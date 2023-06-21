Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 21 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 21 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 «Операция «Престол». 5-я - 6-я серии

23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Остаться в живых. 5-я - 6-я серии

03:41 Перерыв в вещании

04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского



ТВЦ



04:30 Георг Отс. Публика ждёт...

05:20 Мой герой. Виктория Токарева

06:00 Настроение

08:25 Сфинксы северных ворот. 1-я - 2-я серии

10:20 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

11:30 События

11:45 Вижу-знаю. 13-я - 14-я серии

13:40 Мой герой. Олег Чернов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я - 2-я серии

16:55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский

17:50 События

18:15 Камея из Ватикана. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 90-я серия

23:10 Хроники московского быта. До старости жених!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Компромат

01:25 Актёрские драмы. Любимцы Кремля

02:05 Подслушай и хватай

02:45 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я - 2-я серии

04:15 Петровка, 38

04:30 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-4. «Квартирный вопрос». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Подарок для храброго». 1-я - 2-я серии, «Без вести пропавший». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Подарок для храброго». 1-я - 2-я серии, «Без вести пропавший». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 1-я - 2-я серии

22:15 Реализация-2. «Охота на призрака». 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Охота на призрака». 3-я - 4-я серии

00:50 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика

02:35 Меч-2. Когда всё заходит слишком далеко

03:20 Меч-2. Лучшее завтра

04:05 Меч-2. Сириус



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии

08:15 Алеша. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Алеша. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. Личное дело. 9-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Хрустальный замок

18:55 След. Охотники за бриллиантами

19:40 След. Куда приводят мечты

20:35 След. Смерть Козлевича

21:25 След. Предвыборная гонка

22:20 Свои-2. Королева нефтянки

23:10 Свои-2. Поцелуй мертвой девушки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Эстафета

01:20 След. Курочка, несущая золотые яйца

02:05 След. Разлей вода

02:40 Прокурорская проверка. На волоске

03:30 Прокурорская проверка. Гиппократ

04:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я серия



Домашний



04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Ангел мести

05:45 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

08:05 Давай разведёмся!

09:05 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Маленькая ложь». «Пианино»

12:30 Порча. Не могу без тебя

13:00 Знахарка

13:30 Верну любимого. Крадник

14:05 Голоса ушедших душ. Материнская забота

14:40 Только по любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Маленькая ложь». «Пианино»

00:30 Порча. Не могу без тебя

01:00 Знахарка

01:35 Верну любимого. Крадник

02:00 Голоса ушедших душ. Материнская забота

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Мама



ТНТ



04:20 «Студия «Союз». Сезон 3. 108-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 4. 112-я - 114-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 20-я - 21-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 41-я - 48-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 7. 277-я - 289-я серии

19:30 Вика-ураган. 5-я - 7-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 22-я серия

22:00 Ботан и Супербаба

23:40 (Не)Идеальный мужчина

01:25 Импровизация. Команды. Сезон 3. 26-я - 27-я серии

03:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 111-я - 112-я серии

04:35 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия



СТС



05:00 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:15 Фактор страха. Испытание тайгой. Секреты сезона. 9-я серия

09:20 От винта

11:05 От винта-2

12:55 Великолепный

14:55 Большой Стэн

17:00 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Спасатели Малибу

22:20 Танцуй, пока молодой

23:35 Простушка

01:35 КликКлак шоу. 2-я серия

02:30 Два отца и два сына

04:50 Сториз



Матч ТВ



05:00 Академическая гребля. Кубок мира

06:00 Легендарные клубы

06:30 География спорта. Волгоград

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко

12:20 Специальный репортаж

12:40 Новости

12:45 Футбол. МКС-2023. Амкал - Broke Boys. Прямой эфир

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:45 Футбол. МКС-2023. Родина Медиа - FC Bus. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Король ринга. Николай Королёв

19:20 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера

20:30 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:35 Легендарные клубы

00:35 Специальный репортаж

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

03:05 Новости

03:10 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Крепость

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Крепость-2: Глаз снайпера

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:05 Застава Жилина. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Конец операции «Резидент». 1-я серия

12:35 Застава Жилина. 9-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Застава Жилина. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Застава Жилина. 9-я - 12-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Освобождая Родину. «Битва за Украину. Игра стратегов». 1-я - 2-я серии

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Секреты украинских фейков. Как создавалась буча?

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Великая Отечественная в хронике ТАСС

00:20 Конец операции «Резидент»

02:50 Забытый лагерь смерти

03:30 Брестская крепость

04:15 Застава Жилина. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Феодосия Айвазовского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо

07:30 Новости культуры

07:35 Тайны Нила. 3-я серия

08:25 Жизнь и судьба. Наталья Бочкарёва

08:45 В поисках капитана Гранта. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988

12:30 Новости культуры

12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 2-я часть

13:15 Четыре солдатские медали. Кенигсберг, Берлин

14:05 Тайны Нила. 2-я серия

15:00 Война Элины Быстрицкой. Рассказывает Надежда Михалкова

15:15 Фотосферы

15:45 В поисках капитана Гранта. 7-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Жан-Поль Сартр «Взаперти»

17:45 «Война Михаила Пуговкина». Рассказывает Алексей Вертков

18:00 Мастера фортепианного искусства XX века. Николай Петров

19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 3-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Артем Оганов. «Предсказание кристаллических структур»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Я тебя не забыл

21:50 Через кладбище

23:10 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артём Быстров

23:30 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988

00:40 Тайны Нила. 3-я серия

01:35 Мастера фортепианного искусства XX века. Николай Петров

02:35 Цвет времени. Караваджо

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:40 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

06:50 Пятница News. 102-я серия

07:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

08:20 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 3-я серия - «Полезный выпуск»

10:30 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

11:40 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия

13:30 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

14:30 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

15:30 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

16:40 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

17:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

19:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

20:10 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

21:20 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

22:50 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

00:00 Нежный возраст

01:50 Пятница News. 104-я серия

02:20 Адская кухня. Сезон 3. 9-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

04:30 Пятница News. 103-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:30 Наше кино. История большой любви

05:55 Две судьбы. 14-я - 18-я серии

10:00 Новости

10:10 Две судьбы. 18-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 7-я и 8-я серии

00:25 Я шагаю по Москве

01:40 Наше кино. История большой любви

03:10 Новая Москва

04:25 Спасти Москву

04:50 Панфиловцы. За нами Москва



Время начала передач - московское.



В программе передач ТВ возможны изменения.



















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