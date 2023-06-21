Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 21 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Операция «Престол». 5-я - 6-я серии
23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Остаться в живых. 5-я - 6-я серии
03:41 Перерыв в вещании
04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского
ТВЦ
04:30 Георг Отс. Публика ждёт...
05:20 Мой герой. Виктория Токарева
06:00 Настроение
08:25 Сфинксы северных ворот. 1-я - 2-я серии
10:20 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
11:30 События
11:45 Вижу-знаю. 13-я - 14-я серии
13:40 Мой герой. Олег Чернов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я - 2-я серии
16:55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский
17:50 События
18:15 Камея из Ватикана. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 90-я серия
23:10 Хроники московского быта. До старости жених!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Компромат
01:25 Актёрские драмы. Любимцы Кремля
02:05 Подслушай и хватай
02:45 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я - 2-я серии
04:15 Петровка, 38
04:30 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-4. «Квартирный вопрос». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Подарок для храброго». 1-я - 2-я серии, «Без вести пропавший». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Подарок для храброго». 1-я - 2-я серии, «Без вести пропавший». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 1-я - 2-я серии
22:15 Реализация-2. «Охота на призрака». 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Охота на призрака». 3-я - 4-я серии
00:50 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика
02:35 Меч-2. Когда всё заходит слишком далеко
03:20 Меч-2. Лучшее завтра
04:05 Меч-2. Сириус
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии
08:15 Алеша. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Алеша. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. Личное дело. 9-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Хрустальный замок
18:55 След. Охотники за бриллиантами
19:40 След. Куда приводят мечты
20:35 След. Смерть Козлевича
21:25 След. Предвыборная гонка
22:20 Свои-2. Королева нефтянки
23:10 Свои-2. Поцелуй мертвой девушки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Эстафета
01:20 След. Курочка, несущая золотые яйца
02:05 След. Разлей вода
02:40 Прокурорская проверка. На волоске
03:30 Прокурорская проверка. Гиппократ
04:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я серия
Домашний
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Ангел мести
05:45 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведёмся!
09:05 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Маленькая ложь». «Пианино»
12:30 Порча. Не могу без тебя
13:00 Знахарка
13:30 Верну любимого. Крадник
14:05 Голоса ушедших душ. Материнская забота
14:40 Только по любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Маленькая ложь». «Пианино»
00:30 Порча. Не могу без тебя
01:00 Знахарка
01:35 Верну любимого. Крадник
02:00 Голоса ушедших душ. Материнская забота
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Мама
ТНТ
04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 108-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 4. 112-я - 114-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 20-я - 21-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 41-я - 48-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 7. 277-я - 289-я серии
19:30 Вика-ураган. 5-я - 7-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 22-я серия
22:00 Ботан и Супербаба
23:40 (Не)Идеальный мужчина
01:25 Импровизация. Команды. Сезон 3. 26-я - 27-я серии
03:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 111-я - 112-я серии
04:35 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
СТС
05:00 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:15 Фактор страха. Испытание тайгой. Секреты сезона. 9-я серия
09:20 От винта
11:05 От винта-2
12:55 Великолепный
14:55 Большой Стэн
17:00 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Спасатели Малибу
22:20 Танцуй, пока молодой
23:35 Простушка
01:35 КликКлак шоу. 2-я серия
02:30 Два отца и два сына
04:50 Сториз
Матч ТВ
05:00 Академическая гребля. Кубок мира
06:00 Легендарные клубы
06:30 География спорта. Волгоград
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол на все времена
11:25 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко
12:20 Специальный репортаж
12:40 Новости
12:45 Футбол. МКС-2023. Амкал - Broke Boys. Прямой эфир
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:45 Футбол. МКС-2023. Родина Медиа - FC Bus. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Король ринга. Николай Королёв
19:20 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера
20:30 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:35 Легендарные клубы
00:35 Специальный репортаж
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
03:05 Новости
03:10 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Крепость
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Крепость-2: Глаз снайпера
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:05 Застава Жилина. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Конец операции «Резидент». 1-я серия
12:35 Застава Жилина. 9-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Застава Жилина. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Застава Жилина. 9-я - 12-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Освобождая Родину. «Битва за Украину. Игра стратегов». 1-я - 2-я серии
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Секреты украинских фейков. Как создавалась буча?
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Великая Отечественная в хронике ТАСС
00:20 Конец операции «Резидент»
02:50 Забытый лагерь смерти
03:30 Брестская крепость
04:15 Застава Жилина. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Феодосия Айвазовского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо
07:30 Новости культуры
07:35 Тайны Нила. 3-я серия
08:25 Жизнь и судьба. Наталья Бочкарёва
08:45 В поисках капитана Гранта. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988
12:30 Новости культуры
12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 2-я часть
13:15 Четыре солдатские медали. Кенигсберг, Берлин
14:05 Тайны Нила. 2-я серия
15:00 Война Элины Быстрицкой. Рассказывает Надежда Михалкова
15:15 Фотосферы
15:45 В поисках капитана Гранта. 7-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Жан-Поль Сартр «Взаперти»
17:45 «Война Михаила Пуговкина». Рассказывает Алексей Вертков
18:00 Мастера фортепианного искусства XX века. Николай Петров
19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 3-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Артем Оганов. «Предсказание кристаллических структур»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Я тебя не забыл
21:50 Через кладбище
23:10 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артём Быстров
23:30 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988
00:40 Тайны Нила. 3-я серия
01:35 Мастера фортепианного искусства XX века. Николай Петров
02:35 Цвет времени. Караваджо
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:40 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
06:50 Пятница News. 102-я серия
07:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
08:20 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 3-я серия - «Полезный выпуск»
10:30 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
11:40 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия
13:30 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
14:30 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
15:30 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:40 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
17:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
19:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
20:10 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
21:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
22:50 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
00:00 Нежный возраст
01:50 Пятница News. 104-я серия
02:20 Адская кухня. Сезон 3. 9-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
04:30 Пятница News. 103-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:30 Наше кино. История большой любви
05:55 Две судьбы. 14-я - 18-я серии
10:00 Новости
10:10 Две судьбы. 18-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 7-я и 8-я серии
00:25 Я шагаю по Москве
01:40 Наше кино. История большой любви
03:10 Новая Москва
04:25 Спасти Москву
04:50 Панфиловцы. За нами Москва
Время начала передач - московское.
В программе передач ТВ возможны изменения.