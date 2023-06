Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 15 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Китайская мечта. Путь возрождения

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Валюша. 7-я - 8-я серии

23:55 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:40 Соучастники



ТВЦ



04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга

05:20 Мой герой. Ольга Остроумова

06:00 Настроение

08:25 Алтарь Тристана. 1-я - 2-я серии

10:20 Георгий Юматов. О герое былых времён

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 5-я - 6-я серии

13:40 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Высоко над страхом. 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Ян Арлазоров

17:50 События

18:10 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Некрасивые тайны звезд

23:10 Актёрские драмы. Некоторые любят помоложе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Лютый

01:25 Александр Годунов. Побег за смертью

02:05 Адмирал Колчак и Соединенные Штаты

03:00 Высоко над страхом. 1-я - 2-я серии

04:30 Георгий Юматов. О герое былых времён



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-3. «Беглая невеста». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Утопленница». 1-я - 2-я серии. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Утопленница». 1-я - 2-я серии. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Эффект домино. 5-я - 6-я серии

22:15 Реализация-2. «Корм для рыб». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Корм для рыб». 3-я - 4-я серии

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука разоблачит зелёную энергетику

02:10 Приговоренный

03:35 Петля. 7-я - 8-я серии

04:55 Москва. Центральный округ-4. «Ошибка сыщика». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Куба. 23-я - 24-я серии

07:15 Спортлото-82

09:00 Известия

09:30 Стражи Отчизны-2. «Сюжет № 13». 1-я - 2-я части

11:25 Стражи Отчизны-2. «Билет в один конец». 1-я - 2-я части

13:00 Известия

13:30 Стражи Отчизны-2. «Билет в один конец». 2-я часть

13:50 Стражи Отчизны-2. «Пираты Балтийского моря». 1-я - 2-я части

15:40 Стражи Отчизны-2. «Черная метка». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Холодное солнце

18:50 След. Мои девочки

19:40 След. Лишняя рюмка

20:35 След. Холм мертвецов

21:25 След. Эстафета

22:20 Свои-2. Ожерелье смерти

23:10 Свои-2. Дела покойников

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Несветская львица

01:20 След. Женское сердце

02:05 След. Семейный чат

02:40 След. Жидкий огонь

03:20 Прокурорская проверка. Особенный ребенок

04:10 Прокурорская проверка. Марс атакует



Домашний



04:40 Прислуга. 1-я серия

05:30 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Доктор для мужа». «Жена следователя»

12:25 Порча. Кукушонок

12:55 Знахарка. Сверчок

13:30 Верну любимого. Не хуже тебя

14:05 Голоса ушедших душ. Сашка

14:40 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии

19:00 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Доктор для мужа». «Жена следователя»

00:30 Порча. Кукушонок

01:00 Знахарка. Сверчок

01:25 Верну любимого. Не хуже тебя

01:50 Голоса ушедших душ. Сашка

02:15 Тест на отцовство

03:55 Давай разведёмся!

04:45 Прислуга. 2-я серия



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 4. 94-я - 96-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8-я - 9-я серии

08:30 Битва пикников. 19-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 25-я - 32-я серии

13:00 СашаТаня. 254-я - 255-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я - 266-я серии

19:30 Вика-ураган. 2-я - 4-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 19-я серия

22:00 Багровые реки

00:15 Концерты. Сезон 2. 22-я серия

01:15 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии

03:05 «Студия «Союз». Сезон 3. 93-я - 94-я серии

04:40 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия



СТС



04:00 Сториз

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Готовим с бубой

06:45 Детектив Финник

07:00 Простоквашино

07:30 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

08:55 Князь Владимир

10:25 Добро пожаловать в семью

13:00 На выход! 18-я серия

14:00 Дылды. Сезон 3. 12-я - 17-я серии

17:05 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 2:22

22:00 Пятый элемент

00:40 Притяжение

02:55 Ева, рожай! Сезон 1. 10-я и 11-я серии

03:40 Воронины

04:05 Сториз



Матч ТВ



05:00 Наши иностранцы

05:30 Андрей Аршавин меняет профессию

06:00 Легендарные клубы

06:30 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов»

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Короли. Воля к победе

11:40 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - Л. Яник

12:20 Специальный репортаж

12:40 Новости

12:45 Есть тема!

14:25 География спорта. Калининград

14:55 Лето. Евро. 2008

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжные сборные. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:30 Футбол. Ретро-матч. Лига легенд. Сборная России - «Зенит». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Бокс. Кубок Победы. Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:15 Классика бокса. Мохаммед Али против Джо Фрейзера

02:35 Специальный репортаж

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Турция - Сербия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Логово монстра

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Восхождение на Олимп. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Судьба резидента

13:00 Новости дня

13:25 Судьба резидента

14:50 Ярослав. Тысячу лет назад

15:00 Военные новости

15:05 Судьба резидента

17:00 Новости дня

17:10 Ярослав. Тысячу лет назад

18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Гаубицы

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Трактир на Пятницкой

01:10 Судьба резидента

03:45 Шестой



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва русскостильная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Андрей Миронов

07:30 Новости культуры

07:35 Брачная политика династии Габсбургов

08:30 Жизнь и судьба. Пётр Толстой

08:50 В поисках капитана Гранта. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Сомневаюсь в явном, верю чуду... Несколько встреч с академиком А.Б. Мигдалом». Документальный фильм. 1987

12:10 Первые в мире. Аэропоезд Вальднера

12:30 Новости культуры

12:45 Новости. Подробно. Театр

13:00 Абсолютный слух

13:45 Брачная политика династии Габсбургов

14:40 Забытое ремесло. Лапотник

14:55 Линия жизни. К 90-летию со дня рождения Владимира Краснопольского. Владимир Краснопольский и Валерий Усков

15:50 В поисках капитана Гранта. 3-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Пряничный домик. Беломорские узоры

17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Георг Шолти и Симфонический оркестр Баварского радио

18:45 Цвет времени. Тициан

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки для взрослых

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Антон Каретников

20:05 Семинар. Константин Дудаков-Кашуро. «Художники звука. Как искусство изменило мир музыки»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 12 стульев. Держите гроссмейстера!

21:40 Энигма. Владислав Сулимский

22:25 Запомните меня такой. 2-я серия

23:35 ХX век. «Сомневаюсь в явном, верю чуду... Несколько встреч с академиком А.Б. Мигдалом». Документальный фильм. 1987

00:30 Брачная политика династии Габсбургов

01:25 Выдающиеся дирижеры XX века. Георг Шолти и Симфонический оркестр Баварского радио

02:25 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Простоквашино

05:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

06:50 Пятница News. 98-я серия

07:20 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

08:20 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 14-я серия - «Консервы»

10:30 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

11:50 Адская кухня. Сезон 3. 7-я серия

13:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 18-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Классическая свадьба»

15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле царская охота VS Кантри-свадьба»

17:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба с сюрпризом»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия

21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия - «Классическая свадьба VS Стилизованная свадьба»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия

00:00 Трудно быть Богом

02:50 Пятница News. 100-я серия

03:10 Адская кухня. Сезон 3. 3-я серия

04:45 Простоквашино



МИР



05:00 Михайло Ломоносов. 4-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Михайло Ломоносов. 8-я и 9-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Остров ненужных людей. 21-я -24-я серии

01:15 Игра в слова

01:50 Рожденные в СССР. К 60-летию космического полета В. Терешковой

01:55 Остров ненужных людей. 13-я - 16-я серииерии



Время начала передач - московское.