Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 22 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского
05:10 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Операция «Престол». 7-я - 8-я серии
23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского
03:10 Сорокапятка
ТВЦ
04:30 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
05:20 Мой герой. Олег Чернов
06:00 Настроение
08:25 Сфинксы северных ворот. 3-я - 4-я серии
10:20 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
11:30 События
11:45 Вижу-знаю. 15-я - 16-я серии
13:40 Мой герой. Наталья Варлей
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Вилли Токарев
17:50 События
18:15 Земное притяжение. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Обиженные жёны звёзд
23:10 Следствие ведёт КГБ. Уравнение с тремя неизвестными
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Душегубы
01:25 Владимир Ленин. Прыжок в революцию
02:05 Письмо товарища Зиновьева
02:45 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я - 4-я серии
04:15 Петровка, 38
04:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-4. «Нити судьбы». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Захват». 1-я - 2-я серии, «Капкан». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Захват». 1-я - 2-я серии, «Капкан». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 3-я - 4-я серии
22:15 Реализация-2. «Семейный бизнес». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Реализация-2. «Семейный бизнес». 1-я - 2-я серии
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит феномен нумерологии
02:10 Меч-2. Дикий Запад
02:50 Меч-2. Рокомакс
03:30 Меч-2. Особо опасны
04:10 Меч-2. Отрава
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
08:20 Последний бронепоезд. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Куба. Личное дело. 13-я - 16-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Неизбежное наследство
18:50 След. Шаткое равновесие
19:45 След. Чревовещатель
20:40 След. В объятиях питона
21:25 След. Кругом одни герои
22:20 Свои-2. Пейзаж номер пять
23:10 Свои-2. Окно напротив
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гостинец для белочки
01:20 След. Добрый доктор
02:00 След. Каторга
02:35 След. Ток-шоу
03:15 Прокурорская проверка. Последняя прогулка
04:05 Прокурорская проверка. Мертвая вода
Домашний
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Мама
05:45 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Новые грани жизни». «Красавчик и чудо»
12:30 Порча. Затхлая вода
13:00 Знахарка
13:35 Верну любимого. Мамочка
14:10 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
14:45 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Новые грани жизни». «Красавчик и чудо»
00:30 Порча. Затхлая вода
01:00 Знахарка
01:35 Верну любимого. Мамочка
02:00 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Правосудие или любовь
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия
06:30 Импровизация. Сезон 5. 154-я серия
07:00 Универ. Новая общага. 49-я - 51-я серии
08:30 Битва пикников. 20-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 52-я - 59-я серии
13:00 СашаТаня. 288-я - 289-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 8. 290-я - 300-я серии
19:30 Вика-ураган. 6-я - 8-я серии
21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 23-я - 24-я серии
23:10 Мир! Дружба! Жвачка! 3-й сезон. Фильм о фильме
00:20 Зеленая книга
02:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 28-я - 29-я серии
04:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 113-я серия
СТС
04:50 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Мультфильмы
09:00 От винта-2
10:40 Игры с огнём
12:35 Девочка Миа и белый лев
14:35 Мой волк
16:15 Лесси. Возвращение домой
18:15 Рыжий пёс
20:00 Три икса: Мировое господство
22:00 Обратимая реальность
23:45 Хронос
01:55 Два отца и два сына
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
05:35 Стрельба из лука. Кубок мира
06:00 Легендарные клубы
06:30 Матч! Парад
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол на все времена
11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Ф. Нганну
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Легендарные клубы
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
16:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
17:20 Вы это видели
18:20 Новости
18:25 Профессиональный бокс. Ю. Кашинский - Т. Сакулин. Прямой эфир
20:20 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:35 Легендарные клубы
00:35 Специальный репортаж
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Америка Минейро». Прямой эфир
03:05 Новости
03:10 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Фламенго». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Красный призрак
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Ржев
01:45 Иди и смотри
04:05 Тайны Чапман
Звезда
04:15 Застава Жилина. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
10:45 Конец операции «Резидент». 2-я серия
12:00 Новости дня
13:00 Марафон-акция «Я помню»
15:00 Военные новости
15:10 Бессмертный гарнизон
17:00 Новости дня
17:15 Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно
18:15 Часовые памяти. Ставрополье
19:00 Новости дня
19:30 Марафон-акция «Я помню»
20:30 Жди меня
22:05 Концерт-спектакль «Как рассказать вам, люди, о войне...»
23:25 Обыкновенный фашизм
01:45 На пути в Берлин
03:15 Беспокойное хозяйство
04:40 Одесса. Герои подземной крепости
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Актриса
07:45 Новости культуры
07:50 Эпизоды. 90 лет со дня рождения Людмилы Ивановой
08:25 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Егор Кончаловский»
08:50 Завтрак на траве. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 ХX век. Евгений Евстигнеев, Виктор Розов, Алла Покровская, Олег Табаков, Алексей Баталов в передаче «Театр и время. История одного спектакля. «Вечно живые». Ведущий Олег Ефремов. 1985
12:15 Цвет времени. Анатолий Зверев
12:30 Новости культуры
12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 3-я часть
13:15 Я тебя не забыл
14:05 Тайны Нила. 3-я серия
15:00 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артём Быстров
15:15 Фотосферы
15:50 Завтрак на траве. 1-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Моя любовь - Россия! Хуреш - танец орла
17:45 «Война Иннокентия Смоктуновского». Рассказывает Алексей Кравченко
18:00 Мастера фортепианного искусства XX века. Сергей Доренский
18:45 «Война Леонида Гайдая». Рассказывает Антон Филипенко
19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 4-я часть
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Татьяна Мужицкая. «НЛП: мифы и реальность»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Последний свидетель
21:50 Помни имя свое
23:30 ХX век. Евгений Евстигнеев, Виктор Розов, Алла Покровская, Олег Табаков, Алексей Баталов в передаче «Театр и время. История одного спектакля. «Вечно живые». Ведущий Олег Ефремов. 1985
00:30 Тайны Нила. 4-я серия
01:25 Мастера фортепианного искусства XX века. Сергей Доренский
02:05 Тринадцать плюс... Алексей Абрикосов
02:45 Цвет времени. Марк Шагал
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Кондитер. Сезон 1. 2-я серия - «Выпуск 1»
06:20 Пятница News. 103-я серия
06:50 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»
07:50 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»
10:10 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
11:20 Адская кухня. Сезон 3. 12-я серия
13:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба с сюрпризом»
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия
21:30 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»
00:00 Станционный смотритель
01:00 Пятница News. 105-я серия
01:30 Адская кухня. Сезон 3. 10-я серия
03:00 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия
04:30 Пятница News. 104-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Панфиловцы. За нами Москва
05:25 Апперкот для Гитлера. 1-я - 4-я серии
08:40 Фабзайцы
09:05 Беларусь. Второй фронт
10:00 Новости
10:10 Дорога 101
11:05 Апостол. 1-я и 2-я серии
12:00 Новости. Специальный выпуск
12:15 Всероссийская минута молчания
12:20 Апостол. 2-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Апостол. 6-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Апостол. 8-я - 12-я серии
22:25 Паршивые овцы. 1-я - 4-я серии
01:55 Наше кино. История большой любви
02:20 Дела судебные. Битва за будущее
03:45 Дела судебные. Новые истории
Время начала передач - московское.