Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 25 июня 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Эквадор
11:10 «Повара на колесах». Спецвыпуск: гриль
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Спросите медсестру. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 1-я серия
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
04:25 Оазис любви
06:10 Полынь - трава окаянная
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Всё как у людей
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Полынь - трава окаянная
03:15 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:30 Пояс Ориона. 2-я - 4-я серии
06:50 Суета сует
08:20 След тигра
10:10 «Удачные песни». Летний концерт
11:30 События
11:45 Собачье сердце. 1-я - 2-я серии
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт. 2-я серия
16:00 Четвертый пассажир
18:00 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии
21:40 Улыбка Лиса. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Улыбка Лиса. 4-я серия
01:10 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:20 Закон и порядок
01:50 Камея из Ватикана. 1-я - 4-я серии
04:45 Михаил Булгаков. Роман с тайной
НТВ
04:50 Береговая охрана-2. «Игра на опережение». 1-я - 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Мститель. Страшный лес
23:55 Маска
03:50 Меч-2. Чёрная пятница
04:55 Москва. Центральный округ-4. «Хлысты». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Все для детей
05:15 Прокурорская проверка. Осторожно! Лапусик!
06:05 Прокурорская проверка. Последний герой
07:05 Три орешка для Золушки
08:45 Алые паруса
10:30 Один против всех. 9-я - 16-я серии
18:05 След. Память не закопать
19:05 След. Мокрое место
19:45 След. Приоритеты
20:40 След. Проклятый сын
21:25 След. Браки заключаются в аду
22:20 След. Дело о Золушках
23:10 След. Пал Палыч
23:55 След. Стеклянный дом
00:40 След. Не разлей вода
01:30 Непокорная. 5-я - 8-я серии
Домашний
03:20 Личные обстоятельства. 1-я - 4-я серии
05:50 Истерзанная. 93-я - 98-я серии
10:45 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии
14:55 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии
19:00 Моя мама. 30-я - 34-я серии
00:00 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
03:15 Личные обстоятельства. 5-я - 8-я серии
ТНТ
05:00 «Шоу «Студия Союз». 23-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 5. 128-я серия
06:40 Импровизация. 153-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 24-я - 26-я серии
09:00 Битва пикников. 21-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 233-я - 239-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 1-я серия
20:50 Шоу Воли. 11-я серия
22:00 Концерты. Сезон 2. 24-я серия
23:00 Очень плохая училка
00:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 17-я - 18-я серии
02:40 Импровизация. Команды. Сезон 3. 34-я - 35-я серии
04:40 Импровизация. Сезон 5. 130-я серия
СТС
05:00 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 19-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:55 Форт Боярд. Сезон 2. 1-я, 4-я и 5-я серии
17:00 ОКнутые люди. 1-я серия
18:05 День независимости
21:00 День независимости: Возрождение
23:25 Три икса: Мировое господство
01:25 Последняя дуэль
03:55 Два отца и два сына
Матч ТВ
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Крузейро» - «Сан-Паулу». Прямой эфир
05:05 Karate Combat-2023. Прямой эфир
06:00 Легендарные клубы
06:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Приключения Болека и Лёлека
10:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Суперспорт. Прямой эфир
11:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Супербайк. Прямой эфир
12:50 Новости
12:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - «Барбарианс». Прямой эфир
14:55 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Супербайк. Прямой эфир
15:55 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам Lavr Motoring. Суперспорт. Прямой эфир
17:10 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямая трансляция из Екатеринбурга
18:05 Все на Матч!
18:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир
19:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир
20:30 Новости
20:35 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Ботафого». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сантос» - «Фламенго». Прямой эфир
02:35 Лица страны. Андрей Корешков
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Аферистка
15:20 Перекресток
17:20 Шальная карта
19:05 Защитник
21:00 Возвращение героя
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:40 Врангель. Путь русского генерала
05:30 Аты-баты, шли солдаты...
07:15 Если враг не сдается...
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №148
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Сергей Борзенко
13:15 Участок лейтенанта Качуры. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное« с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска. Годы войны
21:25 Москва - фронту
22:00 Кочевники
23:00 Фетисов
23:45 Стрелы Робин Гуда
01:10 Классные игры
03:00 Матрос Чижик
04:25 «Россия и Китай. «Путь через века»
04:50 Москва - фронту
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «В лесной чаще». «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток»
07:55 Укрощение огня
10:35 Верхняя точка
11:20 Золотая баба
12:35 Письма из провинции. Костомукша (Республика Карелия)
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лариса Попугаева
13:35 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари
14:20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская
15:00 Когда деревья были большими
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Новые материалы для технологического лидерства
17:15 Пешком... Москва зеленая
17:45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
18:30 Романтика романса. «Эй, ухнем!«. Вспоминая великих басов ХХ века
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Линия жизни. К юбилею Ольги Прокофьевой
21:25 Чужая родня
23:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
23:25 Однажды на Диком Западе
02:05 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари
02:45 Про Фому и про Ерему
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 105-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы
05:35 Тайны Медовой долины
06:20 Пятница News. 106-я серия
06:40 Простоквашино
08:20 Черный список. Сезон 3. 4-я серия - «Сантехники»
09:00 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»
10:00 Зовите шефа
10:50 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»
11:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
12:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
14:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
15:10 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
16:20 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
17:40 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
18:40 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
19:50 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
21:00 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
22:10 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz»
23:30 Младенец на $30 000 000
01:40 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия
03:00 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия
04:30 Пятница News. 106-я серия
04:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Любимая женщина механика Гаврилова
07:25 Ход конем
08:55 Наше кино. История большой любви. К юбилею В. Толоконникова
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Гусарская баллада
12:00 Станица. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Станица. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Станица. 7-я - 11-я серии
00:00 Вместе
01:00 Станица. 11-я и 12-я серии
02:25 Наше кино. История большой любви
02:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.