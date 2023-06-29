Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 29 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 29 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Великая. 12-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Старица». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 7-я серия

03:00 Рая знает всё! 8-я серия

03:55 Семейный детектив. 15-я серия - «Обида»



ТВЦ



04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

05:25 Мой герой. Дмитрий Харатьян

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. Наезды на стоящее транспортное средство и препятствие

08:45 Мастер охоты на единорога. 3-я - 4-я серии

10:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 23-я - 24-я серии

13:40 Мой герой. Татьяна Пилецкая

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я - 4-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёздные суперпапы

23:10 Закулисные войны. Экстрасенсы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Олег Попов

01:25 «Прототипы. «Щит и меч»

02:05 Детство председателя

02:50 Осторожно, мошенники! Бес в голову

03:15 Детектив на миллион. Расплата. 3-я - 4-я серии

04:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь



НТВ



05:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я серии, «Стрелок». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Интересное кино». 1-я - 2-я серии, «Стрелок». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:40 Зимородок. 9-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 13-я - 14-я серии

22:15 Медиатор. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор. 7-я - 8-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука победит преступность

01:55 Терминал. 15-я - 17-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

07:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия

09:00 Известия

09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия

09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1-я - 2-я серии

12:55 Знание - сила

13:00 Известия

13:30 Пасечник. «Случайно выживший». 1-я - 2-я части

15:25 Пасечник. «Пойманный зверь». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Гарпии

18:50 След. Все решает фортуна

19:45 След. Хикикомори

20:35 След. Фрактал

21:25 След. Оптом дешевле

22:20 Свои-2. Эвтаназия по-русски

23:10 Свои-2. Прощальное танго

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Маленькие друзья

01:20 След. Проклятый сын

02:05 След. Целебная грязь

02:40 След. Стеклянный дом

03:20 Прокурорская проверка. Отрава первой необходимости

04:10 Прокурорская проверка. Автобусный стрелок



Домашний



05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 31-я серия - «Пешки в большой игре»

05:50 6 кадров

06:10 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:10 Понять. Простить. «Чужими глазами». «Отчаянная домохозяйка»

12:25 Порча. Сорока

12:55 Знахарка

13:30 Верну любимого. Бультерьер

14:05 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

14:40 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

19:00 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Чужими глазами». «Отчаянная домохозяйка»

00:25 Порча. Сорока

00:55 Знахарка

01:25 Верну любимого. Бультерьер

01:55 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

02:20 Тест на отцовство

04:00 Давай разведёмся!

04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 32-я серия - «У меня два мужа»



ТНТ



04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 137-я серия

05:25 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»

06:10 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 33-я - 34-я серии

08:30 Битва пикников. 21-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 86-я - 93-я серии

13:00 Вика-ураган. 1-я - 16-я серии

21:00 Почка. 7-я - 8-я серии

22:00 РЭД

00:05 Боец

02:20 Импровизация. Команды. Сезон 4. 42-я - 43-я серии

03:50 «Студия «Союз». Сезон 4. 138-я серия

04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:00 Приключения мышонка Переса

08:55 Приключения мышонка Переса-2

10:35 Красотка на всю голову

12:50 Агент под прикрытием

14:45 Белоснежка. Месть гномов

16:55 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Везучий случай

21:55 Гуляй, Вася!

23:55 Спенсер

02:10 Два отца и два сына

04:55 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Дзюдо. Российский профессиональный тур

05:05 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона

06:00 Легендарные клубы

06:30 Андрей Аршавин меняет профессию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол на все времена

11:25 Эра медведей

12:30 Новости

12:35 Есть тема!

13:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

15:00 Все на Матч!

15:25 Прыжки в воду. Чемпионат России. Прямой эфир

16:50 Новости

16:55 Все на Матч!

18:00 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона

19:00 Новости

19:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл

20:15 Специальный репортаж

20:35 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:30 Легендарные клубы

00:30 География спорта. Казань

01:00 Прыжки в воду. Чемпионат России

02:00 Новости

02:05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри

04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Крейсер

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Волк с Уолл-стрит

03:35 Самые шокирующие гипотезы

04:20 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Немец. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ждите связного

12:50 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии

15:25 Снег и пепел. 3-я и 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Снег и пепел. 3-я и 4-я серии

18:00 На пороге войны. Английские тайны Третьего рейха

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа. Война за будущее России. Тайны редкоземельных металлов

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Аты-баты, шли солдаты...

01:00 Без права на провал

02:15 Ждите связного

03:40 Восхождение

04:50 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Тридцатые

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря

08:30 Жизнь и судьба. Оскар Кучера

08:50 Туфли с золотыми пряжками. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. In memoriam

11:15 ХX век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982

12:30 Новости культуры

12:45 Рассекреченная история. Коррупция при Сталине. Дело Верховных судов

13:15 Наталия Дудинская. Богиня танца

13:55 Искусственный отбор

14:35 Катастрофы Древнего мира. Содом

15:30 Первые в мире. Луноход Бабакина

15:45 2 Верник 2. Леонид Ярмольник

16:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей

17:00 Новости культуры

17:15 Пряничный домик. Чеченский костюм

17:45 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солисты Артём Дервоед и Антон Баранов. Дирижер Михаил Татарников

18:35 Роман в камне. Феодосия. Дача Стамболи

19:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Николай Островский. Уникальная рукопись

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Алексей Вертков

20:05 Семена, которые спасут человечество

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Энигма. Роландо Вильясон

22:25 Карьера Димы Горина

00:00 ХX век. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 1982

01:10 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря

02:00 Симфонические оркестры России. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солисты Артём Дервоед и Антон Баранов. Дирижер Михаил Татарников

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:25 Простоквашино

05:50 Кондитер. Сезон 1. 8-я серия - «Выпуск 7»

07:00 Пятница News. 108-я серия

07:30 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

08:50 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

09:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

11:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

12:00 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия - «Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба»

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Квадросвадьба»

19:10 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия

21:20 Четыре жены. Сезон 1. 4-я серия - «Сильная, мягкая, дружбан, учится быть женой»

00:00 Фауст

02:10 Пятница News. 110-я серия

02:40 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

04:30 Пятница News. 109-я серия



МИР



05:00 Яды, или Всемирная история отравлений

05:50 Встретимся у фонтана

07:10 Катала

08:45 Шелест. 9-я и 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Шелест. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

22:25 Шелест. 15-я и 16-я серии

00:30 Безымянная звезда

02:40 Любимые актеры 2.0

03:05 Дела судебные. Битва за будущее

03:25 Дела судебные. Новые истории

03:50 Новости

04:05 [Не]Фантастика

04:15 Игра в слова

04:55 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 июня 2023 Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 июня 2023 РЕН ТВ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день 1 канал на 6 апреля 2023, программа передач на весь день



