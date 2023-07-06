Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 6 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 6 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 «Куклы наследника Тутти»

21:00 Время

22:00 Магомаев. 4-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Программа передач на 7 июля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 София. 4-я серия

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Все как у людей. Продолжение. «Лишний человек». 1-я - 2-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Рая знает всё! 15-я - 16-я серии

03:55 Семейный детектив. 19-я серия - «Добролет»



ТВЦ



04:35 Игорь Скляр. Под страхом славы

05:15 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы

06:00 Настроение

08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП в тёмное время суток

08:45 Клетка для сверчка. 3-я - 4-я серии

10:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма

11:30 События

11:50 Московские тайны. Графский парк. 1-я - 2-я серии

13:35 Мой герой. Сергей Никоненко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Аура убийства». 3-я - 4-я серии

17:00 Фактор БЕZ опасности. Наезды на пешеходов, в том числе вне пешеходного перехода

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Обратный отсчёт. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Фанаты фотошопа

23:10 Дорогие товарищи. Хозяйка культуры

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Арчил Гомиашвили

01:30 Прототипы. Остап Бендер

02:10 Дворцовый переворот-1964

02:50 Петровка, 38

03:05 Смерть в объективе. «Аура убийства«. 3-я - 4-я серии

04:35 Михаил Козаков. Почти семейная драма



НТВ



05:00 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего«. 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Пистолет». 3-я - 4-я серии, «Виновник». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Пистолет». 3-я - 4-я серии, «Виновник». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 7-я - 8-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 23-я - 25-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Пазл. 7-я - 8-я серии

22:10 Медиатор-2. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Медиатор-2. 15-я и 16-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

01:35 Гончие-6. «Партия в поддавки». 1-я - 4-я серии

04:30 Военно-исторические маршруты

04:55 Береговая охрана-2. «Все за одного». 1-я - 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Живая история. Калина красная. Последний фильм Шукшина

06:15 Черный пес

08:05 Черный пес. Упреждающий удар

09:00 Известия

09:30 Черный пес. Упреждающий удар

10:55 Черный пес. Имплант

13:00 Известия

13:30 Черный пес. Имплант

13:45 Пасечник. 1-я часть - «Железный кулак». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. 1-я часть - «Сезонное обострение». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Эко-убийство

18:50 След. Седьмая вода на киселе

19:40 След. Жизнь, которой не было

20:35 След. Ход конем

21:20 След. В одну воду

22:20 Свои-2. Мертвящая ярь

23:10 Свои-4. Французская история

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Привилегированный класс

01:20 След. Путешествие на обочину

02:00 След. Кровавые доллары

02:40 След. Тяжкий грех

03:15 Прокурорская проверка. Электронные деньги

04:05 Прокурорская проверка. Стая



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Приглашение на свадьбу». «По соседству со страстью»

13:00 Порча. Жених

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Женское счастье

14:40 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

15:15 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

23:25 Понять. Простить. «Приглашение на свадьбу». «По соседству со страстью»

00:30 Порча. Жених

00:55 Знахарка

01:20 Верну любимого. Женское счастье

01:45 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя

02:10 Горная болезнь

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:45 Импровизация. Сезон 6. 162-я - 164-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 15-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 42-я серия

08:30 Битва пикников. 22-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 120-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 121-я серия - «Марина»

10:00 Универ. Новая общага. 122-я серия - «Недостатки-2»

10:30 Универ. Новая общага. 123-я серия - «Ведущий»

11:00 Универ. Новая общага. 124-я серия - «Шанс»

11:30 Универ. Новая общага. 125-я серия - «Болезнь»

12:00 Универ. Новая общага. 126-я серия - «Антон + Юля»

12:30 Универ. Новая общага. 127-я серия - «Совесть»

13:00 Универ. Новая общага. 128-я серия - «Первый секс Вали»

13:30 Универ. Новая общага. 129-я серия - «Ограбление»

14:00 Универ. Новая общага. 130-я серия - «Прощальный секс»

