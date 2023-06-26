Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 26 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 26 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 9-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Вызываю огонь на себя!» - подвиг солдата
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Совхоз». 1-я - 2-я серии
23:30 Бесогон ТВ
00:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:30 Рая знает всё! 1-я - 2-я серии
04:10 Семейный детектив. 12-я серия - «Угонщики»
ТВЦ
04:45 Михаил Булгаков. Роман с тайной
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Актёрские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун
08:45 Отравленная жизнь. 1-я - 2-я серии
10:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 17-я - 18-я серии
13:40 Мой герой. Сергей Мазаев
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием мототранспорта
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:05 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Сближая берега
23:10 Знак качества. Мороженое
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. Охота на русских
01:25 Нина Русланова. Подкидыш
02:05 Железный занавес опущен
02:45 Осторожно, мошенники! Родные жулики
03:15 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я - 2-я серии
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
НТВ
04:55 Москва. Центральный округ-4. «Хлысты». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Подкидыш». 1-я - 2-я серии, «Эхо войны». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Подкидыш». 1-я - 2-я серии, «Эхо войны». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:40 Зимородок. 1-я - 3-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 7-я - 8-я серии
22:15 Медиатор. 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор. 1-я и 2-я серии
00:45 Терминал. 1-я - 5-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Условный мент-4. Стратегия успеха
06:05 Условный мент-4. Верное дело
06:55 Условный мент-4. Усмешка судьбы
07:45 Условный мент-4. Сеанс палсинга
08:45 Условный мент-4. Резидент
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Условный мент-4. Резидент
10:10 Условный мент-4. Ход конем
11:10 Условный мент-4. Гадание вслепую
12:05 Условный мент-4. Опасный тест-драйв
13:00 Известия
13:30 Пасечник. «Дело, которого не должно было быть». 1-я - 2-я части
15:25 Пасечник. «В поисках чуда». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Черная лилия
18:50 След. Сапер ошибается однажды
19:45 След. Останови меня если, сможешь
20:35 След. Слепое вдохновение
21:20 След. Ромео минус Джульетта
22:20 Свои-2. Плохое время для смерти
23:10 Свои-2. Лекарство от любви
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Девять и три четверти
01:20 След. Сложный заказ
02:05 След. Заманчивое предложение
02:40 След. Убить Казанову
03:20 Прокурорская проверка. Заложники детства
04:10 Прокурорская проверка. Моя ужасная школа
Домашний
03:15 Личные обстоятельства. 5-я - 8-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Две правды». «Неспящая красавица»
12:30 Порча. Наказать обидчика
13:00 Знахарка
13:35 Верну любимого. Тень
14:10 Голоса ушедших душ. Сестрица
14:45 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Присяжная. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Две правды». «Неспящая красавица»
00:35 Порча. Наказать обидчика
01:05 Знахарка
01:40 Верну любимого. Тень
02:05 Голоса ушедших душ. Сестрица
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Импровизация. Сезон 5. 130-я - 132-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 27-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 3-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 28-я серия
08:50 Выжить в Дубае. 1-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 60-я - 65-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 210-я серии
19:00 Вика-ураган. 7-я - 10-я серии
21:00 Почка. 1-я - 2-я серии
22:00 Колдовство: Новый ритуал
23:45 Невидимка
01:50 Такое кино! 444-я серия
02:15 Импровизация. Команды. Сезон 3. 36-я - 37-я серии
04:10 «Студия «Союз«. Сезон 4. 131-я серия
СТС
03:55 Два отца и два сына
05:10 Сториз
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 6-я серия
09:00 Приключения мышонка Переса
10:55 Приключения мышонка Переса-2
12:40 Охотники за привидениями
14:45 Охотники за привидениями 2
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Белоснежка. Месть гномов
22:05 Лемони Сникет. 33 несчастья
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 24-я серия
01:10 Спенсер
03:05 Два отца и два сына
04:40 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
06:00 Легендарные клубы
06:30 Андрей Аршавин меняет профессию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Дзюдо. Российский профессиональный тур
11:25 Смешанные единоборства. One FC. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов
12:30 Новости
12:35 Есть тема!
13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
15:10 Кулачные бои
16:55 Новости
17:00 Громко
18:00 Эра медведей
19:05 Новости
19:10 Эра медведей
20:15 Специальный репортаж
20:35 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:30 Легендарные клубы
00:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России
02:00 Новости
02:05 Вы это видели
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Куяба». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мидуэй
22:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Шальная карта
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Москва - фронту
05:10 Рысь
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Если враг не сдается...
12:50 Без права на ошибку
13:00 Новости дня
13:25 Без права на ошибку
15:00 Военные новости
15:05 Без права на ошибку
15:25 Буду помнить
17:00 Новости дня
17:15 Буду помнить
18:00 На пороге войны. Битва за Поднебесную
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Афёра тысячелетия. Как американцы хранят чужое золото
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Ненависть. 1-я - 3-я серии
02:10 Приказ: Огонь не открывать
03:40 Приказ: Перейти границу
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Нулевые
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лариса Попугаева
07:30 Новости культуры
07:35 Катастрофы Древнего мира. Доггерленд
08:30 Жизнь и судьба. 1-я часть - «Ян Таксюр»
08:55 Кащей Бессмертный
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. История в лицах
11:10 ХX век. «Композитор Никита Богословский». Творческий вечер в Колонном зале Дома Союзов. 1989
12:30 Новости культуры
12:45 Рассекреченная история. Спасение падишаха Амануллы
13:15 Агриппина Ваганова. Великая и ужасная
13:55 Искусственный отбор
14:35 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
14:50 Сказание о земле сибирской
16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны
17:00 Новости культуры
17:15 «Девчата». Фигуры может и нет, а характер - налицо!»
18:00 Симфонические оркестры России. Российский национальный оркестр. Дирижер Александр Рудин
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Румянцев. Коверный клоун
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Константин Богомолов
20:05 Андрей Дементьев. Все начинается с любви...
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Сати. Нескучная классика... С Андреем Кончаловским
22:25 Клоун. 1-я серия
23:40 Рассекреченная история. Крах плана «Кантокуэн»
00:05 ХX век. «Композитор Никита Богословский». Творческий вечер в Колонном зале Дома Союзов. 1989
01:20 Катастрофы Древнего мира. Доггерленд
02:15 Агриппина Ваганова. Великая и ужасная
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 1. 6-я серия - «Выпуск 5»
06:10 Кондитер. Сезон 1. 4-я серия
07:10 Пятница News. 105-я серия
07:40 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
08:40 Секреты на кухне. Сезон 1. 5-я серия - «Колбасы»
09:50 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»
11:00 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
12:00 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия
13:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
14:50 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
15:50 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
17:00 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
18:10 Черный список. Сезон 3. 6-я серия - «Медицинские и косметологические услуги»
19:00 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»
20:00 Черный список. Сезон 3. 31-я серия - «Строительные эксперты»
20:50 Черный список. Сезон 3. 5-я серия - «Муж на час»
21:40 Черный список. Сезон 3. 23-я серия - «Автомеханики на дому»
22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
00:00 Молох
01:40 Пятница News. 107-я серия
02:10 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
04:30 Пятница News. 106-я серия
04:50 Простоквашино. 22-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
05:50 Наше кино. История большой любви
06:15 Станица. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Станица. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 9-я и 10-я серии
00:30 Яды, или Всемирная история отравлений
02:10 Любимые актеры 2.0
02:35 Дела судебные. Битва за будущее
03:15 Дела судебные. Новые истории
03:45 Новости
04:00 [Не]Фантастика
04:10 Игра в слова
04:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.