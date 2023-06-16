Сегодня на ТВ: программа передач, телепрограмма на 16 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 16 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на сегодня 16 июня 2023
Сегодня на ТВ
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Концерт Полины Гагариной «Навсегда»
23:20 Баня, водка, гармонь, Голливуд
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Предсказания отшельницы
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Сезон 6
23:55 Истории Большой Страны
00:55 Дайте мне победить
02:05 Мама поневоле
Телепрограмма на 17 июня
ТВЦ
04:30 Георгий Юматов. О герое былых времён
05:20 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные
06:00 Настроение
08:25 Алтарь Тристана. 3-я - 4-я серии
10:25 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 7-я - 8-я серии
13:40 Мой герой. Татьяна Кравченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Заложники. 1-я - 2-я серии
16:55 Актёрские драмы. Любимцы Кремля
17:50 События
18:15 Овраг. 1-я - 2-я серии
20:05 Игрушка. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Жестокий романс
00:25 Инспектор уголовного розыска
01:55 Будни уголовного розыска
03:20 Петровка, 38
03:35 Закулисные войны. Юмористы
04:05 Ролан Быков. Вот такой я человек
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-4. «Ошибка сыщика». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Дезертиры». 1-я - 2-я серии. «Под прикрытием». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Дезертиры». 1-я - 2-я серии. «Под прикрытием». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Эффект домино. 7-я - 8-я серии
22:15 Реализация-2. «Удар грома». 1-я - 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:10 Захар Прилепин. Уроки русского
02:35 Квартирный вопрос
03:30 Петля. 9-я - 10-я серии
04:55 Жди меня
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны 5. «Лицом к лицу». 1-я - 4-я части
08:45 Ментовские войны 5. «Голова медузы». 4-я части
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы». 1-я - 4-я части
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. «Голова медузы». 4-я части
13:35 Ментовские войны 6. «Банда». 1-я - 4-я части
17:30 Известия
18:00 След. Добрый доктор
18:50 След. Плохой хороший человек
19:40 След. Рабы
20:35 След. Егерь и волки
21:25 След. Волшебный сад
22:15 След. Курочка, несущая золотые яйца
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Группа «Комбинация». Темная сторона красивой жизни
00:55 Свои-2. Последний батл
01:40 Свои-2. Кровавый биткоин
02:20 Свои-2. Особенный свидетель
03:00 Свои-2. Проклятье чужих богов
03:40 Свои-2. Ожерелье смерти
04:20 Свои-2. Дела покойников
04:55 Свои-2. Дело без тела
Домашний
04:45 Прислуга. 2-я серия
05:35 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Война Хомячковых». «Инженер»
12:30 Порча. Кандалы
13:00 Знахарка. Без памяти
13:35 Верну любимого. Игрушка
14:10 Голоса ушедших душ. Отзовись
14:45 Она, он и она. 1-я - 4-я серии
19:00 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Война Хомячковых». «Инженер»
00:30 Порча. Кандалы
00:55 Знахарка. Без памяти
01:20 Верну любимого. Игрушка
01:45 Голоса ушедших душ. Отзовись
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 Импровизация. Сезон 4. 97-я - 99-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 10-я - 11-я серии
09:00 СашаТаня. 52-я - 65-я серии
16:00 Телепорт
17:50 Время
20:00 Комеди Клаб. 760-я серия
21:00 Комеди Клаб. 780-я серия
22:00 Комеди Клаб. 762-я серия
23:00 Галустян плюс. 10-я - 11-я серии
00:00 Багровые реки
02:00 Импровизация. Команды. 16-я серия
03:10 Импровизация. Команды. Дайджест. 17-я серия
04:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 95-я - 96-я серии
СТС
04:05 Сториз
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Готовим с бубой
06:45 Детектив Финник
07:00 Простоквашино
07:30 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Стать шефом. 3-я - 4-я серии
12:05 Уральские пельмени. Смехbook
12:15 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 КликКлак шоу. 2-я серия
00:00 Обратный отсчёт. 5-я - 6-я серии
02:00 Ева, рожай! Сезон 1. 12-я и 13-я серии
02:50 Воронины
04:00 Сториз
Матч ТВ
05:00 География спорта. Калининград
05:30 Андрей Аршавин меняет профессию
06:00 Легендарные клубы
06:30 Что по спорту? Петрозаводск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Короли. Чемпион никогда не сдаётся
11:40 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. Лучшее
12:20 Лица страны. Светлана Кулакова
12:40 Новости
12:45 Есть тема!
14:25 Что по спорту? Петрозаводск
14:55 Вид сверху
15:25 Новости
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:25 Новости
17:30 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Локомотив». Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Крылья Советов». Прямой эфир
20:40 Все на Матч!
21:00 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - А. Резников. Прямой эфир
23:55 Все на Матч!
00:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Спартак»
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Франция - Великобритания
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паранойя
22:00 Не входи
00:00 Соль. КняZz
01:20 Ночной рейс
02:45 Незваные
04:05 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:45 Шестой
05:05 Легендарные самолеты
06:00 Я - Хортица
07:50 Я объявляю Вам войну
09:00 Новости дня
09:20 Я объявляю Вам войну
10:20 «Проект «Альфа»
12:20 Фронт в тылу врага
13:00 Новости дня
13:25 Фронт в тылу врага
15:00 Военные новости
15:05 Фронт в тылу врага
16:25 Участок лейтенанта Качуры. «Смертельный танец». 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Участок лейтенанта Качуры. «Смертельный танец». 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Незнакомый наследник
01:50 Ссора в Лукашах
03:25 Тайна золотой горы
04:40 Вторая мировая. Русское сопротивление
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва москворецкая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
07:30 Новости культуры
07:35 Павел I
08:30 Жизнь и судьба. Пётр Толстой
08:50 В поисках капитана Гранта. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Детство Горького
12:10 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева
12:30 Новости культуры
12:45 Власть факта. Интеллектуальная собственность и информационная эпоха
13:30 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
14:00 Павел I
14:55 Забытое ремесло. Прачка
15:10 Сергей Дрейден
15:50 В поисках капитана Гранта. 4-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Остров (Псковская область)
17:45 Выдающиеся дирижеры XX века. Клаудио Аббадо
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Железный мужик» Ивана Грозного
21:00 «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб». К 60-летию первого полета женщины в космос
21:55 Прощание славянки
23:15 2 Верник 2. Елена Шанина
00:00 Черная орхидея
01:30 Искатели. «Железный мужик» Ивана Грозного
02:15 «Серый волк энд Красная шапочка». «Выкрутасы»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 99-я серия
05:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
06:50 Пятница News. 99-я серия
07:20 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
08:20 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия
10:20 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
11:40 Адская кухня. Сезон 3. 8-я серия
13:30 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»
14:40 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
15:50 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»
17:00 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
18:00 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
19:10 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»
20:30 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
21:40 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
23:00 Битва за землю
01:10 Пятница News. 101-я серия
01:30 Адская кухня. Сезон 3. 4-я серия
03:00 Адская кухня. Сезон 3. 5-я серия
04:30 Пятница News. 100-я серия
Программа передач на 17 июня
МИР
05:00 Остров ненужных людей. 16-я - 21-я серии
10:00 Новости
10:10 Остров ненужных людей. 21-я -24-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Вас ожидает гражданка Никанорова
20:35 Дамы приглашают кавалеров
22:00 Неисправимый лгун
23:25 Тридцать три
00:45 Наше кино. История большой любви
02:00 Мультфильмы
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.