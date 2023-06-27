Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 27 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 10-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Тропа». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 3-я - 4-я серии
03:55 Семейный детектив. 13-я серия - «С чистого листа»
ТВЦ
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
05:20 Мой герой. Сергей Мазаев
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием мототранспорта
08:45 Отравленная жизнь. 3-я - 4-я серии
10:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 19-я - 20-я серии
13:40 Мой герой. Олеся Железняк
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я - 4-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с наездом на животных
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Звёзды из трущоб
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Интервью с вампиром
01:25 Хроники московского быта. До старости жених!
02:05 Истерика в особо крупных маcштабах
02:45 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»
03:10 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я - 4-я серии
04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-4. «След пули». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Йети». 1-я - 2-я серии, «Конец света». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Йети». 1-я - 2-я серии, «Конец света». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:40 Зимородок. 4-я - 5-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 9-я - 10-я серии
22:15 Медиатор. 3-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор. 3-я - 4-я серии
00:45 Терминал. 6-я - 10-я серии
04:45 Военно-исторические маршруты
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны 6. «Русская рулетка». 1-я - 4-я части
08:35 Привет от Катюши. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. «Заложники в пансионате». 1-я - 2-я части
15:25 Пасечник. «Болотная тварь». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Запах ревности
18:50 След. Глава семьи
19:40 След. Добрые самаритяне
20:35 След. Меня убить хотели эти гады
21:20 След. Город грехов
22:20 Свои-2. Колыбельная на смерть
23:10 Свои-2. На острие клинка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. В объятиях питона
01:20 След. Хрустальный замок
02:05 След. Мертвый живым не товарищ
02:40 След. Предвыборная гонка
03:20 Прокурорская проверка. Помогите люди добрые
04:10 Прокурорская проверка. Пациент ноль
Домашний
05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 29-я серия - «Обмен с доплатой»
05:50 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведёмся!
09:00 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Любящие сердца». «Отцовское чувство»
12:30 Порча. Ведьма
13:00 Знахарка
13:35 Верну любимого. Паникёрша
14:10 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
14:45 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
19:00 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Любящие сердца». «Отцовское чувство»
00:35 Порча. Ведьма
01:05 Знахарка
01:40 Верну любимого. Паникёрша
02:05 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 132-я серия
05:45 Импровизация. Сезон 5. 135-я - 136-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 29-я серия
07:51 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 30-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 66-я - 75-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 6. 211-я - 220-я серии
19:00 Вика-ураган. 9-я - 12-я серии
21:00 Почка. 3-я - 4-я серии
22:00 Очень плохая училка
23:40 Колдовство: Новый ритуал
01:30 Импровизация. Команды. Сезон 3. 38-я - 39-я серии
03:10 «Студия «Союз». Сезон 4. 133-я - 134-я серии
04:40 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:20 Ну, погоди! Каникулы
08:20 ОКнутые люди. 1-я серия
09:25 Обратимая реальность
11:15 Простушка
13:15 Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
15:20 Питомец Юрского периода
17:05 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Месть пушистых
21:50 Спасти панду
00:05 Спасатели Малибу
02:15 Два отца и два сына
04:40 6 кадров
Матч ТВ
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Куяба». Прямой эфир
05:05 Триатлон. Мировая серия. Женщины
06:00 Легендарные клубы
06:30 Андрей Аршавин меняет профессию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол на все времена
11:25 Эра медведей
12:30 Новости
12:35 Есть тема!
13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
16:25 География спорта. Казань
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
18:00 Эра медведей
19:05 Новости
19:10 Эра медведей
20:15 Специальный репортаж
20:35 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:30 Легендарные клубы
00:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России
02:00 Новости
02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Аферистка
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Защитник
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:40 Приказ: Перейти границу
05:05 Оружие Победы
05:20 Без права на ошибку
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Добровольцы
13:00 Новости дня
13:35 Немец. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Немец. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Немец. 1-я - 4-я серии
18:00 На пороге войны. Польша. Между Гитлером и Черчиллем
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Дело о тепловизорах. От Сталинграда до Соледара. Тайна двух окружений
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Ненависть. 4-я - 6-я серии
02:10 Буду помнить
03:45 Сделано в СССР
04:00 Немец. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Десятые
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон
07:30 Новости культуры
07:35 Катастрофы Древнего мира. Аккадская империя
08:30 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Ян Таксюр»
08:50 Сказки старого волшебника. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Владимир Васильев
11:15 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987
12:15 Забытое ремесло. Валяльщик
12:30 Новости культуры
12:45 Рассекреченная история. Крах плана «Кантокуэн»
13:15 Татьяна Вечеслова. Я - балерина
13:55 Искусственный отбор
14:35 Катастрофы Древнего мира. Доггерленд
15:30 Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко
15:45 Сати. Нескучная классика... С Андреем Кончаловским
16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь
17:00 Новости культуры
17:15 Передвижники. Константин Маковский
17:45 Симфонические оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Солист Александр Ключко. Дирижер Димитрис Ботинис
18:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
19:00 «Почерк эпохи« с Кириллом Кяро». Иван Бунин. Звезда любви
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Нина Дивова
20:05 1881. История одного спектакля
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия. Александр Домогаров
22:25 Клоун. 2-я серия
23:40 Рассекреченная история. Мир на грани
00:10 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987
01:00 Катастрофы Древнего мира. Аккадская империя
01:55 Симфонические оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Солист Александр Ключко. Дирижер Димитрис Ботинис
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:40 Кондитер. Сезон 1. 5-я серия - «Выпуск 4»
06:50 Пятница News. 106-я серия
07:20 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»
08:20 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»
10:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:40 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»
12:40 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 3-я серия - «Торт для Люси Чеботиной»
20:30 Кондитер. Дети. Сезон 2. 2-я серия - «Торт для Светланы Пермяковой»
22:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
23:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
00:00 Телец
01:40 Пятница News. 108-я серия
02:00 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»
04:30 Пятница News. 107-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:10 Наше кино. История большой любви
06:35 Станица. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Станица. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 11-я и 12-я серии
00:30 Земля Санникова
02:00 Наше кино. История большой любви
02:25 Дела судебные. Битва за будущее
02:55 Дела судебные. Новые истории
03:25 Новости
03:40 [Не]Фантастика
04:10 Игра в слова
04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.