Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 июня 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 30 июня 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 30 июня 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Фабрика звезд». 20 лет спустя«

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Нагуляла дочь?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:40 Стрельцов

01:30 Любка



ТВЦ



04:40 Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь

05:20 Мой герой. Татьяна Пилецкая

06:00 Настроение

08:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

08:30 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Сердце не обманет, сердце не предаст. 4-я серия

12:30 Тень стрекозы. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Город новостей

15:00 Тень стрекозы. 3-я - 4-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:05 Роза и чертополох. 1-я - 2-я серии

20:05 Когда позовёт смерть. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Деревня

00:20 Хочу в тюрьму

01:55 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии



НТВ



05:00 Береговая охрана-2. «Браконьеры». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Чужие». 1-я - 2-я серии, «Горячий сезон». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Чужие». 1-я - 2-я серии, «Горячий сезон». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:40 Зимородок. 11-я - 13-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Феникс. 15-я - 16-я серии

22:10 Во тьме

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:15 Захар Прилепин. Уроки русского

02:40 Квартирный вопрос

03:30 Терминал. 18-я - 19-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Живая история. 10 негритят. 5 эпох советского детектива

06:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я - 2-я серии

09:00 Известия

09:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия

09:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. «Деревня «заложников». 1-я - 2-я части

15:25 Пасечник. «Дембеля». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Домашнее насилие

18:45 След. Мясо по-деревенски

19:40 След. Ромео минус Джульетта

20:30 След. Правило снайпера номер два

21:25 След. Привилегированный класс

22:20 След. Тяжкий грех

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Татьяна Буланова. Ясный мой свет

00:55 Они потрясли мир. Леонид Куравлев. Лебединая верность

01:45 Свои-2. Плохое время для смерти

02:25 Свои-2. Лекарство от любви

03:05 Свои-2. Колыбельная на смерть

03:40 Свои-2. На острие клинка

04:25 Свои-2. Ангел-хранитель



Домашний



04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 32-я серия - «У меня два мужа»

05:40 По делам несовершеннолетних

07:50 Давай разведёмся!

08:50 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Контрольная для мамы». «Блинчики»

12:20 Порча. Шесть элементов

12:50 Знахарка

13:25 Верну любимого. Бумеранг

14:00 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

14:35 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии

23:30 Понять. Простить. «Контрольная для мамы». «Блинчики»

00:45 Порча. Шесть элементов

01:15 Знахарка

01:45 Верну любимого. Бумеранг

02:10 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 «Студия «Союз». Сезон 4. 140-я серия

05:30 Импровизация. Сезон 5. 144-я - 145-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 35-я - 36-я серии

09:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 5-я - 11-я серии

15:45 РЭД

17:55 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 765-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 782-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 766-я серия

23:00 Галустян плюс. 12-я - 13-я серии

00:00 Stand up. Сезон 10. 246-я серия

01:00 Время патриотов

02:40 Импровизация. Команды. Сезон 4. 44-я - 45-я серии

04:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 141-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 6-я серия

09:00 Стать шефом. 6-я серия

11:05 Везучий случай

13:05 Уральские пельмени. Смехbook

14:05 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 КликКлак шоу. 4-я серия

00:00 Обратный отсчёт. 7-я - 8-я серии

02:00 КликКлак шоу. 3-я серия

02:50 Два отца и два сына

04:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Легендарные клубы

06:30 Андрей Аршавин меняет профессию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее

11:25 Эра медведей

12:30 Новости

12:35 Есть тема!

13:55 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

14:15 Лица страны. Екатерина Макарова

14:35 Все на Матч!

15:20 Новости

15:25 Профессиональный бокс. Кубок победителей. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Саратов». Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - ЦСКА. Прямой эфир

20:40 Новости

20:45 Все на Кубок PARI Премьер!

21:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

01:00 Наши иностранцы. Дайджест

02:00 Новости

02:05 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри

04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Документальный спецпроект. Украина: борьба за небо

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. Шайка Зеленского: 7 моральных уродов

14:00 Документальный спецпроект. Украина: кто наши враги?

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: кто наши враги?

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Возвращение героя

22:00 Чистая кожа

00:00 Соль. Пилот

01:55 Выстрел в пустоту

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Снег и пепел. 1-я и 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

11:30 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Граф Монте-Кристо. 1-я - 4-я серии

16:40 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Граф Монте-Кристо. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Дмитрий Харатьян

00:10 Львиная доля

02:00 Самая длинная соломинка...

03:25 Брак по расчету



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Прошлый век. Сороковы

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владимир Дружников

07:30 Новости культуры

07:35 Оттаявший мир

08:20 Цвет времени. Надя Рушева

08:30 Жизнь и судьба. Владимир Гостюхин

08:50 Туфли с золотыми пряжками. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Карьера Димы Горина

12:00 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

12:30 Новости культуры

12:45 Рассекреченная история. 1952. СССР против санкций

13:15 Алла Осипенко. Исповедь фаталистки

13:55 Искусственный отбор

14:35 Катастрофы Древнего мира. Тайна народов моря

15:35 Энигма. Роландо Вильясон

16:15 «Тагефон, или Смерть «великого немого»

17:00 Новости культуры

17:15 Письма из провинции. Большой Карачай (Республика Карачаево-Черкессия)

17:45 Инна Ульянова... Инезилья

18:30 Роман в камне. Испания. Теруэль

19:00 Смехоностальгия

19:30 Новости культуры

19:45 Волга-Волга

21:30 XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Гала-концерт лауреатов конкурса

00:30 Ничтожество

02:20 Мультфильмы. «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!». «В синем море, в белой пене...». «- Ишь ты, Масленица!»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:10 Тайны Медовой долины

05:30 Кондитер. Сезон 1. 11-я серия - «Выпуск 10»

06:30 Пятница News. 109-я серия

06:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

07:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 7-я серия - «Быстрый перекус»

10:00 Кондитер. Сезон 7. 20-я серия - «Суперфинал»

11:50 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»

13:40 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

14:40 На ножах. Сезон 8. 20-я серия - «Красногорск. Leto»

16:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

17:10 На ножах. Сезон 8. 22-я серия - «Красногорск. Парма»

18:20 На ножах. Сезон 8. 11-я серия - «Монино. Мерси»

19:30 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

20:40 На ножах. Сезон 8. 18-я серия - «Краснодар. Иерасулим»

21:50 На ножах. Сезон 8. 16-я серия - «Домодедово. Синий лось»

23:00 На ножах. Сезон 8. 19-я серия - «Краснодар. Паровоz«

00:00 Убить дракона. 1-я серия

02:00 Пятница News. 111-я серия

02:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 5-я серия - «Щербинка. Эклипс»

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»

04:10 Пятница News. 110-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

06:50 Земля Санникова

08:45 Шелест. 13-я и 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Шелест. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Салон красоты

20:35 Интердевочка

23:25 Катала

00:50 Наше кино. История большой любви

02:05 Сердца четырех

03:35 Музыкальная история



Время начала передач - московское.



















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