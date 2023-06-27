Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 27 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 27 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 10-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Тропа». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 3-я - 4-я серии

03:55 Семейный детектив. 13-я серия - «С чистого листа»



ТВЦ



04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

05:20 Мой герой. Сергей Мазаев

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием мототранспорта

08:45 Отравленная жизнь. 3-я - 4-я серии

10:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 19-я - 20-я серии

13:40 Мой герой. Олеся Железняк

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я - 4-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с наездом на животных

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Звёзды из трущоб

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Интервью с вампиром

01:25 Хроники московского быта. До старости жених!

02:05 Истерика в особо крупных маcштабах

02:45 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ»

03:10 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я - 4-я серии

04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-4. «След пули». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Йети». 1-я - 2-я серии, «Конец света». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Йети». 1-я - 2-я серии, «Конец света». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:40 Зимородок. 4-я - 5-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 9-я - 10-я серии

22:15 Медиатор. 3-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор. 3-я - 4-я серии

00:45 Терминал. 6-я - 10-я серии

04:45 Военно-исторические маршруты



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны 6. «Русская рулетка». 1-я - 4-я части

08:35 Привет от Катюши. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. «Заложники в пансионате». 1-я - 2-я части

15:25 Пасечник. «Болотная тварь». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Запах ревности

18:50 След. Глава семьи

19:40 След. Добрые самаритяне

20:35 След. Меня убить хотели эти гады

21:20 След. Город грехов

22:20 Свои-2. Колыбельная на смерть

23:10 Свои-2. На острие клинка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. В объятиях питона

01:20 След. Хрустальный замок

02:05 След. Мертвый живым не товарищ

02:40 След. Предвыборная гонка

03:20 Прокурорская проверка. Помогите люди добрые

04:10 Прокурорская проверка. Пациент ноль



Домашний



05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 29-я серия - «Обмен с доплатой»

05:50 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

08:00 Давай разведёмся!

09:00 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Любящие сердца». «Отцовское чувство»

12:30 Порча. Ведьма

13:00 Знахарка

13:35 Верну любимого. Паникёрша

14:10 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

14:45 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

19:00 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

23:20 Понять. Простить. «Любящие сердца». «Отцовское чувство»

00:35 Порча. Ведьма

01:05 Знахарка

01:40 Верну любимого. Паникёрша

02:05 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 132-я серия

05:45 Импровизация. Сезон 5. 135-я - 136-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 29-я серия

07:51 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 30-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 66-я - 75-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 6. 211-я - 220-я серии

19:00 Вика-ураган. 9-я - 12-я серии

21:00 Почка. 3-я - 4-я серии

22:00 Очень плохая училка

23:40 Колдовство: Новый ритуал

01:30 Импровизация. Команды. Сезон 3. 38-я - 39-я серии

03:10 «Студия «Союз». Сезон 4. 133-я - 134-я серии

04:40 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:20 Ну, погоди! Каникулы

08:20 ОКнутые люди. 1-я серия

09:25 Обратимая реальность

11:15 Простушка

13:15 Джунгли зовут! В поисках Марсупилами

15:20 Питомец Юрского периода

17:05 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Месть пушистых

21:50 Спасти панду

00:05 Спасатели Малибу

02:15 Два отца и два сына

04:40 6 кадров



Матч ТВ



02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Куяба». Прямой эфир

05:05 Триатлон. Мировая серия. Женщины

06:00 Легендарные клубы

06:30 Андрей Аршавин меняет профессию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Эра медведей

12:30 Новости

12:35 Есть тема!

13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

16:25 География спорта. Казань

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

18:00 Эра медведей

19:05 Новости

19:10 Эра медведей

20:15 Специальный репортаж

20:35 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Легендарные клубы

00:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России

02:00 Новости

02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Аферистка

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Защитник

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:40 Приказ: Перейти границу

05:05 Оружие Победы

05:20 Без права на ошибку

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Добровольцы

13:00 Новости дня

13:35 Немец. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Немец. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Немец. 1-я - 4-я серии

18:00 На пороге войны. Польша. Между Гитлером и Черчиллем

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Дело о тепловизорах. От Сталинграда до Соледара. Тайна двух окружений

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Ненависть. 4-я - 6-я серии

02:10 Буду помнить

03:45 Сделано в СССР

04:00 Немец. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Десятые

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Аккадская империя

08:30 Жизнь и судьба. 2-я часть - «Ян Таксюр»

08:50 Сказки старого волшебника. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Владимир Васильев

11:15 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987

12:15 Забытое ремесло. Валяльщик

12:30 Новости культуры

12:45 Рассекреченная история. Крах плана «Кантокуэн»

13:15 Татьяна Вечеслова. Я - балерина

13:55 Искусственный отбор

14:35 Катастрофы Древнего мира. Доггерленд

15:30 Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко

15:45 Сати. Нескучная классика... С Андреем Кончаловским

16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь

17:00 Новости культуры

17:15 Передвижники. Константин Маковский

17:45 Симфонические оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Солист Александр Ключко. Дирижер Димитрис Ботинис

18:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

19:00 «Почерк эпохи« с Кириллом Кяро». Иван Бунин. Звезда любви

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Нина Дивова

20:05 1881. История одного спектакля

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия. Александр Домогаров

22:25 Клоун. 2-я серия

23:40 Рассекреченная история. Мир на грани

00:10 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987

01:00 Катастрофы Древнего мира. Аккадская империя

01:55 Симфонические оркестры России. Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Солист Александр Ключко. Дирижер Димитрис Ботинис

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:40 Кондитер. Сезон 1. 5-я серия - «Выпуск 4»

06:50 Пятница News. 106-я серия

07:20 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»

08:20 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

09:20 Секреты на кухне. Сезон 1. 9-я серия - «Хлеб»

10:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:40 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»

12:40 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

19:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 3-я серия - «Торт для Люси Чеботиной»

20:30 Кондитер. Дети. Сезон 2. 2-я серия - «Торт для Светланы Пермяковой»

22:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

23:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

00:00 Телец

01:40 Пятница News. 108-я серия

02:00 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»

04:30 Пятница News. 107-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:10 Наше кино. История большой любви

06:35 Станица. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Станица. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 11-я и 12-я серии

00:30 Земля Санникова

02:00 Наше кино. История большой любви

02:25 Дела судебные. Битва за будущее

02:55 Дела судебные. Новые истории

03:25 Новости

03:40 [Не]Фантастика

04:10 Игра в слова

04:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 июня 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



