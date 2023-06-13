Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 13 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 13 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 1-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Даша «Золотая ручка» и ее тайная свита

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Валюша. 1-я - 3-я серии

23:55 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:40 Московская борзая 2. 13-я - 14-я серии



ТВЦ



04:40 Назад в СССР. Пьянству - бой!

05:20 Наша смешная жизнь

06:00 Настроение

08:25 Трюфельный пес королевы Джованны. 1-я - 2-я серии

10:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Виктор Сухоруков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 17-я - 18-я серии

16:55 Прощание. Николай Караченцов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Александр Градский. Миллион под кроватью

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Заговор против Хрущева

01:25 Прощание. Борис Невзоров

02:05 Заговор послов

03:00 Спецы. 17-я - 18-я серии

04:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Разбитое сердце». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Зуб за зуб». 1-я - 2-я серии. «Беглецы». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Зуб за зуб». 1-я - 2-я серии. «Беглецы». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Эффект домино. 1-я - 2-я серии

22:15 Реализация-2. «Презумпция невиновности». 1-я - 3-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Презумпция невиновности». 1-я - 3-я серии

01:55 Знакомство

03:25 Петля. 3-я - 4-я серии

04:50 Москва. Центральный округ-3. «Семейное дело». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Прототипы. Шарапов. Жеглов

06:35 Невероятные приключения итальянцев в России

08:35 Отставник. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Отставник. 1-я - 2-я серии

11:05 Отставник-2. Своих не бросаем

13:00 Известия

13:30 Куба. 17-я - 20-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Окончательный диагноз

18:50 След. Французская диета

19:40 След. Кто-то в собственном соку

20:30 След. Кровь не вода

21:25 След. Биорадар криминала

22:20 Свои-2. Последний батл

23:10 Свои-2. Кровавый биткоин

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Слабое звено

01:20 След. Распутинские легенды

02:05 След. Северный коэффициент

02:40 След. Ферма

03:20 Прокурорская проверка. Рынок

04:10 Прокурорская проверка. Прививка от жизни



Домашний



03:35 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

06:45 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Член семьи». «Репортёр»

12:30 Порча. Корыстный треугольник

13:00 Знахарка. Кино

13:35 Верну любимого. Подружка

14:10 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

14:45 Механика любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Член семьи». «Репортёр»

00:30 Порча. Корыстный треугольник

00:55 Знахарка. Кино

01:20 Верну любимого. Подружка

01:45 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

02:10 Тест на отцовство

03:50 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 87-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 4. 87-я - 89-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 5-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 14-я серии

15:30 Холоп

17:40 Последний богатырь

20:00 Вика-ураган. 1-я - 2-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 17-я серия

22:00 Время

00:05 Такое кино! 442-я серия

00:40 Наша Russia. Дайджест. 19-я - 20-я серии

01:35 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии

03:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 88-я - 90-я серии



СТС



04:50 Сториз

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Готовим с бубой

06:45 Детектив Финник

07:00 Простоквашино

07:30 Ну, погоди! Каникулы

08:05 Взрослым не понять. 4-я серия

09:10 Команда котиков

11:05 Мой папа - вождь

13:00 На выход! 8-я серия

14:00 Дылды. Сезон 3. 1-я - 6-я серии

17:05 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Пятый элемент

22:35 Иллюзия обмана 2

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 22-я серия

02:00 Ева, рожай! Сезон 1. 6-я и 7-я серии

02:50 Воронины

04:05 Сториз



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Легендарные клубы

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Короли. Из гетто к победе и золоту

11:40 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - А. Шахназарян

12:20 Специальный репортаж

12:40 Новости

12:45 Футбол. МКС-2023. Broke Boys - Родина Медиа. Прямой эфир

14:55 Все на Матч!

15:40 Новости

15:45 Футбол. МКС-2023. Амкал - FC Bus. Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:55 Новости

19:00 «Зенит». Звёздная история«

19:30 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007/2008. Финал. «Зенит» - «Глазго Рейнджерс»

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Бильярд. Кубок мэра Москвы. Сборная России - Сборная мира

00:30 Все на Матч!

01:25 Классика бокса. Кассиус Клэй против Сони Листона

02:20 Классика бокса. Мохаммед Али против Джорджа Формана

02:35 Специальный репортаж

02:55 Новости

03:00 Баскетбол 3х3. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Фантастическая четверка

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Пирожки с картошкой

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ошибка резидента. По старой легенде

12:25 Восхождение на Олимп. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Восхождение на Олимп. 1-я и 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Восхождение на Олимп. 1-я и 3-я серии

17:00 Новости дня

17:10 Восхождение на Олимп. 3-я и 4-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Бомбардировщики

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Семен Дежнев

01:00 Ошибка резидента. По старой легенде

02:15 Александр Третий. Сильный, державный...

03:20 Восхождение на Олимп. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва сельскохозяйственная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов

07:30 Новости культуры

07:35 Викинг Ролло - от изгнанника до завоевателя

08:30 Жизнь и судьба. Михаил Мамаев

08:50 В поисках капитана Гранта. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985

12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Книги

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Афанасия Фета

13:45 Викинг Ролло - от изгнанника до завоевателя

14:40 Забытое ремесло. Трубочист

14:55 Линия жизни. Сергей Урсуляк

15:50 В поисках капитана Гранта. 1-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Николай Ярошенко

17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Карлос Кляйбер и Венский филармонический оркестр

18:30 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. «Василий Жуковский. «Верь тому, что сердце скажет...»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Ильдар Абдразаков

20:05 Семинар. Дмитрий Баранов. «Предметный« разговор, или Как вещи взаимодействуют с людьми»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия. 65 лет Сергею Маковецкому

22:25 Макаров

00:00 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985

01:05 Викинг Ролло - от изгнанника до завоевателя

02:00 Выдающиеся дирижеры XX века. Карлос Кляйбер и Венский филармонический оркестр

02:40 Забытое ремесло. Трубочист

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

06:10 Пятница News. 97-я серия

06:30 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

07:30 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

08:30 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»

10:40 Кондитер. Сезон 7. 19-я серия - «Таиланд. Торт для Татьяны Поляковой»

12:10 Адская кухня. Сезон 3. 5-я серия

14:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

18:50 Умнее всех. Сезон 1. 11-я серия

20:10 Кондитер. Дети. Сезон 2. 1-я серия - «Торт для Хабиба»

21:30 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»

22:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 13-я серия - «Зеленый выпуск»

00:00 Мой друг Иван Лапшин

01:30 Пятница News. 98-я серия

02:00 Адская кухня. Сезон 3. 1-я серия

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

04:30 Пятница News. 97-я серия



МИР



05:00 Знахарь. 8-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Знахарь. 13-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Остров ненужных людей. 13-я - 16-я серии

01:50 Наше кино. История большой любви

02:15 Дела судебные. Битва за будущее

02:45 Дела судебные. Новые истории

03:20 Игра в слова

04:00 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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