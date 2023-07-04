Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на вторник 4 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 4 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 2-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 2-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Роковой выстрел». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 11-я - 12-я серии

03:55 Семейный детектив. 17-я серия - «Редкое везение»



ТВЦ



04:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

05:20 Мой герой. Евгений Папунаишвили

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием детей

08:40 «Отель «Толедо». 3-я - 4-я серии

10:40 Валентина Титова. В тени великих мужчин

11:30 События

11:50 Московские тайны. Семь сестёр. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Елена Валюшкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Мышеловка». 3-я - 4-я серии

17:00 Фактор БЕZ опасности. Выезд на встречную полосу

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Обратный отсчёт. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Николай Щёлоков. Тайны жизни и смерти

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф

01:25 Прощание. Валерий Золотухин

02:10 Брежнев. Охотничья дипломатия

02:50 Петровка, 38

03:10 Смерть в объективе. «Мышеловка». 3-я - 4-я серии

04:40 Валентина Титова. В тени великих мужчин



НТВ



04:55 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Жених». 3-я - 4-я серии, «Домик в деревне». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Жених». 3-я - 4-я серии, «Домик в деревне». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 3-я - 4-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 18-я - 20-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Пазл. 3-я - 4-я серии

22:10 Медиатор-2. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор-2. 11-я и 12-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

01:25 Гончие-6. «Бракованный побег». 1-я - 4-я серии

04:30 Военно-исторические маршруты

04:55 Береговая охрана-2. «Таможня». 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. «След оборотня». 1-я - 2-я части

06:50 Один. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Один. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:30 Один. 6-я серия

13:45 Пасечник. «Долгая охота». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Беглые». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Тараканы

18:50 След. Папа жив!

19:40 След. Убийственные танцы

20:35 След. Вечный спор

21:20 След. Охота на большую медведицу

22:20 Свои-2. Опасное любопытство

23:10 Свои-2. Нечего терять

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Секрет Полишинеля

01:20 След. Фрактал

02:00 След. Мясо по-деревенски

02:40 След. Постройнеть до смерти

03:15 Прокурорская проверка. Откройте! Полиция!

04:10 Прокурорская проверка. Вечный вопрос



Домашний



05:00 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведемся!

08:55 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. Тени из прошлого

11:42 Понять. Простить. Искушение любовью

12:20 Порча. Медальон

12:50 Знахарка. 116-я серия

13:25 Верну любимого. Кофе в постель

14:00 Голоса ушедших душ. Лилия

14:35 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии

19:00 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

22:35 Понять. Простить. Тени из прошлого

23:07 Понять. Простить. Искушение любовью

23:40 Порча. Медальон

00:10 Знахарка. 116-я серия

00:35 Верну любимого. Кофе в постель

01:00 Голоса ушедших душ. Лилия

01:25 Год Золотой рыбки

03:10 Тест на отцовство

04:50 Давай разведемся!



ТНТ



04:55 Импровизация. Сезон 6. 156-я - 158-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 94-я - 106-я серии

15:00 Иванько. 1-я - 9-я серии

20:00 Тайна пропавшей деревни. 3-я - 4-я серии

21:00 Почка. Сезон 2. 1-я - 2-я серии

22:00 День города

23:50 Непосредственно Каха

01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я - 53-я серии

03:30 «Шоу «Студия Союз». 5-я - 7-я серии



СТС



04:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 ОКнутые люди. 2-я серия

09:05 Мэдисон. Крепкая дружба

10:55 Зип и Зап на острове Капитана

13:00 Лесной разбойник

15:10 Тим Талер, или Проданный смех

17:15 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 2+1

22:20 Семья по-быстрому

00:45 «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

02:40 Выжить после

04:10 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Саратов»

05:15 Специальный репортаж

05:35 Здоровый образ. Хоккей

06:00 Спортивный интерес

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный век

11:25 Karate Combat-2023

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Спортивный интерес

14:50 Новости

14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир

16:10 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир

17:40 Что по спорту? Санкт-Петербург

18:10 Новости

18:15 Все на Кубок PARI Премьер!

19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Црвена Звезда» - «Зенит». Прямой эфир

21:40 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - А. Магомедов

00:10 Вы это видели

01:10 Спортивный век

02:10 Территория спорта

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Судья Дредд 3D

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Заложница 2

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Естественный отбор. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Отряд специального назначения. 2-я серия

12:30 По горячим следам

12:45 Естественный отбор. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Естественный отбор. 6-я - 8-я серии

15:55 Рысь

18:00 Битва за Россию. Битва на Березине. Александр I против Наполеона

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого. Дело об «НЛО». Китайские шары над США

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Тройная проверка

00:55 Отряд специального назначения. 2-я серия

02:10 Поезд вне расписания

03:25 Калашников

03:55 Естественный отбор. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва библиотечная

07:00 Легенды мирового кино. Владимир Володин

07:30 Новости культуры

07:35 Катастрофы Древнего мира. Майя

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

08:55 По секрету всему свету. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

11:25 Спрут. 1-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Нымыланы. Пленники моря

13:15 Катастрофы Древнего мира. Исчезнувший город Гелика

14:10 Перед самим собой

16:30 Влюбленные в Россию. 2-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Мастера исполнительского искусства. Пааво Ярви

18:20 Запечатленное время. Москва. Хроники реконструкции

18:45 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Саранск (Республика Мордовия)

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 «Сцены из жизни». К юбилею Тамары Синявской. 2-я серия - «Театр»

21:40 Спектакль «Укрощение строптивой»

00:05 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

00:15 Спрут. 2-я серия

01:20 Мастера исполнительского искусства. Пааво Ярви

02:25 Запечатленное время. Москва. Хроники реконструкции

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 3-я - 4-я серии

06:20 Пятница News. 111-я серия

06:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

07:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 10-я серия - «Фритюр»

10:00 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

11:10 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»

12:20 Адская кухня. Сезон 4. 2-я серия

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

17:20 Кондитер. Дети. Сезон 2. 3-я серия - «Торт для Люси Чеботиной»

18:50 Кондитер. Дети. Сезон 2. 4-я серия - «Торт для Миланы Хаметовой»

20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 4-я серия - «Ренат Агзамов и Константин Ивлев»

21:40 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия

00:00 Из жизни отдыхающих

01:20 Пятница News. 113-я серия

01:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 3-я - 4-я серии

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»

04:00 Пятница News. 112-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:40 Наше кино. История большой любви

06:10 Кулинар. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Кулинар. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:35 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Опасно для жизни!

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Таинственный остров

02:40 Новости

02:55 [Не]Фантастика

03:10 Игра в слова

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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