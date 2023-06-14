Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 14 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 14 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Валюша. 4-я - 6-я серии

23:55 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:40 Московская борзая 2. 15-я - 16-я серии



ТВЦ



04:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

05:20 Мой герой. Виктор Сухоруков

06:00 Настроение

08:30 Трюфельный пес королевы Джованны. 3-я - 4-я серии

10:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга

11:30 События

11:45 Вижу-знаю. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Ольга Остроумова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Спецы. 19-я - 20-я серии

16:55 Прощание. Владимир Этуш

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 89-я серия

23:10 90-е. Пауки в банках

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Маршал Ахромеев

01:25 Знак качества. Белый хлеб

02:05 Распутин. Григорий Бедоносец

03:00 Спецы. 19-я - 20-я серии

04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга



НТВ



04:50 Москва. Центральный округ-3. «Семейное дело». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Эффект домино. 3-я - 4-я серии

22:15 Реализация-2. «Презумпция невиновности», 4-я серия. «Корм для рыб», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Презумпция невиновности», 4-я серия. «Корм для рыб», 1-я и 2-я серии

01:55 Отпуск

03:25 Петля. 5-я - 6-я серии

04:55 Москва. Центральный округ-3. «Беглая невеста», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Золушка

06:45 Одиноким предоставляется общежитие

08:25 Отставник-3

09:00 Известия

09:30 Отставник-3

10:55 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. 21-я - 24-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Экологически чистый мертвяк

18:45 След. Жизнь за жизнь

19:40 След. По семейным обстоятельствам

20:30 След. Цель оправдывает всё

21:20 След. Щекотливое дело

22:20 Свои-2. Особенный свидетель

23:10 Свои-2. Проклятье чужих богов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Лучшее будущее

01:20 След. Посланник мертвеца

02:05 След. Опасные связи

02:40 След. Раб Мидаса

03:15 Прокурорская проверка. Успех на продажу

04:10 Прокурорская проверка. Жилищная война



Домашний



03:50 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я и 2-я серии

05:20 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

11:00 Понять. Простить. «Любить никто не обещал». «Пасынок»

12:15 Порча. Ржавое лезвие

12:45 Знахарка. Больное самолюбие

13:20 Верну любимого. Мои девочки

13:55 Голоса ушедших душ. За ширмой

14:30 Идеалистка. 1-я - 4-я серии

19:00 Она, он и она. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Любить никто не обещал». «Пасынок»

00:30 Порча. Ржавое лезвие

00:55 Знахарка. Больное самолюбие

01:20 Верну любимого. Мои девочки

01:45 Голоса ушедших душ. За ширмой

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 Прислуга. 1-я серия



ТНТ



04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 90-я серия

05:35 Импровизация. Сезон 4. 91-я - 92-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 15-я - 22-я серии

13:00 СашаТаня. 241-я - 242-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии

19:30 Вика-ураган. 1-я - 3-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 18-я серия

22:00 Телепорт

23:45 Наша Russia. Дайджест. 21-я - 22-я серии

00:45 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии

02:25 «Студия «Союз». Сезон 3. 91-я - 92-я серии

04:00 Импровизация. Сезон 4. 93-я - 94-я серии



СТС



04:05 Сториз

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Готовим с бубой

06:45 Детектив Финник

07:00 Простоквашино

07:30 Ну, погоди! Каникулы

08:05 Два хвоста

09:40 Чудо-Юдо

11:05 Календарь ма(й)я

13:00 На выход! 17-я серия

14:00 Уральские пельмени. Смехbook

14:15 Дылды. Сезон 3. 7-я - 11-я серии

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Притяжение

22:40 Вторжение

01:05 КликКлак шоу. 1-я серия

02:00 Ева, рожай! Сезон 1. 8-я и 9-я серии

02:50 Воронины

04:00 Сториз



Матч ТВ



05:00 Что по спорту? Тверь

05:30 Андрей Аршавин меняет профессию

06:00 Легендарные клубы

06:30 География спорта. Калининград

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Короли. Плоть и кровь

11:40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс

12:20 Специальный репортаж

12:40 Новости

12:45 Футбол. МКС-2023. ФК Деньги - Матч ТВ. Прямой эфир

14:55 Все на Матч!

15:40 Новости

15:45 Футбол. МКС-2023. ФК 10 - 2Drots. Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:55 Новости

19:00 Лето. Евро. 2008

19:30 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. «Манчестер Юнайтед» - «Зенит»

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Бильярд. Кубок мэра Москвы. Мужчины

00:30 Все на Матч!

01:25 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Дагласа

02:15 Лица страны. Елена Веснина

02:35 Специальный репортаж

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Международный турнир «Кубок ПАРИ-2023». Женщины. Россия - Белоруссия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Поцелуй дракона

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Незваные

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Восхождение на Олимп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

12:25 Восхождение на Олимп. 5-я и 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Восхождение на Олимп. 5-я и 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Восхождение на Олимп. 5-я и 8-я серии

17:00 Новости дня

17:10 Восхождение на Олимп. 7-я и 8-я серии

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Огнемёты

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Шестой

01:05 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса

02:15 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:20 Восхождение на Олимп. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва университетская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов

07:30 Новости культуры

07:35 Карл V. Миссия невыполнима

08:30 Жизнь и судьба. Алёна Свиридова

08:50 В поисках капитана Гранта. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Вместе с Дунаевским» (Лентелефильм, 1984)

12:10 Первые в мире. Люстра Чижевского

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Кино

13:00 Искусственный отбор

13:45 Карл V. Миссия невыполнима

14:40 Забытое ремесло. Кружевница

14:55 Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин

15:50 В поисках капитана Гранта. 2-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»

17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Леонард Бернстайн и Лондонский симфонический оркестр

18:30 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Янина Жеймо. Эталонная Золушка

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Егор Сартаков. «Смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:40 Власть факта. Интеллектуальная собственность и информационная эпоха

22:25 Запомните меня такой. 1-я серия

23:35 ХX век. «Вместе с Дунаевским» (Лентелефильм, 1984)

00:30 Карл V. Миссия невыполнима

01:25 Выдающиеся дирижеры XX века. Леонард Бернстайн и Лондонский симфонический оркестр

02:15 Сергей Дрейден

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Простоквашино

05:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

06:30 Пятница News. 97-я серия

06:50 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

08:00 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 13-я серия - «Зеленый выпуск»

10:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

11:20 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

12:30 Адская кухня. Сезон 3. 6-я серия

14:30 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

15:40 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

16:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

17:50 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

19:00 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

20:20 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»

21:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

22:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 14-я серия - «Консервы»

00:00 Хрусталев, машину!

02:20 Пятница News. 99-я серия

02:50 Адская кухня. Сезон 3. 2-я серия

04:20 Пятница News. 98-я серия

04:45 Простоквашино



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

06:30 Мультфильмы

07:05 Гардемарины, вперед! 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Гардемарины, вперед! 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Остров ненужных людей. 17-я - 20-я серии

01:50 Михайло Ломоносов. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.



















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