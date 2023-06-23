Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 23 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 23 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Великая. 8-я серия

22:45 Прыжок из космоса

23:50 Первая женщина во главе Дома Моды Christian Dior

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Тамара Глоба. Что завтра?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Финал

00:50 Тренер

03:15 Воин



ТВЦ



04:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

05:20 Мой герой. Наталья Варлей

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:35 Перелётные птицы. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Перелётные птицы. 4-я серия

12:40 Не приходи ко мне во сне. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Не приходи ко мне во сне. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Гениальные негодяи

17:50 События

18:10 Красавица и воры. 1-я - 2-я серии

20:00 След тигра

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Эстрадные песни прошлых лет

00:00 Собачье сердце. 1-я - 2-я серии

02:15 Петровка, 38

02:30 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-4. «Трафик». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Чудотворная икона». 1-я - 2-я серии, «Ёлочки». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Чудотворная икона». 1-я - 2-я серии, «Ёлочки». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 5-я - 6-я серии

22:15 Реализация-2. «Семейный бизнес». 3-я - 4-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:15 Захар Прилепин. Уроки русского

02:40 Квартирный вопрос

03:30 Меч-2. Смерть рейдерам

04:10 Меч-2. Крыса

04:55 Жди меня



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны 6. «Исполнитель желаний». 1-я - 4-я части

08:40 Ментовские войны 6. «Честь мундира». 1-я часть

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 6. «Честь мундира». 1-я - 4-я части

13:00 Известия

13:30 Куба. Личное дело. 17-я - 20-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Целебная грязь

18:50 След. Мусор

19:40 След. Обоснованные подозрения

20:25 След. Сложный заказ

21:15 След. Ночной свидетель

22:20 След. Мертвый живым не товарищ

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Леонид Куравлев. Лебединая верность

01:00 Они потрясли мир. Группа

01:45 Свои-2. Убойная лотерея

02:25 Свои-2. Женское счастье

03:05 Свои-2. Зависимость

03:40 Свои-2. Капитан дальнего плавания

04:20 Условный мент-4. От сумы и от тюрьмы



Домашний



04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Правосудие или любовь

05:45 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Любить Сазонова». «Лети, птичка!»

12:25 Порча. Пика

12:55 Знахарка

13:30 Верну любимого. Грёзы

14:05 Голоса ушедших душ. Виноватая я

14:40 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Любить Сазонова». «Лети, птичка!»

00:30 Порча. Пика

01:00 Знахарка

01:35 Верну любимого. Грёзы

02:00 Голоса ушедших душ. Виноватая я

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



05:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 114-я серия

05:45 Импровизация. Сезон 5. 121-я - 122-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 22-я - 23-я серии

09:00 СашаТаня. 66-я - 80-я серии

16:20 Батя

17:50 Миллиард

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 781-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия

23:00 Галустян плюс. 11-я - 12-я серии

00:00 Stand up. Сезон 10. 244-я серия

01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 30-я - 31-я серии

02:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 115-я - 116-я серии

04:15 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия



СТС



01:55 Два отца и два сына

05:10 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 5-я серия

09:00 Стать шефом. 5-я серия

11:00 От винта

12:55 Уральские пельмени. Смехbook

14:05 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 КликКлак шоу. 3-я серия

00:05 Обратный отсчёт. 7-я - 8-я серии

02:10 Два отца и два сына



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Фламенго». Прямой эфир

05:35 Стрельба из лука. Кубок мира

06:00 Легендарные клубы

06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Футбол на все времена

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов. Лучшее

12:35 Лица страны. Андрей Корешков

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Легендарные клубы

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - А. Буллар. Прямой эфир

19:30 Смешанные единоборства. URAL FC. Прямой эфир

21:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:55 Легендарные клубы

00:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Бельгия - Сербия

02:50 Новости

02:55 Футбол. Матч легенд. Команда Роналдиньо - команда Роберто Карлоса. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Жажда золота

21:55 Одинокий волк

00:00 Соль. Бранимир

01:00 Мотылек

03:15 Убить Гюнтера

04:35 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:40 Одесса. Герои подземной крепости

05:25 Живые строки войны

06:15 Стрелы Робин Гуда

08:40 Уснувший пассажир

09:00 Новости дня

09:20 Уснувший пассажир

10:50 Жди меня. 3-я и 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Жди меня. 3-я и 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Жди меня. 3-я и 4-я серии

16:20 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Семь часов до гибели

01:25 Вам и не снилось...

02:55 1941-й. Накануне

03:50 На пути в Берлин



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Квартиры московских композиторов

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Георгий Юматов

07:30 Новости культуры

07:35 Тайны Нила. 4-я серия

08:25 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Егор Кончаловский»

08:50 Завтрак на траве. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Воздушный извозчик

11:45 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская

12:30 Новости культуры

12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 4-я часть

13:15 Последний свидетель

14:10 Тайны Нила. 4-я серия

15:05 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает Евгений Ткачук

15:20 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки

15:50 Завтрак на траве. 2-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Костомукша (Республика Карелия)

17:45 «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван Стебунов

18:00 Царская ложа

18:45 Тринадцать плюс... Алексей Абрикосов

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. 60 лет Алексею Варламову

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Братья Газдановы. Семеро бессмертных

21:50 Зимородок

23:10 2 Верник 2. Махар Вазиев

00:05 Любовь под вязами

01:55 Искатели. Тайна Поречской колокольни

02:40 «Поморская быль». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 1. 1-я серия - «Спецвыпуск»

05:50 Кондитер. Сезон 1. 7-я серия - «Выпуск 6»

06:50 Пятница News. 104-я серия

07:20 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

08:20 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»

10:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

11:40 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия

13:20 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

14:40 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

16:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

17:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»

18:20 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

19:40 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

20:50 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

22:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

23:00 Поколение Вояджер

01:00 Пятница News. 106-я серия

01:30 Адская кухня. Сезон 3. 11-я - 12-я серии

04:30 Пятница News. 105-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:05 Любимая женщина механика Гаврилова

07:30 Ход конем

09:00 Апперкот для Гитлера. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Апперкот для Гитлера. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Приключения принца Флоризеля

22:40 Гусарская баллада

00:25 Король говорит!

02:15 Наше кино. История большой любви

02:40 Сделано в СССР. Чапаев

03:05 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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