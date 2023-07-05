Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 5 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 3-я серия
16:00 Вести
16:30 Малахов. Дерзкое ограбление Анастасии Волочковой! Расследование
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Стервятники». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 13-я - 14-я серии
03:55 Семейный детектив. 18-я серия - «Роковое увлечение»
ТВЦ
04:40 Валентина Титова. В тени великих мужчин
05:20 Мой герой. Елена Валюшкина
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. Выезд на встречную полосу
08:45 Клетка для сверчка. 1-я - 2-я серии
10:40 Игорь Скляр. Под страхом славы
11:30 События
11:50 Московские тайны. Опасный переплёт. 1-я - 2-я серии
13:35 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Аура убийства«. 1-я - 2-я серии
17:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП в тёмное время суток
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Обратный отсчёт. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 82-я серия
23:10 Прощание. Ия Саввина
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья Шевель
01:25 Знак качества. Мороженое
02:05 Курск-1943. Встречный бой
02:50 Петровка, 38
03:05 Смерть в объективе. «Аура убийства». 1-я - 2-я серии
04:35 Игорь Скляр. Под страхом славы
НТВ
04:55 Береговая охрана-2. «Таможня». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я - 2-я серии, «Пистолет». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я - 2-я серии, «Пистолет». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 5-я - 6-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 21-я - 23-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Пазл. 5-я 6-я серии
22:10 Медиатор-2. 13-я - 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор-2. 13-я - 14-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
01:15 Гончие-6. «Жизнь взаймы». 1-я - 4-я серии
04:25 Таинственная Россия
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. 1-я часть - «Беглые». 1-я - 2-я части
06:50 Один. 7-я - 9-я серии
09:00 Известия
09:30 Один. 9-я - 12-я серии
13:00 Известия
13:30 Один. 12-я серия
13:45 Пасечник. «Двойной капкан». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Месть Шница». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Муж из могилы
18:50 След. Блогер
19:40 След. Беспомощность
20:35 След. Пигмалионы
21:25 След. Сегодня мы с тобой бичуем
22:20 Свои-2. Задохнуться от любви
23:10 Свои-2. Кукловод
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Честный и мертвый
01:20 След. Домашнее насилие
02:05 След. Находка для шпиона
02:40 След. Выход
03:15 Прокурорская проверка. Похудей до смерти
04:10 Прокурорская проверка. Бешеные деньги
Домашний
04:50 Давай разведёмся!
05:40 6 кадров
06:05 По делам несовершеннолетних
07:55 Давай разведёмся!
08:55 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Замуж за мужа». «Старые дрожжи»
12:20 Порча. Снеговик
12:50 Знахарка
13:25 Верну любимого. Чужой муж
14:00 Голоса ушедших душ. Соседка
14:35 О чём она молчит. 1-я - 4-я серии
19:00 Её секрет. 1-я - 4-я серии
22:45 Понять. Простить. «Замуж за мужа». «Старые дрожжи»
23:55 Порча. Снеговик
00:20 Знахарка
00:45 Верну любимого. Чужой муж
01:15 Голоса ушедших душ. Соседка
01:40 Сашино дело
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 «Шоу «Студия Союз». 7-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 6. 159-я - 161-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 14-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 41-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 107-я - 119-я серия
15:00 Иванько. 9-я - 17-я серии
20:00 Тайна пропавшей деревни. 5-я - 6-я серии
21:00 Почка. Сезон 2. 3-я - 4-я серии
22:00 Жених
23:55 Бабушка лёгкого поведения
01:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я - 55-я серии
03:10 «Шоу «Студия Союз». 8-я серия
03:55 «Шоу «Студия Союз». 12-я серия
04:45 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия
СТС
04:10 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:55 Бахубали. Начало
11:00 Лесной разбойник
13:10 Как стать викингом
15:10 Маленький воин
17:00 Шоу «Уральских пельменей«
20:00 Дедушка нелёгкого поведения
21:55 Случайный муж
23:40 Свадебный переполох
01:45 Выжить после
04:00 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Сборная Санкт-Петербурга - СКМФ
05:15 Специальный репортаж
05:35 Здоровый образ. Регби
06:00 Спортивный интерес
06:30 География спорта. Москва
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Црвена Звезда» - «Зенит»
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Спортивный интерес
14:50 Новости
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Кристалл» - «Звезда-м». Прямой эфир
16:10 Все на Матч!
16:45 Футбол. МКС-2023. Амкал - ФК Деньги. Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:45 Футбол. МКС-2023. Матч ТВ - FC Bus. Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Новости
22:50 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик
00:10 Вы это видели
01:10 Спортивный век
02:10 Территория спорта
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Локомотив» - Сборная Астраханской области
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» - «Альфа-09»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заложница 3
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Пропавшая
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Естественный отбор. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Отряд специального назначения. 3-я серия
12:30 Специальный репортаж
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 По горячим следам
13:45 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии
18:00 Битва за Россию. Сражение у острова Тендра. Ушаков против Гусейн-паши
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы. Оружие для Украины: черный бизнес онлайн
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Два года над пропастью
01:00 Отряд специального назначения. 3-я серия
02:10 Великая Отечественная. Партизаны Украины
03:00 Стихия вооружений: воздух
03:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва старообрядческая
07:00 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07:30 Новости культуры
07:35 Фабрика времени
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Выше Радуги. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Цвет времени. Ван Дейк
11:25 Спрут. 2-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Эвены. Хранители оленьего царства
13:15 Катастрофы Древнего мира. Майя
14:10 Прости нас, сад...
16:30 Влюбленные в Россию. 3-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл
18:15 Запечатленное время. Ударим автопробегом
18:45 «Экипаж». Запас прочности»
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 «Сцены из жизни«. К юбилею Тамары Синявской. 3-я серия - «Любовь»
21:40 Спектакль «Тартюф»
00:00 Цвет времени. Владимир Татлин
00:15 Спрут. 3-я серия
01:20 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл
02:10 Забытое ремесло. Сваха
02:25 Запечатленное время. Ударим автопробегом
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 5-я серия
05:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 6-я серия
06:20 Пятница News. 112-я серия
06:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
07:50 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия - «Индейка»
10:00 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
11:00 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
12:10 Адская кухня. Сезон 4. 3-я серия
14:20 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»
15:20 Зовите шефа. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Мостик»
16:10 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
17:10 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
18:10 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»
19:10 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
20:20 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
21:30 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»
22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»
00:00 И жизнь, и слезы, и любовь
01:40 Пятница News. 114-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 5-я серия
02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 6-я серия
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Невский дом»
04:10 Пятница News. 113-я серия
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Наше кино. История большой любви
06:10 Кулинар. 8-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 Кулинар. 12-я - 14-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:25 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:50 Ожидание полковника Шалыгина
00:25 Рожденные в СССР
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Закон жизни
02:55 Новости
03:10 Культличности. Тамара Синявская
03:25 С миру по нитке
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.