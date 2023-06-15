Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 15 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 15 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Китайская мечта. Путь возрождения
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Валюша. 7-я - 8-я серии
23:55 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:40 Соучастники
ТВЦ
04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
05:20 Мой герой. Ольга Остроумова
06:00 Настроение
08:25 Алтарь Тристана. 1-я - 2-я серии
10:20 Георгий Юматов. О герое былых времён
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 5-я - 6-я серии
13:40 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Высоко над страхом. 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Ян Арлазоров
17:50 События
18:10 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Некрасивые тайны звезд
23:10 Актёрские драмы. Некоторые любят помоложе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Лютый
01:25 Александр Годунов. Побег за смертью
02:05 Адмирал Колчак и Соединенные Штаты
03:00 Высоко над страхом. 1-я - 2-я серии
04:30 Георгий Юматов. О герое былых времён
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-3. «Беглая невеста». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Утопленница». 1-я - 2-я серии. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Утопленница». 1-я - 2-я серии. «Нефтяная лихорадка». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Эффект домино. 5-я - 6-я серии
22:15 Реализация-2. «Корм для рыб». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Корм для рыб». 3-я - 4-я серии
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука разоблачит зелёную энергетику
02:10 Приговоренный
03:35 Петля. 7-я - 8-я серии
04:55 Москва. Центральный округ-4. «Ошибка сыщика». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Куба. 23-я - 24-я серии
07:15 Спортлото-82
09:00 Известия
09:30 Стражи Отчизны-2. «Сюжет № 13». 1-я - 2-я части
11:25 Стражи Отчизны-2. «Билет в один конец». 1-я - 2-я части
13:00 Известия
13:30 Стражи Отчизны-2. «Билет в один конец». 2-я часть
13:50 Стражи Отчизны-2. «Пираты Балтийского моря». 1-я - 2-я части
15:40 Стражи Отчизны-2. «Черная метка». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Холодное солнце
18:50 След. Мои девочки
19:40 След. Лишняя рюмка
20:35 След. Холм мертвецов
21:25 След. Эстафета
22:20 Свои-2. Ожерелье смерти
23:10 Свои-2. Дела покойников
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Несветская львица
01:20 След. Женское сердце
02:05 След. Семейный чат
02:40 След. Жидкий огонь
03:20 Прокурорская проверка. Особенный ребенок
04:10 Прокурорская проверка. Марс атакует
Домашний
04:40 Прислуга. 1-я серия
05:30 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Доктор для мужа». «Жена следователя»
12:25 Порча. Кукушонок
12:55 Знахарка. Сверчок
13:30 Верну любимого. Не хуже тебя
14:05 Голоса ушедших душ. Сашка
14:40 Роковая ошибка. 1-я - 4-я серии
19:00 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Доктор для мужа». «Жена следователя»
00:30 Порча. Кукушонок
01:00 Знахарка. Сверчок
01:25 Верну любимого. Не хуже тебя
01:50 Голоса ушедших душ. Сашка
02:15 Тест на отцовство
03:55 Давай разведёмся!
04:45 Прислуга. 2-я серия
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 4. 94-я - 96-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 8-я - 9-я серии
08:30 Битва пикников. 19-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 25-я - 32-я серии
13:00 СашаТаня. 254-я - 255-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 7. 256-я - 266-я серии
19:30 Вика-ураган. 2-я - 4-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 19-я серия
22:00 Багровые реки
00:15 Концерты. Сезон 2. 22-я серия
01:15 Импровизация. Команды. 14-я - 15-я серии
03:05 «Студия «Союз». Сезон 3. 93-я - 94-я серии
04:40 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия
СТС
04:00 Сториз
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Готовим с бубой
06:45 Детектив Финник
07:00 Простоквашино
07:30 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
08:55 Князь Владимир
10:25 Добро пожаловать в семью
13:00 На выход! 18-я серия
14:00 Дылды. Сезон 3. 12-я - 17-я серии
17:05 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 2:22
22:00 Пятый элемент
00:40 Притяжение
02:55 Ева, рожай! Сезон 1. 10-я и 11-я серии
03:40 Воронины
04:05 Сториз
Матч ТВ
05:00 Наши иностранцы
05:30 Андрей Аршавин меняет профессию
06:00 Легендарные клубы
06:30 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов»
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Короли. Воля к победе
11:40 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - Л. Яник
12:20 Специальный репортаж
12:40 Новости
12:45 Есть тема!
