Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 3 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 3 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 1-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 1-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. «Разные судьбы» Татьяны Пилецкой: исповедь знаменитой актрисы

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Удар током». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 9-я - 10-я серии

03:55 Семейный детектив. 16-я серия - «Покупатель»

04:43 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:50 10 самых... Звёздные суперпапы

05:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения

08:45 «Отель «Толедо«. 1-я - 2-я серии

10:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

11:30 События

11:50 Московские тайны. Гостья из прошлого. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Евгений Папунаишвили

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии

17:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием детей

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Обратный отсчёт. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Точка уязвимости

23:10 Знак качества. Товары для садоводов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Герман Геринг

01:25 Звезды из трущоб

02:05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди

02:45 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес

03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии

04:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган



НТВ



05:00 Береговая охрана-2. «Дружба народов». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Коварство». 1-я - 2-я серии, «Жених». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Коварство». 1-я - 2-я серии, «Жених». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 1-я - 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 16-я - 18-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Пазл. 1-я - 2-я серии

22:10 Медиатор-2. 9-я и 10-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор-2. 9-я и 10-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

01:35 Гончие-6. «Последний полет Чкалова». 1-я - 4-я серии

04:45 Военно-исторические маршруты

04:55 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Спецотряд «Шторм». Скандал в большом семействе

06:10 Спецотряд «Шторм». Презренный металл

07:00 Спецотряд «Шторм». Сладкая смерть

07:55 Спецотряд «Шторм». Стокгольмский синдром

08:55 Спецотряд «Шторм». Большой передел

09:00 Известия

09:30 Спецотряд «Шторм». Большой передел

10:20 Спецотряд «Шторм». Город контрастов

11:20 Спецотряд «Шторм». Грязный койот

12:20 Спецотряд «Шторм». Перебежчик

13:00 Известия

13:30 Спецотряд «Шторм». Перебежчик

13:45 Пасечник. «Вспомнить все». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «След оборотня». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Все по уму

18:50 След. Неудачное ограбление

19:40 След. Ростовщик

20:35 След. Лягушка в кипятке

21:20 След. Я не могу остановиться

22:20 Свои-2. Обреченная погибнуть

23:10 Свои-2. Сети судьбы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Оптом дешевле

01:20 След. Меня убить хотели эти гады

02:00 След. Предложение руки и сердца

02:40 След. Гарпии

03:20 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 1

04:10 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 2



Домашний



05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Осколки фарфора

05:32 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Отражение

06:05 6 кадров

06:35 о делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведемся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. Подарок для дочери

12:22 Понять. Простить. Несчастная невеста

13:00 Порча. Охота на хищницу

13:30 Знахарка. 115-я серия

14:00 Верну любимого. Прошлое и настоящее

14:35 Голоса ушедших душ. Орешек

15:10 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии

19:00 О чем она молчит. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. Подарок для дочери

23:40 Понять. Простить. Несчастная невеста

00:15 Порча. Охота на хищницу

00:40 Знахарка. 115-я серия

01:05 Верну любимого. Прошлое и настоящее

01:35 Голоса ушедших душ. Орешек

02:00 Лабиринты любви

03:20 Тест на отцовство



ТНТ



05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 146-я серия

05:50 «Шоу «Студия Союз». 1-я серия

06:35 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 39-я серия

09:00 Выжить в Дубае. 2-я серия

11:00 Три тысячи лет желаний

13:00 СашаТаня. Сезон 8. 287-я - 300-я серии

20:00 Тайна пропавшей деревни. 1-я - 2-я серии

21:00 Почка. 9-я - 10-я серии

22:00 Отчаянные дольщики

23:55 Честный развод

01:40 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я - 51-я серии

03:20 «Шоу «Студия Союз». 2-я - 3-я серии

04:55 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:05 Взрослым не понять. 7-я серия

09:05 Белка и Стрелка. Карибская тайна

10:45 Лемони Сникет. 33 несчастья

12:50 Зип и Зап на острове Капитана

14:55 Монстр Траки

17:00 Шоу «Уральских пельменей«

20:05 Все могу

22:00 Бамблби

00:15 Робот по имени Чаппи

02:25 Выжить после

04:00 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC

06:00 Спортивный интерес

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

10:25 Спортивный век

11:25 Karate Combat-2023

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Спортивный интерес

14:50 Новости

14:55 География спорта. Москва

15:25 В погоне за ветром

17:25 Громко

18:25 Новости

18:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4. Прямой эфир

20:30 Все на Матч!

21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Франко - К. Харрис

00:10 Вы это видели

01:10 Спортивный век

02:10 Территория спорта

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Локомотив»

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Саратов»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Призрачный гонщик

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Заложница

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



04:05 Бухта пропавших дайверов. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Отряд специального назначения. 1-я серия

12:25 По горячим следам

12:45 Естественный отбор. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Естественный отбор. 1-я - 5-я серии

18:00 Битва за Россию. Бородинская битва. Александр I против Наполеона

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Нефтепровод «Дружба». Всё могло не начаться

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 В стреляющей глуши

00:50 Отряд специального назначения. 1-я серия

01:55 Ты помнишь

03:20 Выбор Филби

03:55 Естественный отбор. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва драматическая

07:00 Легенды мирового кино. Джина Лоллобриджида

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Исчезнувший город Гелика

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Цвет времени. Марк Шагал

08:55 По секрету всему свету. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Называй это убийством

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Тубалары. Деревня шаманов

13:15 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю

14:15 Переходим к любви

16:30 Влюбленные в Россию. 1-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Мастера исполнительского искусства. Марта Аргерих

18:20 Запечатленное время. Когда наступает вечер

18:45 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и его последствия»

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 «Сцены из жизни». К юбилею Тамары Синявской. 1-я серия - «Начало»

21:40 Спектакль «Женитьба«

00:15 Спрут. 1-я серия

01:20 Мастера исполнительского искусства. Марта Аргерих

02:25 Запечатленное время. Когда наступает вечер

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 1-я - 2-я серии

06:20 Пятница News. 110-я серия

06:50 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»

07:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 12-я серия - «Капуста»

09:50 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

11:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

12:00 Адская кухня. Сезон 4. 1-я серия

15:00 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

16:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

17:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

18:00 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»

19:00 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»

20:00 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»

20:50 Черный список. Сезон 3. 9-я серия - «Жена на час»

21:40 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»

22:20 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

00:00 Подранки

01:30 Пятница News. 112-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 1-я серия

02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 2-я серия

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:10 Пятница News. 111-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Подкидыш

06:10 Мультфильмы

08:10 Любимые актеры 2.0

08:40 Независимость. Миссия выполнима. Беларусь

09:20 Время возможностей

09:55 Новости

10:00 Церемония возложения венков в мемориальном комплексе «Курган Славы». Трансляция из Беларуси

10:30 Беларусь. Второй фронт

11:25 Ожидание полковника Шалыгина

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Выйти замуж за капитана

00:40 Наше кино. История большой любви

01:10 Семеро смелых

02:40 Новости

02:55 [Не]Фантастика

03:05 Игра в слова

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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