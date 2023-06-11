Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 11 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 11 июня 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Баня, водка, гармонь, Голливуд
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 «Правительство США против Рудольфа Абеля». Легенды разведки
14:20 Мертвый сезон
17:00 «Герои». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
18:30 «Ээхх, Разгуляй!»
21:00 Время
21:30 Одиннадцать молчаливых мужчин
23:45 «Ловцы солнца»
00:50 «На футболе с Денисом Казанским»
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
04:05 Невеста моего жениха
05:53 Перерыв в вещании
05:55 Продается кошка
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Ликвидация. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Берега любви
03:10 Продается кошка
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Вон из искусства!
05:05 Красный джаз
05:45 Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев
06:25 Граф Монте-Кристо. 1-я - 2-я серии
09:35 Счастье в конверте
11:30 События
11:45 Укрощение строптивого
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 11-я серия - «Лета маленькая жизнь»
16:05 Домработница
17:55 Сорок розовых кустов. 1-я - 4-я серии
21:25 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии
00:45 События
01:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:10 Не валяй дурака...
02:50 Ключ к его сердцу. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:50 Береговая охрана-2. «Резидент». 1-я - 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. Сезон 3
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:35 Бездна. 15-я - 16-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
08:40 Ворошиловский стрелок
10:40 Стражи Отчизны-2. «Сюжет № 13». 1-я - 2-я части
12:35 Стражи Отчизны-2. «Билет в один конец». 1-я - 2-я части
14:25 Стражи Отчизны-2. «Пираты Балтийского моря». 1-я - 2-я части
16:20 Стражи Отчизны-2. «Черная метка». 1-я - 2-я части
18:10 След. Раб Мидаса
19:05 След. Бермудский квадрат
19:50 След. Неудобный человек
20:40 След. Исповедь мёртвой головы
21:25 След. Сплавка
22:15 След. Доведи мать до кондрашки
23:05 След. Ночная экскурсия
23:55 След. Семейный чат
00:40 След. Свадебный переполох
01:25 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии
04:15 Опера. Хроники убойного отдела. Сумасшедший взрыв
Домашний
03:25 Опасные связи. 1-я - 4-я серии
06:30 Опасные связи. 4-я серия
06:35 Истерзанная. 75-я - 78-я серии
10:00 Старушки в бегах. 1-я - 8-я серии
19:00 Моя мама. 13-я - 16-я серии
22:50 Если наступит завтра. 1-я - 3-я серии
04:15 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Завещание
ТНТ
04:25 Студия Союз. Сезон 3. 83-я серия
05:10 Импровизация. Дайджест. Сезон 4. 82-я серия
05:55 Импровизация. Сезон 4. 83-я - 84-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 37-я - 38-я серии
09:00 Битва пикников. 19-я серия
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 9-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. 214-я - 219-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 14-я серия
21:00 Шоу Воли. 9-я серия
22:10 Однажды в России. 253-я серия
23:10 Концерты. Сезон 2. 22-я серия
00:10 Я тебе не верю. 12-я серия
01:15 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия
02:05 Импровизация. Команды. 6-я - 7-я серии
03:40 Студия Союз. Сезон 3. 84-я - 85-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Царевны
07:35 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 17-я серия
10:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 7-я серия
11:00 Шоу «Уральских пельменей»
11:45 Хроники Спайдервика
13:40 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
15:25 Волшебный парк Джун
17:10 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Русалка и дочь короля
22:55 Призрак в доспехах
00:55 Револьвер
02:55 Миша портит всё
04:25 6 кадров
04:30 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - И. Алдана. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:20 Новости
09:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Норильский Никель» - КПРФ. Прямой эфир
11:25 Новости
11:30 Все на Матч!
12:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Стрела». Прямой эфир
14:30 Новости
14:35 Все на финал!
16:00 Футбол. Кубок России. Суперфинал. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
20:35 Новости
20:40 Футбол. Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» - «Истанбул». Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:55 Футбол. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Финал. Уругвай - Италия. Прямой эфир
02:25 Новости
02:30 Баскетбол 3х3. Sirius Cup
04:10 Легкая атлетика. Мемориал братьев Знаменских
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
14:50 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
16:40 Земное ядро: Бросок в преисподнюю
19:20 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера
21:00 Фантастическая четверка
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:10 Нежный возраст
05:30 Фронт за линией фронта
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №146
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Кузьма Галицкий
13:10 Москва - фронту
13:35 Участок лейтенанта Качуры. «Сетевая угроза«, 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023». «Финал«, 2-я часть
22:10 «Обитель «Тутбен Шедруб Линг»
23:00 Фетисов
23:45 Побег
02:05 Действуй по обстановке!..
03:10 Карнавал
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Маленький рыжик». «Буренка из Масленкино». «Крошка Енот»
07:40 Тайна двух океанов
10:10 Исторические курорты России. Железноводск. Воды железные, они же целебные
10:35 Старики-разбойники
12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Хилков
12:35 Страна птиц. Почему светится клюв?
13:15 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
13:30 Письма из провинции. Кирилловский район (Вологодская область)
13:55 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства
14:40 Испытание верности
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Ближний Восток и новая архитектура мира
17:10 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист
17:25 Пешком... Москва пишущая
17:55 Парад победителей XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
19:30 Новости культуры
19:45 «Застава Ильича». Исправленному не верить»
20:25 Застава Ильича
23:40 Русский Медичи. Савва Мамонтов
00:35 Музыкальная история
01:55 Страна птиц. Почему светится клюв?
02:35 «Остров». «Добро пожаловать!»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 97-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:45 Простоквашино
08:00 Горы
09:20 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»
10:20 Черный список. Сезон 3. 12-я серия - «Фуд-блогеры»
11:00 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
12:00 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
13:10 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
14:30 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
15:30 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
16:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
18:40 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
19:50 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. МЁD»
21:00 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
22:00 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
23:00 Леон
01:30 Пятница News. 97-я серия
02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
02:50 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
03:40 Инсайдеры. Сезон 1. 5-я серия - «Челябинск»
04:30 Пятница News. 97-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
МИР
05:00 Девушка спешит на свидание
05:15 Мультфильмы
07:20 Наше кино. Неувядающие. К юбилею О. Видова
07:50 Зайчик
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:15 Танцуй, танцуй
13:10 Зита и Гита
16:00 Новости
16:15 Берегись автомобиля
18:05 Гардемарины, вперед! 1-я серия
18:30 Вместе
19:30 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Гардемарины, вперед! 4-я серия
01:35 Наше кино. История большой любви
02:00 Остров сокровищ
03:30 Новый Гулливер
04:40 Демидовы
Время начала передач - московское.