14:25 География спорта. Калининград
14:55 Лето. Евро. 2008
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжные сборные. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Футбол. Ретро-матч. Лига легенд. Сборная России - «Зенит». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Бокс. Кубок Победы. Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:15 Классика бокса. Мохаммед Али против Джо Фрейзера
02:35 Специальный репортаж
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Турция - Сербия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Земное ядро: Бросок в преисподнюю
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Логово монстра
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Восхождение на Олимп. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Судьба резидента
13:00 Новости дня
13:25 Судьба резидента
14:50 Ярослав. Тысячу лет назад
15:00 Военные новости
15:05 Судьба резидента
17:00 Новости дня
17:10 Ярослав. Тысячу лет назад
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Гаубицы
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Трактир на Пятницкой
01:10 Судьба резидента
03:45 Шестой
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва русскостильная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Андрей Миронов
07:30 Новости культуры
07:35 Брачная политика династии Габсбургов
08:30 Жизнь и судьба. Пётр Толстой
08:50 В поисках капитана Гранта. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Сомневаюсь в явном, верю чуду... Несколько встреч с академиком А.Б. Мигдалом». Документальный фильм. 1987
12:10 Первые в мире. Аэропоезд Вальднера
12:30 Новости культуры
12:45 Новости. Подробно. Театр
13:00 Абсолютный слух
13:45 Брачная политика династии Габсбургов
14:40 Забытое ремесло. Лапотник
14:55 Линия жизни. К 90-летию со дня рождения Владимира Краснопольского. Владимир Краснопольский и Валерий Усков
15:50 В поисках капитана Гранта. 3-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Пряничный домик. Беломорские узоры
17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Георг Шолти и Симфонический оркестр Баварского радио
18:45 Цвет времени. Тициан
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Салтыков-Щедрин. Сказки для взрослых
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Антон Каретников
20:05 Семинар. Константин Дудаков-Кашуро. «Художники звука. Как искусство изменило мир музыки»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 12 стульев. Держите гроссмейстера!
21:40 Энигма. Владислав Сулимский
22:25 Запомните меня такой. 2-я серия
23:35 ХX век. «Сомневаюсь в явном, верю чуду... Несколько встреч с академиком А.Б. Мигдалом». Документальный фильм. 1987
00:30 Брачная политика династии Габсбургов
01:25 Выдающиеся дирижеры XX века. Георг Шолти и Симфонический оркестр Баварского радио
02:25 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Простоквашино
05:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
06:50 Пятница News. 98-я серия
07:20 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
08:20 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 14-я серия - «Консервы»
10:30 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
11:50 Адская кухня. Сезон 3. 7-я серия
13:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 18-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Классическая свадьба»
15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле царская охота VS Кантри-свадьба»
17:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба с сюрпризом»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия
21:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия - «Классическая свадьба VS Стилизованная свадьба»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия
00:00 Трудно быть Богом
02:50 Пятница News. 100-я серия
03:10 Адская кухня. Сезон 3. 3-я серия
04:45 Простоквашино
МИР
05:00 Михайло Ломоносов. 4-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Михайло Ломоносов. 8-я и 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Остров ненужных людей. 21-я -24-я серии
01:15 Игра в слова
01:50 Рожденные в СССР. К 60-летию космического полета В. Терешковой
01:55 Остров ненужных людей. 13-я - 16-я серииерии
Время начала передач - московское.