14:30 Универ. Новая общага. 131-я серия - «Танцы»

15:00 Универ. Новая общага. 132-я серия - «Возвращение Кристины»

15:30 Универ. Новая общага. 133-я серия - «Турция»

16:00 Универ. Новая общага. 134-я серия - «Валя-алкоголик»

16:30 Универ. Новая общага. 135-я серия - «Экспедиция»

17:00 Тайна пропавшей деревни. 1-я - 8-я серии

21:00 Почка. Сезон 2. 5-я - 6-я серии

22:00 Прабабушка лёгкого поведения

23:55 Бабушка лёгкого поведения-2

01:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»

02:40 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 73-я серия

03:30 «Шоу «Студия Союз«. 14-я - 15-я серии



СТС



04:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

07:40 Бахубали. Рождение легенды

11:00 Случайный муж

12:55 Свадебный переполох

15:00 Семья по-быстрому

17:20 Шоу «Уральских пельменей»

20:00 Отпетые напарники

22:15 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами

00:35 Маленький воин

02:15 Выжить после

03:45 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» - «Альфа-09»

05:15 Специальный репортаж

05:35 Здоровый образ. Баскетбол

06:00 Спортивный интерес

06:30 Что по спорту? Санкт-Петербург

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный век

11:25 Смешанные единоборства. UFC. З. Магомедшарипов - К. Каттар. А. Волков - Г. Харди

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Спортивный интерес

14:50 Новости

14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Адреналин» - «Звезда-м». Прямой эфир

16:10 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» - «Локомотив». Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Сборная Санкт-Петербурга - «Строгино». Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:30 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Профессиональный бокс. Б. Абакаров - Ш. Тернер. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:10 Спортивный век

02:10 Территория спорта

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Сборная Астраханской области - «Альфа-09»

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. КПРФ-Урицк - «Кристалл»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хищник-2

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Чистая кожа

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Отряд специального назначения. 4-я серия

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

13:45 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

18:00 Битва за Россию. Чесменское сражение. Орлов против Гасан-паши

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа. Римский путь Америки. Начало падения империи

21:00 Открытый эфир

22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:15 Тревожный месяц вересень

00:55 Отряд специального назначения. 4-я и 5-я серии

03:25 Последняя миссия «Охотника«

04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва транспортная

07:00 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев

07:30 Новости культуры

07:35 Леди Сапиенс

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Выше Радуги. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

11:25 Спрут. 3-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 Земля людей. Ассирийцы. Ладони Бога

13:15 Фабрика времени

14:15 Второе дыхание

16:30 Влюбленные в Россию. 4-я серия

17:00 Новости культуры

17:15 Мастера исполнительского искусства. Юджа Ванг

18:45 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают»

19:30 Новости культуры

19:45 Письма из провинции. Плёс

20:15 Юбилей Тамары Синявской. Концерт в Большом зале Московской консерватории, 1986 год

21:10 «Сцены из жизни». К юбилею Тамары Синявской. 4-я серия - «Тамара, Лена и Маквалочка»

21:40 Спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?»

00:15 Спрут. 4-я серия

01:20 Мастера исполнительского искусства. Юджа Ванг

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 29-я серия

05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 7-я серия

05:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 8-я серия

06:30 Пятница News. 113-я серия

07:00 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

08:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

09:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»

10:20 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

11:30 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

12:40 Адская кухня. Сезон 4. 4-я серия

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»

19:00 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия

20:40 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»

23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Суперфуд»

00:00 Полеты во сне и наяву

01:30 Пятница News. 115-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 7-я серия

02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 8-я серия

03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»

04:00 Пятница News. 114-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



Программа передач на 7 июля



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:55 Кулинар. 15-я - 18-я серии

10:00 Новости

10:10 Кулинар. 18-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

21:25 Назад в будущее

22:20 Всемирные игры разума

22:50 Любовь в СССР

00:25 Любимые актеры 2.0

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Близнецы

02:40 Новости

02:55 [Не]Фантастика

03:05 С миру по нитке

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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