Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 12 июня 2023



Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

06:00 Новости

06:10 Символы России

07:00 «День России«. Праздничный канал

10:00 Новости

10:15 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я

12:00 Новости

12:15 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я

14:40 Гала-концерт Всероссийского музыкального патриотического фестиваля «Своих не бросаем»

15:00 Новости

15:15 Гала-концерт Всероссийского музыкального патриотического фестиваля «Своих не бросаем»

17:00 «Кто, кроме нас». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:10 Михаил Задорнов: мысли и предсказания

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

23:45 «Россия от края до края». «Женщины Алтая»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



03:10 Продается кошка

05:03 Перерыв в вещании

05:20 Укрощение свекрови

07:15 Укрощение свекрови. Продолжение

11:00 Вести

12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий РФ

13:00 Вести

13:30 Ликвидация. 9-я - 14-я серии

17:00 Вести

18:00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России. Трансляция с Красной площади

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Мистер Нокаут

23:30 Небо

02:00 Балканский рубеж



ТВЦ



04:21 Ключ к его сердцу. 3-я - 4-я серии

05:55 Мы пели под пулями...

06:40 Золотая мина. 1-я - 2-я серии

08:55 Тайна песни. Течёт река Волга

09:20 Барышня-крестьянка

11:30 События

11:45 Ширли-Мырли

14:30 События

14:45 Назад в СССР. Пьянству - бой!

15:30 Наша смешная жизнь

16:15 Двенадцать чудес. 1-я - 2-я серии

18:15 Женщина его мечты. 1-я - 4-я серии

21:55 Песни нашего двора. 12 июня

23:20 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы

00:00 Укрощение строптивого

01:40 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии

04:40 Назад в СССР. Пьянству - бой!



НТВ



04:15 Бездна. 16-я серия

05:05 Новые русские сенсации

06:00 Час Сыча

08:00 Сегодня

08:20 Час Сыча

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Пётр I: Последний царь и первый император

13:25 Отставник. Спасти врага

15:30 Отставник. Защита Дедова

16:00 Сегодня

16:20 Отставник. Защита Дедова

19:00 Сегодня

19:40 Отставник. Ближний бой

23:00 Праздничный концерт, посвященный 12 июня

00:20 Последний герой

02:15 Три танкиста

03:00 Военно-исторические маршруты

03:25 Петля. 1-я - 2-я серии

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Разбитое сердце», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Мое родное. Спорт

05:40 Мое родное. Общаги

06:15 Золушка

07:40 Одиноким предоставляется общежитие

09:25 Спортлото-82

11:20 Невероятные приключения итальянцев в России

13:25 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

16:25 Отставник. 1-я - 2-я серии

18:20 Отставник-2. Своих не бросаем

20:15 Отставник-3

22:10 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я - 2-я серии

00:15 Ворошиловский стрелок

02:00 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:15 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Завещание

05:55 6 кадров

06:05 Евдокия

08:00 За бортом

10:15 Старушки в бегах-2. 1-я - 8-я серии

19:00 Идеалистка. 1-я - 4-я серии

23:30 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я и 2-я серии

01:10 Евдокия

02:55 6 кадров

03:35 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия

05:15 Импровизация. Сезон 4. 85-я - 86-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я - 3-я серии

09:00 Новые Звёзды в Африке. 14-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я - 233-я серии

14:57 Однажды в России. 239-я серия

15:00 Однажды в России. Сезон 9. 234-я - 237-я серии

19:00 Последний богатырь

21:20 Холоп

23:30 Легенды лета

00:30 История России

01:55 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 86-я - 87-я серии



СТС



04:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:40 Мультфильмы

08:20 Князь Владимир

09:55 Русалка и дочь короля

11:45 Мара и Носитель огня

13:40 Волшебный парк Джун

15:20 Angry Birds в кино

17:15 Angry Birds-2 в кино

19:05 Кролецып и Хомяк Тьмы

21:00 Земля будущего

23:35 Иллюзия обмана

01:45 Револьвер

03:40 Воронины

04:50 Сториз



Матч ТВ



04:10 Легкая атлетика. Мемориал братьев Знаменских

06:00 Легендарные клубы

06:30 Здоровый образ. Баскетбол

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Снежные дорожки

10:15 Шайбу! Шайбу!

