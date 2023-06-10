Программа передач ТВ, телепрограмма на 10 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 10 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 10 июня 2023
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
05:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 До небес и выше
11:00 Марсианская тетрадь Сергея Королева
12:00 Новости
12:15 Высота
14:00 Верные друзья
16:00 Женщины
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
22:35 «Эннио. Маэстро». Документальный фильм о легендарном композиторе
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Санкт-Петербург
09:00 Формула еды. Индейка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Ликвидация. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни по заявкам
20:00 Вести
21:00 Невидимая нить
00:35 Тропинка вдоль реки
04:05 Невеста моего жениха
ТВЦ
04:10 Последняя любовь Империи
05:30 Михаил Ульянов. Горькая исповедь
06:05 Ускользающая жизнь. 1-я - 2-я серии
07:40 Православная энциклопедия. Новый Завет. Путешествие в Мураново. Тридентский собор
08:05 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт
09:25 Не валяй дурака...
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Золотая мина. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 «Планы на лето». Юмористический концерт
15:10 Граф Монте-Кристо. 1-я - 2-я серии
18:45 Охота на крылатого льва. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Право знать!
23:30 Дорогие товарищи. Заговор против Хрущёва
00:15 Прощание. Маршал Ахромеев
00:55 Специальный репортаж. Гонор и предубеждения
01:20 Хватит слухов! 88-я серия
01:45 Молодые вдовы
02:25 Татьяна Лаврова. Вулкан страстей
03:05 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды
03:45 Роковые знаки звёзд
04:25 Актёрские драмы. Вон из искусства!
НТВ
05:00 Жди меня
05:45 Береговая охрана-2. «Стрела Купидона», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Виктор Чайка
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. SHAMAN
01:40 Дачный ответ
02:35 Бездна. 12-я - 14-я серии
04:50 Береговая охрана-2. «Резидент», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Свои-2. Несчастливая машина
05:30 Свои-2. Американец
06:10 Свои-2. Взрыв
06:40 Свои-5. Семь марьяжных королей
07:25 Свои-5. Укротительница тигров
08:10 Свои-5. Морячок
08:55 Свои-5. Костюм
09:45 Светская хроника
10:45 Условный мент-4. Стратегия успеха
11:45 Условный мент-4. Верное дело
12:40 Условный мент-4. Усмешка судьбы
13:35 Условный мент-4. Сеанс палсинга
14:25 Условный мент-4. Резидент
15:25 Условный мент-4. Ход конем
16:20 Условный мент-4. Гадание вслепую
17:15 Условный мент-4. Опасный тест-драйв
18:10 След. Слабое звено
19:05 След. Жидкий огонь
19:50 След. Трансфузия
20:40 След. Лучшее будущее
21:30 След. Квартирантка
22:25 След. Несветская львица
23:10 След. Сбежавшая невеста
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Осторожно мусор
02:20 Прокурорская проверка. Смерть ей к лицу
03:10 Прокурорская проверка. Обратный отсчет
04:05 Прокурорская проверка. Взаперти
Домашний
03:35 Тест на отцовство
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:10 Истерзанная. 71-я - 74-я серии
10:45 Любовь Веры. 1-я - 8-я серии
19:00 Моя мама. 9-я - 12-я серии
22:40 За бортом
00:55 Жанна
01:45 Сезон посадок. 1-я и 2-я серии
03:15 6 кадров
03:25 Опасные связи. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:15 Студия Союз. Сезон 3. 81-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 4. 79-я - 81-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 35-я - 36-я серии
08:30 Модные игры. Сезон 3. 36-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 211-я - 214-я серии
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 43-я - 45-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 17-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 66-я серия
00:00 Такое кино! 442-я серия
00:30 Любовь и монстры
02:05 Импровизация. Команды. 4-я - 5-я серии
03:35 Студия Союз. Сезон 3. 82-я - 83-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». 52-я серия
07:40 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 ПроСТО кухня. 260-я - 261-я серии
10:00 Взрослым не понять. 4-я серия
11:00 Стать шефом. 3-я серия
13:05 Уральские пельмени. Смехbook
13:10 Крутые яйца-2
15:00 Хроники Спайдервика
16:55 Календарь ма(й)я
18:40 Иллюзия обмана
21:00 Иллюзия обмана 2
23:35 Великий уравнитель
02:05 Миша портит всё
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсел - Д. Меньшиков. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Старые знакомые
10:30 Команда МАТЧ
10:50 Футбол. Лига чемпионов. Дорога к финалу
11:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр». Прямой эфир
13:55 Все на Матч!
14:25 Футбол. Переходные матчи. «Пари НН» - «Родина». Прямой эфир
16:25 Новости
16:30 Все на Матч!
17:25 Футбол. Переходные матчи. «Факел» - «Енисей». Прямой эфир
19:25 Новости
19:30 Все на Матч!
21:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» - «Интер». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:25 Магия большого спорта
01:55 Новости
02:00 Здоровый образ. Регби
02:30 География спорта. Грозный
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафогом - «Форталеза». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. На линии фронта: секреты командиров СВО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Деньги в трубу: самое дорогое оружие НАТО
18:00 Как я стал русским
19:50 Брат
21:55 Брат-2
00:30 Сестры
02:05 Кочегар
03:30 Я тоже хочу
04:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Полет с космонавтом
06:10 Финист - Ясный Сокол
08:00 Новости дня
08:15 Карнавал
11:40 Легенды музыки. Ветер перемен Максима Дунаевского
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Светлана Немоляева
15:20 «Проект «Альфа»
17:15 Акция
18:00 Новости дня
18:30 Акция
19:45 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». «Финал«, 1-я часть
21:30 Побег
00:10 Приказ: Огонь не открывать
01:55 Приказ: перейти границу
03:25 Илья Старинов. Личный враг Гитлера
04:10 Нежный возраст
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва пишущая
07:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге»
08:05 Испытание верности
10:00 Новости культуры
10:15 Исторические курорты России. Сочи. Русская Ривьера
10:40 Девушка без адреса
12:10 Эрмитаж. Цветы и бабочки
12:35 Козероги - акробаты скалистых гор
13:30 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)
13:55 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства
14:40 Рассказы из русской истории
15:30 Русский Медичи. Савва Мамонтов
16:25 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
17:00 Тайна двух океанов
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. 65 лет Сергею Урсуляку
20:45 Песня не прощается... 1971-1972
21:35 Старики-разбойники
23:00 Гала-концерт звёзд «Под сказочным небом «Геликона»
00:35 Козероги - акробаты скалистых гор
01:30 Искатели. Почему не падает Невьянская башня?
02:15 «Персей». «Притча об артисте (Лицедей)»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 96-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:50 Герой Самсам
08:10 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»
09:20 Черный список. Сезон 3. 3-я серия - «Няни»
10:00 Битва шефов. Сезон 1. 6 серий
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия
02:50 Пятница News. 96-я серия
03:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
04:20 Пятница News. 96-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:05 Мультфильмы
06:00 Всё как у людей
06:15 Мультфильмы
06:45 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Берегись автомобиля
12:00 Знахарь. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Знахарь. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Знахарь. 7-я - 16-я серии
02:55 Вратарь
04:05 Девушка спешит на свидание
Время начала передач - московское.