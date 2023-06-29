Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 29 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Великая. 12-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Старица». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 7-я серия
03:00 Рая знает всё! 8-я серия
03:55 Семейный детектив. 15-я серия - «Обида»
ТВЦ
04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
05:25 Мой герой. Дмитрий Харатьян
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие
08:45 Мастер охоты на единорога. 3-я - 4-я серии
10:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 23-я - 24-я серии
13:40 Мой герой. Татьяна Пилецкая
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я - 4-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звёздные суперпапы
23:10 Закулисные войны. Экстрасенсы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Олег Попов
01:25 «Прототипы. «Щит и меч»
02:05 Детство председателя
02:50 Осторожно, мошенники! Бес в голову
03:15 Детектив на миллион. Расплата. 3-я - 4-я серии
04:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
НТВ
05:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я серии, «Стрелок». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я серии, «Стрелок». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:40 Зимородок. 9-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 13-я - 14-я серии
22:15 Медиатор. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор. 7-я - 8-я серии
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит преступность
01:55 Терминал. 15-я - 17-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия
06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия
07:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия
09:00 Известия
09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия
09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я - 2-я серии
12:55 Знание - сила
13:00 Известия
13:30 Пасечник. «Случайно выживший». 1-я - 2-я части
15:25 Пасечник. «Пойманный зверь». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Гарпии
18:50 След. Все решает фортуна
19:45 След. Хикикомори
20:35 След. Фрактал
21:25 След. Оптом дешевле
22:20 Свои-2. Эвтаназия по-русски
23:10 Свои-2. Прощальное танго
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Маленькие друзья
01:20 След. Проклятый сын
02:05 След. Целебная грязь
02:40 След. Стеклянный дом
03:20 Прокурорская проверка. Отрава первой необходимости
04:10 Прокурорская проверка. Автобусный стрелок
Домашний
05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 31-я серия - «Пешки в большой игре»
05:50 6 кадров
06:10 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:10 Понять. Простить. «Чужими глазами». «Отчаянная домохозяйка»
12:25 Порча. Сорока
12:55 Знахарка
13:30 Верну любимого. Бультерьер
14:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
14:40 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии
19:00 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии
23:10 Понять. Простить. «Чужими глазами». «Отчаянная домохозяйка»
00:25 Порча. Сорока
00:55 Знахарка
01:25 Верну любимого. Бультерьер
01:55 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
02:20 Тест на отцовство
04:00 Давай разведёмся!
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 32-я серия - «У меня два мужа»
ТНТ
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия
05:25 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»
06:10 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 33-я - 34-я серии
08:30 Битва пикников. 21-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 86-я - 93-я серии
13:00 Вика-ураган. 1-я - 16-я серии
21:00 Почка. 7-я - 8-я серии
22:00 РЭД
00:05 Боец
02:20 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии
03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:00 Приключения мышонка Переса
08:55 Приключения мышонка Переса-2
10:35 Красотка на всю голову
12:50 Агент под прикрытием
14:45 Белоснежка. Месть гномов
16:55 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Везучий случай
21:55 Гуляй, Вася!
23:55 Спенсер
02:10 Два отца и два сына
04:55 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур
05:05 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона
06:00 Легендарные клубы
06:30 Андрей Аршавин меняет профессию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол на все времена
11:25 Эра медведей
12:30 Новости
12:35 Есть тема!
13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
15:00 Все на Матч!
15:25 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир
16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
18:00 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона
19:00 Новости
19:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл
20:15 Специальный репортаж
20:35 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:30 Легендарные клубы
00:30 География спорта. Казань
01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России
02:00 Новости
02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Крейсер
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Волк с Уолл-стрит
03:35 Самые шокирующие гипотезы
04:20 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Немец. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ждите связного
12:50 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии
15:25 Снег и пепел. 3-я и 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Снег и пепел. 3-я и 4-я серии
18:00 На пороге войны. Английские тайны Третьего рейха
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа. Война за будущее России. Тайны редкоземельных металлов
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Аты-баты, шли солдаты...
01:00 Без права на провал
02:15 Ждите связного
03:40 Восхождение
04:50 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Тридцатые
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:30 Новости культуры
07:35 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря
08:30 Жизнь и судьба. Оскар Кучера
08:50 Туфли с золотыми пряжками. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. In memoriam
11:15 ХX век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982
12:30 Новости культуры
12:45 Рассекреченная история. Коррупция при Сталине. Дело Верховных судов
13:15 Наталия Дудинская. Богиня танца
13:55 Искусственный отбор
14:35 Катастрофы Древнего мира. Содом
15:30 Первые в мире. Луноход Бабакина
15:45 2 Верник 2. Леонид Ярмольник
16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей
17:00 Новости культуры
17:15 Пряничный домик. Чеченский костюм
17:45 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солисты Артём Дервоед и Антон Баранов. Дирижер Михаил Татарников
18:35 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи
19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Островский. Уникальная рукопись
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Алексей Вертков
20:05 Семена, которые спасут человечество
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Энигма. Роландо Вильясон
22:25 Карьера Димы Горина
00:00 ХX век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982
01:10 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря
02:00 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солисты Артём Дервоед и Антон Баранов. Дирижер Михаил Татарников
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:25 Простоквашино
05:50 Кондитер. Сезон 1. 8-я серия - «Выпуск 7»
07:00 Пятница News. 108-я серия
07:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
08:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
09:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»
11:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
12:00 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»
19:10 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия
21:20 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»
00:00 Фауст
02:10 Пятница News. 110-я серия
02:40 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
04:30 Пятница News. 109-я серия
МИР
05:00 Яды, или Всемирная история отравлений
05:50 Встретимся у фонтана
07:10 Катала
08:45 Шелест. 9-я и 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Шелест. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
22:25 Шелест. 15-я и 16-я серии
00:30 Безымянная звезда
02:40 Любимые актеры 2.0
03:05 Дела судебные. Битва за будущее
03:25 Дела судебные. Новые истории
03:50 Новости
04:05 [Не]Фантастика
04:15 Игра в слова
04:55 Мультфильмы
Время начала передач - московское.