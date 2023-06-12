Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 12 июня 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
06:00 Новости
06:10 Символы России
07:00 «День России«. Праздничный канал
10:00 Новости
10:15 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я
12:00 Новости
12:15 Империя: Петр I. Главы 1-я - 4-я
14:40 Гала-концерт Всероссийского музыкального патриотического фестиваля «Своих не бросаем»
15:00 Новости
15:15 Гала-концерт Всероссийского музыкального патриотического фестиваля «Своих не бросаем»
17:00 «Кто, кроме нас». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:10 Михаил Задорнов: мысли и предсказания
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 «Россия от края до края». «Женщины Алтая»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
03:10 Продается кошка
05:03 Перерыв в вещании
05:20 Укрощение свекрови
07:15 Укрощение свекрови. Продолжение
11:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий РФ
13:00 Вести
13:30 Ликвидация. 9-я - 14-я серии
17:00 Вести
18:00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России. Трансляция с Красной площади
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Мистер Нокаут
23:30 Небо
02:00 Балканский рубеж
ТВЦ
04:21 Ключ к его сердцу. 3-я - 4-я серии
05:55 Мы пели под пулями...
06:40 Золотая мина. 1-я - 2-я серии
08:55 Тайна песни. Течёт река Волга
09:20 Барышня-крестьянка
11:30 События
11:45 Ширли-Мырли
14:30 События
14:45 Назад в СССР. Пьянству - бой!
15:30 Наша смешная жизнь
16:15 Двенадцать чудес. 1-я - 2-я серии
18:15 Женщина его мечты. 1-я - 4-я серии
21:55 Песни нашего двора. 12 июня
23:20 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы
00:00 Укрощение строптивого
01:40 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии
04:40 Назад в СССР. Пьянству - бой!
НТВ
04:15 Бездна. 16-я серия
05:05 Новые русские сенсации
06:00 Час Сыча
08:00 Сегодня
08:20 Час Сыча
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Пётр I: Последний царь и первый император
13:25 Отставник. Спасти врага
15:30 Отставник. Защита Дедова
16:00 Сегодня
16:20 Отставник. Защита Дедова
19:00 Сегодня
19:40 Отставник. Ближний бой
23:00 Праздничный концерт, посвященный 12 июня
00:20 Последний герой
02:15 Три танкиста
03:00 Военно-исторические маршруты
03:25 Петля. 1-я - 2-я серии
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Разбитое сердце», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Мое родное. Спорт
05:40 Мое родное. Общаги
06:15 Золушка
07:40 Одиноким предоставляется общежитие
09:25 Спортлото-82
11:20 Невероятные приключения итальянцев в России
13:25 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
16:25 Отставник. 1-я - 2-я серии
18:20 Отставник-2. Своих не бросаем
20:15 Отставник-3
22:10 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я - 2-я серии
00:15 Ворошиловский стрелок
02:00 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:15 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Завещание
05:55 6 кадров
06:05 Евдокия
08:00 За бортом
10:15 Старушки в бегах-2. 1-я - 8-я серии
19:00 Идеалистка. 1-я - 4-я серии
23:30 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я и 2-я серии
01:10 Евдокия
02:55 6 кадров
03:35 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 85-я серия
05:15 Импровизация. Сезон 4. 85-я - 86-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2-я - 3-я серии
09:00 Новые Звёзды в Африке. 14-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я - 233-я серии
14:57 Однажды в России. 239-я серия
15:00 Однажды в России. Сезон 9. 234-я - 237-я серии
19:00 Последний богатырь
21:20 Холоп
23:30 Легенды лета
00:30 История России
01:55 Импровизация. Команды. 8-я - 9-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 3. 86-я - 87-я серии
СТС
04:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:40 Мультфильмы
08:20 Князь Владимир
09:55 Русалка и дочь короля
11:45 Мара и Носитель огня
13:40 Волшебный парк Джун
15:20 Angry Birds в кино
17:15 Angry Birds-2 в кино
19:05 Кролецып и Хомяк Тьмы
21:00 Земля будущего
23:35 Иллюзия обмана
01:45 Револьвер
03:40 Воронины
04:50 Сториз
Матч ТВ
04:10 Легкая атлетика. Мемориал братьев Знаменских
06:00 Легендарные клубы
06:30 Здоровый образ. Баскетбол
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Снежные дорожки
10:15 Шайбу! Шайбу!
