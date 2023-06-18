Программа передач ТВ сегодня, телепрограмма на 18 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 18 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на сегодня 18 июня 2023

Программа ТВ на сегодня



Первый канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих»

11:10 «Повара на колесах». Лето. Спецвыпуск: гриль

12:00 Новости

12:15 Екатерина Великая. Женская доля

13:05 «Спросите медсестру». Ко дню медицинского работника. 1-я - 4-я серии

17:00 «Американская история. Над пропастью во лжи». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Призвание». Премия лучшим врачам России

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал

23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



04:20 Другой берег

06:00 Любовь из пробирки

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Ольга Волкова

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Перевод с немецкого

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Любовь из пробирки



Телепрограмма на 19 июня



ТВЦ



05:00 Овраг. 1-я - 2-я серии

06:35 Заложники. 1-я - 2-я серии

08:00 Не может быть!

09:50 Будни уголовного розыска

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Инспектор уголовного розыска

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Всё наизнанку». Юмористический концерт

16:55 Любовь на два полюса

18:40 Замуж после всех. 1-я - 4-я серии

22:10 Немая. 1-я - 3-я серии

00:30 События

00:45 Немая. 4-я серия

01:30 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии

04:35 Закон и порядок



НТВ



04:50 Береговая охрана-2. «Спецзадание«. 1-я - 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! 60+. Сезон 3. Финал

23:00 Маска

02:35 Диагноз: жизнь

03:25 Полузащитник

04:55 Москва. Центральный округ-4. «Слово пацана». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Награды

05:45 Прокурорская проверка. Маленькие жертвы

06:40 Криминальное наследство. 1-я - 4-я серии

10:20 Один против всех. 1-я - 8-я серии

18:10 След. Парк одиноких мамаш

18:55 След. Премия

19:40 След. Каторга

20:25 След. Обезьянник

21:15 След. Ботаники

22:05 След. Завтрак людоеда

22:45 След. Некоторые любят погорячее

23:35 Непокорная. 1-я - 4-я серии

03:20 Двадцать восемь панфиловцев



Домашний



02:10 Про Веру. 1-я - 4-я серии

05:25 6 кадров

06:00 Не ходите, девки, замуж

07:05 Истерзанная. 83-я - 86-я серии

10:35 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии

14:50 Двойная петля. 1-я - 4-я серии

19:00 Моя мама. 21-я - 24-я серии

22:50 Скарлетт. 5-я - 8-я серии

02:05 Про Веру. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 98-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 4. 102-я - 104-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии

09:00 Битва пикников. 20-я серия

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 124-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. 229-я - 234-я серии

19:00 Новые Звёзды в Африке. 15-я серия

21:00 Шоу Воли. 10-я серия

22:10 Однажды в России. 254-я серия

23:10 Концерты. Сезон 2. 23-я серия

00:10 Я тебе не верю. 14-я - 15-я серии

02:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я - 21-я серии

03:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 99-я серия

04:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 101-я серия



СТС



04:05 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 18-я серия

10:00 Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана

11:45 Angry Birds в кино

13:40 Angry Birds-2 в кино

15:35 Изумительный Морис

17:20 Чинк. Хвостатый детектив

19:05 Пламенное сердце

21:00 Трансформеры: Последний рыцарь

00:05 Вторжение

02:30 Воронины

04:05 Сториз



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Веттори - Дж. Каннонир. Прямой эфир

08:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - К. Окампо

09:00 Новости

09:05 Все на Матч!

10:05 Новости

10:10 В гостях у лета

10:30 Зарядка для хвоста

10:40 Легенды овального мяча

11:10 Специальный репортаж

11:30 Регби. Чемпионат России. Финал. «Енисей-СТМ» - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

14:15 Новости

14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. GT4. Прямой эфир

15:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Спартак». Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

18:20 Новости

18:25 Футбол. Товарищеский матч. Молодёжная сборная России - «Торпедо-БЕЛАЗ» . Прямой эфир

20:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Веттори - Дж. Каннонир

21:15 Все на Матч!

21:45 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Пляжный футбол. OLIMPBET Чемпионат России. «Крылья Советов» - «Локомотив»

01:40 Пляжный футбол. OLIMPBET Чемпионат России. ЦСКА - «Саратов»

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. Финал. «Енисей-СТМ» - «Локомотив-Пенза»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Поцелуй дракона

15:00 Жажда золота

16:45 Хищники

18:40 Львица

20:40 Паркер

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Легендарные самолеты

05:40 Фронт в тылу врага

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №147

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Жадов

13:25 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии - «Смертельный танец»

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Галерея звезд. Игорь Кириллов

21:15 Ступени Победы

23:00 Фетисов

23:50 Звезда

01:40 Штрафной удар

03:10 В добрый час

04:50 Легендарные самолеты



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Три дровосека». «Кентервильское привидение». «Сказка сказывается»

07:25 О бедном гусаре замолвите слово

10:10 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

10:40 Сказки... сказки... сказки старого Арбата

12:25 Письма из провинции. Остров (Псковская область)

12:55 Страна птиц. Закон журавля

13:35 Забытое ремесло. Кормилица

13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Юрий Борисов

14:20 Музей Мирового океана. Власть Воды

15:10 Самый медленный поезд

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Регион рождения российской государственности и развития высоких технологий

17:10 Пешком... Москва. Благуша

17:40 Театральная летопись. Юрий Соломин

18:35 Романтика романса. «Что знает о любви любовь?..». Песни Андрея Эшпая»

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Американская дочь

22:00 Шедевры мирового музыкального театра. Екатерина Осмолкина, Кимин Ким, Анна Самострелова в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Приморская сцена Мариинского театра. 2019 год

00:40 Самый медленный поезд

01:55 Страна птиц. Закон журавля

02:35 «Жил-был пес». «Сказка о глупом муже»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Пятница News. 100-я серия

05:35 Ну, погоди! Каникулы

05:50 Тайны Медовой долины

06:30 Пятница News. 101-я серия

06:55 Простоквашино

08:20 Черный список. Сезон 3. 15-я серия - «Услуги по уходу за волосами»

09:00 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»

10:50 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

12:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

13:10 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

14:10 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

15:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

16:20 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

17:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

18:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

19:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

20:40 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

21:50 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

23:00 Поколение Вояджер

01:00 Битва за землю

02:50 Адская кухня. Сезон 3. 7-я серия

04:10 Пятница News. 100-я серия

04:35 Простоквашино



Программа передач на 19 июня



МИР



05:00 Мультфильмы

07:55 Тридцать три

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Дамы приглашают кавалеров

11:35 Опекун

13:20 Две судьбы. 10-я - 12-я серии

16:00 Новости

16:15 Две судьбы. 12-я - 14-я серии

18:30 Вместе

19:30 Две судьбы. 14-я - 19-я серии

00:00 Вместе

01:00 Две судьбы. 19-я и 20-я серии

02:15 Наше кино. История большой любви

04:10 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















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