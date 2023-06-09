Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 9 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Прими «Вызов» - почувствуй силу!»
00:10 Дэниел Дэй-Льюис. Наследник
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Новый «Чикатило»? Шок!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6
23:55 Истории Большой Страны
00:55 Иллюзия счастья
04:10 Семейный детектив. 10-я серия - «Девушка из нашего города»
Телепрограмма на 10 июня
ТВЦ
04:25 Александр Белявский. Последний побег
05:20 Мой герой. Мария Киселёва
06:00 Настроение
08:05 Ключ к его сердцу. 1-я - 3-Я сериИ
11:30 События
11:50 Ключ к его сердцу. 4-я серия
12:25 Девичий лес. 1-я - 2-Я сериИ
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Девичий лес. 3-я - 4-Я сериИ
16:55 Актёрские драмы. Вон из искусства!
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Человек из дома напротив. 1-я - 4-Я сериИ
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Что-то пошло не так
00:25 Ширли-Мырли
02:40 Что знает Марианна? 1-я - 2-Я сериИ
04:10 Последняя любовь Империи
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Вера и доверие», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Братья», 1-я и 2-я серии. «Иноходец», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Военная полиция. 19-я - 20-Я сериИ
22:15 Реализация-2. «Скамья запасных», 3-я и 4-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:10 Захар Прилепин. Уроки русского
02:35 Квартирный вопрос
03:30 Бездна. 10-я - 11-Я сериИ
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-4. «Провокатор». 1-я - 4-Я частИ
08:40 Ментовские войны 5. «Другая река». 1-я часть
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 5. «Другая река». 1-я - 4-Я частИ
12:55 Ментовские войны 5. «С чистой совестью». 1-я часть
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. «С чистой совестью». 1-я - 4-Я частИ
17:30 Известия
18:00 След. Женское сердце
18:50 След. Двуликий Янус
19:45 След. Ферма
20:35 След. Опасные связи
21:25 След. Во саду ли в огороде
22:15 След. Ребенок от любимого
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Злой рок Тины Тёрнер
00:55 Свои-2. Как карта ляжет
01:40 Свои-2. Смертельное барбекю
02:25 Свои-2. Лох на миллиард
03:05 Свои-2. Похититель душ
03:40 Свои-2. Двойной удар
04:15 Свои-2. Кутисакэ-онна
04:50 Свои-2. Несчастливая машина
Домашний
04:50 Тест на отцовство
06:30 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Во власти предрассудков». «Приполз»
12:35 Порча. Без ног
13:05 Знахарка. Порог
13:40 Верну любимого. Идеальная жена
14:15 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
14:50 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
19:00 Механика любви. 1-я - 4-я серии
23:15 Сезон посадок. 1-я и 2-я серии
01:00 Понять. Простить. «Во власти предрассудков». «Приполз»
01:55 Порча. Без ног
02:20 Знахарка. Порог
02:45 Верну любимого. Идеальная жена
03:10 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
03:35 Тест на отцовство
ТНТ
04:40 Импровизация. 78-я серия
05:25 Импровизация. 107-я - 108-Я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 33-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 34-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 8. 281-я - 300-Я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 779-я серия
22:00 Галустян плюс. 9-Я - 10-я серии
23:00 Stand up. 242-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 36-я серия
01:55 Импровизация. Команды. 2-я - 3-Я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 3. 80-я - 81-Я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Буба
07:00 Воронины. 355-я - 356-я серии
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Обратный отсчёт. 4-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
12:15 Шоу «Уральских пельменей«
23:00 КликКлак шоу. 1-я серия
00:00 Обратный отсчёт. 5-я серия
01:00 Импровизаторы. 12-я серия
02:00 Миша портит всё
04:20 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
04:10 Неделя лёгкой атлетики
06:00 Легендарные клубы
06:30 Что по спорту? Тверь
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Обзор
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - Д. Порье
12:25 Гольф. Кубок Лиги Ставок. Прямой эфир
14:25 Все на Матч!
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Легенды. Прямой эфир
16:20 Оазис футбола
18:25 Неделя лёгкой атлетики
20:35 Новости
20:40 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. ACA Young Eagles. Г. Шаматава - В. Паневин. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
01:55 Новости
02:00 Легендарные клубы
02:30 География спорта. Оренбург
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсел - Д. Меньшиков. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Логово монстра
22:05 Безбилетный пассажир
00:00 Соль. Shaman
01:00 Ограбление в ураган
02:45 22 пули: Бессмертный
04:30 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:00 СОБР. 13-я и 16-я серии
07:50 Акция
09:00 Новости дня
09:20 Акция
10:25 Отряд особого назначения
12:05 Фронт за линией фронта
13:00 Новости дня
13:25 Фронт за линией фронта
15:00 Военные новости
15:05 Фронт за линией фронта
16:35 Участок лейтенанта Качуры. «Сетевая угроза», 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Участок лейтенанта Качуры. «Сетевая угроза», 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Нежный возраст
01:45 О тех, кого помню и люблю
03:05 Нашествие
04:30 Москва - фронту
04:55 Полет с космонавтом
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Жилярди
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07:30 Неаполь. Жизнь на вулкане
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Цвет времени. Карандаш
08:50 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Донецкие шахтеры
12:00 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
12:30 Новости культуры
12:45 Власть факта. Накануне Петра
13:30 «Счастливые дни счастливого человека». 95 лет со дня рождения Всеволода Кузнецова
14:10 Запасной игрок
15:35 Забытое ремесло. Ловчий
15:50 Энигма. Динара Алиева
16:30 Секреты живой клетки. Фильм 4-й
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Коми-Пермяцкий округ (Кочёвский район)
17:45 Российские пианисты ХХI века. Денис Мацуев
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Актерские посиделки
20:15 Линия жизни. К юбилею Ольги Свибловой
21:10 Искатели. Почему не падает Невьянская башня?
22:00 2 Верник 2. Лариса Голубкина
22:50 Москва, любовь моя
00:20 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича
00:35 В его приятной компании
02:25 Мультфильмы. «Великолепный Гоша». «В мире басен». «Королевский бутерброд»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
06:30 Пятница News. 95-я серия
07:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 12-я серия - «Капуста»
10:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 10-я серия
12:30 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
19:30 Две девицы на мели. Сезон 2. 7-я серия
20:00 Две девицы на мели. Сезон 2. 8-я серия
20:30 Две девицы на мели. Сезон 2. 13-я серия - «Первый день в школе»
21:00 Две девицы на мели. Сезон 2. 14-я серия - «Служебный роман»
21:30 Две девицы на мели. Сезон 2. 15-я серия - «Есть одно, но…»
22:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 1-я серия - «Кондитер»
22:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 10-я серия - «Бизнес-треннинг»
23:00 Две девицы на мели. Сезон 3. 2-я серия - «Большой заказ»
23:30 Две девицы на мели. Сезон 3. 8-я серия - «Гриша»
00:00 Сталкер. 1-я серия
02:30 Пятница News. 97-я серия
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
04:40 Пятница News. 96-я серия
Программа передач на 10 июня
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:35 Наше кино. История большой любви
07:20 Остров ненужных людей. 7-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Остров ненужных людей. 9-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Танцуй, танцуй
21:40 Зита и Гита
00:25 Зайчик
01:50 Цирк
03:20 Свинарка и пастух
04:40 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.