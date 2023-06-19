Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 19 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 19 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 «Операция «Престол». 1-я - 2-я серии

23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Остаться в живых. 1-я - 2-я серии

03:55 Семейный детектив. 10-я серия - «Девушка из нашего города»



ТВЦ



05:00 10 самых... Некрасивые тайны звезд

06:00 Настроение

08:20 Алмазы Цирцеи. 1-я - 2-я серии

10:20 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 9-я - 10-я серии

13:40 Мой герой. Валерий Баринов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Андрей Краско

17:50 События

18:10 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Вода и мир

23:05 Знак качества. Похудеть к лету

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Женщины Трампа

01:25 Александр Градский. Миллион под кроватью

02:05 Как утонул коммандер Крэбб

02:45 Детектив на миллион. 1-я - 2-я серии

04:15 Петровка, 38

04:30 Владимир Васильев. Вся правда о себе



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-4. «Слово пацана». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Золото». 1-я - 2-я серии. «Сын на три дня». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Золото». 1-я - 2-я серии. «Сын на три дня». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Эффект домино. 9-я - 10-я серии

22:15 Реализация-2. «Удар грома». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Удар грома». 3-я - 4-я серии

00:45 Золотой транзит

02:45 Меч-2. Феникс

03:30 Меч-2. Война не окончена

04:15 Меч-2. Не сдавайся



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Условный мент. «Спецсерии. Псков. Начало». 1-я - 2-я серии

06:55 Условный мент-4. Глубокая заморозка

07:45 Условный мент-4. Скорая помощь

08:40 Условный мент-4. Банальная история

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Условный мент-4. Банальная история

10:10 Условный мент-4. Остаться в живых

11:10 Условный мент-4. Сила недр

12:05 Условный мент-4. Хороший мальчик

13:00 Известия

13:30 Куба. Личное дело. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Вселенная 26

18:55 След. Грогги

19:45 След. Кровавая баня

20:35 След. Недолгая прогулка

21:25 След. Потеряшки

22:20 Свои-2. Убойная лотерея

23:10 Свои-2. Женское счастье

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Биорадар криминала

01:20 След. Мои девочки

02:05 След. Волшебный сад

02:40 Прокурорская проверка. Поджигатель

03:30 Прокурорская проверка. Смертельный отдых

04:20 Операция «Горгона«. 1-я серия



Домашний



02:05 Про Веру. 5-я - 8-я серии

05:20 6 кадров

05:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Икона

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Двойняшки». «Бабушка против»

12:30 Порча. Бедная вдова

13:00 Знахарка. Неотправленные письма

13:35 Верну любимого. Синица в руках

14:05 Голоса ушедших душ. Расплата

14:35 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Двойняшки». «Бабушка против»

00:30 Порча. Бедная вдова

01:00 Знахарка. Неотправленные письма

01:35 Верну любимого. Синица в руках

02:00 Голоса ушедших душ. Расплата

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Месяц в деревне



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 3. 101-я серия

05:15 Импровизация. Сезон 4. 105-я - 106-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я серия

07:55 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 17-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. 15-я серия

11:00 Звезды в Африке. 16-я - 20-я серии

18:30 Вика-ураган. 1-я - 5-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 20-я серия

22:00 Батя

23:35 Родные

01:20 Такое кино! 443-я серия

01:45 Импровизация. Команды. 22-я - 23-я серии

03:20 Студия Союз. 103-я серия

04:10 Студия Союз. 106-я серия

04:55 Импровизация. 107-я серия



СТС



04:05 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:25 Взрослым не понять. 5-я серия

09:25 Команда котиков

11:20 Стражи Арктики

13:15 Пламенное сердце

15:05 Игры с огнем

17:00 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 8-я серия

21:00 Фактор страха. Испытание тайгой. Секреты сезона. 9-я серия

22:00 Трансформеры: Последний рыцарь

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 23-я серия

02:00 Мастер Z. Наследие Ип Мана

03:45 Два отца и два сына

04:55 Сториз



Матч ТВ



05:00 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при

06:00 Легендарные клубы

06:30 Здоровый образ. Фигурное катание

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный дайджест

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Д. Кормье - С. Миочич

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Легендарные клубы

14:55 Новости

15:00 География спорта. Волгоград

15:30 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона

17:00 Новости

17:05 Громко

18:30 Профессиональный бокс. кубок на Волге. А. Сусленков - Р. Чарон. Прямой эфир

20:30 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:35 Легендарные клубы

00:35 Специальный репортаж

00:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

02:50 Новости

02:55 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 РЭД

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Рэд 2

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Легендарные самолеты

05:30 Калачи

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Возвращение резидента. 1-я серия

12:35 Застава Жилина. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Застава Жилина. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Застава Жилина. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Освобождая Родину. «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы». 1-я - 2-я серии

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Предатель с фотокамерой

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Минута молчания

01:15 Возвращение резидента. 1-я серия

02:25 Светлый путь

04:05 Застава Жилина. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва студенческая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Юрий Борисов

07:30 Новости культуры

07:35 Тайны Нила. 1-я серия

08:25 Жизнь и судьба. Константин Соловьёв

08:50 В поисках капитана Гранта. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Асаф Мессерер». Документальный фильм. 1989

12:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер

12:30 Новости культуры

12:45 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

13:15 «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб»

14:10 Тайны Болливуда

14:55 Запечатленное время. От Сокольников до парка на метро

15:25 Фотосферы

15:50 В поисках капитана Гранта. 5-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»

18:00 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей Мерзликин

18:15 Мастера фортепианного искусства XX века. Дмитрий Башкиров

19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 1-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Анастасия Топчиева. «Космическая пыль: что это такое?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Четыре солдатские медали. Будапешт, Вена

21:50 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Гала-концерт открытия конкурса

23:50 ХX век. «Асаф Мессерер». Документальный фильм. 1989

00:55 Тайны Нила. 1-я серия

01:50 Мастера фортепианного искусства XX века. Дмитрий Башкиров

02:30 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

06:40 Пятница News. 100-я серия

07:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

08:20 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»

10:30 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»

11:40 Адская кухня. Сезон 3. 9-я серия

13:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

14:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

15:50 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

17:00 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

18:10 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»

19:00 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»

20:00 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»

21:00 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»

21:50 Черный список. Сезон 3. 4-я серия - «Сантехники»

22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»

00:00 Сто дней после детства

01:30 Пятница News. 102-я серия

02:00 Адская кухня. Сезон 3. 7-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:40 Пятница News. 101-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

05:05 Формула любви

06:30 Две судьбы. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Две судьбы. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 1-я - 3-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Дела судебные. Битва за будущее

02:25 Дела судебные. Новые истории

03:05 Новости

03:20 [Не]Фантастика

03:35 Игра в слова

04:15 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















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