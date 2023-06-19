Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 19 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Операция «Престол». 1-я - 2-я серии
23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Остаться в живых. 1-я - 2-я серии
03:55 Семейный детектив. 10-я серия - «Девушка из нашего города»
ТВЦ
05:00 10 самых... Некрасивые тайны звезд
06:00 Настроение
08:20 Алмазы Цирцеи. 1-я - 2-я серии
10:20 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 9-я - 10-я серии
13:40 Мой герой. Валерий Баринов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Андрей Краско
17:50 События
18:10 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Вода и мир
23:05 Знак качества. Похудеть к лету
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Женщины Трампа
01:25 Александр Градский. Миллион под кроватью
02:05 Как утонул коммандер Крэбб
02:45 Детектив на миллион. 1-я - 2-я серии
04:15 Петровка, 38
04:30 Владимир Васильев. Вся правда о себе
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-4. «Слово пацана». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Золото». 1-я - 2-я серии. «Сын на три дня». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Золото». 1-я - 2-я серии. «Сын на три дня». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Эффект домино. 9-я - 10-я серии
22:15 Реализация-2. «Удар грома». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Удар грома». 3-я - 4-я серии
00:45 Золотой транзит
02:45 Меч-2. Феникс
03:30 Меч-2. Война не окончена
04:15 Меч-2. Не сдавайся
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Условный мент. «Спецсерии. Псков. Начало». 1-я - 2-я серии
06:55 Условный мент-4. Глубокая заморозка
07:45 Условный мент-4. Скорая помощь
08:40 Условный мент-4. Банальная история
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Условный мент-4. Банальная история
10:10 Условный мент-4. Остаться в живых
11:10 Условный мент-4. Сила недр
12:05 Условный мент-4. Хороший мальчик
13:00 Известия
13:30 Куба. Личное дело. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Вселенная 26
18:55 След. Грогги
19:45 След. Кровавая баня
20:35 След. Недолгая прогулка
21:25 След. Потеряшки
22:20 Свои-2. Убойная лотерея
23:10 Свои-2. Женское счастье
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Биорадар криминала
01:20 След. Мои девочки
02:05 След. Волшебный сад
02:40 Прокурорская проверка. Поджигатель
03:30 Прокурорская проверка. Смертельный отдых
04:20 Операция «Горгона«. 1-я серия
Домашний
02:05 Про Веру. 5-я - 8-я серии
05:20 6 кадров
05:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Икона
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Двойняшки». «Бабушка против»
12:30 Порча. Бедная вдова
13:00 Знахарка. Неотправленные письма
13:35 Верну любимого. Синица в руках
14:05 Голоса ушедших душ. Расплата
14:35 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
19:00 Только по любви. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Двойняшки». «Бабушка против»
00:30 Порча. Бедная вдова
01:00 Знахарка. Неотправленные письма
01:35 Верну любимого. Синица в руках
02:00 Голоса ушедших душ. Расплата
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Месяц в деревне
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 3. 101-я серия
05:15 Импровизация. Сезон 4. 105-я - 106-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я серия
07:55 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 17-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. 15-я серия
11:00 Звезды в Африке. 16-я - 20-я серии
18:30 Вика-ураган. 1-я - 5-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 20-я серия
22:00 Батя
23:35 Родные
01:20 Такое кино! 443-я серия
01:45 Импровизация. Команды. 22-я - 23-я серии
03:20 Студия Союз. 103-я серия
04:10 Студия Союз. 106-я серия
04:55 Импровизация. 107-я серия
СТС
04:05 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:25 Взрослым не понять. 5-я серия
09:25 Команда котиков
11:20 Стражи Арктики
13:15 Пламенное сердце
15:05 Игры с огнем
17:00 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Фактор страха. Испытание тайгой. 8-я серия
21:00 Фактор страха. Испытание тайгой. Секреты сезона. 9-я серия
22:00 Трансформеры: Последний рыцарь
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 23-я серия
02:00 Мастер Z. Наследие Ип Мана
03:45 Два отца и два сына
04:55 Сториз
Матч ТВ
05:00 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
06:00 Легендарные клубы
06:30 Здоровый образ. Фигурное катание
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный дайджест
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Д. Кормье - С. Миочич
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Легендарные клубы
14:55 Новости
15:00 География спорта. Волгоград
15:30 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона
17:00 Новости
17:05 Громко
18:30 Профессиональный бокс. кубок на Волге. А. Сусленков - Р. Чарон. Прямой эфир
20:30 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:35 Легендарные клубы
00:35 Специальный репортаж
00:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
02:50 Новости
02:55 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 РЭД
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Рэд 2
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Легендарные самолеты
05:30 Калачи
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Возвращение резидента. 1-я серия
12:35 Застава Жилина. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Застава Жилина. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Застава Жилина. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Освобождая Родину. «Битва за Север. Провал «Серебристой лисы». 1-я - 2-я серии
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Загадки века с Сергеем Медведевым. Предатель с фотокамерой
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Минута молчания
01:15 Возвращение резидента. 1-я серия
02:25 Светлый путь
04:05 Застава Жилина. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва студенческая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Юрий Борисов
07:30 Новости культуры
07:35 Тайны Нила. 1-я серия
08:25 Жизнь и судьба. Константин Соловьёв
08:50 В поисках капитана Гранта. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Асаф Мессерер». Документальный фильм. 1989
12:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12:30 Новости культуры
12:45 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
13:15 «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб»
14:10 Тайны Болливуда
14:55 Запечатленное время. От Сокольников до парка на метро
15:25 Фотосферы
15:50 В поисках капитана Гранта. 5-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
18:00 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей Мерзликин
18:15 Мастера фортепианного искусства XX века. Дмитрий Башкиров
19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 1-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Анастасия Топчиева. «Космическая пыль: что это такое?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Четыре солдатские медали. Будапешт, Вена
21:50 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Гала-концерт открытия конкурса
23:50 ХX век. «Асаф Мессерер». Документальный фильм. 1989
00:55 Тайны Нила. 1-я серия
01:50 Мастера фортепианного искусства XX века. Дмитрий Башкиров
02:30 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
06:40 Пятница News. 100-я серия
07:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
08:20 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 11-я серия - «Картофель»
10:30 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»
11:40 Адская кухня. Сезон 3. 9-я серия
13:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
14:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
15:50 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
17:00 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
18:10 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»
19:00 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»
20:00 Черный список. Сезон 3. 30-я серия - «Специалисты по ремонту кухонной техники»
21:00 Черный список. Сезон 3. 26-я серия - «Сборка и ремонт мебели»
21:50 Черный список. Сезон 3. 4-я серия - «Сантехники»
22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»
00:00 Сто дней после детства
01:30 Пятница News. 102-я серия
02:00 Адская кухня. Сезон 3. 7-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:40 Пятница News. 101-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
05:05 Формула любви
06:30 Две судьбы. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Две судьбы. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 1-я - 3-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Дела судебные. Битва за будущее
02:25 Дела судебные. Новые истории
03:05 Новости
03:20 [Не]Фантастика
03:35 Игра в слова
04:15 Мультфильмы
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.