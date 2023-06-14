Программа передач ТВ, телепрограмма на 14 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 14 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 14 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Валюша. 4-я - 6-я серии
23:55 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:40 Московская борзая 2. 15-я - 16-я серии
ТВЦ
04:25 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
05:20 Мой герой. Виктор Сухоруков
06:00 Настроение
08:30 Трюфельный пес королевы Джованны. 3-я - 4-я серии
10:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
11:30 События
11:45 Вижу-знаю. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Ольга Остроумова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Спецы. 19-я - 20-я серии
16:55 Прощание. Владимир Этуш
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Алиса против правил-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 89-я серия
23:10 90-е. Пауки в банках
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Маршал Ахромеев
01:25 Знак качества. Белый хлеб
02:05 Распутин. Григорий Бедоносец
03:00 Спецы. 19-я - 20-я серии
04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
НТВ
04:50 Москва. Центральный округ-3. «Семейное дело». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Эффект домино. 3-я - 4-я серии
22:15 Реализация-2. «Презумпция невиновности», 4-я серия. «Корм для рыб», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Презумпция невиновности», 4-я серия. «Корм для рыб», 1-я и 2-я серии
01:55 Отпуск
03:25 Петля. 5-я - 6-я серии
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Беглая невеста», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Золушка
06:45 Одиноким предоставляется общежитие
08:25 Отставник-3
09:00 Известия
09:30 Отставник-3
10:55 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. 21-я - 24-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Экологически чистый мертвяк
18:45 След. Жизнь за жизнь
19:40 След. По семейным обстоятельствам
20:30 След. Цель оправдывает всё
21:20 След. Щекотливое дело
22:20 Свои-2. Особенный свидетель
23:10 Свои-2. Проклятье чужих богов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Лучшее будущее
01:20 След. Посланник мертвеца
02:05 След. Опасные связи
02:40 След. Раб Мидаса
03:15 Прокурорская проверка. Успех на продажу
04:10 Прокурорская проверка. Жилищная война
Домашний
03:50 Как вернуть мужа за тридцать дней. 1-я и 2-я серии
05:20 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
11:00 Понять. Простить. «Любить никто не обещал». «Пасынок»
12:15 Порча. Ржавое лезвие
12:45 Знахарка. Больное самолюбие
13:20 Верну любимого. Мои девочки
13:55 Голоса ушедших душ. За ширмой
14:30 Идеалистка. 1-я - 4-я серии
19:00 Она, он и она. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Любить никто не обещал». «Пасынок»
00:30 Порча. Ржавое лезвие
00:55 Знахарка. Больное самолюбие
01:20 Верну любимого. Мои девочки
01:45 Голоса ушедших душ. За ширмой
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 Прислуга. 1-я серия
ТНТ
04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 90-я серия
05:35 Импровизация. Сезон 4. 91-я - 92-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 15-я - 22-я серии
13:00 СашаТаня. 241-я - 242-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 7. 243-я - 253-я серии
19:30 Вика-ураган. 1-я - 3-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 18-я серия
22:00 Телепорт
23:45 Наша Russia. Дайджест. 21-я - 22-я серии
00:45 Импровизация. Команды. 12-я - 13-я серии
02:25 «Студия «Союз». Сезон 3. 91-я - 92-я серии
04:00 Импровизация. Сезон 4. 93-я - 94-я серии
СТС
04:05 Сториз
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Готовим с бубой
06:45 Детектив Финник
07:00 Простоквашино
07:30 Ну, погоди! Каникулы
08:05 Два хвоста
09:40 Чудо-Юдо
11:05 Календарь ма(й)я
13:00 На выход! 17-я серия
14:00 Уральские пельмени. Смехbook
14:15 Дылды. Сезон 3. 7-я - 11-я серии
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Притяжение
22:40 Вторжение
01:05 КликКлак шоу. 1-я серия
02:00 Ева, рожай! Сезон 1. 8-я и 9-я серии
02:50 Воронины
04:00 Сториз
Матч ТВ
05:00 Что по спорту? Тверь
05:30 Андрей Аршавин меняет профессию
06:00 Легендарные клубы
06:30 География спорта. Калининград
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Короли. Плоть и кровь
11:40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс
12:20 Специальный репортаж
12:40 Новости
12:45 Футбол. МКС-2023. ФК Деньги - Матч ТВ. Прямой эфир
14:55 Все на Матч!
15:40 Новости
15:45 Футбол. МКС-2023. ФК 10 - 2Drots. Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:55 Новости
19:00 Лето. Евро. 2008
19:30 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. «Манчестер Юнайтед» - «Зенит»
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Бильярд. Кубок мэра Москвы. Мужчины
00:30 Все на Матч!
01:25 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Дагласа
02:15 Лица страны. Елена Веснина
02:35 Специальный репортаж
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Международный турнир «Кубок ПАРИ-2023». Женщины. Россия - Белоруссия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Поцелуй дракона
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Незваные
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Восхождение на Олимп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
12:25 Восхождение на Олимп. 5-я и 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Восхождение на Олимп. 5-я и 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Восхождение на Олимп. 5-я и 8-я серии
17:00 Новости дня
17:10 Восхождение на Олимп. 7-я и 8-я серии
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Огнемёты
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Шестой
01:05 Ошибка резидента. Возвращение Бекаса
02:15 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:20 Восхождение на Олимп. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва университетская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
07:30 Новости культуры
07:35 Карл V. Миссия невыполнима
08:30 Жизнь и судьба. Алёна Свиридова
08:50 В поисках капитана Гранта. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Вместе с Дунаевским» (Лентелефильм, 1984)
12:10 Первые в мире. Люстра Чижевского
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Кино
13:00 Искусственный отбор
13:45 Карл V. Миссия невыполнима
14:40 Забытое ремесло. Кружевница
14:55 Монологи кинорежиссера. Станислав Говорухин
15:50 В поисках капитана Гранта. 2-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»
17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Леонард Бернстайн и Лондонский симфонический оркестр
18:30 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро«. Янина Жеймо. Эталонная Золушка
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Егор Сартаков. «Смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта. Интеллектуальная собственность и информационная эпоха
22:25 Запомните меня такой. 1-я серия
23:35 ХX век. «Вместе с Дунаевским» (Лентелефильм, 1984)
00:30 Карл V. Миссия невыполнима
01:25 Выдающиеся дирижеры XX века. Леонард Бернстайн и Лондонский симфонический оркестр
02:15 Сергей Дрейден
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Простоквашино
05:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:30 Пятница News. 97-я серия
06:50 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
08:00 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 13-я серия - «Зеленый выпуск»
10:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
11:20 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
12:30 Адская кухня. Сезон 3. 6-я серия
14:30 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
15:40 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
16:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
17:50 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
19:00 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
20:20 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»
21:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
22:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 14-я серия - «Консервы»
00:00 Хрусталев, машину!
02:20 Пятница News. 99-я серия
02:50 Адская кухня. Сезон 3. 2-я серия
04:20 Пятница News. 98-я серия
04:45 Простоквашино
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
06:30 Мультфильмы
07:05 Гардемарины, вперед! 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Гардемарины, вперед! 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Остров ненужных людей. 17-я - 20-я серии
01:50 Михайло Ломоносов. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.