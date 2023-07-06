Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 6 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 6 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 «Куклы наследника Тутти»
21:00 Время
22:00 Магомаев. 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Программа передач на 7 июля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 София. 4-я серия
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Все как у людей. Продолжение. «Лишний человек». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Рая знает всё! 15-я - 16-я серии
03:55 Семейный детектив. 19-я серия - «Добролет»
ТВЦ
04:35 Игорь Скляр. Под страхом славы
05:15 Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачёвы
06:00 Настроение
08:10 Фактор БЕZ опасности. ДТП в тёмное время суток
08:45 Клетка для сверчка. 3-я - 4-я серии
10:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма
11:30 События
11:50 Московские тайны. Графский парк. 1-я - 2-я серии
13:35 Мой герой. Сергей Никоненко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Аура убийства». 3-я - 4-я серии
17:00 Фактор БЕZ опасности. Наезды на пешеходов, в том числе вне пешеходного перехода
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Обратный отсчёт. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Фанаты фотошопа
23:10 Дорогие товарищи. Хозяйка культуры
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Арчил Гомиашвили
01:30 Прототипы. Остап Бендер
02:10 Дворцовый переворот-1964
02:50 Петровка, 38
03:05 Смерть в объективе. «Аура убийства«. 3-я - 4-я серии
04:35 Михаил Козаков. Почти семейная драма
НТВ
05:00 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего«. 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Пистолет». 3-я - 4-я серии, «Виновник». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Пистолет». 3-я - 4-я серии, «Виновник». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 7-я - 8-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 23-я - 25-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Пазл. 7-я - 8-я серии
22:10 Медиатор-2. 15-я и 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Медиатор-2. 15-я и 16-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
01:35 Гончие-6. «Партия в поддавки». 1-я - 4-я серии
04:30 Военно-исторические маршруты
04:55 Береговая охрана-2. «Все за одного». 1-я - 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Живая история. Калина красная. Последний фильм Шукшина
06:15 Черный пес
08:05 Черный пес. Упреждающий удар
09:00 Известия
09:30 Черный пес. Упреждающий удар
10:55 Черный пес. Имплант
13:00 Известия
13:30 Черный пес. Имплант
13:45 Пасечник. 1-я часть - «Железный кулак». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. 1-я часть - «Сезонное обострение». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Эко-убийство
18:50 След. Седьмая вода на киселе
19:40 След. Жизнь, которой не было
20:35 След. Ход конем
21:20 След. В одну воду
22:20 Свои-2. Мертвящая ярь
23:10 Свои-4. Французская история
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Привилегированный класс
01:20 След. Путешествие на обочину
02:00 След. Кровавые доллары
02:40 След. Тяжкий грех
03:15 Прокурорская проверка. Электронные деньги
04:05 Прокурорская проверка. Стая
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Приглашение на свадьбу». «По соседству со страстью»
13:00 Порча. Жених
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Женское счастье
14:40 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
15:15 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
23:25 Понять. Простить. «Приглашение на свадьбу». «По соседству со страстью»
00:30 Порча. Жених
00:55 Знахарка
01:20 Верну любимого. Женское счастье
01:45 Голоса ушедших душ. 20 лет спустя
02:10 Горная болезнь
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:45 Импровизация. Сезон 6. 162-я - 164-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 15-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты 2023. 42-я серия
08:30 Битва пикников. 22-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 120-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 121-я серия - «Марина»
10:00 Универ. Новая общага. 122-я серия - «Недостатки-2»
10:30 Универ. Новая общага. 123-я серия - «Ведущий»
11:00 Универ. Новая общага. 124-я серия - «Шанс»
11:30 Универ. Новая общага. 125-я серия - «Болезнь»
12:00 Универ. Новая общага. 126-я серия - «Антон + Юля»
12:30 Универ. Новая общага. 127-я серия - «Совесть»
13:00 Универ. Новая общага. 128-я серия - «Первый секс Вали»
13:30 Универ. Новая общага. 129-я серия - «Ограбление»
14:00 Универ. Новая общага. 130-я серия - «Прощальный секс»
14:30 Универ. Новая общага. 131-я серия - «Танцы»
15:00 Универ. Новая общага. 132-я серия - «Возвращение Кристины»
15:30 Универ. Новая общага. 133-я серия - «Турция»
16:00 Универ. Новая общага. 134-я серия - «Валя-алкоголик»
16:30 Универ. Новая общага. 135-я серия - «Экспедиция»
17:00 Тайна пропавшей деревни. 1-я - 8-я серии
21:00 Почка. Сезон 2. 5-я - 6-я серии
22:00 Прабабушка лёгкого поведения
