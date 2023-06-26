Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 26 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 9-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Вызываю огонь на себя!» - подвиг солдата

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Совхоз». 1-я - 2-я серии

23:30 Бесогон ТВ

00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:30 Рая знает всё! 1-я - 2-я серии

04:10 Семейный детектив. 12-я серия - «Угонщики»



ТВЦ



04:45 Михаил Булгаков. Роман с тайной

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Актёрские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун

08:45 Отравленная жизнь. 1-я - 2-я серии

10:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 17-я - 18-я серии

13:40 Мой герой. Сергей Мазаев

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием мототранспорта

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:05 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Сближая берега

23:10 Знак качества. Мороженое

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Охота на русских

01:25 Нина Русланова. Подкидыш

02:05 Железный занавес опущен

02:45 Осторожно, мошенники! Родные жулики

03:15 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я - 2-я серии

04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину



НТВ



04:55 Москва. Центральный округ-4. «Хлысты». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Подкидыш». 1-я - 2-я серии, «Эхо войны». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Подкидыш». 1-я - 2-я серии, «Эхо войны». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:40 Зимородок. 1-я - 3-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 7-я - 8-я серии

22:15 Медиатор. 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор. 1-я и 2-я серии

00:45 Терминал. 1-я - 5-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Условный мент-4. Стратегия успеха

06:05 Условный мент-4. Верное дело

06:55 Условный мент-4. Усмешка судьбы

07:45 Условный мент-4. Сеанс палсинга

08:45 Условный мент-4. Резидент

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Условный мент-4. Резидент

10:10 Условный мент-4. Ход конем

11:10 Условный мент-4. Гадание вслепую

12:05 Условный мент-4. Опасный тест-драйв

13:00 Известия

13:30 Пасечник. «Дело, которого не должно было быть». 1-я - 2-я части

15:25 Пасечник. «В поисках чуда». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Черная лилия

18:50 След. Сапер ошибается однажды

19:45 След. Останови меня если, сможешь

20:35 След. Слепое вдохновение

21:20 След. Ромео минус Джульетта

22:20 Свои-2. Плохое время для смерти

23:10 Свои-2. Лекарство от любви

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Девять и три четверти

01:20 След. Сложный заказ

02:05 След. Заманчивое предложение

02:40 След. Убить Казанову

03:20 Прокурорская проверка. Заложники детства

04:10 Прокурорская проверка. Моя ужасная школа



Домашний



03:15 Личные обстоятельства. 5-я - 8-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Две правды». «Неспящая красавица»

12:30 Порча. Наказать обидчика

13:00 Знахарка

13:35 Верну любимого. Тень

14:10 Голоса ушедших душ. Сестрица

14:45 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Две правды». «Неспящая красавица»

00:35 Порча. Наказать обидчика

01:05 Знахарка

01:40 Верну любимого. Тень

02:05 Голоса ушедших душ. Сестрица

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Импровизация. Сезон 5. 130-я - 132-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 27-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 28-я серия

08:50 Выжить в Дубае. 1-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 60-я - 65-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 210-я серии

19:00 Вика-ураган. 7-я - 10-я серии

21:00 Почка. 1-я - 2-я серии

22:00 Колдовство: Новый ритуал

23:45 Невидимка

01:50 Такое кино! 444-я серия

02:15 Импровизация. Команды. Сезон 3. 36-я - 37-я серии

04:10 «Студия «Союз«. Сезон 4. 131-я серия



СТС



03:55 Два отца и два сына

05:10 Сториз

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 6-я серия

09:00 Приключения мышонка Переса

10:55 Приключения мышонка Переса-2

12:40 Охотники за привидениями

14:45 Охотники за привидениями 2

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Белоснежка. Месть гномов

22:05 Лемони Сникет. 33 несчастья

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 24-я серия

01:10 Спенсер

03:05 Два отца и два сына

04:40 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

06:00 Легендарные клубы

06:30 Андрей Аршавин меняет профессию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Дзюдо. Российский профессиональный тур

11:25 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов

12:30 Новости

12:35 Есть тема!

13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

15:10 Кулачные бои

16:55 Новости

17:00 Громко

18:00 Эра медведей

19:05 Новости

19:10 Эра медведей

20:15 Специальный репортаж

20:35 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Легендарные клубы

00:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России

02:00 Новости

02:05 Вы это видели

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Куяба». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мидуэй

22:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Шальная карта

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Москва - фронту

05:10 Рысь

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Если враг не сдается...

12:50 Без права на ошибку

13:00 Новости дня

13:25 Без права на ошибку

15:00 Военные новости

15:05 Без права на ошибку

15:25 Буду помнить

17:00 Новости дня

17:15 Буду помнить

18:00 На пороге войны. Битва за Поднебесную

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Афёра тысячелетия. Как американцы хранят чужое золото

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Ненависть. 1-я - 3-я серии

02:10 Приказ: Огонь не открывать

03:40 Приказ: Перейти границу



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Нулевые

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лариса Попугаева

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Доггерленд

08:30 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Ян Таксюр»

08:55 Кащей Бессмертный

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. История в лицах

11:10 ХX век. «Композитор Никита Богословский». Творческий вечер в Колонном зале Дома Союзов. 1989

12:30 Новости культуры

12:45 Рассекреченная история. Спасение падишаха Амануллы

13:15 Агриппина Ваганова. Великая и ужасная

13:55 Искусственный отбор

14:35 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская

14:50 Сказание о земле сибирской

16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны

17:00 Новости культуры

17:15 «Девчата». Фигуры может и нет, а характер - налицо!»

18:00 Симфонические оркестры России. Российский национальный оркестр. Дирижер Александр Рудин

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Румянцев. Коверный клоун

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Константин Богомолов

20:05 Андрей Дементьев. Все начинается с любви...

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Сати. Нескучная классика... С Андреем Кончаловским

22:25 Клоун. 1-я серия

23:40 Рассекреченная история. Крах плана «Кантокуэн»

00:05 ХX век. «Композитор Никита Богословский». Творческий вечер в Колонном зале Дома Союзов. 1989

01:20 Катастрофы Древнего мира. Доггерленд

02:15 Агриппина Ваганова. Великая и ужасная

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 1. 6-я серия - «Выпуск 5»

06:10 Кондитер. Сезон 1. 4-я серия

07:10 Пятница News. 105-я серия

07:40 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

08:40 Секреты на кухне. Сезон 1. 5-я серия - «Колбасы»

09:50 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»

11:00 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

12:00 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия

13:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

14:50 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

15:50 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

17:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

18:10 Черный список. Сезон 3. 6-я серия - «Медицинские и косметологические услуги»

19:00 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»

20:00 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»

20:50 Черный список. Сезон 3. 5-я серия - «Муж на час»

21:40 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»

22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

00:00 Молох

01:40 Пятница News. 107-я серия

02:10 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

04:30 Пятница News. 106-я серия

04:50 Простоквашино. 22-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

05:50 Наше кино. История большой любви

06:15 Станица. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Станица. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 9-я и 10-я серии

00:30 Яды, или Всемирная история отравлений

02:10 Любимые актеры 2.0

02:35 Дела судебные. Битва за будущее

03:15 Дела судебные. Новые истории

03:45 Новости

04:00 [Не]Фантастика

04:10 Игра в слова

04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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