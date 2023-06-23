Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 23 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Великая. 8-я серия
22:45 Прыжок из космоса
23:50 Первая женщина во главе Дома Моды Christian Dior
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Тамара Глоба. Что завтра?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Новый сезон. Финал
00:50 Тренер
03:15 Воин
ТВЦ
04:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
05:20 Мой герой. Наталья Варлей
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:35 Перелётные птицы. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Перелётные птицы. 4-я серия
12:40 Не приходи ко мне во сне. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Не приходи ко мне во сне. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Гениальные негодяи
17:50 События
18:10 Красавица и воры. 1-я - 2-я серии
20:00 След тигра
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Эстрадные песни прошлых лет
00:00 Собачье сердце. 1-я - 2-я серии
02:15 Петровка, 38
02:30 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-4. «Трафик». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Чудотворная икона». 1-я - 2-я серии, «Ёлочки». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Чудотворная икона». 1-я - 2-я серии, «Ёлочки». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 5-я - 6-я серии
22:15 Реализация-2. «Семейный бизнес». 3-я - 4-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:15 Захар Прилепин. Уроки русского
02:40 Квартирный вопрос
03:30 Меч-2. Смерть рейдерам
04:10 Меч-2. Крыса
04:55 Жди меня
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны 6. «Исполнитель желаний». 1-я - 4-я части
08:40 Ментовские войны 6. «Честь мундира». 1-я часть
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 6. «Честь мундира». 1-я - 4-я части
13:00 Известия
13:30 Куба. Личное дело. 17-я - 20-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Целебная грязь
18:50 След. Мусор
19:40 След. Обоснованные подозрения
20:25 След. Сложный заказ
21:15 След. Ночной свидетель
22:20 След. Мертвый живым не товарищ
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Леонид Куравлев. Лебединая верность
01:00 Они потрясли мир. Группа
01:45 Свои-2. Убойная лотерея
02:25 Свои-2. Женское счастье
03:05 Свои-2. Зависимость
03:40 Свои-2. Капитан дальнего плавания
04:20 Условный мент-4. От сумы и от тюрьмы
Домашний
04:55 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Правосудие или любовь
05:45 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Любить Сазонова». «Лети, птичка!»
12:25 Порча. Пика
12:55 Знахарка
13:30 Верну любимого. Грёзы
14:05 Голоса ушедших душ. Виноватая я
14:40 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Любить Сазонова». «Лети, птичка!»
00:30 Порча. Пика
01:00 Знахарка
01:35 Верну любимого. Грёзы
02:00 Голоса ушедших душ. Виноватая я
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
05:00 «Студия «Союз». Сезон 3. 114-я серия
05:45 Импровизация. Сезон 5. 121-я - 122-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 22-я - 23-я серии
09:00 СашаТаня. 66-я - 80-я серии
16:20 Батя
17:50 Миллиард
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 781-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия
23:00 Галустян плюс. 11-я - 12-я серии
00:00 Stand up. Сезон 10. 244-я серия
01:00 Импровизация. Команды. Сезон 3. 30-я - 31-я серии
02:40 «Студия «Союз». Сезон 3. 115-я - 116-я серии
04:15 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия
СТС
01:55 Два отца и два сына
05:10 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 5-я серия
09:00 Стать шефом. 5-я серия
11:00 От винта
12:55 Уральские пельмени. Смехbook
14:05 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 КликКлак шоу. 3-я серия
00:05 Обратный отсчёт. 7-я - 8-я серии
02:10 Два отца и два сына
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Фламенго». Прямой эфир
05:35 Стрельба из лука. Кубок мира
06:00 Легендарные клубы
06:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Футбол на все времена
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов. Лучшее
12:35 Лица страны. Андрей Корешков
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Легендарные клубы
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - А. Буллар. Прямой эфир
19:30 Смешанные единоборства. URAL FC. Прямой эфир
21:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:55 Легендарные клубы
00:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Бельгия - Сербия
02:50 Новости
02:55 Футбол. Матч легенд. Команда Роналдиньо - команда Роберто Карлоса. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Жажда золота
21:55 Одинокий волк
00:00 Соль. Бранимир
01:00 Мотылек
03:15 Убить Гюнтера
04:35 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Одесса. Герои подземной крепости
05:25 Живые строки войны
06:15 Стрелы Робин Гуда
08:40 Уснувший пассажир
09:00 Новости дня
09:20 Уснувший пассажир
10:50 Жди меня. 3-я и 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Жди меня. 3-я и 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Жди меня. 3-я и 4-я серии
16:20 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Семь часов до гибели
01:25 Вам и не снилось...
02:55 1941-й. Накануне
03:50 На пути в Берлин
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Квартиры московских композиторов
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Юматов
07:30 Новости культуры
07:35 Тайны Нила. 4-я серия
08:25 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Егор Кончаловский»
08:50 Завтрак на траве. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Воздушный извозчик
11:45 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская
12:30 Новости культуры
12:45 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 4-я часть
13:15 Последний свидетель
14:10 Тайны Нила. 4-я серия
15:05 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает Евгений Ткачук
15:20 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки
15:50 Завтрак на траве. 2-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Костомукша (Республика Карелия)
17:45 «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван Стебунов
18:00 Царская ложа
18:45 Тринадцать плюс... Алексей Абрикосов
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. 60 лет Алексею Варламову
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Братья Газдановы. Семеро бессмертных
21:50 Зимородок
23:10 2 Верник 2. Махар Вазиев
00:05 Любовь под вязами
01:55 Искатели. Тайна Поречской колокольни
02:40 «Поморская быль». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 1. 1-я серия - «Спецвыпуск»
05:50 Кондитер. Сезон 1. 7-я серия - «Выпуск 6»
06:50 Пятница News. 104-я серия
07:20 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
08:20 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 2-я серия - «Дичь»
10:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
11:40 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия
13:20 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
14:40 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
16:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
17:00 На ножах. Сезон 8. 8-я серия - «Москва. Базилик»
18:20 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
19:40 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
20:50 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
22:00 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
23:00 Поколение Вояджер
01:00 Пятница News. 106-я серия
01:30 Адская кухня. Сезон 3. 11-я - 12-я серии
04:30 Пятница News. 105-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:05 Любимая женщина механика Гаврилова
07:30 Ход конем
09:00 Апперкот для Гитлера. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Апперкот для Гитлера. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Приключения принца Флоризеля
22:40 Гусарская баллада
00:25 Король говорит!
02:15 Наше кино. История большой любви
02:40 Сделано в СССР. Чапаев
03:05 Мультфильмы
Время начала передач - московское.