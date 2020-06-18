Программа передач, телепрограмма на 18 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 18 июня 2023
Первый канал
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих»
11:10 «Повара на колесах». Лето. Спецвыпуск: гриль
12:00 Новости
12:15 Екатерина Великая. Женская доля
13:05 «Спросите медсестру». Ко дню медицинского работника. 1-я - 4-я серии
17:00 «Американская история. Над пропастью во лжи». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Призвание». Премия лучшим врачам России
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал
23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
04:20 Другой берег
06:00 Любовь из пробирки
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Ольга Волкова
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Перевод с немецкого
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Любовь из пробирки
ТВЦ
05:00 Овраг. 1-я - 2-я серии
06:35 Заложники. 1-я - 2-я серии
08:00 Не может быть!
09:50 Будни уголовного розыска
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Инспектор уголовного розыска
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт
16:55 Любовь на два полюса
18:40 Замуж после всех. 1-я - 4-я серии
22:10 Немая. 1-я - 3-я серии
00:30 События
00:45 Немая. 4-я серия
01:30 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии
04:35 Закон и порядок
НТВ
04:50 Береговая охрана-2. «Спецзадание«. 1-я - 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! 60+. Сезон 3. Финал
23:00 Маска
02:35 Диагноз: жизнь
03:25 Полузащитник
04:55 Москва. Центральный округ-4. «Слово пацана». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Награды
05:45 Прокурорская проверка. Маленькие жертвы
06:40 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии
10:20 Один против всех. 1-я - 8-я серии
18:10 След. Парк одиноких мамаш
18:55 След. Премия
19:40 След. Каторга
20:25 След. Обезьянник
21:15 След. Ботаники
22:05 След. Завтрак людоеда
22:45 След. Некоторые любят погорячее
23:35 Непокорная. 1-я - 4-я серии
03:20 Двадцать восемь панфиловцев
Домашний
02:10 Про Веру. 1-я - 4-я серии
05:25 6 кадров
06:00 Не ходите, девки, замуж
07:05 Истерзанная. 83-я - 86-я серии
10:35 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии
14:50 Двойная петля. 1-я - 4-я серии
19:00 Моя мама. 21-я - 24-я серии
22:50 Скарлетт. 5-я - 8-я серии
02:05 Про Веру. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 98-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 4. 102-я - 104-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии
09:00 Битва пикников. 20-я серия
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 124-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. 229-я - 234-я серии
19:00 Новые Звёзды в Африке. 15-я серия
21:00 Шоу Воли. 10-я серия
22:10 Однажды в России. 254-я серия
23:10 Концерты. Сезон 2. 23-я серия
00:10 Я тебе не верю. 14-я - 15-я серии
02:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я - 21-я серии
03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 99-я серия
04:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 101-я серия
СТС
04:05 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 18-я серия
10:00 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
11:45 Angry Birds в кино
13:40 Angry Birds-2 в кино
15:35 Изумительный Морис
17:20 Чинк. Хвостатый детектив
19:05 Пламенное сердце
21:00 Трансформеры: Последний рыцарь
00:05 Вторжение
02:30 Воронины
04:05 Сториз
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Веттори - Дж. Каннонир. Прямой эфир
08:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - К. Окампо
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:05 Новости
10:10 В гостях у лета
10:30 Зарядка для хвоста
10:40 Легенды овального мяча
11:10 Специальный репортаж
11:30 Регби. Чемпионат России. Финал. «Енисей-СТМ» - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
14:15 Новости
14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир
15:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Спартак». Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
18:20 Новости
18:25 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжная сборная России - «Торпедо-БЕЛАЗ» . Прямой эфир
20:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Веттори - Дж. Каннонир
21:15 Все на Матч!
21:45 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Пляжный футбол. OLIMPBET Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Локомотив»
01:40 Пляжный футбол. OLIMPBET Чемпионат России. ЦСКА - «Саратов»
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. Финал. «Енисей-СТМ» - «Локомотив-Пенза»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Поцелуй дракона
15:00 Жажда золота
16:45 Хищники
18:40 Львица
20:40 Паркер
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Легендарные самолеты
05:40 Фронт в тылу врага
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №147
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Жадов
13:25 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии - «Смертельный танец»
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Галерея звезд. Игорь Кириллов
21:15 Ступени Победы
23:00 Фетисов
23:50 Звезда
01:40 Штрафной удар
03:10 В добрый час
04:50 Легендарные самолеты
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Три дровосека». «Кентервильское привидение». «Сказка сказывается»
07:25 О бедном гусаре замолвите слово
10:10 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
10:40 Сказки... сказки... сказки старого Арбата
12:25 Письма из провинции. Остров (Псковская область)
12:55 Страна птиц. Закон журавля
13:35 Забытое ремесло. Кормилица
13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Юрий Борисов
14:20 Музей Мирового океана. Власть Воды
15:10 Самый медленный поезд
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Регион рождения российской государственности и развития высоких технологий
17:10 Пешком... Москва. Благуша
17:40 Театральная летопись. Юрий Соломин
18:35 Романтика романса. «Что знает о любви любовь?..». Песни Андрея Эшпая»
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Американская дочь
22:00 Шедевры мирового музыкального театра. Екатерина Осмолкина, Кимин Ким, Анна Самострелова в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Приморская сцена Мариинского театра. 2019 год
00:40 Самый медленный поезд
01:55 Страна птиц. Закон журавля
02:35 «Жил-был пес». «Сказка о глупом муже»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Пятница News. 100-я серия
05:35 Ну, погоди! Каникулы
05:50 Тайны Медовой долины
06:30 Пятница News. 101-я серия
06:55 Простоквашино
08:20 Черный список. Сезон 3. 15-я серия - «Услуги по уходу за волосами»
09:00 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»
10:50 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
12:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
13:10 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
14:10 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
15:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
16:20 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
17:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
18:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
19:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
20:40 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
21:50 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
23:00 Поколение Вояджер
01:00 Битва за землю
02:50 Адская кухня. Сезон 3. 7-я серия
04:10 Пятница News. 100-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
07:55 Тридцать три
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Дамы приглашают кавалеров
11:35 Опекун
13:20 Две судьбы. 10-я - 12-я серии
16:00 Новости
16:15 Две судьбы. 12-я - 14-я серии
18:30 Вместе
19:30 Две судьбы. 14-я - 19-я серии
00:00 Вместе
01:00 Две судьбы. 19-я и 20-я серии
02:15 Наше кино. История большой любви
04:10 Мультфильмы
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.