Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 17 июня 2023
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
05:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08:35 «Умницы и умники». Финал
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!». Сочи
11:05 Все звезды русского космоса
12:00 Новости
12:15 «Поединки. «В личном счастье отказано»
14:20 Ошибка резидента
17:10 Абракадабра!
18:00 Вечерние новости
18:20 Абракадабра!
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:20 «Маленькая мисс Счастье». Две премии Оскар
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Вьетнам
09:00 Формула еды. Спаржа
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Прости за любовь
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни под шашлычок
20:00 Вести
21:00 Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции. Прямая трансляция из Плёса
22:40 Синдром отложенного счастья
00:40 Врачебная ошибка
04:20 Другой берег
ТВЦ
05:00 Мой герой. Татьяна Кравченко
05:35 Двенадцать чудес. 1-я - 2-я серии
07:20 Православная энциклопедия. Новый Завет. Продолжение разговора. Путешествие в Мураново. Христианизация Абхазии и Осетии
07:45 «Конфуз, Конфуз!» Юмористический концерт
09:30 Игрушка. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Не может быть!
13:30 Отель счастливых сердец. 1-я серия
14:30 События
14:45 Отель счастливых сердец. 2-я - 4-я серии
17:20 Змеи и лестницы. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Женщины Трампа
00:10 90-е. Компромат
00:55 Хватит слухов! 89-я серия
01:20 Прощание. Николай Караченцов
02:05 Прощание. Владимир Этуш
02:45 Прощание. Ян Арлазоров
03:30 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы
04:10 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
НТВ
04:55 Жди меня
05:45 Береговая охрана-2. «Фальшивомонетчики». 1-я - 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Александра Самохина
22:25 Звезды сошлись
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:25 Дачный ответ
03:15 Петля. 11-я - 12-я серии
04:50 Береговая охрана-2. «Спецзадание». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Свои-2. Дело без тела
05:30 Свои-2. Роковая ночь
06:10 Свои-2. Химера совести
06:45 Свои-2. Смерть на троне
07:25 Свои-2. Капучино с корицей
08:10 Свои-2. Смертельный подиум
08:55 Свои-2. Укус на миллион
09:45 Светская хроника
10:45 Условный мент-4. От сумы и от тюрьмы
11:40 Условный мент-4. Новая машина
12:40 Условный мент-4. Скользкая ситуация
13:35 Условный мент-4. Защитница Диана
14:25 Условный мент-4. Прощальная гастроль
15:25 Условный мент-4. Венец безбрачия
16:20 Условный мент-4. Роковая ошибка
17:15 Условный мент-4. Рабыня Изаура
18:10 След. Разлей вода
19:05 След. Ток-шоу
19:50 След. Прыжок под колесо
20:40 След. Смертельный номер
21:30 След. Гостинец для белочки
22:25 След. Исчадие ада
23:10 След. Чужой палец
00:00 Известия. Главное
01:05 Двадцать восемь панфиловцев
03:05 Прокурорская проверка. Студент
04:00 Прокурорская проверка. Ядовитая вода
04:50 Прокурорская проверка. Награды
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
05:30 Дело было в Пенькове
06:30 Дело было в Пенькове
07:05 Истерзанная. 79-я - 82-я серии
10:45 Про Веру. 1-я - 8-я серии
19:00 Моя мама. 17-я - 20-я серии
22:55 Скарлетт. 1-я - 4-я серии
02:10 Про Веру. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:45 «Студия «Союз». Сезон 3. 96-я серия
05:35 Импровизация. Сезон 4. 100-я - 101-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я - 13-я серии
09:00 Битва экстрасенсов. 225-я - 228-я серии
15:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 44-я - 46-я серии
21:30 Музыкальная интуиция. 16-я серия
23:30 Женский стендап. 67-я серия
00:30 Такое кино! 443-я серия
01:00 Окей, Лекси!
02:00 Импровизация. Команды. Дайджест. 18-я - 19-я серии
03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 97-я - 98-я серии
СТС
04:00 Сториз
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». 49-я серия
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 261-я - 262-я серии
10:00 Взрослым не понять. 5-я серия
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:35 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
13:25 Стражи арктики
15:20 Angry Birds в кино
17:10 Angry Birds-2 в кино
19:05 Изумительный Морис
21:00 Ип Ман-4
23:05 Мастер Z. Наследие Ип Мана
01:20 Ямакаси: Свобода в движении
02:50 Воронины
04:05 Сториз
Матч ТВ
05:00 Вид сверху
05:30 Андрей Аршавин меняет профессию
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Т. Цзю - Т. Харрисон
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Метеор на ринге
10:25 Лица страны. Дарья Пикалова
10:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир
11:50 Новости
11:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир
13:10 Все на Матч!
14:05 Новости
14:10 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
15:15 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир
16:20 Новости
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Саратов». Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
18:25 Новости
18:30 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:45 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Крылья Советов»
01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Краснодар-ЮМР»
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. Матч за 3-е место. «Стрела» - «Красный Яр»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: цена наступления
18:00 Засекреченные списки. Кто хочет смерти Зеленского?
19:00 РЭД
21:10 Рэд 2
23:30 Крепость
01:30 Крепость-2: Глаз снайпера
03:00 Паранойя
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Вторая мировая. Русское сопротивление
05:25 Москва - фронту
05:45 Формула любви
07:40 Штрафной удар
08:00 Новости дня
08:15 Штрафной удар
09:55 Сережа
11:40 Легенды музыки. Юрий Шатунов
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Сергей Боткин
15:40 Я - Хортица
17:10 Калачи
19:00 Новости дня
19:25 Я объявляю Вам войну
21:15 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1999. Мини-футбол. Финал. Россия - Испания
00:10 По законам военного времени
01:40 Сережа
03:00 Незнакомый наследник
04:25 Бой за берет
04:50 Легендарные самолеты
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»
07:05 «Король и дыня». «Ну, погоди!»
08:40 Прощание славянки
10:00 Новости культуры
10:15 Во власти золота
11:55 Португалия. Дикая природа на краю земли
12:55 Страна волшебника Роу
13:30 Конек-Горбунок
14:50 Парад победителей XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
16:45 О бедном гусаре замолвите слово
19:30 Новости культуры
19:45 Тайны Болливуда
20:30 Зита и Гита
23:05 Сказки... сказки... сказки старого Арбата
00:50 Португалия. Дикая природа на краю земли
01:40 Искатели. Путешествия Синь-камня
02:25 «Олимпионики«. «О море, море!..»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:30 Пятница News. 101-я серия
05:55 Тайны Медовой долины
06:40 Сельма в городе призраков
08:20 Черный список. Сезон 3. 20-я серия - «Садовники»
08:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»
10:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 9-я серия - «Свадьба в стиле царская охота VS Кантри-свадьба»
12:20 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
16:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»
18:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 18-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Классическая свадьба»
20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 2-я серия - «Свадьба за 15 тыс VS свадьба за 800 тыс»
22:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия
02:10 Адская кухня. Сезон 3. 6-я серия
03:40 Пятница News. 101-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:30 Пятница News. 101-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Опекун
08:05 Наше кино. История большой любви. К юбилею С. Маковецкого
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Неисправимый лгун
11:40 Вас ожидает гражданка Никанорова
13:25 Две судьбы. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Две судьбы. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Две судьбы. 5-я - 9-я серии
23:05 Концерт «Юбилейный. Яркий. Музыкальный»
23:55 Формула любви
01:25 Наше кино. История большой любви
02:15 Мультфильмы
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.