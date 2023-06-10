Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 10 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 10 июня 2023

Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

05:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 До небес и выше

11:00 Марсианская тетрадь Сергея Королева

12:00 Новости

12:15 Высота

14:00 Верные друзья

16:00 Женщины

18:00 Вечерние новости

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

22:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Санкт-Петербург

09:00 Формула еды. Индейка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Ликвидация. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни по заявкам

20:00 Вести

21:00 Невидимая нить

00:35 Тропинка вдоль реки

04:05 Невеста моего жениха



ТВЦ



04:10 Последняя любовь Империи

05:30 Михаил Ульянов. Горькая исповедь

06:05 Ускользающая жизнь. 1-я - 2-я серии

07:40 Православная энциклопедия. Новый Завет. Путешествие в Мураново. Тридентский собор

08:05 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт

09:25 Не валяй дурака...

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Золотая мина. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 «Планы на лето». Юмористический концерт

15:10 Граф Монте-Кристо. 1-я - 2-я серии

18:45 Охота на крылатого льва. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Право знать!

23:30 Дорогие товарищи. Заговор против Хрущёва

00:15 Прощание. Маршал Ахромеев

00:55 Специальный репортаж. Гонор и предубеждения

01:20 Хватит слухов! 88-я серия

01:45 Молодые вдовы

02:25 Татьяна Лаврова. Вулкан страстей

03:05 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды

03:45 Роковые знаки звёзд

04:25 Актёрские драмы. Вон из искусства!



НТВ



05:00 Жди меня

05:45 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Виктор Чайка

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. SHAMAN

01:40 Дачный ответ

02:35 Бездна. 12-я - 14-я серии

04:50 Береговая охрана-2. «Резидент», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Свои-2. Несчастливая машина

05:30 Свои-2. Американец

06:10 Свои-2. Взрыв

06:40 Свои-5. Семь марьяжных королей

07:25 Свои-5. Укротительница тигров

08:10 Свои-5. Морячок

08:55 Свои-5. Костюм

09:45 Светская хроника

10:45 Условный мент-4. Стратегия успеха

11:45 Условный мент-4. Верное дело

12:40 Условный мент-4. Усмешка судьбы

13:35 Условный мент-4. Сеанс палсинга

14:25 Условный мент-4. Резидент

15:25 Условный мент-4. Ход конем

16:20 Условный мент-4. Гадание вслепую

17:15 Условный мент-4. Опасный тест-драйв

18:10 След. Слабое звено

19:05 След. Жидкий огонь

19:50 След. Трансфузия

20:40 След. Лучшее будущее

21:30 След. Квартирантка

22:25 След. Несветская львица

23:10 След. Сбежавшая невеста

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Осторожно мусор

02:20 Прокурорская проверка. Смерть ей к лицу

03:10 Прокурорская проверка. Обратный отсчет

04:05 Прокурорская проверка. Взаперти



Домашний



03:35 Тест на отцовство

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:10 Истерзанная. 71-я - 74-я серии

10:45 Любовь Веры. 1-я - 8-я серии

19:00 Моя мама. 9-я - 12-я серии

22:40 За бортом

00:55 Жанна

01:45 Сезон посадок. 1-я и 2-я серии

03:15 6 кадров

03:25 Опасные связи. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:15 Студия Союз. Сезон 3. 81-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 4. 79-я - 81-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 35-я - 36-я серии

08:30 Модные игры. Сезон 3. 36-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 211-я - 214-я серии

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 43-я - 45-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 17-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 66-я серия

00:00 Такое кино! 442-я серия

00:30 Любовь и монстры

02:05 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии

03:35 Студия Союз. Сезон 3. 82-я - 83-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». 52-я серия

07:40 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 ПроСТО кухня. 260-я - 261-я серии

10:00 Взрослым не понять. 4-я серия

11:00 Стать шефом. 3-я серия

13:05 Уральские пельмени. Смехbook

13:10 Крутые яйца-2

15:00 Хроники Спайдервика

16:55 Календарь ма(й)я

18:40 Иллюзия обмана

21:00 Иллюзия обмана 2

23:35 Великий уравнитель

02:05 Миша портит всё

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсел - Д. Меньшиков. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Старые знакомые

10:30 Команда МАТЧ

10:50 Футбол. Лига чемпионов. Дорога к финалу

11:50 Новости

11:55 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр». Прямой эфир

13:55 Все на Матч!

14:25 Футбол. Переходные матчи. «Пари НН» - «Родина». Прямой эфир

16:25 Новости

16:30 Все на Матч!

17:25 Футбол. Переходные матчи. «Факел» - «Енисей». Прямой эфир

19:25 Новости

19:30 Все на Матч!

21:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» - «Интер». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:25 Магия большого спорта

01:55 Новости

02:00 Здоровый образ. Регби

02:30 География спорта. Грозный

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафогом - «Форталеза». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. На линии фронта: секреты командиров СВО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Деньги в трубу: самое дорогое оружие НАТО

18:00 Как я стал русским

19:50 Брат

21:55 Брат-2

00:30 Сестры

02:05 Кочегар

03:30 Я тоже хочу

04:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Полет с космонавтом

06:10 Финист - Ясный Сокол

08:00 Новости дня

08:15 Карнавал

11:40 Легенды музыки. Ветер перемен Максима Дунаевского

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Светлана Немоляева

15:20 «Проект «Альфа»

17:15 Акция

18:00 Новости дня

18:30 Акция

19:45 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». «Финал«, 1-я часть

21:30 Побег

00:10 Приказ: Огонь не открывать

01:55 Приказ: перейти границу

03:25 Илья Старинов. Личный враг Гитлера

04:10 Нежный возраст



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва пишущая

07:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге»

08:05 Испытание верности

10:00 Новости культуры

10:15 Исторические курорты России. Сочи. Русская Ривьера

10:40 Девушка без адреса

12:10 Эрмитаж. Цветы и бабочки

12:35 Козероги - акробаты скалистых гор

13:30 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)

13:55 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства

14:40 Рассказы из русской истории

15:30 Русский Медичи. Савва Мамонтов

16:25 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»

17:00 Тайна двух океанов

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. 65 лет Сергею Урсуляку

20:45 Песня не прощается... 1971-1972

21:35 Старики-разбойники

23:00 Гала-концерт звёзд «Под сказочным небом «Геликона»

00:35 Козероги - акробаты скалистых гор

01:30 Искатели. Почему не падает Невьянская башня?

02:15 «Персей». «Притча об артисте (Лицедей)»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 96-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:50 Герой Самсам

08:10 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»

09:20 Черный список. Сезон 3. 3-я серия - «Няни»

10:00 Битва шефов. Сезон 1. 6 серий

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

02:50 Пятница News. 96-я серия

03:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

04:20 Пятница News. 96-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:05 Мультфильмы

06:00 Всё как у людей

06:15 Мультфильмы

06:45 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Берегись автомобиля

12:00 Знахарь. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Знахарь. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Знахарь. 7-я - 16-я серии

02:55 Вратарь

04:05 Девушка спешит на свидание



Время начала передач - московское.



















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