобусе»

14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»

16:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия

21:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»

22:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 12-я серия - «Капуста»

00:00 Зеркало

01:40 Пятница News. 96-я серия

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»

04:00 Пятница News. 95-я серия

04:20 Тайны Медовой долины

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Наше кино. История большой любви

07:20 Остров ненужных людей. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Остров ненужных людей. 3-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:15 Остров ненужных людей. 10-я - 12-я серии

00:55 Наше кино. История большой любви

01:20 Дела судебные. Битва за будущее

01:50 Дела судебные. Новые истории

02:20 Новости

02:35 [Не]Фантастика

02:50 Игра в слова

03:30 Наше кино. История большой любви

04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.