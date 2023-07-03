Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 3 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 3 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 1-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 1-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. «Разные судьбы» Татьяны Пилецкой: исповедь знаменитой актрисы
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Удар током». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 9-я - 10-я серии
03:55 Семейный детектив. 16-я серия - «Покупатель»
04:43 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:50 10 самых... Звёздные суперпапы
05:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения
08:45 «Отель «Толедо«. 1-я - 2-я серии
10:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
11:30 События
11:50 Московские тайны. Гостья из прошлого. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Евгений Папунаишвили
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии
17:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием детей
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Обратный отсчёт. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Точка уязвимости
23:10 Знак качества. Товары для садоводов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Герман Геринг
01:25 Звезды из трущоб
02:05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди
02:45 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес
03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка». 1-я - 2-я серии
04:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
НТВ
05:00 Береговая охрана-2. «Дружба народов». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Коварство». 1-я - 2-я серии, «Жених». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Коварство». 1-я - 2-я серии, «Жених». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 1-я - 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 16-я - 18-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Пазл. 1-я - 2-я серии
22:10 Медиатор-2. 9-я и 10-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор-2. 9-я и 10-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
01:35 Гончие-6. «Последний полет Чкалова». 1-я - 4-я серии
04:45 Военно-исторические маршруты
04:55 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Спецотряд «Шторм». Скандал в большом семействе
06:10 Спецотряд «Шторм». Презренный металл
07:00 Спецотряд «Шторм». Сладкая смерть
07:55 Спецотряд «Шторм». Стокгольмский синдром
08:55 Спецотряд «Шторм». Большой передел
09:00 Известия
09:30 Спецотряд «Шторм». Большой передел
10:20 Спецотряд «Шторм». Город контрастов
11:20 Спецотряд «Шторм». Грязный койот
12:20 Спецотряд «Шторм». Перебежчик
13:00 Известия
13:30 Спецотряд «Шторм». Перебежчик
13:45 Пасечник. «Вспомнить все». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «След оборотня». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Все по уму
18:50 След. Неудачное ограбление
19:40 След. Ростовщик
20:35 След. Лягушка в кипятке
21:20 След. Я не могу остановиться
22:20 Свои-2. Обреченная погибнуть
23:10 Свои-2. Сети судьбы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Оптом дешевле
01:20 След. Меня убить хотели эти гады
02:00 След. Предложение руки и сердца
02:40 След. Гарпии
03:20 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 1
04:10 Прокурорская проверка. Охотники на педофилов 2
Домашний
05:00 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Осколки фарфора
05:32 Знать будущее. Жизнь после Ванги. Отражение
06:05 6 кадров
06:35 о делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. Подарок для дочери
12:22 Понять. Простить. Несчастная невеста
13:00 Порча. Охота на хищницу
13:30 Знахарка. 115-я серия
14:00 Верну любимого. Прошлое и настоящее
14:35 Голоса ушедших душ. Орешек
15:10 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии
19:00 О чем она молчит. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. Подарок для дочери
23:40 Понять. Простить. Несчастная невеста
00:15 Порча. Охота на хищницу
00:40 Знахарка. 115-я серия
01:05 Верну любимого. Прошлое и настоящее
01:35 Голоса ушедших душ. Орешек
02:00 Лабиринты любви
03:20 Тест на отцовство
ТНТ
05:00 «Студия «Союз». Сезон 4. 146-я серия
05:50 «Шоу «Студия Союз». 1-я серия
06:35 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 12-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 39-я серия
09:00 Выжить в Дубае. 2-я серия
11:00 Три тысячи лет желаний
13:00 СашаТаня. Сезон 8. 287-я - 300-я серии
20:00 Тайна пропавшей деревни. 1-я - 2-я серии
21:00 Почка. 9-я - 10-я серии
22:00 Отчаянные дольщики
23:55 Честный развод
01:40 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я - 51-я серии
03:20 «Шоу «Студия Союз». 2-я - 3-я серии
04:55 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:05 Взрослым не понять. 7-я серия
09:05 Белка и Стрелка. Карибская тайна
10:45 Лемони Сникет. 33 несчастья
12:50 Зип и Зап на острове Капитана
14:55 Монстр Траки
17:00 Шоу «Уральских пельменей«
20:05 Все могу
22:00 Бамблби
00:15 Робот по имени Чаппи
02:25 Выжить после
04:00 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC
06:00 Спортивный интерес
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
10:25 Спортивный век
11:25 Karate Combat-2023
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Спортивный интерес
14:50 Новости
14:55 География спорта. Москва
15:25 В погоне за ветром
17:25 Громко
18:25 Новости
18:30 Дартс. Профессиональная лига. Про Тур 4. Прямой эфир
20:30 Все на Матч!
