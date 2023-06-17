Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 17 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 17 июня 2023

Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

08:35 «Умницы и умники». Финал

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!». Сочи

11:05 Все звезды русского космоса

12:00 Новости

12:15 «Поединки. «В личном счастье отказано»

14:20 Ошибка резидента

17:10 Абракадабра!

18:00 Вечерние новости

18:20 Абракадабра!

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:20 «Маленькая мисс Счастье». Две премии Оскар

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Вьетнам

09:00 Формула еды. Спаржа

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Прости за любовь

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни под шашлычок

20:00 Вести

21:00 Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции. Прямая трансляция из Плёса

22:40 Синдром отложенного счастья

00:40 Врачебная ошибка

04:20 Другой берег



ТВЦ



05:00 Мой герой. Татьяна Кравченко

05:35 Двенадцать чудес. 1-я - 2-я серии

07:20 Православная энциклопедия. Новый Завет. Продолжение разговора. Путешествие в Мураново. Христианизация Абхазии и Осетии

07:45 «Конфуз, Конфуз!» Юмористический концерт

09:30 Игрушка. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Не может быть!

13:30 Отель счастливых сердец. 1-я серия

14:30 События

14:45 Отель счастливых сердец. 2-я - 4-я серии

17:20 Змеи и лестницы. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Женщины Трампа

00:10 90-е. Компромат

00:55 Хватит слухов! 89-я серия

01:20 Прощание. Николай Караченцов

02:05 Прощание. Владимир Этуш

02:45 Прощание. Ян Арлазоров

03:30 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы

04:10 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает



НТВ



04:55 Жди меня

05:45 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики». 1-я - 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. Александра Самохина

22:25 Звезды сошлись

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:25 Дачный ответ

03:15 Петля. 11-я - 12-я серии

04:50 Береговая охрана-2. «Спецзадание». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Свои-2. Дело без тела

05:30 Свои-2. Роковая ночь

06:10 Свои-2. Химера совести

06:45 Свои-2. Смерть на троне

07:25 Свои-2. Капучино с корицей

08:10 Свои-2. Смертельный подиум

08:55 Свои-2. Укус на миллион

09:45 Светская хроника

10:45 Условный мент-4. От сумы и от тюрьмы

11:40 Условный мент-4. Новая машина

12:40 Условный мент-4. Скользкая ситуация

13:35 Условный мент-4. Защитница Диана

14:25 Условный мент-4. Прощальная гастроль

15:25 Условный мент-4. Венец безбрачия

16:20 Условный мент-4. Роковая ошибка

17:15 Условный мент-4. Рабыня Изаура

18:10 След. Разлей вода

19:05 След. Ток-шоу

19:50 След. Прыжок под колесо

20:40 След. Смертельный номер

21:30 След. Гостинец для белочки

22:25 След. Исчадие ада

23:10 След. Чужой палец

00:00 Известия. Главное

01:05 Двадцать восемь панфиловцев

03:05 Прокурорская проверка. Студент

04:00 Прокурорская проверка. Ядовитая вода

04:50 Прокурорская проверка. Награды



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

05:30 Дело было в Пенькове

06:30 Дело было в Пенькове

07:05 Истерзанная. 79-я - 82-я серии

10:45 Про Веру. 1-я - 8-я серии

19:00 Моя мама. 17-я - 20-я серии

22:55 Скарлетт. 1-я - 4-я серии

02:10 Про Веру. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 96-я серия

05:35 Импровизация. Сезон 4. 100-я - 101-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 13-я серии

09:00 Битва экстрасенсов. 225-я - 228-я серии

15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 44-я - 46-я серии

21:30 Музыкальная интуиция. 16-я серия

23:30 Женский стендап. 67-я серия

00:30 Такое кино! 443-я серия

01:00 Окей, Лекси!

02:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я - 19-я серии

03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 97-я - 98-я серии



СТС



04:00 Сториз

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». 49-я серия

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 261-я - 262-я серии

10:00 Взрослым не понять. 5-я серия

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:35 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана

13:25 Стражи арктики

15:20 Angry Birds в кино

17:10 Angry Birds-2 в кино

19:05 Изумительный Морис

21:00 Ип Ман-4

23:05 Мастер Z. Наследие Ип Мана

01:20 Ямакаси: Свобода в движении

02:50 Воронины

04:05 Сториз



Матч ТВ



05:00 Вид сверху

05:30 Андрей Аршавин меняет профессию

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Метеор на ринге

10:25 Лица страны. Дарья Пикалова

10:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир

11:50 Новости

11:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир

13:10 Все на Матч!

14:05 Новости

14:10 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

15:15 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир

16:20 Новости

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Саратов». Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

18:25 Новости

18:30 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:45 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Крылья Советов»

01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Краснодар-ЮМР»

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. Матч за 3-е место. «Стрела» - «Красный Яр»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: цена наступления

18:00 Засекреченные списки. Кто хочет смерти Зеленского?

19:00 РЭД

21:10 Рэд 2

23:30 Крепость

01:30 Крепость-2: Глаз снайпера

03:00 Паранойя

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Вторая мировая. Русское сопротивление

05:25 Москва - фронту

05:45 Формула любви

07:40 Штрафной удар

08:00 Новости дня

08:15 Штрафной удар

09:55 Сережа

11:40 Легенды музыки. Юрий Шатунов

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Сергей Боткин

15:40 Я - Хортица

17:10 Калачи

19:00 Новости дня

19:25 Я объявляю Вам войну

21:15 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1999. Мини-футбол. Финал. Россия - Испания

00:10 По законам военного времени

01:40 Сережа

03:00 Незнакомый наследник

04:25 Бой за берет

04:50 Легендарные самолеты



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»

07:05 «Король и дыня». «Ну, погоди!»

08:40 Прощание славянки

10:00 Новости культуры

10:15 Во власти золота

11:55 Португалия. Дикая природа на краю земли

12:55 Страна волшебника Роу

13:30 Конек-Горбунок

14:50 Парад победителей XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

16:45 О бедном гусаре замолвите слово

19:30 Новости культуры

19:45 Тайны Болливуда

20:30 Зита и Гита

23:05 Сказки... сказки... сказки старого Арбата

00:50 Португалия. Дикая природа на краю земли

01:40 Искатели. Путешествия Синь-камня

02:25 «Олимпионики«. «О море, море!..»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:30 Пятница News. 101-я серия

05:55 Тайны Медовой долины

06:40 Сельма в городе призраков

08:20 Черный список. Сезон 3. 20-я серия - «Садовники»

08:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»

10:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле царская охота VS Кантри-свадьба»

12:20 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

16:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

18:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 18-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Классическая свадьба»

20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»

22:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

02:10 Адская кухня. Сезон 3. 6-я серия

03:40 Пятница News. 101-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:30 Пятница News. 101-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Опекун

08:05 Наше кино. История большой любви. К юбилею С. Маковецкого

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Неисправимый лгун

11:40 Вас ожидает гражданка Никанорова

13:25 Две судьбы. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Две судьбы. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Две судьбы. 5-я - 9-я серии

23:05 Концерт «Юбилейный. Яркий. Музыкальный»

23:55 Формула любви

01:25 Наше кино. История большой любви

02:15 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















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