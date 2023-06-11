Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 11 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 11 июня 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Баня, водка, гармонь, Голливуд

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 «Правительство США против Рудольфа Абеля». Легенды разведки

14:20 Мертвый сезон

17:00 «Герои». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

18:30 «Ээхх, Разгуляй!»

21:00 Время

21:30 Одиннадцать молчаливых мужчин

23:45 «Ловцы солнца»

00:50 «На футболе с Денисом Казанским»

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



04:05 Невеста моего жениха

05:53 Перерыв в вещании

05:55 Продается кошка

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Ликвидация. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Берега любви

03:10 Продается кошка



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Вон из искусства!

05:05 Красный джаз

05:45 Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев

06:25 Граф Монте-Кристо. 1-я - 2-я серии

09:35 Счастье в конверте

11:30 События

11:45 Укрощение строптивого

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 11-я серия - «Лета маленькая жизнь»

16:05 Домработница

17:55 Сорок розовых кустов. 1-я - 4-я серии

21:25 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии

00:45 События

01:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:10 Не валяй дурака...

02:50 Ключ к его сердцу. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:50 Береговая охрана-2. «Резидент». 1-я - 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. Сезон 3

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

03:35 Бездна. 15-я - 16-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии

08:40 Ворошиловский стрелок

10:40 Стражи Отчизны-2. «Сюжет № 13». 1-я - 2-я части

12:35 Стражи Отчизны-2. «Билет в один конец». 1-я - 2-я части

14:25 Стражи Отчизны-2. «Пираты Балтийского моря». 1-я - 2-я части

16:20 Стражи Отчизны-2. «Черная метка». 1-я - 2-я части

18:10 След. Раб Мидаса

19:05 След. Бермудский квадрат

19:50 След. Неудобный человек

20:40 След. Исповедь мёртвой головы

21:25 След. Сплавка

22:15 След. Доведи мать до кондрашки

23:05 След. Ночная экскурсия

23:55 След. Семейный чат

00:40 След. Свадебный переполох

01:25 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии

04:15 Опера. Хроники убойного отдела. Сумасшедший взрыв



Домашний



03:25 Опасные связи. 1-я - 4-я серии

06:30 Опасные связи. 4-я серия

06:35 Истерзанная. 75-я - 78-я серии

10:00 Старушки в бегах. 1-я - 8-я серии

19:00 Моя мама. 13-я - 16-я серии

22:50 Если наступит завтра. 1-я - 3-я серии

04:15 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Завещание



ТНТ



04:25 Студия Союз. Сезон 3. 83-я серия

05:10 Импровизация. Дайджест. Сезон 4. 82-я серия

05:55 Импровизация. Сезон 4. 83-я - 84-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 37-я - 38-я серии

09:00 Битва пикников. 19-я серия

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 9-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. 214-я - 219-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 14-я серия

21:00 Шоу Воли. 9-я серия

22:10 Однажды в России. 253-я серия

23:10 Концерты. Сезон 2. 22-я серия

00:10 Я тебе не верю. 12-я серия

01:15 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия

02:05 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии

03:40 Студия Союз. Сезон 3. 84-я - 85-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Царевны

07:35 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 17-я серия

10:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 7-я серия

11:00 Шоу «Уральских пельменей»

11:45 Хроники Спайдервика

13:40 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана

15:25 Волшебный парк Джун

17:10 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Русалка и дочь короля

22:55 Призрак в доспехах

00:55 Револьвер

02:55 Миша портит всё

04:25 6 кадров

04:30 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - И. Алдана. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:20 Новости

09:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Норильский Никель» - КПРФ. Прямой эфир

11:25 Новости

11:30 Все на Матч!

12:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Стрела». Прямой эфир

14:30 Новости

14:35 Все на финал!

16:00 Футбол. Кубок России. Суперфинал. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

20:35 Новости

20:40 Футбол. Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» - «Истанбул». Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Финал. Уругвай - Италия. Прямой эфир

02:25 Новости

02:30 Баскетбол 3х3. Sirius Cup

04:10 Легкая атлетика. Мемориал братьев Знаменских



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

14:50 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

16:40 Земное ядро: Бросок в преисподнюю

19:20 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера

21:00 Фантастическая четверка

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:10 Нежный возраст

05:30 Фронт за линией фронта

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №146

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Кузьма Галицкий

13:10 Москва - фронту

13:35 Участок лейтенанта Качуры. «Сетевая угроза«, 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». «Финал«, 2-я часть

22:10 «Обитель «Тутбен Шедруб Линг»

23:00 Фетисов

23:45 Побег

02:05 Действуй по обстановке!..

03:10 Карнавал



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Маленький рыжик». «Буренка из Масленкино». «Крошка Енот»

07:40 Тайна двух океанов

10:10 Исторические курорты России. Железноводск. Воды железные, они же целебные

10:35 Старики-разбойники

12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Хилков

12:35 Страна птиц. Почему светится клюв?

13:15 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова

13:30 Письма из провинции. Кирилловский район (Вологодская область)

13:55 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства

14:40 Испытание верности

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Ближний Восток и новая архитектура мира

17:10 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист

17:25 Пешком... Москва пишущая

17:55 Парад победителей XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

19:30 Новости культуры

19:45 «Застава Ильича». Исправленному не верить»

20:25 Застава Ильича

23:40 Русский Медичи. Савва Мамонтов

00:35 Музыкальная история

01:55 Страна птиц. Почему светится клюв?

02:35 «Остров». «Добро пожаловать!»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 97-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:45 Простоквашино

08:00 Горы

09:20 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»

10:20 Черный список. Сезон 3. 12-я серия - «Фуд-блогеры»

11:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

12:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

13:10 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

14:30 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

15:30 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

16:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

18:40 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

19:50 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. МЁD»

21:00 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

22:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

23:00 Леон

01:30 Пятница News. 97-я серия

02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»

04:30 Пятница News. 97-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Девушка спешит на свидание

05:15 Мультфильмы

07:20 Наше кино. Неувядающие. К юбилею О. Видова

07:50 Зайчик

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:15 Танцуй, танцуй

13:10 Зита и Гита

16:00 Новости

16:15 Берегись автомобиля

18:05 Гардемарины, вперед! 1-я серия

18:30 Вместе

19:30 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Гардемарины, вперед! 4-я серия

01:35 Наше кино. История большой любви

02:00 Остров сокровищ

03:30 Новый Гулливер

04:40 Демидовы



Время начала передач - московское.



















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