23:55 Бабушка лёгкого поведения-2
01:30 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»
02:40 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 73-я серия
03:30 «Шоу «Студия Союз«. 14-я - 15-я серии
СТС
04:00 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
07:40 Бахубали. Рождение легенды
11:00 Случайный муж
12:55 Свадебный переполох
15:00 Семья по-быстрому
17:20 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Отпетые напарники
22:15 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами
00:35 Маленький воин
02:15 Выжить после
03:45 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» - «Альфа-09»
05:15 Специальный репортаж
05:35 Здоровый образ. Баскетбол
06:00 Спортивный интерес
06:30 Что по спорту? Санкт-Петербург
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный век
11:25 Смешанные единоборства. UFC. З. Магомедшарипов - К. Каттар. А. Волков - Г. Харди
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Спортивный интерес
14:50 Новости
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Адреналин» - «Звезда-м». Прямой эфир
16:10 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда» - «Локомотив». Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Сборная Санкт-Петербурга - «Строгино». Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:30 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Профессиональный бокс. Б. Абакаров - Ш. Тернер. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:10 Спортивный век
02:10 Территория спорта
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. Сборная Астраханской области - «Альфа-09»
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. КПРФ-Урицк - «Кристалл»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хищник-2
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Чистая кожа
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Отряд специального назначения. 4-я серия
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
13:45 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
18:00 Битва за Россию. Чесменское сражение. Орлов против Гасан-паши
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа. Римский путь Америки. Начало падения империи
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Тревожный месяц вересень
00:55 Отряд специального назначения. 4-я и 5-я серии
03:25 Последняя миссия «Охотника«
04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва транспортная
07:00 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев
07:30 Новости культуры
07:35 Леди Сапиенс
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Выше Радуги. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
11:25 Спрут. 3-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Ассирийцы. Ладони Бога
13:15 Фабрика времени
14:15 Второе дыхание
16:30 Влюбленные в Россию. 4-я серия
17:00 Новости культуры
17:15 Мастера исполнительского искусства. Юджа Ванг
18:45 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают»
19:30 Новости культуры
19:45 Письма из провинции. Плёс
20:15 Юбилей Тамары Синявской. Концерт в Большом зале Московской консерватории, 1986 год
21:10 «Сцены из жизни». К юбилею Тамары Синявской. 4-я серия - «Тамара, Лена и Маквалочка»
21:40 Спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?»
00:15 Спрут. 4-я серия
01:20 Мастера исполнительского искусства. Юджа Ванг
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 29-я серия
05:10 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 7-я серия
05:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 8-я серия
06:30 Пятница News. 113-я серия
07:00 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
08:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
09:10 Секреты на кухне. Сезон 1. 4-я серия - «Вторая жизнь»
10:20 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
11:30 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
12:40 Адская кухня. Сезон 4. 4-я серия
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 56-я серия - «Свадьба-вечеринка VS Свадьба с татарским колоритом»
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия - «Свадьба на берегу моря VS Классическая свадьба»
19:00 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия
20:40 Четыре жены. Сезон 1. 1-я серия - «Жена-огонь, пофигистка, творец и любовница»
23:00 Секреты на кухне. Сезон 1. 16-я серия - «Суперфуд»
00:00 Полеты во сне и наяву
01:30 Пятница News. 115-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 7-я серия
02:30 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 8-я серия
03:10 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»
04:00 Пятница News. 114-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
Программа передач на 7 июля
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:55 Кулинар. 15-я - 18-я серии
10:00 Новости
10:10 Кулинар. 18-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:25 Назад в будущее
22:20 Всемирные игры разума
22:50 Любовь в СССР
00:25 Любимые актеры 2.0
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Близнецы
02:40 Новости
02:55 [Не]Фантастика
03:05 С миру по нитке
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.