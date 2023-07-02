Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 2 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 2 июля 2023

Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Санкт-Петербург

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 «Гостья из будущего». Классика советской космической фантастики. 1-я - 5-я серии

18:00 Вечерние новости

19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Серебряный волк. 2-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Программа передач на 3 июля



Россия 1



04:05 Маша

05:49 Перерыв в вещании

06:10 Тариф «Счастливая семья»

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 Стенограмма судьбы. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Тариф «Счастливая семья»



ТВЦ



04:30 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 4-я серия

05:25 Роман Карцев. Шут гороховый

06:30 Голубая стрела

08:00 Китайская бабушка

09:35 Роза и чертополох. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Хочу в тюрьму

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «За шуткой в карман». Юмористический концерт

16:15 Свадьба по обмену

17:55 Не жалею, не зову, не плачу. 1-я - 2-я серии

21:45 Месть на десерт. 1-я - 3-я серии

00:15 События

00:30 Месть на десерт. 4-я серия

01:15 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии

04:15 Интервью с вампиром

04:50 10 самых... Звёздные суперпапы



НТВ



04:55 Береговая охрана-2. «Золотой телец». 1-я - 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Близнец. 1-я - 4-я серии

23:55 Маска

03:40 Терминал. 23-я - 24-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. Ферма

05:55 Прокурорская проверка. Пропавшие дети

06:40 Прокурорская проверка. Особое предложение

07:40 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

11:15 Черный пес

13:25 Черный пес. Упреждающий удар

15:40 Черный пес. Имплант

18:00 След. Кровавые доллары

18:50 След. Добрые самаритяне

19:40 След. Пониженная чувствительность

20:20 След. Находка для шпиона

21:10 След. Убить Кацуговского

21:55 След. Хикикомори

22:45 След. Карточный шулер

23:30 След. Больное место

00:15 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

03:15 Бумеранг



Домашний



04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 34-я серия - «Дом в деревне»

05:40 6 кадров

06:20 Истерзанная. 105-я серия

06:30 Истерзанная. 105-я - 110-я серии

11:15 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

14:55 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии

19:00 Моя мама. 40-я - 44-я серии

23:50 Любимая. 1-я и 2-я серии

01:20 Перепутанные. 5-я - 8-я серии

04:35 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии



ТНТ



04:05 «Студия «Союз». Сезон 4. 144-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 5. 148-я - 149-я серии

06:20 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии

09:00 Битва пикников. 22-я серия

09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 120-я серия

10:00 Битва экстрасенсов. Сезон 19. 312-я - 317-я серии

19:00 Выжить в Дубае. 2-я серия

21:00 Шоу Воли. 12-я серия

22:00 Три тысячи лет желаний

00:05 Проклятие Артура

01:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я - 20-я серии

03:25 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Уральские пельмени. Смехbook

07:25 Охотники за привидениями

09:25 Охотники за привидениями 2

11:35 Форт Боярд. Сезон 2. 6-я серия

17:00 ОКнутые люди. 2-я серия

18:05 Бахубали. Начало

21:20 Бахубали. Рождение легенды

00:45 «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

02:40 Два отца и два сына

04:40 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. One FC

06:00 Магия большого спорта

06:30 География спорта. Казань

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Футбольные звёзды

10:20 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Нефтчи»

12:20 Новости

12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов« - «Строгино». Прямой эфир

13:40 Все на Матч!

13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - ЦСКА. Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Локомотив». Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Брагантино». Прямой эфир

19:05 Новости

19:10 Все на Матч!

19:45 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4. Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Палмейрас». Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Куяба» - «Сантос». Прямой эфир

02:35 Новости

02:40 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Смертный приговор

15:00 Падение ангела

17:20 Заложница

19:00 Заложница 2

21:00 Заложница 3

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Дай лапу, Друг!

05:40 В стреляющей глуши

07:20 В небе «Ночные ведьмы»

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №137

11:30 Код доступа. Украинская идея. История болезни

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков

13:10 Специальный репортаж

13:40 По горячим следам

14:15 Бухта пропавших дайверов. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Мафия бессмертна

00:55 Во бору брусника

03:25 Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн

04:05 Бухта пропавших дайверов. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Возвращение блудного попугая». «Ну, погоди!»

08:15 Волга-Волга

09:55 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

10:30 Звонят, откройте дверь

11:45 Забытое ремесло. Шут

12:00 Письма из провинции. Село Беково (Кемеровская область)

12:30 Диалоги о животных. Московский зоопарк

13:10 Берег Маклая

13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне

14:20 Малыш и Карлсон, который живет на крыше

15:55 Пешком... Москва. Переделкин

16:25 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю

17:30 «Хрустальные дожди». Юбилей Татьяны Пилецкой

18:05 Невеста

19:30 Новости культуры

19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:25 Гала-концерт фестиваля, посвященного 120-летию со дня рождения Арама Хачатуряна

22:15 Маяк на краю света

00:25 Диалоги о животных. Московский зоопарк

01:10 Ваня

02:40 Королевская игра

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 111-я серия

06:05 Тайны Медовой долины

06:45 Простоквашино

08:10 Черный список. Сезон 3. 7-я серия - «Уход за животными»

09:00 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»

10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Мостик»

11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 2-я серия - «Москва. Balance»

11:50 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

13:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»

14:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

15:00 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

16:20 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:20 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

18:20 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»

19:30 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»

20:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

21:40 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

22:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

02:30 Пятница News. 111-я серия

02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»

03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 6-я серия - «Анапа. Надежда»

04:30 Пятница News. 111-я серия



Программа передач на 3 июля



МИР



05:00 Мультфильмы

07:35 Человек с бульвара Капуцинов

09:25 Будь, готовь!

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Опасно для жизни!

11:55 Акселератка

13:40 Кулинар. 11-я - 13-я серии

16:00 Новости

16:15 Кулинар. 13-я - 15-я серии

18:30 Вместе

19:30 Кулинар. 15-я - 19-я серии

00:00 Вместе

01:00 Кулинар. 20-я серия

01:30 Американская дочь

03:05 Наше кино. История большой любви

04:35 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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