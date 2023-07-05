Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 5 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 5 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 3-я серия

16:00 Вести

16:30 Малахов. Дерзкое ограбление Анастасии Волочковой! Расследование

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Стервятники». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 13-я - 14-я серии

03:55 Семейный детектив. 18-я серия - «Роковое увлечение»



ТВЦ



04:40 Валентина Титова. В тени великих мужчин

05:20 Мой герой. Елена Валюшкина

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. Выезд на встречную полосу

08:45 Клетка для сверчка. 1-я - 2-я серии

10:40 Игорь Скляр. Под страхом славы

11:30 События

11:50 Московские тайны. Опасный переплёт. 1-я - 2-я серии

13:35 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Аура убийства«. 1-я - 2-я серии

17:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП в тёмное время суток

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Обратный отсчёт. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 82-я серия

23:10 Прощание. Ия Саввина

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья Шевель

01:25 Знак качества. Мороженое

02:05 Курск-1943. Встречный бой

02:50 Петровка, 38

03:05 Смерть в объективе. «Аура убийства». 1-я - 2-я серии

04:35 Игорь Скляр. Под страхом славы



НТВ



04:55 Береговая охрана-2. «Таможня». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я - 2-я серии, «Пистолет». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Бонни и Клайд». 1-я - 2-я серии, «Пистолет». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 5-я - 6-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 21-я - 23-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Пазл. 5-я 6-я серии

22:10 Медиатор-2. 13-я - 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор-2. 13-я - 14-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

01:15 Гончие-6. «Жизнь взаймы». 1-я - 4-я серии

04:25 Таинственная Россия



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. 1-я часть - «Беглые». 1-я - 2-я части

06:50 Один. 7-я - 9-я серии

09:00 Известия

09:30 Один. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Один. 12-я серия

13:45 Пасечник. «Двойной капкан». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Месть Шница». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Муж из могилы

18:50 След. Блогер

19:40 След. Беспомощность

20:35 След. Пигмалионы

21:25 След. Сегодня мы с тобой бичуем

22:20 Свои-2. Задохнуться от любви

23:10 Свои-2. Кукловод

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Честный и мертвый

01:20 След. Домашнее насилие

02:05 След. Находка для шпиона

02:40 След. Выход

03:15 Прокурорская проверка. Похудей до смерти

04:10 Прокурорская проверка. Бешеные деньги



Домашний



04:50 Давай разведёмся!

05:40 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:55 Давай разведёмся!

08:55 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Замуж за мужа». «Старые дрожжи»

12:20 Порча. Снеговик

12:50 Знахарка

13:25 Верну любимого. Чужой муж

14:00 Голоса ушедших душ. Соседка

14:35 О чём она молчит. 1-я - 4-я серии

19:00 Её секрет. 1-я - 4-я серии

22:45 Понять. Простить. «Замуж за мужа». «Старые дрожжи»

23:55 Порча. Снеговик

00:20 Знахарка

00:45 Верну любимого. Чужой муж

01:15 Голоса ушедших душ. Соседка

01:40 Сашино дело

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 «Шоу «Студия Союз». 7-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 6. 159-я - 161-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 14-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 41-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 107-я - 119-я серия

15:00 Иванько. 9-я - 17-я серии

20:00 Тайна пропавшей деревни. 5-я - 6-я серии

21:00 Почка. Сезон 2. 3-я - 4-я серии

22:00 Жених

23:55 Бабушка лёгкого поведения

01:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я - 55-я серии

03:10 «Шоу «Студия Союз». 8-я серия

03:55 «Шоу «Студия Союз». 12-я серия

04:45 Импровизация. Сезон 6. 162-я серия



СТС



04:10 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:55 Бахубали. Начало

11:00 Лесной разбойник

13:10 Как стать викингом

15:10 Маленький воин

17:00 Шоу «Уральских пельменей«

20:00 Дедушка нелёгкого поведения

21:55 Случайный муж

23:40 Свадебный переполох

01:45 Выжить после

04:00 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Сборная Санкт-Петербурга - СКМФ

05:15 Специальный репортаж

05:35 Здоровый образ. Регби

06:00 Спортивный интерес

06:30 География спорта. Москва

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

10:25 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Црвена Звезда» - «Зенит»

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Спортивный интерес

14:50 Новости

14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Кристалл» - «Звезда-м». Прямой эфир

16:10 Все на Матч!

16:45 Футбол. МКС-2023. Амкал - ФК Деньги. Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:45 Футбол. МКС-2023. Матч ТВ - FC Bus. Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Новости

22:50 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик

00:10 Вы это видели

01:10 Спортивный век

02:10 Территория спорта

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Локомотив» - Сборная Астраханской области

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» - «Альфа-09»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заложница 3

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Пропавшая

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Естественный отбор. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Отряд специального назначения. 3-я серия

12:30 Специальный репортаж

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 По горячим следам

13:45 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии

18:00 Битва за Россию. Сражение у острова Тендра. Ушаков против Гусейн-паши

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы. Оружие для Украины: черный бизнес онлайн

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Два года над пропастью

01:00 Отряд специального назначения. 3-я серия

02:10 Великая Отечественная. Партизаны Украины

03:00 Стихия вооружений: воздух

03:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва старообрядческая

07:00 Легенды мирового кино. Рина Зеленая

07:30 Новости культуры

07:35 Фабрика времени

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Выше Радуги. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Цвет времени. Ван Дейк

11:25 Спрут. 2-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Эвены. Хранители оленьего царства

13:15 Катастрофы Древнего мира. Майя

14:10 Прости нас, сад...

16:30 Влюбленные в Россию. 3-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл

18:15 Запечатленное время. Ударим автопробегом

18:45 «Экипаж». Запас прочности»

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)

20:15 Искусственный отбор

20:55 Спокойной ночи, малыши!

21:10 «Сцены из жизни«. К юбилею Тамары Синявской. 3-я серия - «Любовь»

21:40 Спектакль «Тартюф»

00:00 Цвет времени. Владимир Татлин

00:15 Спрут. 3-я серия

01:20 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл

02:10 Забытое ремесло. Сваха

02:25 Запечатленное время. Ударим автопробегом

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 5-я серия

05:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 6-я серия

06:20 Пятница News. 112-я серия

06:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

07:50 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

09:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 15-я серия - «Индейка»

10:00 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

11:00 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

12:10 Адская кухня. Сезон 4. 3-я серия

14:20 Зовите шефа. Сезон 2. 1-я серия - «Подольск. Есенин»

15:20 Зовите шефа. Сезон 2. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Мостик»

16:10 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

17:10 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

18:10 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»

19:10 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

20:20 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

21:30 На ножах. Сезон 8. 15-я серия - «Сочи. Corner Cafe»

22:30 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»

00:00 И жизнь, и слезы, и любовь

01:40 Пятница News. 114-я серия

02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 5-я серия

02:40 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 6-я серия

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Невский дом»

04:10 Пятница News. 113-я серия

04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:45 Наше кино. История большой любви

06:10 Кулинар. 8-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 Кулинар. 12-я - 14-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:25 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:50 Ожидание полковника Шалыгина

00:25 Рожденные в СССР

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Закон жизни

02:55 Новости

03:10 Культличности. Тамара Синявская

03:25 С миру по нитке

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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