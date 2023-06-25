Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 25 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 25 июня 2023

Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Эквадор

11:10 «Повара на колесах». Спецвыпуск: гриль

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Спросите медсестру. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 1-я серия

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



04:25 Оазис любви

06:10 Полынь - трава окаянная

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Всё как у людей

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Полынь - трава окаянная

03:15 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:30 Пояс Ориона. 2-я - 4-я серии

06:50 Суета сует

08:20 След тигра

10:10 «Удачные песни». Летний концерт

11:30 События

11:45 Собачье сердце. 1-я - 2-я серии

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 2-я серия

16:00 Четвертый пассажир

18:00 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии

21:40 Улыбка Лиса. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Улыбка Лиса. 4-я серия

01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:20 Закон и порядок

01:50 Камея из Ватикана. 1-я - 4-я серии

04:45 Михаил Булгаков. Роман с тайной



НТВ



04:50 Береговая охрана-2. «Игра на опережение». 1-я - 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Мститель. Страшный лес

23:55 Маска

03:50 Меч-2. Чёрная пятница

04:55 Москва. Центральный округ-4. «Хлысты». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Все для детей

05:15 Прокурорская проверка. Осторожно! Лапусик!

06:05 Прокурорская проверка. Последний герой

07:05 Три орешка для Золушки

08:45 Алые паруса

10:30 Один против всех. 9-я - 16-я серии

18:05 След. Память не закопать

19:05 След. Мокрое место

19:45 След. Приоритеты

20:40 След. Проклятый сын

21:25 След. Браки заключаются в аду

22:20 След. Дело о Золушках

23:10 След. Пал Палыч

23:55 След. Стеклянный дом

00:40 След. Не разлей вода

01:30 Непокорная. 5-я - 8-я серии



Домашний



03:20 Личные обстоятельства. 1-я - 4-я серии

05:50 Истерзанная. 93-я - 98-я серии

10:45 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии

14:55 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии

19:00 Моя мама. 30-я - 34-я серии

00:00 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

03:15 Личные обстоятельства. 5-я - 8-я серии



ТНТ



05:00 «Шоу «Студия Союз». 23-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия

06:40 Импровизация. 153-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 24-я - 26-я серии

09:00 Битва пикников. 21-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 233-я - 239-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 1-я серия

20:50 Шоу Воли. 11-я серия

22:00 Концерты. Сезон 2. 24-я серия

23:00 Очень плохая училка

00:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 17-я - 18-я серии

02:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 34-я - 35-я серии

04:40 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия



СТС



05:00 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 19-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:55 Форт Боярд. Сезон 2. 1-я, 4-я и 5-я серии

17:00 ОКнутые люди. 1-я серия

18:05 День независимости

21:00 День независимости: Возрождение

23:25 Три икса: Мировое господство

01:25 Последняя дуэль

03:55 Два отца и два сына



Матч ТВ



02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Сан-Паулу». Прямой эфир

05:05 Karate Combat-2023. Прямой эфир

06:00 Легендарные клубы

06:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Приключения Болека и Лёлека

10:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Суперспорт. Прямой эфир

11:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Супербайк. Прямой эфир

12:50 Новости

12:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - «Барбарианс». Прямой эфир

14:55 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Супербайк. Прямой эфир

15:55 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Суперспорт. Прямой эфир

17:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямая трансляция из Екатеринбурга

18:05 Все на Матч!

18:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир

19:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир

20:30 Новости

20:35 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Ботафого». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сантос» - «Фламенго». Прямой эфир

02:35 Лица страны. Андрей Корешков

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Аферистка

15:20 Перекресток

17:20 Шальная карта

19:05 Защитник

21:00 Возвращение героя

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:40 Врангель. Путь русского генерала

05:30 Аты-баты, шли солдаты...

07:15 Если враг не сдается...

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №148

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Сергей Борзенко

13:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное« с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска. Годы войны

21:25 Москва - фронту

22:00 Кочевники

23:00 Фетисов

23:45 Стрелы Робин Гуда

01:10 Классные игры

03:00 Матрос Чижик

04:25 «Россия и Китай. «Путь через века»

04:50 Москва - фронту



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «В лесной чаще». «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»

07:55 Укрощение огня

10:35 Верхняя точка

11:20 Золотая баба

12:35 Письма из провинции. Костомукша (Республика Карелия)

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лариса Попугаева

13:35 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари

14:20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская

15:00 Когда деревья были большими

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Новые материалы для технологического лидерства

17:15 Пешком... Москва зеленая

17:45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»

18:30 Романтика романса. «Эй, ухнем!«. Вспоминая великих басов ХХ века

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Линия жизни. К юбилею Ольги Прокофьевой

21:25 Чужая родня

23:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

23:25 Однажды на Диком Западе

02:05 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари

02:45 Про Фому и про Ерему

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 105-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы

05:35 Тайны Медовой долины

06:20 Пятница News. 106-я серия

06:40 Простоквашино

08:20 Черный список. Сезон 3. 4-я серия - «Сантехники»

09:00 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»

10:00 Зовите шефа

10:50 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»

11:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

12:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

14:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

15:10 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

16:20 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

17:40 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

18:40 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

19:50 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

21:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

22:10 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»

23:30 Младенец на $30 000 000

01:40 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия

03:00 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия

04:30 Пятница News. 106-я серия

04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Любимая женщина механика Гаврилова

07:25 Ход конем

08:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею В. Толоконникова

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Гусарская баллада

12:00 Станица. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Станица. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Станица. 7-я - 11-я серии

00:00 Вместе

01:00 Станица. 11-я и 12-я серии

02:25 Наше кино. История большой любви

02:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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