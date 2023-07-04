Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на вторник 4 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 4 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 2-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 2-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Роковой выстрел». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 11-я - 12-я серии
03:55 Семейный детектив. 17-я серия - «Редкое везение»
ТВЦ
04:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
05:20 Мой герой. Евгений Папунаишвили
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП с участием детей
08:40 «Отель «Толедо». 3-я - 4-я серии
10:40 Валентина Титова. В тени великих мужчин
11:30 События
11:50 Московские тайны. Семь сестёр. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Елена Валюшкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Мышеловка». 3-я - 4-я серии
17:00 Фактор БЕZ опасности. Выезд на встречную полосу
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Обратный отсчёт. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Николай Щёлоков. Тайны жизни и смерти
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф
01:25 Прощание. Валерий Золотухин
02:10 Брежнев. Охотничья дипломатия
02:50 Петровка, 38
03:10 Смерть в объективе. «Мышеловка». 3-я - 4-я серии
04:40 Валентина Титова. В тени великих мужчин
НТВ
04:55 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Жених». 3-я - 4-я серии, «Домик в деревне». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Жених». 3-я - 4-я серии, «Домик в деревне». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 3-я - 4-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 18-я - 20-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Пазл. 3-я - 4-я серии
22:10 Медиатор-2. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор-2. 11-я и 12-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
01:25 Гончие-6. «Бракованный побег». 1-я - 4-я серии
04:30 Военно-исторические маршруты
04:55 Береговая охрана-2. «Таможня». 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. «След оборотня». 1-я - 2-я части
06:50 Один. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Один. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:30 Один. 6-я серия
13:45 Пасечник. «Долгая охота». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Беглые». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Тараканы
18:50 След. Папа жив!
19:40 След. Убийственные танцы
20:35 След. Вечный спор
21:20 След. Охота на большую медведицу
22:20 Свои-2. Опасное любопытство
23:10 Свои-2. Нечего терять
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Секрет Полишинеля
01:20 След. Фрактал
02:00 След. Мясо по-деревенски
02:40 След. Постройнеть до смерти
03:15 Прокурорская проверка. Откройте! Полиция!
04:10 Прокурорская проверка. Вечный вопрос
Домашний
05:00 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведемся!
08:55 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. Тени из прошлого
11:42 Понять. Простить. Искушение любовью
12:20 Порча. Медальон
12:50 Знахарка. 116-я серия
13:25 Верну любимого. Кофе в постель
14:00 Голоса ушедших душ. Лилия
14:35 Завтра будет всегда. 1-я - 4-я серии
19:00 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
22:35 Понять. Простить. Тени из прошлого
23:07 Понять. Простить. Искушение любовью
23:40 Порча. Медальон
00:10 Знахарка. 116-я серия
00:35 Верну любимого. Кофе в постель
01:00 Голоса ушедших душ. Лилия
01:25 Год Золотой рыбки
03:10 Тест на отцовство
04:50 Давай разведемся!
ТНТ
04:55 Импровизация. Сезон 6. 156-я - 158-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 6-я - 7-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 94-я - 106-я серии
15:00 Иванько. 1-я - 9-я серии
20:00 Тайна пропавшей деревни. 3-я - 4-я серии
21:00 Почка. Сезон 2. 1-я - 2-я серии
22:00 День города
23:50 Непосредственно Каха
01:50 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я - 53-я серии
03:30 «Шоу «Студия Союз». 5-я - 7-я серии
СТС
04:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 ОКнутые люди. 2-я серия
09:05 Мэдисон. Крепкая дружба
10:55 Зип и Зап на острове Капитана
13:00 Лесной разбойник
15:10 Тим Талер, или Проданный смех
17:15 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 2+1
22:20 Семья по-быстрому
00:45 «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
02:40 Выжить после
04:10 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Краснодар-ЮМР» - «Саратов»
05:15 Специальный репортаж
05:35 Здоровый образ. Хоккей
06:00 Спортивный интерес
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный век
11:25 Karate Combat-2023
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Спортивный интерес
14:50 Новости
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир
16:10 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир
17:40 Что по спорту? Санкт-Петербург
18:10 Новости
18:15 Все на Кубок PARI Премьер!
19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Црвена Звезда» - «Зенит». Прямой эфир
21:40 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Смешанные единоборства. UFC. Ш. Стрикланд - А. Магомедов
00:10 Вы это видели
01:10 Спортивный век
02:10 Территория спорта
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Судья Дредд 3D
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Заложница 2
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Естественный отбор. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Отряд специального назначения. 2-я серия
12:30 По горячим следам
12:45 Естественный отбор. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Естественный отбор. 6-я - 8-я серии
15:55 Рысь
18:00 Битва за Россию. Битва на Березине. Александр I против Наполеона
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. Дело об «НЛО». Китайские шары над США
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Тройная проверка
00:55 Отряд специального назначения. 2-я серия
02:10 Поезд вне расписания
03:25 Калашников
03:55 Естественный отбор. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва библиотечная
07:00 Легенды мирового кино. Владимир Володин
07:30 Новости культуры
07:35 Катастрофы Древнего мира. Майя
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
08:55 По секрету всему свету. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
11:25 Спрут. 1-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Нымыланы. Пленники моря
13:15 Катастрофы Древнего мира. Исчезнувший город Гелика
14:10 Перед самим собой
16:30 Влюбленные в Россию. 2-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Мастера исполнительского искусства. Пааво Ярви
18:20 Запечатленное время. Москва. Хроники реконструкции
18:45 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Саранск (Республика Мордовия)
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 «Сцены из жизни». К юбилею Тамары Синявской. 2-я серия - «Театр»
21:40 Спектакль «Укрощение строптивой»
00:05 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
00:15 Спрут. 2-я серия
01:20 Мастера исполнительского искусства. Пааво Ярви
02:25 Запечатленное время. Москва. Хроники реконструкции
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 3-я - 4-я серии
06:20 Пятница News. 111-я серия
06:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
07:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 10-я серия - «Фритюр»
10:00 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
11:10 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»
12:20 Адская кухня. Сезон 4. 2-я серия
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
17:20 Кондитер. Дети. Сезон 2. 3-я серия - «Торт для Люси Чеботиной»
18:50 Кондитер. Дети. Сезон 2. 4-я серия - «Торт для Миланы Хаметовой»
20:20 Вундеркинды. Сезон 2. 4-я серия - «Ренат Агзамов и Константин Ивлев»
21:40 Битва шефов. Сезон 1. 1-я серия
00:00 Из жизни отдыхающих
01:20 Пятница News. 113-я серия
01:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 3-я - 4-я серии
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 16-я серия - «Казань. Айтико»
04:00 Пятница News. 112-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:40 Наше кино. История большой любви
06:10 Кулинар. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Кулинар. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:35 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Опасно для жизни!
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Таинственный остров
02:40 Новости
02:55 [Не]Фантастика
03:10 Игра в слова
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.