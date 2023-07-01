Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 1 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 1 июля 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 «Поединки. «Король нелегалов»
14:20 Возвращение резидента
17:05 Абракадабра!
18:00 Вечерние новости
18:20 Абракадабра!
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Дачники
23:20 «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Две премии «Оскар»
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Сахалинская область
09:00 Формула еды. Сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Стенограмма судьбы. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! Роза в песнях
20:00 Вести
21:00 Крайняя необходимость
00:40 Любовь без лишних слов
04:05 Маша
ТВЦ
05:00 Закон и порядок
05:30 Виктор Проскурин. Бей первым!
06:05 Свадьба по обмену
07:35 Православная энциклопедия. Актуален ли сегодня Ветхий Завет? Продолжение разговора. Путешествие в Царицыно. Символика ароматов и благоухания рая в культуре Древней Руси
08:00 «Погода в доме«. Юмористический концерт
09:40 Когда позовёт смерть. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Голубая стрела
13:30 Коммуналка. 1-я серия
14:30 События
14:45 Коммуналка. 2-я 4-я серии
17:25 Шрам. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Герман Геринг
00:10 Обжалованию не подлежит. Фотограф
00:50 Прощание. Лаврентий Берия
01:35 Специальный репортаж. Сближая берега
02:00 Хватит слухов! 91-я серия
02:30 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии
НТВ
05:00 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет». 1-я - 2-я серии
06:40 Русская Америка. Прощание с континентом
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:20 Зимородок. 14-я - 15-я серии
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Секрет на миллион. Аркадий Инин
22:25 Просто праздник!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юта
02:00 Дачный ответ
02:50 Терминал. 20-я - 22-я серии
04:55 Береговая охрана-2. «Золотой телец». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Свои-2. Последний укол
05:35 Свои-2. Эвтаназия по-русски
06:10 Свои-2. Прощальное танго
06:50 Свои-2. Поцелуй мертвой девушки
07:25 Свои-2. Пейзаж номер пять
08:10 Свои-2. Смерть Онегина
09:00 Свои-2. Старый хуторок
09:45 Светская хроника
10:50 Условный мент-3. Дело чести
11:40 Условный мент-3. Подвиг Тельцова
12:40 Условный мент-3. Зеленоглазое такси
13:35 Условный мент-3. Верность и ревность
14:25 Условный мент-3. Гейша
15:20 Условный мент-3. Дама Пик
16:15 Условный мент-3. Отцы и дети
17:10 Условный мент-3. Врачебный долг
18:00 След. Путешествие на обочину
18:50 След. Город грехов
19:40 След. Дело мертвых
20:35 След. Постройнеть до смерти
21:25 След. Честный и мертвый
22:15 След. Выход
23:10 След. От печки
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Любительское видео
02:00 Прокурорская проверка. Опасно для жизни
02:55 Прокурорская проверка. Территория риска
03:45 Прокурорская проверка. Последняя остановка
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 33-я серия - «Обратная сторона таланта»
05:55 6 кадров
06:00 Истерзанная. 99-я серия
06:30 Истерзанная. 99-я - 104-я серии
10:55 Перепутанные. 1-я - 8-я серии
19:00 Моя мама. 35-я - 39-я серии
00:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
01:30 Перепутанные. 1-я - 4-я серии
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 34-я серия - «Дом в деревне»
ТНТ
04:15 «Студия «Союз». Сезон 4. 141-я - 142-я серии
05:50 Импровизация. Сезон 5. 146-я - 147-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 37-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я серия
09:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 34-я серия
10:30 Битва экстрасенсов. Сезон 19. 308-я - 312-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 25-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 31-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 20-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 69-я серия
00:00 Миллионер поневоле
01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 46-я - 47-я серии
03:20 «Студия «Союз». Сезон 4. 143-я - 144-я серии
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 263-я - 264-я серии
10:00 День независимости
13:00 День независимости: Возрождение
15:20 Кунг-фу Панда
17:05 Кунг-фу Панда-2
18:55 Монстр Траки
21:00 Бамблби
23:20 Робот по имени Чаппи
01:40 Гуляй, Вася!
03:15 Два отца и два сына
04:50 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Магия большого спорта
06:30 Что по спорту? Санкт-Петербург
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Команда МАТЧ
10:20 В погоне за ветром
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» - ЦСКА. Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Саратов» - «Спартак». Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - «Кристалл». Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Краснодар-ЮМР». Прямой эфир
18:10 Новости
18:15 Все на Матч!
19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Нефтчи». Прямой эфир
21:40 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Флуминенсе». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
01:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Ли - Р. Фахретдинов. Прямой эфир
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - А. Магомедов. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: охота на «Леопарда»
18:00 Засекреченные списки. Генералы Зеленского: 7 самых кровавых
19:00 Призрачный гонщик
21:00 Судья Дредд 3D
23:00 Хищник-2
01:10 Тайна в их глазах
03:00 Прогулка
Звезда
03:25 Брак по расчету
05:05 Оружие Победы
05:20 Доброе утро
06:55 Дай лапу, Друг!
08:00 Новости дня
08:15 Дай лапу, Друг!
08:35 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
10:25 Неуловимые мстители
12:10 Новороссия
13:00 Новости дня
15:45 Во бору брусника
19:00 Новости дня
19:25 Тихая застава
21:20 Поезд вне расписания
22:55 Неуловимые мстители
00:20 Впереди океан. 1-я - 3-я серии
04:00 Хроника Победы
04:30 Дай лапу, Друг!
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Алексей Рыбников. «Юнона и Авось»
07:05 Клоун
09:30 Классная тема!
10:00 Новости культуры
10:15 Больше, чем любовь. К юбилею Татьяны Пилецкой. Татьяна Пилецкая и Борис Агешин
10:55 Невеста
12:20 Передвижники. Константин Маковский
12:50 Даты, определившие ход истории. 25 августа 1270 года. Смерть Людовика Святого
13:20 Неизвестный Мадагаскар. 2-я серия
14:15 «Возвращение блудного попугая». «Ну, погоди!»
15:15 Ваня
16:50 Искатели. Тайна гибели Макарьевской ярмарки
17:40 «Людмила Зыкина. «Я люблю вас!»
18:20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 года
19:30 Новости культуры
19:45 Последний император
22:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Фестивальный калейдоскоп
23:00 XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Зуле Герра и Blues de Habana
00:20 Поживем - увидим
01:35 Неизвестный Мадагаскар. 2-я серия
02:30 «Великолепный Гоша». «Скамейка»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 110-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:40 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
08:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
01:40 Пятница News. 110-я серия
02:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 12-я серия - «Краснодар. Bla Bla Rooms»
02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
03:40 Пятница News. 110-я серия
04:05 Простоквашино
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:10 Мультфильмы
06:50 Американская дочь
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Человек с бульвара Капуцинов
12:05 Выйти замуж за капитана
13:50 Кулинар. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Кулинар. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Кулинар. 5-я - 10-я серии
00:05 Акселератка
01:30 Наше кино. История большой любви
03:15 Весна
Время начала передач - московское.