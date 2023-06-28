Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 28 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 28 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 11-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Призрак галереи». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 5-я - 6-я серии
03:55 Семейный детектив. 14-я серия - «Тени прошлого»
ТВЦ
04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
05:20 Мой герой. Олеся Железняк
06:00 Настроение
08:15 Фактор БЕZ опасности. ДТП с наездом на животных
08:50 Мастер охоты на единорога. 1-я - 2-я серии
10:40 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
11:30 События
11:45 Вижу-знаю. 21-я - 22-я серии
13:40 Мой герой. Дмитрий Харатьян
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Детектив на миллион. Расплата. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 91-я серия
23:10 Прощание. Сильвио Берлускони
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Бандитский Екатеринбург
01:25 Знак качества. Похудеть к лету
02:10 Ракеты на старте
02:50 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест
03:15 Детектив на миллион. Расплата. 1-я - 2-я серии
04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
НТВ
05:00 Москва. Центральный округ-4. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я серии, «Хозяева жизни». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я серии, «Хозяева жизни». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:40 Зимородок. 6-я - 8-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 11-я - 12-я серии
22:15 Медиатор. 5-я - 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор. 5-я - 6-я серии
00:45 Терминал. 11-я - 14-я серии
04:45 Военно-исторические маршруты
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Пасечник. «Болотная тварь». 1-я - 2-я части
07:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Знакомство. 1-я серия
08:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись. 2-я серия
10:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия
11:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Пасечник. «Бомбилы». 1-я - 2-я части
15:25 Пасечник. «Отрава». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Никуда не денется
18:50 След. Донна Белла
19:40 След. Секрет Полишинеля
20:35 След. Предложение руки и сердца
21:25 След. От печки
22:20 Свои-2. Ангел-хранитель
23:10 Свои-2. Последний укол
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сиротское дело
01:15 След. Неизбежное наследство
02:05 След. Дело о Золушках
02:40 След. Кругом одни герои
03:15 Прокурорская проверка. Тариф смертельный
04:05 Прокурорская проверка. Легкие деньги
Домашний
05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 30-я серия - «Канарейка»
05:50 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Второе «Я». «Призрак тёщи»
12:25 Порча. Игромания
12:55 Знахарка
13:30 Верну любимого. Восстание Евы
14:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом
14:40 Присяжная. 1-я - 4-я серии
19:00 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии
23:25 Понять. Простить. «Второе «Я». «Призрак тёщи»
00:40 Порча. Игромания
01:10 Знахарка
01:40 Верну любимого. Восстание Евы
02:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
05:30 Импровизация. Сезон 5. 139-я серия
06:15 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 32-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 76-я - 85-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 230-я серии
19:00 Вика-ураган. 11-я - 14-я серии
21:00 Почка. 5-я - 6-я серии
22:00 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
00:00 Дом летающих кинжалов
02:15 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я - 41-я серии
03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 135-я серия
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:20 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:15 Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
11:15 Питомец Юрского периода
13:00 Спасти панду
15:20 Месть пушистых
17:05 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Красотка на всю голову
22:10 Агент под прикрытием
00:05 Месть земли
02:15 Два отца и два сына
04:35 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур
05:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины
06:00 Легендарные клубы
06:30 Андрей Аршавин меняет профессию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол на все времена
11:25 Эра медведей
12:30 Новости
12:35 Есть тема!
13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
15:30 Все на Матч!
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
18:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона
19:00 Новости
19:05 Смешанные единоборства. UFC. Л. Эдвардс - К. Усман
20:15 Специальный репортаж
20:35 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:30 Легендарные клубы
00:30 Что по спорту? Санкт-Петербург
01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России
02:00 Новости
02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри
04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Перекресток
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Звездный рубеж
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Немец. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Приказано взять живым
13:00 Новости дня
13:35 Немец. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Немец. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Немец. 5-я - 8-я серии
18:00 На пороге войны. Испанский пролог Второй Мировой
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. «Наследники «Вервольфа»: от Третьего Рейха до Незалежной»
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Ненависть. 7-я - 9-я серии
02:10 Добровольцы
03:40 Москва - фронту
04:00 Немец. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Двадцатые
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский
07:30 Новости культуры
07:35 Катастрофы Древнего мира. Содом
08:30 Жизнь и судьба. Даниил Спиваковский
08:50 Сказки старого волшебника. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Загадки сарматов
11:15 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982
12:20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12:30 Новости культуры
12:45 Рассекреченная история. Мир на грани
13:15 Константин Сергеев. Уроки жизни
13:55 Искусственный отбор
14:35 Катастрофы Древнего мира. Аккадская империя
15:30 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
15:45 Белая студия. Александр Домогаров
16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка
17:00 Новости культуры
17:15 Библейский сюжет. Алексей Рыбников. «Юнона и Авось»
17:45 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер Александр Сладковский
18:40 Забытое ремесло. Валяльщик
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Чехов. Рисунок роли
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Владимир Урин
20:00 Оттаявший мир
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Власть факта. Венецианская республика
22:25 Я тебя ненавижу
23:40 Рассекреченная история. Коррупция при Сталине. Дело Верховных судов
00:10 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982
01:15 Катастрофы Древнего мира. Содом
02:05 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер Александр Сладковский
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 1. 1-я серия - «Спецвыпуск»
05:50 Кондитер. Сезон 1. 7-я серия - «Выпуск 6»
06:50 Пятница News. 107-я серия
07:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
08:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия - «Индейка»
10:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
11:40 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия
13:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
14:30 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
15:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
16:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
17:50 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
19:00 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
20:10 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
21:10 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
22:20 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Кавказская кухня»
00:00 Солнце
01:50 Пятница News. 109-я серия
02:20 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:30 Пятница News. 108-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:25 Наше кино. История большой любви
05:50 Безымянная звезда
08:15 Салон красоты
10:00 Новости
10:10 Интердевочка
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 13-я и 14-я серии
00:30 Свой среди чужих, чужой среди своих
02:00 Наше кино. История большой любви
02:25 Дела судебные. Битва за будущее
02:45 Дела судебные. Новые истории
03:05 Новости
03:20 [Не]Фантастика
03:35 Игра в слова
04:15 Яды, или Всемирная история отравлений
Время начала передач - московское.