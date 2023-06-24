Программа передач ТВ, телепрограмма на 24 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 24 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 24 июня 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:05 МКС-селфи
12:00 Новости
12:15 «Поединки. «Нелегальная жизнь полковника Рыбкиной»
14:05 Судьба резидента
17:10 Абракадабра!
18:00 Вечерние новости
18:20 Абракадабра!
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:40 «Акустика». Гарик Сукачев
00:40 «Алые паруса-2023». Прямой эфир из Санкт-Петербурга
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Вьетнам
09:00 Формула еды. Пшено
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Чужая
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Песни с Валерием Семиным
20:00 Вести
21:00 Тайная жизнь Маргариты
00:40 «Алые паруса-2023». Прямой эфир из Санкт-Петербурга
01:05 Деревенщина
04:25 Оазис любви
ТВЦ
04:35 Серьга Артемиды. 4-я серия
05:30 Москва резиновая
05:55 Красавица и воры. 1-я - 2-я серии
07:20 Православная энциклопедия. Актуален ли сегодня Ветхий Завет? Путешествие в Царицыно. Римские понтифики эпохи
Возрождения
07:50 «Смешная широта». Юмористический концерт
09:35 Хороший день
11:30 События
11:45 Суета сует
13:30 Французская кулинария. 1-я серия
14:30 События
14:45 Французская кулинария. 2-я - 4-я серии
17:20 Тень дракона. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Охота на русских
00:15 90-е. Бандитский Екатеринбург
00:55 Специальный репортаж. Вода и мир
01:20 Хватит слухов! 90-я серия
01:45 Прощание. Андрей Краско
02:30 Прощание. Наталья Гундарева
03:10 Прощание. Иннокентий Смоктуновский
03:50 Пояс Ориона. 1-я - 2-я серии
НТВ
04:55 Жди меня
05:40 Береговая охрана-2. «Ралли». 1-я - 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Сергей Проханов
22:25 «Квартирник у «Лахта центра»
00:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
01:25 Дачный ответ
02:20 Меч-2. Белая стрела
03:00 Меч-2. Волчье логово
03:40 Меч-2. Симулянты
04:20 Меч-2. Волчья квинта
Пятый канал
05:00 Условный мент-4. Новая машина
05:40 Условный мент-4. Скользкая ситуация
06:20 Условный мент-4. Защитница Диана
07:05 Условный мент-4. Прощальная гастроль
08:00 Условный мент-4. Венец безбрачия
08:55 Условный мент-4. Роковая ошибка
09:45 Условный мент-4. Рабыня Изаура
10:40 Условный мент-4. Потомок императора
11:35 Условный мент-4. Колесо возмездия
12:30 Условный мент-4. Симона
13:25 Условный мент-4. Административный ресурс
14:20 Условный мент-4. Мелодия любви
15:20 Условный мент-4. Незавидная доля
16:15 Условный мент-4. Настоящий полковник
17:10 Условный мент-4. Тыловая крыса
18:05 След. Сиротское дело
18:55 След. Подкидыш
19:25 След. Маленькие друзья
20:20 След. Мокрое место
21:10 След. Приоритеты
22:00 Праздничное шоу «Алые паруса«-2023
01:00 Алые паруса
02:35 Прокурорская проверка. Честное слово
03:30 Прокурорская проверка. Цена жизни
04:20 Прокурорская проверка. Все для детей
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
05:35 Истерзанная. 87-я и 88-я серии
06:30 Истерзанная. 88-я - 92-я серии
10:30 Личные обстоятельства. 1-я - 8-я серии
19:00 Моя мама. 25-я - 29-я серии
23:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
03:20 Личные обстоятельства. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:15 Импровизация. Сезон 5. 123-я - 124-я серии
05:50 Импровизация. Сезон 5. 126-я - 127-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 24-я серия
07:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 42-я - 46-я серии
15:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 46-я серия - «Финал»
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 27-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 34-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 19-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 68-я серия
00:00 Такое кино! 444-я серия
00:30 Концерты. Сезон 2. 23-я серия
01:30 Импровизация. Команды. Сезон 3. 32-я - 33-я серии
03:30 «Студия «Союз». Сезон 3. 117-я - 118-я серии
СТС
05:00 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 «Отель «У овечек«. 53-я серия
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 262-я - 263-я серии
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:35 Три кота и море приключений
11:55 Чинк. Хвостатый детектив
13:40 Лесси. Возвращение домой
15:35 Рыжий пёс
17:25 Кунг-фу Панда
19:15 Кунг-фу Панда-2
21:00 Месть земли
23:15 Последняя дуэль
02:05 Два отца и два сына
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Дж. Лилли. Прямой эфир
06:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - А. Буллар
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Кулачные бои
11:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
12:50 Новости
12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив« - «Звезда-2005». Прямой эфир
14:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
15:50 Все на Матч!
16:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
18:00 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка группового этапа. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Футбол. Матч легенд. Команда Роналдиньо - команда Роберто Карлоса
21:00 Все на Матч!
22:10 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Эмметт - И. Топурия. Прямой эфир
00:55 Все на Матч!
01:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Сан-Паулу». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Линия обороны: почему враг не пройдет?
18:00 Засекреченные списки. Контрнаступление: что скрывает Зеленский?
19:15 Крейсер
21:50 Мидуэй
00:40 «Алые паруса-2023». Прямой эфир
01:05 Оверлорд
02:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:50 На пути в Берлин
05:20 Матрос Чижик
06:55 Морской охотник
08:00 Новости дня
08:15 Морской охотник
08:40 31 июня
11:40 Легенды музыки. Михаил Боярский
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Инна Макарова
15:20 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:25 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
21:20 Легендарные матчи. Кубок мира-2011. Волейбол. Мужчины. 11 тур. Польша - Россия
23:50 Уснувший пассажир
01:20 Морской охотник
02:30 Семь часов до гибели
03:40 Врангель. Путь русского генерала
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Жан-Поль Сартр «Взаперти»
07:05 Мультфильмы. «Остров капитанов». «Терем-теремок». «Как грибы с горохом воевали»
08:05 Зимородок
09:30 Классная тема!
10:00 Новости культуры
10:15 Чужая родня
11:50 Эрмитаж
12:20 Даты, определившие ход истории. 21 апреля 753 года до нашей эры. Основание Рима
12:50 Неизвестный Мадагаскар. 1-я серия
13:40 Вольный ветер
15:05 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
17:10 «Кинозвезда между серпом и молотом». 115 лет со дня рождения Марины Ладыниной
17:50 Сказание о земле сибирской
19:30 Новости культуры
19:45 1945. Парад победителей
20:30 Укрощение огня
23:10 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
23:40 Такая женщина
01:10 Неизвестный Мадагаскар. 1-я серия
02:00 Искатели. Бегство бриллиантщика Позье
02:45 Фатум
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 105-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
07:00 Простоквашино
07:40 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
09:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия - «Молодёжная свадьба VS Свадьба в стиле 90-х»
12:50 Четыре жены. Сезон 1. 3-я серия - «Позитивная, вдохновляющая, жена-друг и творец»
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия - «Свадьба в стиле хиппи VS Свадьба в европейском стиле»
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия - «Дрейн-свадьба VS Свадьба в классическом стиле»
19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
21:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
02:30 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия
03:50 Пятница News. 105-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:05 Я шагаю по Москве
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Приключения принца Флоризеля
14:05 Апостол. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Апостол. 2-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Апостол. 5-я - 12-я серии
02:10 Наше кино. История большой любви
02:35 Мультфильмы
Время начала передач - московское.