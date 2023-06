Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 29 июня 2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 12-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Старица». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 7-я серия

03:00 Рая знает всё! 8-я серия

03:55 Семейный детектив. 15-я серия - «Обида»



ТВЦ



04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

05:25 Мой герой. Дмитрий Харатьян

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие

08:45 Мастер охоты на единорога. 3-я - 4-я серии

10:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 23-я - 24-я серии

13:40 Мой герой. Татьяна Пилецкая

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я - 4-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёздные суперпапы

23:10 Закулисные войны. Экстрасенсы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Олег Попов

01:25 «Прототипы. «Щит и меч»

02:05 Детство председателя

02:50 Осторожно, мошенники! Бес в голову

03:15 Детектив на миллион. Расплата. 3-я - 4-я серии

04:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь



НТВ



05:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я серии, «Стрелок». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я серии, «Стрелок». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:40 Зимородок. 9-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 13-я - 14-я серии

22:15 Медиатор. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор. 7-я - 8-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит преступность

01:55 Терминал. 15-я - 17-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

07:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия

09:00 Известия

09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия

09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я - 2-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Пасечник. «Случайно выживший». 1-я - 2-я части

15:25 Пасечник. «Пойманный зверь». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Гарпии

18:50 След. Все решает фортуна

19:45 След. Хикикомори

20:35 След. Фрактал

21:25 След. Оптом дешевле

22:20 Свои-2. Эвтаназия по-русски

23:10 Свои-2. Прощальное танго

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Маленькие друзья

01:20 След. Проклятый сын

02:05 След. Целебная грязь

02:40 След. Стеклянный дом

03:20 Прокурорская проверка. Отрава первой необходимости

04:10 Прокурорская проверка. Автобусный стрелок



Домашний



05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 31-я серия - «Пешки в большой игре»

05:50 6 кадров

06:10 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Чужими глазами». «Отчаянная домохозяйка»

12:25 Порча. Сорока

12:55 Знахарка

13:30 Верну любимого. Бультерьер

14:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

14:40 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

19:00 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Чужими глазами». «Отчаянная домохозяйка»

00:25 Порча. Сорока

00:55 Знахарка

01:25 Верну любимого. Бультерьер

01:55 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

02:20 Тест на отцовство

04:00 Давай разведёмся!

04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 32-я серия - «У меня два мужа»



ТНТ



04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия

05:25 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»

06:10 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 33-я - 34-я серии

08:30 Битва пикников. 21-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 86-я - 93-я серии

13:00 Вика-ураган. 1-я - 16-я серии

21:00 Почка. 7-я - 8-я серии

22:00 РЭД

00:05 Боец

02:20 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии

03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия

04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:00 Приключения мышонка Переса

08:55 Приключения мышонка Переса-2

10:35 Красотка на всю голову

12:50 Агент под прикрытием

14:45 Белоснежка. Месть гномов

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Везучий случай

21:55 Гуляй, Вася!

23:55 Спенсер

02:10 Два отца и два сына

04:55 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур

05:05 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона

06:00 Легендарные клубы

06:30 Андрей Аршавин меняет профессию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Эра медведей

12:30 Новости

12:35 Есть тема!

13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

15:00 Все на Матч!

15:25 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

16:50 Новости

16:55 Все на Матч!

18:00 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона

19:00 Новости

19:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл

20:15 Специальный репортаж

20:35 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Легендарные клубы

00:30 География спорта. Казань

01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России

02:00 Новости

02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри

04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Крейсер

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Волк с Уолл-стрит

03:35 Самые шокирующие гипотезы

04:20 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Немец. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ждите связного

12:50 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии

15:25 Снег и пепел. 3-я и 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Снег и пепел. 3-я и 4-я серии

18:00 На пороге войны. Английские тайны Третьего рейха

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа. Война за будущее России. Тайны редкоземельных металлов

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Аты-баты, шли солдаты...

01:00 Без права на провал

02:15 Ждите связного

03:40 Восхождение

04:50 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Тридцатые

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря

08:30 Жизнь и судьба. Оскар Кучера

08:50 Туфли с золотыми пряжками. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. In memoriam

11:15 ХX век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982

12:30 Новости культуры

12:45 Рассекреченная история. Коррупция при Сталине. Дело Верховных судов

13:15 Наталия Дудинская. Богиня танца

13:55 Искусственный отбор

14:35 Катастрофы Древнего мира. Содом

15:30 Первые в мире. Луноход Бабакина

15:45 2 Верник 2. Леонид Ярмольник

16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей

17:00 Новости культуры

17:15 Пряничный домик. Чеченский костюм

17:45 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солисты Артём Дервоед и Антон Баранов. Дирижер Михаил Татарников

18:35 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Островский. Уникальная рукопись

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Алексей Вертков

20:05 Семена, которые спасут человечество

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Энигма. Роландо Вильясон

22:25 Карьера Димы Горина

00:00 ХX век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982

01:10 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря

02:00 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солисты Артём Дервоед и Антон Баранов. Дирижер Михаил Татарников

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 1. 8-я серия - «Выпуск 7»

07:00 Пятница News. 108-я серия

07:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

08:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

09:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

11:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

12:00 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»

19:10 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия

21:20 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»

00:00 Фауст

02:10 Пятница News. 110-я серия

02:40 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:30 Пятница News. 109-я серия



МИР



05:00 Яды, или Всемирная история отравлений

05:50 Встретимся у фонтана

07:10 Катала

08:45 Шелест. 9-я и 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Шелест. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 15-я и 16-я серии

00:30 Безымянная звезда

02:40 Любимые актеры 2.0

03:05 Дела судебные. Битва за будущее

03:25 Дела судебные. Новые истории

03:50 Новости

04:05 [Не]Фантастика

04:15 Игра в слова

04:55 Мультфильмы



Время начала передач - московское.