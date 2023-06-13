Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 13 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 13 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 1-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Даша «Золотая ручка» и ее тайная свита
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Валюша. 1-я - 3-я серии
23:55 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:40 Московская борзая 2. 13-я - 14-я серии
ТВЦ
04:40 Назад в СССР. Пьянству - бой!
05:20 Наша смешная жизнь
06:00 Настроение
08:25 Трюфельный пес королевы Джованны. 1-я - 2-я серии
10:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Виктор Сухоруков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 17-я - 18-я серии
16:55 Прощание. Николай Караченцов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Алиса против правил. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Александр Градский. Миллион под кроватью
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Заговор против Хрущева
01:25 Прощание. Борис Невзоров
02:05 Заговор послов
03:00 Спецы. 17-я - 18-я серии
04:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Разбитое сердце». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Зуб за зуб». 1-я - 2-я серии. «Беглецы». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Зуб за зуб». 1-я - 2-я серии. «Беглецы». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Эффект домино. 1-я - 2-я серии
22:15 Реализация-2. «Презумпция невиновности». 1-я - 3-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Презумпция невиновности». 1-я - 3-я серии
01:55 Знакомство
03:25 Петля. 3-я - 4-я серии
04:50 Москва. Центральный округ-3. «Семейное дело». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Прототипы. Шарапов. Жеглов
06:35 Невероятные приключения итальянцев в России
08:35 Отставник. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Отставник. 1-я - 2-я серии
11:05 Отставник-2. Своих не бросаем
13:00 Известия
13:30 Куба. 17-я - 20-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Окончательный диагноз
18:50 След. Французская диета
19:40 След. Кто-то в собственном соку
20:30 След. Кровь не вода
21:25 След. Биорадар криминала
22:20 Свои-2. Последний батл
23:10 Свои-2. Кровавый биткоин
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Слабое звено
01:20 След. Распутинские легенды
02:05 След. Северный коэффициент
02:40 След. Ферма
03:20 Прокурорская проверка. Рынок
04:10 Прокурорская проверка. Прививка от жизни
Домашний
03:35 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
06:45 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Член семьи». «Репортёр»
12:30 Порча. Корыстный треугольник
13:00 Знахарка. Кино
13:35 Верну любимого. Подружка
14:10 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
14:45 Механика любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Член семьи». «Репортёр»
00:30 Порча. Корыстный треугольник
00:55 Знахарка. Кино
01:20 Верну любимого. Подружка
01:45 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
02:10 Тест на отцовство
03:50 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 87-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 4. 87-я - 89-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 4-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 5-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 14-я серии
15:30 Холоп
17:40 Последний богатырь
20:00 Вика-ураган. 1-я - 2-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 17-я серия
22:00 Время
00:05 Такое кино! 442-я серия
00:40 Наша Russia. Дайджест. 19-я - 20-я серии
01:35 Импровизация. Команды. 10-я - 11-я серии
03:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 88-я - 90-я серии
СТС
04:50 Сториз
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Готовим с бубой
06:45 Детектив Финник
07:00 Простоквашино
07:30 Ну, погоди! Каникулы
08:05 Взрослым не понять. 4-я серия
09:10 Команда котиков
11:05 Мой папа - вождь
13:00 На выход! 8-я серия
14:00 Дылды. Сезон 3. 1-я - 6-я серии
17:05 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Пятый элемент
22:35 Иллюзия обмана 2
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 22-я серия
02:00 Ева, рожай! Сезон 1. 6-я и 7-я серии
02:50 Воронины
04:05 Сториз
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Легендарные клубы
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Короли. Из гетто к победе и золоту
11:40 Профессиональный бокс. Э. Трояновский - А. Шахназарян
12:20 Специальный репортаж
12:40 Новости
12:45 Футбол. МКС-2023. Broke Boys - Родина Медиа. Прямой эфир
14:55 Все на Матч!
15:40 Новости
15:45 Футбол. МКС-2023. Амкал - FC Bus. Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:55 Новости
19:00 «Зенит». Звёздная история«
19:30 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007/2008. Финал. «Зенит» - «Глазго Рейнджерс»
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Бильярд. Кубок мэра Москвы. Сборная России - Сборная мира
00:30 Все на Матч!
01:25 Классика бокса. Кассиус Клэй против Сони Листона
02:20 Классика бокса. Мохаммед Али против Джорджа Формана
02:35 Специальный репортаж
02:55 Новости
03:00 Баскетбол 3х3. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Фантастическая четверка
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Фантастическая четверка-2: Вторжение серебряного серфера
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Пирожки с картошкой
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ошибка резидента. По старой легенде
12:25 Восхождение на Олимп. 1-я и 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Восхождение на Олимп. 1-я и 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Восхождение на Олимп. 1-я и 3-я серии
17:00 Новости дня
17:10 Восхождение на Олимп. 3-я и 4-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Бомбардировщики
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Семен Дежнев
01:00 Ошибка резидента. По старой легенде
02:15 Александр Третий. Сильный, державный...
03:20 Восхождение на Олимп. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва сельскохозяйственная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов
07:30 Новости культуры
07:35 Викинг Ролло - от изгнанника до завоевателя
08:30 Жизнь и судьба. Михаил Мамаев
08:50 В поисках капитана Гранта. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Книги
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Афанасия Фета
13:45 Викинг Ролло - от изгнанника до завоевателя
14:40 Забытое ремесло. Трубочист
14:55 Линия жизни. Сергей Урсуляк
15:50 В поисках капитана Гранта. 1-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Николай Ярошенко
17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Карлос Кляйбер и Венский филармонический оркестр
18:30 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. «Василий Жуковский. «Верь тому, что сердце скажет...»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Ильдар Абдразаков
20:05 Семинар. Дмитрий Баранов. «Предметный« разговор, или Как вещи взаимодействуют с людьми»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия. 65 лет Сергею Маковецкому
22:25 Макаров
00:00 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985
01:05 Викинг Ролло - от изгнанника до завоевателя
02:00 Выдающиеся дирижеры XX века. Карлос Кляйбер и Венский филармонический оркестр
02:40 Забытое ремесло. Трубочист
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
06:10 Пятница News. 97-я серия
06:30 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
07:30 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
08:30 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»
10:40 Кондитер. Сезон 7. 19-я серия - «Таиланд. Торт для Татьяны Поляковой»
12:10 Адская кухня. Сезон 3. 5-я серия
14:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
18:50 Умнее всех. Сезон 1. 11-я серия
20:10 Кондитер. Дети. Сезон 2. 1-я серия - «Торт для Хабиба»
21:30 Молодые ножи. Сезон 2. 7-я серия - «Кавказская кухня»
22:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 13-я серия - «Зеленый выпуск»
00:00 Мой друг Иван Лапшин
01:30 Пятница News. 98-я серия
02:00 Адская кухня. Сезон 3. 1-я серия
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
04:30 Пятница News. 97-я серия
МИР
05:00 Знахарь. 8-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Знахарь. 13-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Остров ненужных людей. 13-я - 16-я серии
01:50 Наше кино. История большой любви
02:15 Дела судебные. Битва за будущее
02:45 Дела судебные. Новые истории
03:20 Игра в слова
04:00 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.