Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 20 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 5-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Операция «Престол». 3-я - 4-я серии
23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Остаться в живых. 3-я - 4-я серии
03:55 Семейный детектив. 11-я серия - «Любовь по-нашему»
Телепрограмма на 21 июня
ТВЦ
04:30 Владимир Васильев. Вся правда о себе
05:20 Мой герой. Валерий Баринов
06:00 Настроение
08:25 Алмазы Цирцеи. 3-я - 4-я серии
10:20 Георг Отс. Публика ждёт...
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 11-я - 12-я серии
13:40 Мой герой. Виктория Токарева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Наталья Гундарева
17:50 События
18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Нина Русланова. Подкидыш
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Доказательства смерти
01:25 90-е. Пауки в банках
02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе
02:45 Детектив на миллион. 3-я - 4-я серии
04:15 Петровка, 38
04:30 Георг Отс. Публика ждёт...
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-4. «Семейные ценности». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Воришка». 1-я - 2-я серии, «Клад». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Воришка». 1-я - 2-я серии, «Клад». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Эффект домино. 11-я - 12-я серии
22:15 Реализация-2. «Охота на призрака». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Охота на призрака». 1-я - 2-я серии
00:50 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика
02:35 Меч-2. Veritas
03:20 Меч-2. Аноним
04:05 Меч-2. Глаз урагана
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Операция «Горгона». 2-я - 4-я серии
07:35 Батальоны просят огня. 1-я - 2-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Батальоны просят огня. 2-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. Личное дело. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Заманчивое предложение
18:50 След. Рио-де-Жанейро
19:40 След. Смерть господина из Пуэрто Принцесса
20:35 След. Дети капитана Гранта
21:25 След. Девять и три четверти
22:20 Свои-2. Зависимость
23:10 Свои-2. Капитан дальнего плавания
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Щекотливое дело
01:20 След. Плохой хороший человек
02:05 След. Смертельный номер
02:40 Прокурорская проверка. Подкидыш
03:30 Прокурорская проверка. Путь в никуда
04:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия
Домашний
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Месяц в деревне
05:45 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Приют для надежды». «Простые мужские желания»
12:30 Порча. Нити судьба
13:00 Знахарка
13:35 Верну любимого. Зависть
14:10 Голоса ушедших душ. Невредимый
14:45 Психология любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Приют для надежды». «Простые мужские желания»
00:30 Порча. Нити судьба
01:00 Знахарка
01:35 Верну любимого. Зависть
02:00 Голоса ушедших душ. Невредимый
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Ангел мести
ТНТ
04:55 Импровизация. 107-я серия
05:45 Импровизация. 108-я серия
06:30 Импровизация. 111-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я серия
07:55 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 19-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 33-я - 40-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 8. 265-я серия
13:30 СашаТаня. Сезон 7. 266-я - 277-я серии
19:30 Вика-ураган. 4-я - 6-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 21-я серия
22:00 Миллиард
00:05 Любовницы
01:55 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии
03:30 Студия Союз. 107-я - 108-я серии
СТС
04:55 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:25 Фактор страха. Испытание тайгой. 8-я серия
09:25 Ип Ман-4
11:35 Кот под прикрытием
13:35 Девочка Миа и белый лев
15:40 Мой волк
17:20 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Большой Стэн
22:05 Великолепный
00:05 2:22
02:00 Ямакаси: Свобода в движении
03:25 Два отца и два сына
Матч ТВ
05:00 Академическая гребля. Кубок мира
06:00 Легендарные клубы
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол на все времена
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Конор Макгрегор
12:20 Специальный репортаж
12:40 Новости
12:45 Футбол. МКС-2023. ФК Деньги - ФК 10. Прямой эфир
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:45 Футбол. МКС-2023. 2Drots - Матч ТВ. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 «Любовь под грифом «Секретно«
19:20 Профессиональный бокс. Т. Цзю - К. Окампо
20:30 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:35 Легендарные клубы
00:35 Специальный репортаж
00:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
02:50 Новости
02:55 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паркер
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Крепость
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:05 Застава Жилина. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Возвращение резидента. 2-я серия
12:35 Застава Жилина. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Застава Жилина. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Застава Жилина. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Освобождая Родину. 1-я серия - «Битва за Крым. Крах Готенланда». 1-я - 2-я серии
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Это было в разведке
01:10 Возвращение резидента. 2-я серия
02:15 Минута молчания
04:05 Застава Жилина. 5-я - 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Православная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик
07:30 Новости культуры
07:35 Тайны Нила. 2-я серия
08:25 Жизнь и судьба. Юрий Кара
08:50 В поисках капитана Гранта. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Наполним музыкой сердца...». Юрию Визбору посвящается. Концерт в ГЦКЗ «Россия». Ведущий А. Городницкий. 1994
12:15 Цвет времени. Анри Матисс
12:30 Новости культуры
12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 1-я часть
13:15 Четыре солдатские медали. Будапешт, Вена
14:00 Тайны Нила. 1-я серия
14:55 Запечатленное время. Взвейтесь кострами
15:25 Фотосферы
15:50 В поисках капитана Гранта. 6-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Эрмитаж
17:45 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд
18:00 Мастера фортепианного искусства XX века. Владимир Крайнев
18:45 Забытое ремесло. Фонарщик
19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 2-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Григорий Агранов. «Как формировался облик Земли?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Четыре солдатские медали. Кенигсберг, Берлин
21:50 Порох
23:20 Война Элины Быстрицкой. Рассказывает Надежда Михалкова
23:35 ХX век. «Наполним музыкой сердца...». Юрию Визбору посвящается. Концерт в ГЦКЗ «Россия». Ведущий А. Городницкий. 1994
00:30 Тайны Нила. 2-я серия
01:25 Мастера фортепианного искусства XX века. Владимир Крайнев
02:10 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Простоквашино
05:30 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
06:40 Пятница News. 101-я серия
07:10 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
08:20 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 1-я серия - «Макароны»
10:30 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
11:30 Адская кухня. Сезон 3. 10-я серия
13:30 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
14:40 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
15:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
17:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 1-я серия - «Торт для Хабиба»
18:30 Кондитер. Дети. Сезон 2. 2-я серия - «Торт для Светланы Пермяковой»
19:50 Умнее всех. Сезон 1. 12-я серия
20:50 Умнее всех. Сезон 1. 13-я серия - «Суперфинал»
22:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»
23:10 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
00:10 Чужая, Белая и Рябой
01:40 Пятница News. 103-я серия
02:10 Адская кухня. Сезон 3. 8-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
04:30 Пятница News. 102-я серия
Программа передач на 21 июня
МИР
05:00 Мультфильмы
05:25 Наше кино. История большой любви
05:50 Две судьбы. 7-я - 11-я серии
10:00 Новости
10:10 Две судьбы. 11-я - 13-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 4-я - 6-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
01:45 Дела судебные. Битва за будущее
02:25 Дела судебные. Новые истории
03:10 Новости
03:25 [Не]Фантастика
03:40 Игра в слова
04:20 Мультфильмы
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.