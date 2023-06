Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 24 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 24 июня 2023



Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:05 МКС-селфи

12:00 Новости

12:15 «Поединки. «Нелегальная жизнь полковника Рыбкиной»

14:05 Судьба резидента

17:10 Абракадабра!

18:00 Вечерние новости

18:20 Абракадабра!

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:40 «Акустика». Гарик Сукачев

00:40 «Алые паруса-2023». Прямой эфир из Санкт-Петербурга

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Вьетнам

09:00 Формула еды. Пшено

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Чужая

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Песни с Валерием Семиным

20:00 Вести

21:00 Тайная жизнь Маргариты

00:40 «Алые паруса-2023». Прямой эфир из Санкт-Петербурга

01:05 Деревенщина

04:25 Оазис любви



ТВЦ



04:35 Серьга Артемиды. 4-я серия

05:30 Москва резиновая

05:55 Красавица и воры. 1-я - 2-я серии

07:20 Православная энциклопедия. Актуален ли сегодня Ветхий Завет? Путешествие в Царицыно. Римские понтифики эпохи

Возрождения

07:50 «Смешная широта». Юмористический концерт

09:35 Хороший день

11:30 События

11:45 Суета сует

13:30 Французская кулинария. 1-я серия

14:30 События

14:45 Французская кулинария. 2-я - 4-я серии

17:20 Тень дракона. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Охота на русских

00:15 90-е. Бандитский Екатеринбург

00:55 Специальный репортаж. Вода и мир

01:20 Хватит слухов! 90-я серия

01:45 Прощание. Андрей Краско

02:30 Прощание. Наталья Гундарева

03:10 Прощание. Иннокентий Смоктуновский

03:50 Пояс Ориона. 1-я - 2-я серии



НТВ



04:55 Жди меня

05:40 Береговая охрана-2. «Ралли». 1-я - 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. Сергей Проханов

22:25 «Квартирник у «Лахта центра»

00:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

01:25 Дачный ответ

02:20 Меч-2. Белая стрела

03:00 Меч-2. Волчье логово

03:40 Меч-2. Симулянты

04:20 Меч-2. Волчья квинта



Пятый канал



05:00 Условный мент-4. Новая машина

05:40 Условный мент-4. Скользкая ситуация

06:20 Условный мент-4. Защитница Диана

07:05 Условный мент-4. Прощальная гастроль

08:00 Условный мент-4. Венец безбрачия

08:55 Условный мент-4. Роковая ошибка

09:45 Условный мент-4. Рабыня Изаура

10:40 Условный мент-4. Потомок императора

11:35 Условный мент-4. Колесо возмездия

12:30 Условный мент-4. Симона

13:25 Условный мент-4. Административный ресурс

14:20 Условный мент-4. Мелодия любви

15:20 Условный мент-4. Незавидная доля

16:15 Условный мент-4. Настоящий полковник

17:10 Условный мент-4. Тыловая крыса

18:05 След. Сиротское дело

18:55 След. Подкидыш

19:25 След. Маленькие друзья

20:20 След. Мокрое место

21:10 След. Приоритеты

22:00 Праздничное шоу «Алые паруса«-2023

01:00 Алые паруса

02:35 Прокурорская проверка. Честное слово

03:30 Прокурорская проверка. Цена жизни

04:20 Прокурорская проверка. Все для детей



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

05:35 Истерзанная. 87-я и 88-я серии

06:30 Истерзанная. 88-я - 92-я серии

10:30 Личные обстоятельства. 1-я - 8-я серии

19:00 Моя мама. 25-я - 29-я серии

23:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

03:20 Личные обстоятельства. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:15 Импровизация. Сезон 5. 123-я - 124-я серии

05:50 Импровизация. Сезон 5. 126-я - 127-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 24-я серия

07:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 42-я - 46-я серии

15:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 46-я серия - «Финал»

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 27-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 34-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 19-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 68-я серия

00:00 Такое кино! 444-я серия

00:30 Концерты. Сезон 2. 23-я серия

01:30 Импровизация. Команды. Сезон 3. 32-я - 33-я серии

03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 117-я - 118-я серии



СТС



05:00 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 «Отель «У овечек«. 53-я серия

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 262-я - 263-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:35 Три кота и море приключений

11:55 Чинк. Хвостатый детектив

13:40 Лесси. Возвращение домой

15:35 Рыжий пёс

17:25 Кунг-фу Панда

19:15 Кунг-фу Панда-2

21:00 Месть земли

23:15 Последняя дуэль

02:05 Два отца и два сына



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Дж. Лилли. Прямой эфир

06:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - А. Буллар

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Кулачные бои

11:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

12:50 Новости

12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив« - «Звезда-2005». Прямой эфир

14:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

15:50 Все на Матч!

16:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

18:00 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка группового этапа. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Футбол. Матч легенд. Команда Роналдиньо - команда Роберто Карлоса

21:00 Все на Матч!

22:10 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Эмметт - И. Топурия. Прямой эфир

00:55 Все на Матч!

01:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Сан-Паулу». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Линия обороны: почему враг не пройдет?

18:00 Засекреченные списки. Контрнаступление: что скрывает Зеленский?

19:15 Крейсер

21:50 Мидуэй

00:40 «Алые паруса-2023». Прямой эфир

01:05 Оверлорд

02:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:50 На пути в Берлин

05:20 Матрос Чижик

06:55 Морской охотник

08:00 Новости дня

08:15 Морской охотник

08:40 31 июня

11:40 Легенды музыки. Михаил Боярский

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Инна Макарова

15:20 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:25 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

21:20 Легендарные матчи. Кубок мира-2011. Волейбол. Мужчины. 11 тур. Польша - Россия

23:50 Уснувший пассажир

01:20 Морской охотник

02:30 Семь часов до гибели

03:40 Врангель. Путь русского генерала



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Жан-Поль Сартр «Взаперти»

07:05 Мультфильмы. «Остров капитанов». «Терем-теремок». «Как грибы с горохом воевали»

08:05 Зимородок

09:30 Классная тема!

10:00 Новости культуры

10:15 Чужая родня

11:50 Эрмитаж

12:20 Даты, определившие ход истории. 21 апреля 753 года до нашей эры. Основание Рима

12:50 Неизвестный Мадагаскар. 1-я серия

13:40 Вольный ветер

15:05 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре

17:10 «Кинозвезда между серпом и молотом». 115 лет со дня рождения Марины Ладыниной

17:50 Сказание о земле сибирской

19:30 Новости культуры

19:45 1945. Парад победителей

20:30 Укрощение огня

23:10 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

23:40 Такая женщина

01:10 Неизвестный Мадагаскар. 1-я серия

02:00 Искатели. Бегство бриллиантщика Позье

02:45 Фатум

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 105-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

07:00 Простоквашино

07:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

09:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»

12:50 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия - «Позитивная, вдохновляющая, жена-друг и творец»

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»

19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»

21:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

02:30 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия

03:50 Пятница News. 105-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:05 Я шагаю по Москве

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Приключения принца Флоризеля

14:05 Апостол. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Апостол. 2-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Апостол. 5-я - 12-я серии

02:10 Наше кино. История большой любви

02:35 Мультфильмы



Время начала передач - московское.