21:00 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Все на Матч!
23:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Франко - К. Харрис
00:10 Вы это видели
01:10 Спортивный век
02:10 Территория спорта
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» - «Локомотив»
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Саратов»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Призрачный гонщик
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Заложница
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
04:05 Бухта пропавших дайверов. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Отряд специального назначения. 1-я серия
12:25 По горячим следам
12:45 Естественный отбор. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Естественный отбор. 1-я - 5-я серии
18:00 Битва за Россию. Бородинская битва. Александр I против Наполеона
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Нефтепровод «Дружба». Всё могло не начаться
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 В стреляющей глуши
00:50 Отряд специального назначения. 1-я серия
01:55 Ты помнишь
03:20 Выбор Филби
03:55 Естественный отбор. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва драматическая
07:00 Легенды мирового кино. Джина Лоллобриджида
07:30 Новости культуры
07:35 Катастрофы Древнего мира. Исчезнувший город Гелика
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Цвет времени. Марк Шагал
08:55 По секрету всему свету. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Называй это убийством
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Тубалары. Деревня шаманов
13:15 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю
14:15 Переходим к любви
16:30 Влюбленные в Россию. 1-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Мастера исполнительского искусства. Марта Аргерих
18:20 Запечатленное время. Когда наступает вечер
18:45 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и его последствия»
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Мезень (Архангельская область)
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 «Сцены из жизни». К юбилею Тамары Синявской. 1-я серия - «Начало»
21:40 Спектакль «Женитьба«
00:15 Спрут. 1-я серия
01:20 Мастера исполнительского искусства. Марта Аргерих
02:25 Запечатленное время. Когда наступает вечер
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 1-я - 2-я серии
06:20 Пятница News. 110-я серия
06:50 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»
07:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 12-я серия - «Капуста»
09:50 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
11:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
12:00 Адская кухня. Сезон 4. 1-я серия
15:00 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
16:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
17:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
18:00 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»
19:00 Черный список. Сезон 3. 33-я серия - «Экзотологи»
20:00 Черный список. Сезон 3. 32-я серия - «Клининг загородных домов»
20:50 Черный список. Сезон 3. 9-я серия - «Жена на час»
21:40 Черный список. Сезон 3. 10-я серия - «Вскрытие замков»
22:20 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
00:00 Подранки
01:30 Пятница News. 112-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 1-я серия
02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 2-я серия
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:10 Пятница News. 111-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Подкидыш
06:10 Мультфильмы
08:10 Любимые актеры 2.0
08:40 Независимость. Миссия выполнима. Беларусь
09:20 Время возможностей
09:55 Новости
10:00 Церемония возложения венков в мемориальном комплексе «Курган Славы». Трансляция из Беларуси
10:30 Беларусь. Второй фронт
11:25 Ожидание полковника Шалыгина
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Выйти замуж за капитана
00:40 Наше кино. История большой любви
01:10 Семеро смелых
02:40 Новости
02:55 [Не]Фантастика
03:05 Игра в слова
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.