10:35 Ну, погоди!

10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Норильский Никель» - КПРФ. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:55 Бокс. Кубок Победы. Прямой эфир

15:45 Все на Матч!

16:25 Валерий Харламов. На высокой скорости

17:25 Лето. Евро. 2008

17:55 Громко

18:55 Новости

19:00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» - «Интер»

21:20 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Вы это видели

23:30 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур. Команды

00:30 Все на Матч!

01:25 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Стюарт - Л. Лопес

02:55 Новости

03:00 Баскетбол 3х3. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:50 Белое солнце пустыни

08:30 Новости

08:45 Три богатыря и наследница престола

10:20 Конь Юлий и большие скачки

11:55 Три богатыря и Конь на троне

12:30 Новости

12:45 Три богатыря и Конь на троне

14:00 Иван Царевич и Серый Волк

15:35 Иван Царевич и Серый Волк-2

17:05 Иван Царевич и Серый волк-3

18:35 Иван Царевич и Серый Волк-4

20:20 Иван Царевич и Серый Волк-5

21:50 Три богатыря и Шамаханская царица

23:25 Три богатыря на дальних берегах

00:45 Три богатыря: Ход конем

02:05 Три богатыря и Морской царь

03:15 Три богатыря и принцесса Египта

04:20 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:10 Карнавал

05:35 Москва - фронту

06:00 Россия молодая. 1-я - 9-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Россия молодая. 1-я - 9-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Россия молодая. 1-я - 9-я серии

20:30 Голоса Победы

22:55 Ярослав. Тысячу лет назад

01:05 Демидовы

03:35 Вещий Олег



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Пешком... Москва поэтическая

07:05 Мультфильмы. «Храбрый заяц». «Летучий корабль». «Василиса Микулишна». «Сказка о золотом петушке»

08:30 Легенды мирового кино. Николай Черкасов

08:55 Александр Невский

10:40 Александр Невский. За Веру и Отечество

11:35 Исторические курорты России. Анапа. Золотой берег

12:05 Минин и Пожарский

13:50 Письма из провинции. Великий Новгород

14:20 Страна птиц. Псковские лебеди

15:00 Петр Великий. История с французским акцентом

15:45 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства

16:30 Семён Дежнёв

17:50 Алексей Брусилов. Служить России

18:30 Государственный академический Кубанский казачий хор. Концерт в Московском международном Доме музыки

19:30 Новости культуры

19:45 Щедрин-сюита

21:05 Девушка без адреса

22:30 Александр Невский. За Веру и Отечество

23:25 Александр Невский

01:10 Искатели. В поисках клада Бобринских

01:55 Страна птиц. Псковские лебеди

02:35 Фильм, фильм, фильм

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Пятница News. 96-я серия

05:50 Тайны Медовой долины

06:10 Простоквашино

06:50 Подводная эра

08:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

10:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»

12:00 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 6-я серия - «Свадьба в Москве за 100 тыс: Миф или реальность?!»

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»

17:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»

20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»

00:00 Проверка на дорогах

01:30 Леон

03:30 Пятница News. 97-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:30 Пятница News. 96-я серия



МИР



05:00 Демидовы. 1-я и 2-я серии

07:10 Независимость. Миссия выполнима

08:00 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

10:00 Новости

10:10 Михайло Ломоносов. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Михайло Ломоносов. 5-я и 6-я серии

18:30 Новости

18:45 Михайло Ломоносов. 6-я - 9-я серии

00:10 Знахарь. 1-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.