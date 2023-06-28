Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 28 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 11-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Призрак галереи». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 5-я - 6-я серии

03:55 Семейный детектив. 14-я серия - «Тени прошлого»



ТВЦ



04:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава

05:20 Мой герой. Олеся Железняк

06:00 Настроение

08:15 Фактор БЕZ опасности. ДТП с наездом на животных

08:50 Мастер охоты на единорога. 1-я - 2-я серии

10:40 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

11:30 События

11:45 Вижу-знаю. 21-я - 22-я серии

13:40 Мой герой. Дмитрий Харатьян

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Детектив на миллион. Расплата. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 91-я серия

23:10 Прощание. Сильвио Берлускони

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Бандитский Екатеринбург

01:25 Знак качества. Похудеть к лету

02:10 Ракеты на старте

02:50 Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест

03:15 Детектив на миллион. Расплата. 1-я - 2-я серии

04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!



НТВ



05:00 Москва. Центральный округ-4. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я серии, «Хозяева жизни». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Опасные игры». 1-я - 2-я серии, «Хозяева жизни». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:40 Зимородок. 6-я - 8-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 11-я - 12-я серии

22:15 Медиатор. 5-я - 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор. 5-я - 6-я серии

00:45 Терминал. 11-я - 14-я серии

04:45 Военно-исторические маршруты



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Пасечник. «Болотная тварь». 1-я - 2-я части

07:05 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Знакомство. 1-я серия

08:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись. 2-я серия

10:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

11:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Пасечник. «Бомбилы». 1-я - 2-я части

15:25 Пасечник. «Отрава». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Никуда не денется

18:50 След. Донна Белла

19:40 След. Секрет Полишинеля

20:35 След. Предложение руки и сердца

21:25 След. От печки

22:20 Свои-2. Ангел-хранитель

23:10 Свои-2. Последний укол

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сиротское дело

01:15 След. Неизбежное наследство

02:05 След. Дело о Золушках

02:40 След. Кругом одни герои

03:15 Прокурорская проверка. Тариф смертельный

04:05 Прокурорская проверка. Легкие деньги



Домашний



05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 30-я серия - «Канарейка»

05:50 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Второе «Я». «Призрак тёщи»

12:25 Порча. Игромания

12:55 Знахарка

13:30 Верну любимого. Восстание Евы

14:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом

14:40 Присяжная. 1-я - 4-я серии

19:00 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии

23:25 Понять. Простить. «Второе «Я». «Призрак тёщи»

00:40 Порча. Игромания

01:10 Знахарка

01:40 Верну любимого. Восстание Евы

02:05 Голоса ушедших душ. Казённый дом

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

05:30 Импровизация. Сезон 5. 139-я серия

06:15 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 32-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 76-я - 85-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 230-я серии

19:00 Вика-ураган. 11-я - 14-я серии

21:00 Почка. 5-я - 6-я серии

22:00 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

00:00 Дом летающих кинжалов

02:15 Импровизация. Команды. Сезон 3. 40-я - 41-я серии

03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 135-я серия

04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:20 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:15 Джунгли зовут! В поисках Марсупилами

11:15 Питомец Юрского периода

13:00 Спасти панду

15:20 Месть пушистых

17:05 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Красотка на всю голову

22:10 Агент под прикрытием

00:05 Месть земли

02:15 Два отца и два сына

04:35 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур

05:05 Триатлон. Мировая серия. Мужчины

06:00 Легендарные клубы

06:30 Андрей Аршавин меняет профессию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Эра медведей

12:30 Новости

12:35 Есть тема!

13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

15:30 Все на Матч!

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

16:55 Новости

17:00 Все на Матч!

18:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Лучшие голы сезона

19:00 Новости

19:05 Смешанные единоборства. UFC. Л. Эдвардс - К. Усман

20:15 Специальный репортаж

20:35 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Легендарные клубы

00:30 Что по спорту? Санкт-Петербург

01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России

02:00 Новости

02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри

04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Перекресток

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Звездный рубеж

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Немец. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Приказано взять живым

13:00 Новости дня

13:35 Немец. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Немец. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Немец. 5-я - 8-я серии

18:00 На пороге войны. Испанский пролог Второй Мировой

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. «Наследники «Вервольфа»: от Третьего Рейха до Незалежной»

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Ненависть. 7-я - 9-я серии

02:10 Добровольцы

03:40 Москва - фронту

04:00 Немец. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Двадцатые

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Содом

08:30 Жизнь и судьба. Даниил Спиваковский

08:50 Сказки старого волшебника. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Загадки сарматов

11:15 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982

12:20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

12:30 Новости культуры

12:45 Рассекреченная история. Мир на грани

13:15 Константин Сергеев. Уроки жизни

13:55 Искусственный отбор

14:35 Катастрофы Древнего мира. Аккадская империя

15:30 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

15:45 Белая студия. Александр Домогаров

16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка

17:00 Новости культуры

17:15 Библейский сюжет. Алексей Рыбников. «Юнона и Авось»

17:45 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер Александр Сладковский

18:40 Забытое ремесло. Валяльщик

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Чехов. Рисунок роли

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Владимир Урин

20:00 Оттаявший мир

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Власть факта. Венецианская республика

22:25 Я тебя ненавижу

23:40 Рассекреченная история. Коррупция при Сталине. Дело Верховных судов

00:10 ХX век. Творческий вечер Игоря Владимирова в Концертной студии «Останкино». 1982

01:15 Катастрофы Древнего мира. Содом

02:05 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер Александр Сладковский

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 1. 1-я серия - «Спецвыпуск»

05:50 Кондитер. Сезон 1. 7-я серия - «Выпуск 6»

06:50 Пятница News. 107-я серия

07:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

08:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

09:30 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия - «Индейка»

10:30 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

11:40 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия

13:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

14:30 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

15:40 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

16:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

17:50 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

19:00 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

20:10 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

21:10 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

22:20 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Кавказская кухня»

00:00 Солнце

01:50 Пятница News. 109-я серия

02:20 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:30 Пятница News. 108-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:25 Наше кино. История большой любви

05:50 Безымянная звезда

08:15 Салон красоты

10:00 Новости

10:10 Интердевочка

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 13-я и 14-я серии

00:30 Свой среди чужих, чужой среди своих

02:00 Наше кино. История большой любви

02:25 Дела судебные. Битва за будущее

02:45 Дела судебные. Новые истории

03:05 Новости

03:20 [Не]Фантастика

03:35 Игра в слова

04:15 Яды, или Всемирная история отравлений



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 июня 2023 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



