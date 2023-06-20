Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 20 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 20 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 5-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 «Операция «Престол». 3-я - 4-я серии

23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Остаться в живых. 3-я - 4-я серии

03:55 Семейный детектив. 11-я серия - «Любовь по-нашему»



Телепрограмма на 21 июня



ТВЦ



04:30 Владимир Васильев. Вся правда о себе

05:20 Мой герой. Валерий Баринов

06:00 Настроение

08:25 Алмазы Цирцеи. 3-я - 4-я серии

10:20 Георг Отс. Публика ждёт...

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 11-я - 12-я серии

13:40 Мой герой. Виктория Токарева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Наталья Гундарева

17:50 События

18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Нина Русланова. Подкидыш

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Доказательства смерти

01:25 90-е. Пауки в банках

02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе

02:45 Детектив на миллион. 3-я - 4-я серии

04:15 Петровка, 38

04:30 Георг Отс. Публика ждёт...



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-4. «Семейные ценности». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Воришка». 1-я - 2-я серии, «Клад». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Воришка». 1-я - 2-я серии, «Клад». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Эффект домино. 11-я - 12-я серии

22:15 Реализация-2. «Охота на призрака». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Охота на призрака». 1-я - 2-я серии

00:50 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика

02:35 Меч-2. Veritas

03:20 Меч-2. Аноним

04:05 Меч-2. Глаз урагана



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Операция «Горгона». 2-я - 4-я серии

07:35 Батальоны просят огня. 1-я - 2-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Батальоны просят огня. 2-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. Личное дело. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Заманчивое предложение

18:50 След. Рио-де-Жанейро

19:40 След. Смерть господина из Пуэрто Принцесса

20:35 След. Дети капитана Гранта

21:25 След. Девять и три четверти

22:20 Свои-2. Зависимость

23:10 Свои-2. Капитан дальнего плавания

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Щекотливое дело

01:20 След. Плохой хороший человек

02:05 След. Смертельный номер

02:40 Прокурорская проверка. Подкидыш

03:30 Прокурорская проверка. Путь в никуда

04:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия



Домашний



04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Месяц в деревне

05:45 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Приют для надежды». «Простые мужские желания»

12:30 Порча. Нити судьба

13:00 Знахарка

13:35 Верну любимого. Зависть

14:10 Голоса ушедших душ. Невредимый

14:45 Психология любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Приют для надежды». «Простые мужские желания»

00:30 Порча. Нити судьба

01:00 Знахарка

01:35 Верну любимого. Зависть

02:00 Голоса ушедших душ. Невредимый

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Ангел мести



ТНТ



04:55 Импровизация. 107-я серия

05:45 Импровизация. 108-я серия

06:30 Импровизация. 111-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 18-я серия

07:55 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 19-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 33-я - 40-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 8. 265-я серия

13:30 СашаТаня. Сезон 7. 266-я - 277-я серии

19:30 Вика-ураган. 4-я - 6-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 21-я серия

22:00 Миллиард

00:05 Любовницы

01:55 Импровизация. Команды. 24-я - 25-я серии

03:30 Студия Союз. 107-я - 108-я серии



СТС



04:55 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:25 Фактор страха. Испытание тайгой. 8-я серия

09:25 Ип Ман-4

11:35 Кот под прикрытием

13:35 Девочка Миа и белый лев

15:40 Мой волк

17:20 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Большой Стэн

22:05 Великолепный

00:05 2:22

02:00 Ямакаси: Свобода в движении

03:25 Два отца и два сына



Матч ТВ



05:00 Академическая гребля. Кубок мира

06:00 Легендарные клубы

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Конор Макгрегор

12:20 Специальный репортаж

12:40 Новости

12:45 Футбол. МКС-2023. ФК Деньги - ФК 10. Прямой эфир

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:45 Футбол. МКС-2023. 2Drots - Матч ТВ. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 «Любовь под грифом «Секретно«

19:20 Профессиональный бокс. Т. Цзю - К. Окампо

20:30 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:35 Легендарные клубы

00:35 Специальный репортаж

00:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

02:50 Новости

02:55 Дартс. Профессиональная лига. Турнир «Красная площадь»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паркер

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Крепость

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:05 Застава Жилина. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Возвращение резидента. 2-я серия

12:35 Застава Жилина. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Застава Жилина. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Застава Жилина. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Освобождая Родину. 1-я серия - «Битва за Крым. Крах Готенланда». 1-я - 2-я серии

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Это было в разведке

01:10 Возвращение резидента. 2-я серия

02:15 Минута молчания

04:05 Застава Жилина. 5-я - 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Православная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик

07:30 Новости культуры

07:35 Тайны Нила. 2-я серия

08:25 Жизнь и судьба. Юрий Кара

08:50 В поисках капитана Гранта. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Наполним музыкой сердца...». Юрию Визбору посвящается. Концерт в ГЦКЗ «Россия». Ведущий А. Городницкий. 1994

12:15 Цвет времени. Анри Матисс

12:30 Новости культуры

12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 1-я часть

13:15 Четыре солдатские медали. Будапешт, Вена

14:00 Тайны Нила. 1-я серия

14:55 Запечатленное время. Взвейтесь кострами

15:25 Фотосферы

15:50 В поисках капитана Гранта. 6-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Эрмитаж

17:45 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд

18:00 Мастера фортепианного искусства XX века. Владимир Крайнев

18:45 Забытое ремесло. Фонарщик

19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 2-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Григорий Агранов. «Как формировался облик Земли?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Четыре солдатские медали. Кенигсберг, Берлин

21:50 Порох

23:20 Война Элины Быстрицкой. Рассказывает Надежда Михалкова

23:35 ХX век. «Наполним музыкой сердца...». Юрию Визбору посвящается. Концерт в ГЦКЗ «Россия». Ведущий А. Городницкий. 1994

00:30 Тайны Нила. 2-я серия

01:25 Мастера фортепианного искусства XX века. Владимир Крайнев

02:10 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Простоквашино

05:30 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

06:40 Пятница News. 101-я серия

07:10 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

08:20 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 1-я серия - «Макароны»

10:30 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

11:30 Адская кухня. Сезон 3. 10-я серия

13:30 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

14:40 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

15:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

17:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 1-я серия - «Торт для Хабиба»

18:30 Кондитер. Дети. Сезон 2. 2-я серия - «Торт для Светланы Пермяковой»

19:50 Умнее всех. Сезон 1. 12-я серия

20:50 Умнее всех. Сезон 1. 13-я серия - «Суперфинал»

22:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»

23:10 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

00:10 Чужая, Белая и Рябой

01:40 Пятница News. 103-я серия

02:10 Адская кухня. Сезон 3. 8-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

04:30 Пятница News. 102-я серия



Программа передач на 21 июня



МИР



05:00 Мультфильмы

05:25 Наше кино. История большой любви

05:50 Две судьбы. 7-я - 11-я серии

10:00 Новости

10:10 Две судьбы. 11-я - 13-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 4-я - 6-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

01:45 Дела судебные. Битва за будущее

02:25 Дела судебные. Новые истории

03:10 Новости

03:25 [Не]Фантастика

03:40 Игра в слова

04:20 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















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