10:35 Ну, погоди!
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Норильский Никель» - КПРФ. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:55 Бокс. Кубок Победы. Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
16:25 Валерий Харламов. На высокой скорости
17:25 Лето. Евро. 2008
17:55 Громко
18:55 Новости
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» - «Интер»
21:20 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Вы это видели
23:30 Боулинг. Континентальная лига. Про-тур. Команды
00:30 Все на Матч!
01:25 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Стюарт - Л. Лопес
02:55 Новости
03:00 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:50 Белое солнце пустыни
08:30 Новости
08:45 Три богатыря и наследница престола
10:20 Конь Юлий и большие скачки
11:55 Три богатыря и Конь на троне
12:30 Новости
12:45 Три богатыря и Конь на троне
14:00 Иван Царевич и Серый Волк
15:35 Иван Царевич и Серый Волк-2
17:05 Иван Царевич и Серый волк-3
18:35 Иван Царевич и Серый Волк-4
20:20 Иван Царевич и Серый Волк-5
21:50 Три богатыря и Шамаханская царица
23:25 Три богатыря на дальних берегах
00:45 Три богатыря: Ход конем
02:05 Три богатыря и Морской царь
03:15 Три богатыря и принцесса Египта
04:20 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:10 Карнавал
05:35 Москва - фронту
06:00 Россия молодая. 1-я - 9-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Россия молодая. 1-я - 9-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Россия молодая. 1-я - 9-я серии
20:30 Голоса Победы
22:55 Ярослав. Тысячу лет назад
01:05 Демидовы
03:35 Вещий Олег
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва поэтическая
07:05 Мультфильмы. «Храбрый заяц». «Летучий корабль». «Василиса Микулишна». «Сказка о золотом петушке»
08:30 Легенды мирового кино. Николай Черкасов
08:55 Александр Невский
10:40 Александр Невский. За Веру и Отечество
11:35 Исторические курорты России. Анапа. Золотой берег
12:05 Минин и Пожарский
13:50 Письма из провинции. Великий Новгород
14:20 Страна птиц. Псковские лебеди
15:00 Петр Великий. История с французским акцентом
15:45 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства
16:30 Семён Дежнёв
17:50 Алексей Брусилов. Служить России
18:30 Государственный академический Кубанский казачий хор. Концерт в Московском международном Доме музыки
19:30 Новости культуры
19:45 Щедрин-сюита
21:05 Девушка без адреса
22:30 Александр Невский. За Веру и Отечество
23:25 Александр Невский
01:10 Искатели. В поисках клада Бобринских
01:55 Страна птиц. Псковские лебеди
02:35 Фильм, фильм, фильм
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Пятница News. 96-я серия
05:50 Тайны Медовой долины
06:10 Простоквашино
06:50 Подводная эра
08:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
10:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 25-я серия - «Свадьба в стиле минимализма VS Гангстерская свадьба»
12:00 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 6-я серия - «Свадьба в Москве за 100 тыс: Миф или реальность?!»
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 52-я серия - «Татарская свадьба VS Свадьба на теплоходе»
17:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 51-я серия - «Свадьба в фотостудии VS Классическая свадьба»
20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 54-я серия - «Свадьба миллионеров VS Свадьба экскаваторщиков»
00:00 Проверка на дорогах
01:30 Леон
03:30 Пятница News. 97-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:30 Пятница News. 96-я серия
МИР
05:00 Демидовы. 1-я и 2-я серии
07:10 Независимость. Миссия выполнима
08:00 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
10:00 Новости
10:10 Михайло Ломоносов. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Михайло Ломоносов. 5-я и 6-я серии
18:30 Новости
18:45 Михайло Ломоносов. 6-я - 9-я серии
00:10 Знахарь. 1-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.