Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 22 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



04:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского

05:10 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 «Операция «Престол». 7-я - 8-я серии

23:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 22 июня, ровно в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского

03:10 Сорокапятка



ТВЦ



04:30 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

05:20 Мой герой. Олег Чернов

06:00 Настроение

08:25 Сфинксы северных ворот. 3-я - 4-я серии

10:20 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

11:30 События

11:45 Вижу-знаю. 15-я - 16-я серии

13:40 Мой герой. Наталья Варлей

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я - 4-я серии

16:55 Прощание. Вилли Токарев

17:50 События

18:15 Земное притяжение. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Обиженные жёны звёзд

23:10 Следствие ведёт КГБ. Уравнение с тремя неизвестными

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Душегубы

01:25 Владимир Ленин. Прыжок в революцию

02:05 Письмо товарища Зиновьева

02:45 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 3-я - 4-я серии

04:15 Петровка, 38

04:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-4. «Нити судьбы». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Захват». 1-я - 2-я серии, «Капкан». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Захват». 1-я - 2-я серии, «Капкан». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 3-я - 4-я серии

22:15 Реализация-2. «Семейный бизнес». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Реализация-2. «Семейный бизнес». 1-я - 2-я серии

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит феномен нумерологии

02:10 Меч-2. Дикий Запад

02:50 Меч-2. Рокомакс

03:30 Меч-2. Особо опасны

04:10 Меч-2. Отрава



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

08:20 Последний бронепоезд. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Куба. Личное дело. 13-я - 16-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Неизбежное наследство

18:50 След. Шаткое равновесие

19:45 След. Чревовещатель

20:40 След. В объятиях питона

21:25 След. Кругом одни герои

22:20 Свои-2. Пейзаж номер пять

23:10 Свои-2. Окно напротив

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гостинец для белочки

01:20 След. Добрый доктор

02:00 След. Каторга

02:35 След. Ток-шоу

03:15 Прокурорская проверка. Последняя прогулка

04:05 Прокурорская проверка. Мертвая вода



Домашний



04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Мама

05:45 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Новые грани жизни». «Красавчик и чудо»

12:30 Порча. Затхлая вода

13:00 Знахарка

13:35 Верну любимого. Мамочка

14:10 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

14:45 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Новые грани жизни». «Красавчик и чудо»

00:30 Порча. Затхлая вода

01:00 Знахарка

01:35 Верну любимого. Мамочка

02:00 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Правосудие или любовь



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

06:30 Импровизация. Сезон 5. 154-я серия

07:00 Универ. Новая общага. 49-я - 51-я серии

08:30 Битва пикников. 20-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 52-я - 59-я серии

13:00 СашаТаня. 288-я - 289-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 8. 290-я - 300-я серии

19:30 Вика-ураган. 6-я - 8-я серии

21:00 Мир! Дружба! Жвачка! Сезон 3. 23-я - 24-я серии

23:10 Мир! Дружба! Жвачка! 3-й сезон. Фильм о фильме

00:20 Зеленая книга

02:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 28-я - 29-я серии

04:10 «Студия «Союз». Сезон 3. 113-я серия



СТС



04:50 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Мультфильмы

09:00 От винта-2

10:40 Игры с огнём

12:35 Девочка Миа и белый лев

14:35 Мой волк

16:15 Лесси. Возвращение домой

18:15 Рыжий пёс

20:00 Три икса: Мировое господство

22:00 Обратимая реальность

23:45 Хронос

01:55 Два отца и два сына



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Флуминенсе» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир

05:35 Стрельба из лука. Кубок мира

06:00 Легендарные клубы

06:30 Матч! Парад

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Ф. Нганну

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Легендарные клубы

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

16:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

17:20 Вы это видели

18:20 Новости

18:25 Профессиональный бокс. Ю. Кашинский - Т. Сакулин. Прямой эфир

20:20 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:35 Легендарные клубы

00:35 Специальный репортаж

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Америка Минейро». Прямой эфир

03:05 Новости

03:10 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Фламенго». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Красный призрак

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Ржев

01:45 Иди и смотри

04:05 Тайны Чапман



Звезда



04:15 Застава Жилина. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

10:45 Конец операции «Резидент». 2-я серия

12:00 Новости дня

13:00 Марафон-акция «Я помню»

15:00 Военные новости

15:10 Бессмертный гарнизон

17:00 Новости дня

17:15 Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно

18:15 Часовые памяти. Ставрополье

19:00 Новости дня

19:30 Марафон-акция «Я помню»

20:30 Жди меня

22:05 Концерт-спектакль «Как рассказать вам, люди, о войне...»

23:25 Обыкновенный фашизм

01:45 На пути в Берлин

03:15 Беспокойное хозяйство

04:40 Одесса. Герои подземной крепости



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Актриса

07:45 Новости культуры

07:50 Эпизоды. 90 лет со дня рождения Людмилы Ивановой

08:25 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Егор Кончаловский»

08:50 Завтрак на траве. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 ХX век. Евгений Евстигнеев, Виктор Розов, Алла Покровская, Олег Табаков, Алексей Баталов в передаче «Театр и время. История одного спектакля. «Вечно живые». Ведущий Олег Ефремов. 1985

12:15 Цвет времени. Анатолий Зверев

12:30 Новости культуры

12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 3-я часть

13:15 Я тебя не забыл

14:05 Тайны Нила. 3-я серия

15:00 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артём Быстров

15:15 Фотосферы

15:50 Завтрак на траве. 1-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Моя любовь - Россия! Хуреш - танец орла

17:45 «Война Иннокентия Смоктуновского». Рассказывает Алексей Кравченко

18:00 Мастера фортепианного искусства XX века. Сергей Доренский

18:45 «Война Леонида Гайдая». Рассказывает Антон Филипенко

19:00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 4-я часть

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Татьяна Мужицкая. «НЛП: мифы и реальность»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Последний свидетель

21:50 Помни имя свое

23:30 ХX век. Евгений Евстигнеев, Виктор Розов, Алла Покровская, Олег Табаков, Алексей Баталов в передаче «Театр и время. История одного спектакля. «Вечно живые». Ведущий Олег Ефремов. 1985

00:30 Тайны Нила. 4-я серия

01:25 Мастера фортепианного искусства XX века. Сергей Доренский

02:05 Тринадцать плюс... Алексей Абрикосов

02:45 Цвет времени. Марк Шагал

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Кондитер. Сезон 1. 2-я серия - «Выпуск 1»

06:20 Пятница News. 103-я серия

06:50 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»

07:50 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»

10:10 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

11:20 Адская кухня. Сезон 3. 12-я серия

13:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба с сюрпризом»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия

21:30 Четыре жены. Сезон 1. 2-я серия - «Пофигистка, муза, современная и супер-жена»

00:00 Станционный смотритель

01:00 Пятница News. 105-я серия

01:30 Адская кухня. Сезон 3. 10-я серия

03:00 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия

04:30 Пятница News. 104-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Панфиловцы. За нами Москва

05:25 Апперкот для Гитлера. 1-я - 4-я серии

08:40 Фабзайцы

09:05 Беларусь. Второй фронт

10:00 Новости

10:10 Дорога 101

11:05 Апостол. 1-я и 2-я серии

12:00 Новости. Специальный выпуск

12:15 Всероссийская минута молчания

12:20 Апостол. 2-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Апостол. 6-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Апостол. 8-я - 12-я серии

22:25 Паршивые овцы. 1-я - 4-я серии

01:55 Наше кино. История большой любви

02:20 Дела судебные. Битва за будущее

03:45 Дела судебные. Новые истории



Время начала передач - московское.