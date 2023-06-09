Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 9 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 9 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Прими «Вызов» - почувствуй силу!»

00:10 Дэниел Дэй-Льюис. Наследник

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Новый «Чикатило»? Шок!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Иллюзия счастья

04:10 Семейный детектив. 10-я серия - «Девушка из нашего города»



Телепрограмма на 10 июня



ТВЦ



04:25 Александр Белявский. Последний побег

05:20 Мой герой. Мария Киселёва

06:00 Настроение

08:05 Ключ к его сердцу. 1-я - 3-Я сериИ

11:30 События

11:50 Ключ к его сердцу. 4-я серия

12:25 Девичий лес. 1-я - 2-Я сериИ

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Девичий лес. 3-я - 4-Я сериИ

16:55 Актёрские драмы. Вон из искусства!

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Человек из дома напротив. 1-я - 4-Я сериИ

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Что-то пошло не так

00:25 Ширли-Мырли

02:40 Что знает Марианна? 1-я - 2-Я сериИ

04:10 Последняя любовь Империи



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Вера и доверие», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Военная полиция. 19-я - 20-Я сериИ

22:15 Реализация-2. «Скамья запасных», 3-я и 4-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:10 Захар Прилепин. Уроки русского

02:35 Квартирный вопрос

03:30 Бездна. 10-я - 11-Я сериИ



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны-4. «Провокатор». 1-я - 4-Я частИ

08:40 Ментовские войны 5. «Другая река». 1-я часть

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 5. «Другая река». 1-я - 4-Я частИ

12:55 Ментовские войны 5. «С чистой совестью». 1-я часть

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. «С чистой совестью». 1-я - 4-Я частИ

17:30 Известия

18:00 След. Женское сердце

18:50 След. Двуликий Янус

19:45 След. Ферма

20:35 След. Опасные связи

21:25 След. Во саду ли в огороде

22:15 След. Ребенок от любимого

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Злой рок Тины Тёрнер

00:55 Свои-2. Как карта ляжет

01:40 Свои-2. Смертельное барбекю

02:25 Свои-2. Лох на миллиард

03:05 Свои-2. Похититель душ

03:40 Свои-2. Двойной удар

04:15 Свои-2. Кутисакэ-онна

04:50 Свои-2. Несчастливая машина



Домашний



04:50 Тест на отцовство

06:30 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Во власти предрассудков». «Приполз»

12:35 Порча. Без ног

13:05 Знахарка. Порог

13:40 Верну любимого. Идеальная жена

14:15 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

14:50 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии

23:15 Сезон посадок. 1-я и 2-я серии

01:00 Понять. Простить. «Во власти предрассудков». «Приполз»

01:55 Порча. Без ног

02:20 Знахарка. Порог

02:45 Верну любимого. Идеальная жена

03:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

03:35 Тест на отцовство



ТНТ



04:40 Импровизация. 78-я серия

05:25 Импровизация. 107-я - 108-Я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 33-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 34-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 300-Я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия

22:00 Галустян плюс. 9-Я - 10-я серии

23:00 Stand up. 242-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 36-я серия

01:55 Импровизация. Команды. 2-я - 3-Я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 80-я - 81-Я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Буба

07:00 Воронины. 355-я - 356-я серии

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Обратный отсчёт. 4-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

12:15 Шоу «Уральских пельменей«

23:00 КликКлак шоу. 1-я серия

00:00 Обратный отсчёт. 5-я серия

01:00 Импровизаторы. 12-я серия

02:00 Миша портит всё

04:20 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



04:10 Неделя лёгкой атлетики

06:00 Легендарные клубы

06:30 Что по спорту? Тверь

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Д. Порье

12:25 Гольф. Кубок Лиги Ставок. Прямой эфир

14:25 Все на Матч!

14:55 Футбол. Лига чемпионов. Легенды. Прямой эфир

16:20 Оазис футбола

18:25 Неделя лёгкой атлетики

20:35 Новости

20:40 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. ACA Young Eagles. Г. Шаматава - В. Паневин. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

01:55 Новости

02:00 Легендарные клубы

02:30 География спорта. Оренбург

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсел - Д. Меньшиков. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Логово монстра

22:05 Безбилетный пассажир

00:00 Соль. Shaman

01:00 Ограбление в ураган

02:45 22 пули: Бессмертный

04:30 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:00 СОБР. 13-я и 16-я серии

07:50 Акция

09:00 Новости дня

09:20 Акция

10:25 Отряд особого назначения

12:05 Фронт за линией фронта

13:00 Новости дня

13:25 Фронт за линией фронта

15:00 Военные новости

15:05 Фронт за линией фронта

16:35 Участок лейтенанта Качуры. «Сетевая угроза», 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Участок лейтенанта Качуры. «Сетевая угроза», 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Нежный возраст

01:45 О тех, кого помню и люблю

03:05 Нашествие

04:30 Москва - фронту

04:55 Полет с космонавтом



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Жилярди

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская

07:30 Неаполь. Жизнь на вулкане

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Цвет времени. Карандаш

08:50 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Донецкие шахтеры

12:00 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

12:30 Новости культуры

12:45 Власть факта. Накануне Петра

13:30 «Счастливые дни счастливого человека». 95 лет со дня рождения Всеволода Кузнецова

14:10 Запасной игрок

15:35 Забытое ремесло. Ловчий

15:50 Энигма. Динара Алиева

16:30 Секреты живой клетки. Фильм 4-й

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Коми-Пермяцкий округ (Кочёвский район)

17:45 Российские пианисты ХХI века. Денис Мацуев

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Актерские посиделки

20:15 Линия жизни. К юбилею Ольги Свибловой

21:10 Искатели. Почему не падает Невьянская башня?

22:00 2 Верник 2. Лариса Голубкина

22:50 Москва, любовь моя

00:20 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича

00:35 В его приятной компании

02:25 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «В мире басен». «Королевский бутерброд»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

06:30 Пятница News. 95-я серия

07:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 12-я серия - «Капуста»

10:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

11:00 Умнее всех. Сезон 1. 10-я серия

12:30 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

19:30 Две девицы на мели. Сезон 2. 7-я серия

20:00 Две девицы на мели. Сезон 2. 8-я серия

20:30 Две девицы на мели. Сезон 2. 13-я серия - «Первый день в школе»

21:00 Две девицы на мели. Сезон 2. 14-я серия - «Служебный роман»

21:30 Две девицы на мели. Сезон 2. 15-я серия - «Есть одно, но…»

22:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 1-я серия - «Кондитер»

22:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 10-я серия - «Бизнес-треннинг»

23:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 2-я серия - «Большой заказ»

23:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 8-я серия - «Гриша»

00:00 Сталкер. 1-я серия

02:30 Пятница News. 97-я серия

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

04:40 Пятница News. 96-я серия



Программа передач на 10 июня



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Наше кино. История большой любви

07:20 Остров ненужных людей. 7-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Остров ненужных людей. 9-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Танцуй, танцуй

21:40 Зита и Гита

00:25 Зайчик

01:50 Цирк

03:20 Свинарка и пастух

04:40 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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