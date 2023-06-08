Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 8 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 «Американская история. Над пропастью во лжи». Специальный репортаж
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Паромщица. Долина мечты. 15-я - 16-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Московская борзая 2. 11-я - 12-я серии
03:55 Семейный детектив. 9-я серия - «Смертельная комбинация»
ТВЦ
04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
05:20 Мой герой. Никита Панфилов
06:00 Настроение
08:25 Суфлёр. 3-я - 4-я серии
10:25 Александр Белявский. Последний побег
11:30 События
11:50 Что знает Марианна? 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Мария Киселёва
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 15-я - 16-я серии
16:55 Роковые знаки звёзд
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Коварные разлучницы
23:10 Актёрские драмы. Сиротская доля
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Гад
01:25 Семейные тайны. Максим Горький
02:05 Она не стала королевой
03:05 Спецы. 15-я - 16-я серии
04:25 Александр Белявский. Последний побег
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Передвижники». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучший друг». 1-я - 2-я серии. «Короткое замыкание». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 17-я - 18-я серии
22:15 Реализация-2. «Скамья запасных». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Скамья запасных». 1-я - 2-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Путь бойца
03:15 Бездна. 8-я - 9-я серии
04:40 Военно-исторические маршруты
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Вера и доверие», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Десантура. Никто, кроме нас. 2-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. 13-я - 16-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Посланник мертвеца
18:50 След. Северный коэффициент
19:40 След. Не будите спящего Собакина
20:35 След. Производственная травма
21:20 След. Свадебный переполох
22:20 Свои-2. Несчастливая машина
23:10 Свои-2. Американец
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Маленький тулку
01:20 След. По волчьим законам
02:05 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
02:40 След. Временные трудности
03:20 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1
04:10 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2
Домашний
04:50 Тест на отцовство
05:40 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Суд совести». «Оставь меня в покое»
12:25 Порча. Замри-умри
12:55 Знахарка. Тайны прошлого
13:30 Верну любимого. Не могу быть один
14:05 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
14:40 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
19:00 «Свадьбы и разводы». 10-я - 12-я серии
22:20 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
02:05 Понять. Простить. «Суд совести». «Оставь меня в покое»
03:00 Порча. Замри-умри
03:25 Знахарка. Тайны прошлого
03:50 Верну любимого. Не могу быть один
04:15 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
04:40 6 кадров
04:50 Тест на отцовство
ТНТ
04:40 Студия Союз. Сезон 3. 75-я серия
05:25 Импровизация. Сезон 3. 104-я - 105-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 23-я - 24-я серии
08:30 Битва пикников. 18-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 25-я - 30-я серии
14:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия
15:30 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии
19:30 СашаТаня. Сезон 8. 298-я - 300-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 2. 15-я - 16-я серии
23:00 Наша Russia. Дайджест. 17-я - 18-я серии
00:00 Концерты. Сезон 2. 21-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 74-я серия
01:55 Импровизация. Команды. 1-я серия
03:05 Студия Союз. Сезон 3. 103-я серия
03:50 Студия Союз. Сезон 3. 76-я серия
04:40 Импровизация. 78-я серия
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины. 353-я - 354-я серии
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Бриллиантовый полицейский
10:55 Два ствола
13:00 На выход! 16-я серия
14:05 Кухня. Сезон 5. 16-я - 20-я серии
16:45 Кухня. Сезон 6. 1-я - 3-я серии
18:30 Ева, рожай! 3-я - 5-я серии
20:00 Добро пожаловать в семью
22:25 Мой папа - вождь
00:20 Нищеброды
02:05 Миша портит всё
04:25 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:10 Неделя лёгкой атлетики
06:00 Легендарные клубы
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига Конференций. Финал
11:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Легендарные клубы
14:50 Новости
14:55 Что по спорту? Тверь
15:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Сото - Т. Гуджон
18:05 Магия большого спорта
18:40 Неделя лёгкой атлетики
19:50 Новости
19:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Финал 4-х. Прямой эфир
21:35 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/2 финала. Уругвай - Израиль. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 География спорта. Грозный
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/2 финала. Италия - Южная Корея. Прямой эфир
01:55 Новости
02:00 Легендарные клубы
03:00 Золотой дубль
04:10 Неделя лёгкой атлетики
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Малышка с характером
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Сила стихии
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:40 СОБР. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»
12:30 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 СОБР. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СОБР. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Новороссия. Промышленное сердце Российской империи
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем« с Наталией Метлиной
23:30 Действуй по обстановке!..
01:00 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»
02:10 Выйти замуж за капитана
03:35 Хроника Победы
04:00 СОБР. 13-я и 14-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва причудливая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Олег Видов
07:30 Армия строителей Древнего Рима
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983
12:15 Цвет времени. Валентин Серов
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Поедем в Царское Село. Царскосельский арсенал
13:30 Абсолютный слух
14:10 Прости-прощай
15:25 Цвет времени. Караваджо
15:45 Больше, чем любовь. Лев и Наталья Гумилёвы
16:30 Секреты живой клетки. Фильм 3-й
17:00 Новости культуры
17:15 Моя любовь - Россия! Песня - душа казака
17:45 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица
18:00 Российские пианисты ХХI века. Николай Луганский
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Валентин Катаев. Комедия положений
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Осенний марафон». Хорошо сидим»
21:30 Энигма. Динара Алиева
22:10 Запасной игрок
23:35 Цвет времени. Валентин Серов
23:50 Неаполь. Жизнь на вулкане
00:45 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983
01:40 Российские пианисты ХХI века. Николай Луганский
02:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
06:00 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
07:10 Пятница News. 94-я серия
07:50 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»
09:40 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»
10:50 Адская кухня. Сезон 3. 4-я серия
12:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия - «Цыганское бохо VS Свадьба в автобусе»
14:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»
16:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия
21:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»
22:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 12-я серия - «Капуста»
00:00 Зеркало
01:40 Пятница News. 96-я серия
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 18-я серия - «Санкт-Петербург»
04:00 Пятница News. 95-я серия
04:20 Тайны Медовой долины
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:35 Наше кино. История большой любви
07:20 Остров ненужных людей. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Остров ненужных людей. 3-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:15 Остров ненужных людей. 10-я - 12-я серии
00:55 Наше кино. История большой любви
01:20 Дела судебные. Битва за будущее
01:50 Дела судебные. Новые истории
02:20 Новости
02:35 [Не]Фантастика
02:50 Игра в слова
03:30 Наше кино. История большой любви
04:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.