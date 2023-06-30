Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 июня 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 30 июня 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Фабрика звезд». 20 лет спустя«
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Нагуляла дочь?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:40 Стрельцов
01:30 Любка
ТВЦ
04:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь
05:20 Мой герой. Татьяна Пилецкая
06:00 Настроение
08:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности
08:30 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Сердце не обманет, сердце не предаст. 4-я серия
12:30 Тень стрекозы. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Тень стрекозы. 3-я - 4-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:05 Роза и чертополох. 1-я - 2-я серии
20:05 Когда позовёт смерть. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Деревня
00:20 Хочу в тюрьму
01:55 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии
НТВ
05:00 Береговая охрана-2. «Браконьеры». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Чужие». 1-я - 2-я серии, «Горячий сезон». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Чужие». 1-я - 2-я серии, «Горячий сезон». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:40 Зимородок. 11-я - 13-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Феникс. 15-я - 16-я серии
22:10 Во тьме
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:15 Захар Прилепин. Уроки русского
02:40 Квартирный вопрос
03:30 Терминал. 18-я - 19-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Живая история. 10 негритят. 5 эпох советского детектива
06:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я - 2-я серии
09:00 Известия
09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия
09:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. «Деревня «заложников». 1-я - 2-я части
15:25 Пасечник. «Дембеля». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Домашнее насилие
18:45 След. Мясо по-деревенски
19:40 След. Ромео минус Джульетта
20:30 След. Правило снайпера номер два
21:25 След. Привилегированный класс
22:20 След. Тяжкий грех
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Татьяна Буланова. Ясный мой свет
00:55 Они потрясли мир. Леонид Куравлев. Лебединая верность
01:45 Свои-2. Плохое время для смерти
02:25 Свои-2. Лекарство от любви
03:05 Свои-2. Колыбельная на смерть
03:40 Свои-2. На острие клинка
04:25 Свои-2. Ангел-хранитель
Домашний
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 32-я серия - «У меня два мужа»
05:40 По делам несовершеннолетних
07:50 Давай разведёмся!
08:50 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Контрольная для мамы». «Блинчики»
12:20 Порча. Шесть элементов
12:50 Знахарка
13:25 Верну любимого. Бумеранг
14:00 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
14:35 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии
23:30 Понять. Простить. «Контрольная для мамы». «Блинчики»
00:45 Порча. Шесть элементов
01:15 Знахарка
01:45 Верну любимого. Бумеранг
02:10 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия
05:30 Импровизация. Сезон 5. 144-я - 145-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 35-я - 36-я серии
09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 5-я - 11-я серии
15:45 РЭД
17:55 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 765-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 782-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 766-я серия
23:00 Галустян плюс. 12-я - 13-я серии
00:00 Stand up. Сезон 10. 246-я серия
01:00 Время патриотов
02:40 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии
04:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 141-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 6-я серия
09:00 Стать шефом. 6-я серия
11:05 Везучий случай
13:05 Уральские пельмени. Смехbook
14:05 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 КликКлак шоу. 4-я серия
00:00 Обратный отсчёт. 7-я - 8-я серии
02:00 КликКлак шоу. 3-я серия
02:50 Два отца и два сына
04:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Легендарные клубы
06:30 Андрей Аршавин меняет профессию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
11:25 Эра медведей
12:30 Новости
12:35 Есть тема!
13:55 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
14:15 Лица страны. Екатерина Макарова
14:35 Все на Матч!
15:20 Новости
15:25 Профессиональный бокс. Кубок победителей. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Саратов». Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - ЦСКА. Прямой эфир
20:40 Новости
20:45 Все на Кубок PARI Премьер!
21:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
01:00 Наши иностранцы. Дайджест
02:00 Новости
02:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Документальный спецпроект. Украина: борьба за небо
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. Шайка Зеленского: 7 моральных уродов
14:00 Документальный спецпроект. Украина: кто наши враги?
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: кто наши враги?
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Возвращение героя
22:00 Чистая кожа
00:00 Соль. Пилот
01:55 Выстрел в пустоту
03:45 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Снег и пепел. 1-я и 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
11:30 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии
16:40 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Дмитрий Харатьян
00:10 Львиная доля
02:00 Самая длинная соломинка...
03:25 Брак по расчету
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Сороковы
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владимир Дружников
07:30 Новости культуры
07:35 Оттаявший мир
08:20 Цвет времени. Надя Рушева
08:30 Жизнь и судьба. Владимир Гостюхин
08:50 Туфли с золотыми пряжками. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Карьера Димы Горина
12:00 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
12:30 Новости культуры
12:45 Рассекреченная история. 1952. СССР против санкций
13:15 Алла Осипенко. Исповедь фаталистки
13:55 Искусственный отбор
14:35 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря
15:35 Энигма. Роландо Вильясон
16:15 «Тагефон, или Смерть «великого немого»
17:00 Новости культуры
17:15 Письма из провинции. Большой Карачай (Республика Карачаево-Черкессия)
17:45 Инна Ульянова... Инезилья
18:30 Роман в камне. Испания. Теруэль
19:00 Смехоностальгия
19:30 Новости культуры
19:45 Волга-Волга
21:30 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Гала-концерт лауреатов конкурса
00:30 Ничтожество
02:20 Мультфильмы. «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!». «В синем море, в белой пене...». «- Ишь ты, Масленица!»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:10 Тайны Медовой долины
05:30 Кондитер. Сезон 1. 11-я серия - «Выпуск 10»
06:30 Пятница News. 109-я серия
06:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
07:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»
10:00 Кондитер. Сезон 7. 20-я серия - «Суперфинал»
11:50 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»
13:40 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
14:40 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»
16:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
17:10 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»
18:20 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»
19:30 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
20:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»
21:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»
23:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz«
00:00 Убить дракона. 1-я серия
02:00 Пятница News. 111-я серия
02:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»
04:10 Пятница News. 110-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
06:50 Земля Санникова
08:45 Шелест. 13-я и 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Шелест. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Салон красоты
20:35 Интердевочка
23:25 Катала
00:50 Наше кино. История большой любви
02:05 Сердца четырех
03:35 Музыкальная история
Время начала передач - московское.