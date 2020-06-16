Программа передач, телепрограмма на 16 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 16 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 16 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Концерт Полины Гагариной «Навсегда»

23:20 Баня, водка, гармонь, Голливуд

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Предсказания отшельницы

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Дайте мне победить

02:05 Мама поневоле



Телепрограмма на 17 июня



ТВЦ



04:30 Георгий Юматов. О герое былых времён

05:20 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные

06:00 Настроение

08:25 Алтарь Тристана. 3-я - 4-я серии

10:25 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 7-я - 8-я серии

13:40 Мой герой. Татьяна Кравченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Заложники. 1-я - 2-я серии

16:55 Актёрские драмы. Любимцы Кремля

17:50 События

18:15 Овраг. 1-я - 2-я серии

20:05 Игрушка. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Жестокий романс

00:25 Инспектор уголовного розыска

01:55 Будни уголовного розыска

03:20 Петровка, 38

03:35 Закулисные войны. Юмористы

04:05 Ролан Быков. Вот такой я человек



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-4. «Ошибка сыщика». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Дезертиры». 1-я - 2-я серии. «Под прикрытием». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Дезертиры». 1-я - 2-я серии. «Под прикрытием». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Эффект домино. 7-я - 8-я серии

22:15 Реализация-2. «Удар грома». 1-я - 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:10 Захар Прилепин. Уроки русского

02:35 Квартирный вопрос

03:30 Петля. 9-я - 10-я серии

04:55 Жди меня



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны 5. «Лицом к лицу». 1-я - 4-я части

08:45 Ментовские войны 5. «Голова медузы». 4-я части

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы». 1-я - 4-я части

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. «Голова медузы». 4-я части

13:35 Ментовские войны 6. «Банда». 1-я - 4-я части

17:30 Известия

18:00 След. Добрый доктор

18:50 След. Плохой хороший человек

19:40 След. Рабы

20:35 След. Егерь и волки

21:25 След. Волшебный сад

22:15 След. Курочка, несущая золотые яйца

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Группа «Комбинация». Темная сторона красивой жизни

00:55 Свои-2. Последний батл

01:40 Свои-2. Кровавый биткоин

02:20 Свои-2. Особенный свидетель

03:00 Свои-2. Проклятье чужих богов

03:40 Свои-2. Ожерелье смерти

04:20 Свои-2. Дела покойников

04:55 Свои-2. Дело без тела



Домашний



04:45 Прислуга. 2-я серия

05:35 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Война Хомячковых». «Инженер»

12:30 Порча. Кандалы

13:00 Знахарка. Без памяти

13:35 Верну любимого. Игрушка

14:10 Голоса ушедших душ. Отзовись

14:45 Она, он и она. 1-я - 4-я серии

19:00 Двойная петля. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Война Хомячковых». «Инженер»

00:30 Порча. Кандалы

00:55 Знахарка. Без памяти

01:20 Верну любимого. Игрушка

01:45 Голоса ушедших душ. Отзовись

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 Импровизация. Сезон 4. 97-я - 99-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 10-я - 11-я серии

09:00 СашаТаня. 52-я - 65-я серии

16:00 Телепорт

17:50 Время

20:00 Комеди Клаб. 760-я серия

21:00 Комеди Клаб. 780-я серия

22:00 Комеди Клаб. 762-я серия

23:00 Галустян плюс. 10-я - 11-я серии

00:00 Багровые реки

02:00 Импровизация. Команды. 16-я серия

03:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия

04:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 95-я - 96-я серии



СТС



04:05 Сториз

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Готовим с бубой

06:45 Детектив Финник

07:00 Простоквашино

07:30 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Стать шефом. 3-я - 4-я серии

12:05 Уральские пельмени. Смехbook

12:15 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 КликКлак шоу. 2-я серия

00:00 Обратный отсчёт. 5-я - 6-я серии

02:00 Ева, рожай! Сезон 1. 12-я и 13-я серии

02:50 Воронины

04:00 Сториз



Матч ТВ



05:00 География спорта. Калининград

05:30 Андрей Аршавин меняет профессию

06:00 Легендарные клубы

06:30 Что по спорту? Петрозаводск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Короли. Чемпион никогда не сдаётся

11:40 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. Лучшее

12:20 Лица страны. Светлана Кулакова

12:40 Новости

12:45 Есть тема!

14:25 Что по спорту? Петрозаводск

14:55 Вид сверху

15:25 Новости

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:25 Новости

17:30 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Локомотив». Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Крылья Советов». Прямой эфир

20:40 Все на Матч!

21:00 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - А. Резников. Прямой эфир

23:55 Все на Матч!

00:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Спартак»

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Франция - Великобритания



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паранойя

22:00 Не входи

00:00 Соль. КняZz

01:20 Ночной рейс

02:45 Незваные

04:05 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:45 Шестой

05:05 Легендарные самолеты

06:00 Я - Хортица

07:50 Я объявляю Вам войну

09:00 Новости дня

09:20 Я объявляю Вам войну

10:20 «Проект «Альфа»

12:20 Фронт в тылу врага

13:00 Новости дня

13:25 Фронт в тылу врага

15:00 Военные новости

15:05 Фронт в тылу врага

16:25 Участок лейтенанта Качуры. «Смертельный танец». 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Участок лейтенанта Качуры. «Смертельный танец». 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Незнакомый наследник

01:50 Ссора в Лукашах

03:25 Тайна золотой горы

04:40 Вторая мировая. Русское сопротивление



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва москворецкая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт

07:30 Новости культуры

07:35 Павел I

08:30 Жизнь и судьба. Пётр Толстой

08:50 В поисках капитана Гранта. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Детство Горького

12:10 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева

12:30 Новости культуры

12:45 Власть факта. Интеллектуальная собственность и информационная эпоха

13:30 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

14:00 Павел I

14:55 Забытое ремесло. Прачка

15:10 Сергей Дрейден

15:50 В поисках капитана Гранта. 4-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Остров (Псковская область)

17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Клаудио Аббадо

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия

20:15 Искатели. «Железный мужик» Ивана Грозного

21:00 «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб». К 60-летию первого полета женщины в космос

21:55 Прощание славянки

23:15 2 Верник 2. Елена Шанина

00:00 Черная орхидея

01:30 Искатели. «Железный мужик» Ивана Грозного

02:15 «Серый волк энд Красная шапочка». «Выкрутасы»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 99-я серия

05:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

06:50 Пятница News. 99-я серия

07:20 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

08:20 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия

10:20 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

11:40 Адская кухня. Сезон 3. 8-я серия

13:30 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»

14:40 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

15:50 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»

17:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

18:00 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

19:10 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»

20:30 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

21:40 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

23:00 Битва за землю

01:10 Пятница News. 101-я серия

01:30 Адская кухня. Сезон 3. 4-я серия

03:00 Адская кухня. Сезон 3. 5-я серия

04:30 Пятница News. 100-я серия



Программа передач на 17 июня



МИР



05:00 Остров ненужных людей. 16-я - 21-я серии

10:00 Новости

10:10 Остров ненужных людей. 21-я -24-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:35 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Вас ожидает гражданка Никанорова

20:35 Дамы приглашают кавалеров

22:00 Неисправимый лгун

23:25 Тридцать три

00:45 Наше кино. История большой любви

02:00 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















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