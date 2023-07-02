Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 2 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 2 июля 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Санкт-Петербург
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 «Гостья из будущего». Классика советской космической фантастики. 1-я - 5-я серии
18:00 Вечерние новости
19:00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Серебряный волк. 2-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Программа передач на 3 июля
Россия 1
04:05 Маша
05:49 Перерыв в вещании
06:10 Тариф «Счастливая семья»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Стенограмма судьбы. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Тариф «Счастливая семья»
ТВЦ
04:30 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 4-я серия
05:25 Роман Карцев. Шут гороховый
06:30 Голубая стрела
08:00 Китайская бабушка
09:35 Роза и чертополох. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Хочу в тюрьму
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «За шуткой в карман». Юмористический концерт
16:15 Свадьба по обмену
17:55 Не жалею, не зову, не плачу. 1-я - 2-я серии
21:45 Месть на десерт. 1-я - 3-я серии
00:15 События
00:30 Месть на десерт. 4-я серия
01:15 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии
04:15 Интервью с вампиром
04:50 10 самых... Звёздные суперпапы
НТВ
04:55 Береговая охрана-2. «Золотой телец». 1-я - 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Близнец. 1-я - 4-я серии
23:55 Маска
03:40 Терминал. 23-я - 24-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. Ферма
05:55 Прокурорская проверка. Пропавшие дети
06:40 Прокурорская проверка. Особое предложение
07:40 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
11:15 Черный пес
13:25 Черный пес. Упреждающий удар
15:40 Черный пес. Имплант
18:00 След. Кровавые доллары
18:50 След. Добрые самаритяне
19:40 След. Пониженная чувствительность
20:20 След. Находка для шпиона
21:10 След. Убить Кацуговского
21:55 След. Хикикомори
22:45 След. Карточный шулер
23:30 След. Больное место
00:15 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
03:15 Бумеранг
Домашний
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. 34-я серия - «Дом в деревне»
05:40 6 кадров
06:20 Истерзанная. 105-я серия
06:30 Истерзанная. 105-я - 110-я серии
11:15 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии
14:55 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии
19:00 Моя мама. 40-я - 44-я серии
23:50 Любимая. 1-я и 2-я серии
01:20 Перепутанные. 5-я - 8-я серии
04:35 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
ТНТ
04:05 «Студия «Союз». Сезон 4. 144-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 5. 148-я - 149-я серии
06:20 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии
09:00 Битва пикников. 22-я серия
09:30 Экстрасенсы ведут расследование. 120-я серия
10:00 Битва экстрасенсов. Сезон 19. 312-я - 317-я серии
19:00 Выжить в Дубае. 2-я серия
21:00 Шоу Воли. 12-я серия
22:00 Три тысячи лет желаний
00:05 Проклятие Артура
01:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я - 20-я серии
03:25 Импровизация. Команды. Сезон 4. 48-я - 49-я серии
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Уральские пельмени. Смехbook
07:25 Охотники за привидениями
09:25 Охотники за привидениями 2
11:35 Форт Боярд. Сезон 2. 6-я серия
17:00 ОКнутые люди. 2-я серия
18:05 Бахубали. Начало
21:20 Бахубали. Рождение легенды
00:45 «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
02:40 Два отца и два сына
04:40 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. One FC
06:00 Магия большого спорта
06:30 География спорта. Казань
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Футбольные звёзды
10:20 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - «Нефтчи»
12:20 Новости
12:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов« - «Строгино». Прямой эфир
13:40 Все на Матч!
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Лекс» - ЦСКА. Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Локомотив». Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Коринтианс» - «Брагантино». Прямой эфир
19:05 Новости
19:10 Все на Матч!
19:45 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4. Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» - «Палмейрас». Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Куяба» - «Сантос». Прямой эфир
02:35 Новости
02:40 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Смертный приговор
15:00 Падение ангела
17:20 Заложница
19:00 Заложница 2
21:00 Заложница 3
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Дай лапу, Друг!
05:40 В стреляющей глуши
07:20 В небе «Ночные ведьмы»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №137
11:30 Код доступа. Украинская идея. История болезни
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков
13:10 Специальный репортаж
13:40 По горячим следам
14:15 Бухта пропавших дайверов. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Мафия бессмертна
00:55 Во бору брусника
03:25 Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн
04:05 Бухта пропавших дайверов. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Возвращение блудного попугая». «Ну, погоди!»
08:15 Волга-Волга
09:55 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
10:30 Звонят, откройте дверь
11:45 Забытое ремесло. Шут
12:00 Письма из провинции. Село Беково (Кемеровская область)
12:30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13:10 Берег Маклая
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне
14:20 Малыш и Карлсон, который живет на крыше
15:55 Пешком... Москва. Переделкин
16:25 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю
17:30 «Хрустальные дожди». Юбилей Татьяны Пилецкой
18:05 Невеста
19:30 Новости культуры
19:45 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:25 Гала-концерт фестиваля, посвященного 120-летию со дня рождения Арама Хачатуряна
22:15 Маяк на краю света
00:25 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01:10 Ваня
02:40 Королевская игра
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 111-я серия
06:05 Тайны Медовой долины
06:45 Простоквашино
08:10 Черный список. Сезон 3. 7-я серия - «Уход за животными»
09:00 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»
10:00 Зовите шефа. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Мостик»
11:00 Зовите шефа. Сезон 2. 2-я серия - «Москва. Balance»
11:50 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
13:00 На ножах. Сезон 8. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Pitstop»
14:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
15:00 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
16:20 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:20 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
18:20 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»
19:30 На ножах. Сезон 8. 24-я серия - «Санкт-Петербург. ЧБ кафе»
20:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
21:40 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
22:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
02:30 Пятница News. 111-я серия
02:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Вороново»
03:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 6-я серия - «Анапа. Надежда»
04:30 Пятница News. 111-я серия
Программа передач на 3 июля
МИР
05:00 Мультфильмы
07:35 Человек с бульвара Капуцинов
09:25 Будь, готовь!
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Опасно для жизни!
11:55 Акселератка
13:40 Кулинар. 11-я - 13-я серии
16:00 Новости
16:15 Кулинар. 13-я - 15-я серии
18:30 Вместе
19:30 Кулинар. 15-я - 19-я серии
00:00 Вместе
01:00 Кулинар. 20-я серия
01:30 Американская дочь
03:05 Наше кино. История большой любви
04:35 Мультфильмы
Время начала передач - московское.