Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 1 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 1 июля 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 «Поединки. «Король нелегалов»

14:20 Возвращение резидента

17:05 Абракадабра!

18:00 Вечерние новости

18:20 Абракадабра!

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Дачники

23:20 «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Две премии «Оскар»

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Сахалинская область

09:00 Формула еды. Сыр

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Стенограмма судьбы. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! Роза в песнях

20:00 Вести

21:00 Крайняя необходимость

00:40 Любовь без лишних слов

04:05 Маша



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Виктор Проскурин. Бей первым!

06:05 Свадьба по обмену

07:35 Православная энциклопедия. Актуален ли сегодня Ветхий Завет? Продолжение разговора. Путешествие в Царицыно. Символика ароматов и благоухания рая в культуре Древней Руси

08:00 «Погода в доме«. Юмористический концерт

09:40 Когда позовёт смерть. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Голубая стрела

13:30 Коммуналка. 1-я серия

14:30 События

14:45 Коммуналка. 2-я 4-я серии

17:25 Шрам. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Герман Геринг

00:10 Обжалованию не подлежит. Фотограф

00:50 Прощание. Лаврентий Берия

01:35 Специальный репортаж. Сближая берега

02:00 Хватит слухов! 91-я серия

02:30 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии



НТВ



05:00 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет». 1-я - 2-я серии

06:40 Русская Америка. Прощание с континентом

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:20 Зимородок. 14-я - 15-я серии

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Секрет на миллион. Аркадий Инин

22:25 Просто праздник!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юта

02:00 Дачный ответ

02:50 Терминал. 20-я - 22-я серии

04:55 Береговая охрана-2. «Золотой телец». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Свои-2. Последний укол

05:35 Свои-2. Эвтаназия по-русски

06:10 Свои-2. Прощальное танго

06:50 Свои-2. Поцелуй мертвой девушки

07:25 Свои-2. Пейзаж номер пять

08:10 Свои-2. Смерть Онегина

09:00 Свои-2. Старый хуторок

09:45 Светская хроника

10:50 Условный мент-3. Дело чести

11:40 Условный мент-3. Подвиг Тельцова

12:40 Условный мент-3. Зеленоглазое такси

13:35 Условный мент-3. Верность и ревность

14:25 Условный мент-3. Гейша

15:20 Условный мент-3. Дама Пик

16:15 Условный мент-3. Отцы и дети

17:10 Условный мент-3. Врачебный долг

18:00 След. Путешествие на обочину

18:50 След. Город грехов

19:40 След. Дело мертвых

20:35 След. Постройнеть до смерти

21:25 След. Честный и мертвый

22:15 След. Выход

23:10 След. От печки

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Любительское видео

02:00 Прокурорская проверка. Опасно для жизни

02:55 Прокурорская проверка. Территория риска

03:45 Прокурорская проверка. Последняя остановка



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 33-я серия - «Обратная сторона таланта»

05:55 6 кадров

06:00 Истерзанная. 99-я серия

06:30 Истерзанная. 99-я - 104-я серии

10:55 Перепутанные. 1-я - 8-я серии

19:00 Моя мама. 35-я - 39-я серии

00:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

01:30 Перепутанные. 1-я - 4-я серии

04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 34-я серия - «Дом в деревне»



ТНТ



04:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 141-я - 142-я серии

05:50 Импровизация. Сезон 5. 146-я - 147-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 37-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я серия

09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 34-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. Сезон 19. 308-я - 312-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 25-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 31-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 20-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 69-я серия

00:00 Миллионер поневоле

01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я - 47-я серии

03:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я - 144-я серии



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 263-я - 264-я серии

10:00 День независимости

13:00 День независимости: Возрождение

15:20 Кунг-фу Панда

17:05 Кунг-фу Панда-2

18:55 Монстр Траки

21:00 Бамблби

23:20 Робот по имени Чаппи

01:40 Гуляй, Вася!

03:15 Два отца и два сына

04:50 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Магия большого спорта

06:30 Что по спорту? Санкт-Петербург

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Команда МАТЧ

10:20 В погоне за ветром

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» - ЦСКА. Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Спартак». Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Кристалл». Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Краснодар-ЮМР». Прямой эфир

18:10 Новости

18:15 Все на Матч!

19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Нефтчи». Прямой эфир

21:40 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Флуминенсе». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

01:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Ли - Р. Фахретдинов. Прямой эфир

02:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - А. Магомедов. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: охота на «Леопарда»

18:00 Засекреченные списки. Генералы Зеленского: 7 самых кровавых

19:00 Призрачный гонщик

21:00 Судья Дредд 3D

23:00 Хищник-2

01:10 Тайна в их глазах

03:00 Прогулка



Звезда



03:25 Брак по расчету

05:05 Оружие Победы

05:20 Доброе утро

06:55 Дай лапу, Друг!

08:00 Новости дня

08:15 Дай лапу, Друг!

08:35 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

10:25 Неуловимые мстители

12:10 Новороссия

13:00 Новости дня

15:45 Во бору брусника

19:00 Новости дня

19:25 Тихая застава

21:20 Поезд вне расписания

22:55 Неуловимые мстители

00:20 Впереди океан. 1-я - 3-я серии

04:00 Хроника Победы

04:30 Дай лапу, Друг!



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Алексей Рыбников. «Юнона и Авось»

07:05 Клоун

09:30 Классная тема!

10:00 Новости культуры

10:15 Больше, чем любовь. К юбилею Татьяны Пилецкой. Татьяна Пилецкая и Борис Агешин

10:55 Невеста

12:20 Передвижники. Константин Маковский

12:50 Даты, определившие ход истории. 25 августа 1270 года. Смерть Людовика Святого

13:20 Неизвестный Мадагаскар. 2-я серия

14:15 «Возвращение блудного попугая». «Ну, погоди!»

15:15 Ваня

16:50 Искатели. Тайна гибели Макарьевской ярмарки

17:40 «Людмила Зыкина. «Я люблю вас!»

18:20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 года

19:30 Новости культуры

19:45 Последний император

22:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Фестивальный калейдоскоп

23:00 XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Зуле Герра и Blues de Habana

00:20 Поживем - увидим

01:35 Неизвестный Мадагаскар. 2-я серия

02:30 «Великолепный Гоша». «Скамейка»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 110-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:40 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

08:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

01:40 Пятница News. 110-я серия

02:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»

02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

03:40 Пятница News. 110-я серия

04:05 Простоквашино



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:10 Мультфильмы

06:50 Американская дочь

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Человек с бульвара Капуцинов

12:05 Выйти замуж за капитана

13:50 Кулинар. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Кулинар. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Кулинар. 5-я - 10-я серии

00:05 Акселератка

01:30 Наше кино. История большой любви

03:15 Весна



Время начала передач - московское.



















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