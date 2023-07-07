Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 июля 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 7 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Программа передач ТВ на 7 июля 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года-2023»

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:05 Гиена Европы

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Удивительные люди. Лучшее

23:55 Легенда №17

02:10 Куда уходят дожди



ТВЦ



04:35 Михаил Козаков. Почти семейная драма

05:15 Мой герой. Сергей Никоненко

06:00 Настроение

08:00 Фактор БЕZ опасности. Наезды на пешеходов, в том числе вне пешеходного перехода

08:30 Вопреки очевидному. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Вопреки очевидному. 4-я серия

12:30 Прогулки со смертью. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Прогулки со смертью. 3-я - 4-я серии

17:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП по причине съезда с дороги

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Роковое sms. 1-я - 2-я серии

20:00 Парижская тайна. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Приключения

00:35 Женатый холостяк

02:00 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Береговая охрана-2. «Все за одного». 1-я - 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я серии, «Вражда». 1-я - 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я серии, «Вражда». 1-я - 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Скорая помощь. 9-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Зимородок. 26-я - 28-я серии

19:00 Сегодня

20:00 Пазл. 9-я - 12-я серии

00:20 Авторитеты

01:15 Захар Прилепин. Уроки русского

01:30 Квартирный вопрос

02:35 Гончие-6. «Стрельба по колесам». 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. «Сезонное обострение». 1-я - 2-я части

06:55 Львиная доля

09:00 Известия

09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пропавший без вести. 4-я серия

13:45 Пасечник. «Дело о коллекторах». 1-я - 2-я части

15:35 Пасечник. «Старые долги Макарыча». 1-я - 2-я части

17:30 Известия

18:00 След. Темный ритуал

18:50 След. Проклятый клад графа Обнорского

19:40 След. Бритва оккама

20:35 След. Свинг со смертью

21:25 След. Ячейка общества

22:20 След. Очевидность

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Юрий Никулин. С улыбкой по жизни

01:00 Они потрясли мир. Татьяна Буланова. Ясный мой свет

01:45 Условный мент-4. Потомок императора

02:30 Условный мент-4. Колесо возмездия

03:10 Условный мент-4. Симона

03:50 Условный мент-4. Административный ресурс

04:35 Условный мент-4. Мелодия любви



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Странный ребёнок». «Не очень верные друзья»

12:45 Порча. Пелена

13:15 Знахарка

13:50 Верну любимого. Не твоя

14:25 Голоса ушедших душ. Свет в окне

15:00 Её секрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Плохая дочь. 1-я - 4-я серии

22:45 Понять. Простить. «Странный ребёнок». «Не очень верные друзья»

23:55 Порча. Пелена

00:20 Знахарка

00:45 Верну любимого. Не твоя

01:15 Голоса ушедших душ. Свет в окне

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:20 «Шоу «Студия Союз». 14-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 6. 165-я - 167-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 43-я серия

09:00 СашаТаня. 81-я - 95-я серии

16:30 День города

18:15 Отчаянные дольщики

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 783-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия

23:00 Галустян плюс. 8-я серия

23:30 Галустян плюс. 10-я серия

00:00 Большой папа

01:40 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 74-я серия

02:30 Импровизация. Команды. 1-я серия

03:20 «Шоу «Студия Союз». 13-я серия

04:05 «Шоу «Студия Союз». 17-я серия

04:50 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия



СТС



03:45 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Простоквашино

07:15 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Взрослым не понять. 7-я серия

09:00 Стать шефом. 7-я серия

11:10 Мэдисон. Крепкая дружба

13:00 Уральские пельмени. Смехbook

14:55 Шоу «Уральских пельменей»

23:00 КликКлак шоу. 5-я серия

00:00 Обратный отсчёт. 9-я серия

01:05 Обратный отсчёт. 8-я серия

02:00 КликКлак шоу. 4-я серия

02:50 Выжить после

04:20 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. КПРФ-Урицк - «Кристалл»

05:15 Специальный репортаж

05:35 Здоровый образ. Фигурное катание

06:00 Спортивный интерес

06:30 Матч! Парад

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:40 Новости

09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

10:05 Небесная грация

10:25 Спортивный век

11:25 Смешанные единоборства. UFC. Конор Макгрегор

12:15 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Дж. Гейджи

12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Спортивный интерес

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир

19:10 Все на Матч!

19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир

20:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Б. Ортега

00:10 Вы это видели

01:10 Спортивный век

02:10 Территория спорта

02:40 Новости

02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Падение ангела

22:20 Один путь

00:05 Соль. Кипелов

02:20 Пропавшая

03:50 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я и 8-я серии

08:40 Шел четвертый год войны...

09:00 Новости дня

09:20 Шел четвертый год войны...

11:00 Отряд специального назначения. 5-я серия

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:05 Золотая мина

16:55 Команда 8. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:45 Команда 8. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Олег Газманов

00:15 Инспектор уголовного розыска

01:50 Будни уголовного розыска

03:20 Тревожный месяц вересень

04:55 Группа «А». Охота на шпионов



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Бове

07:00 Легенды мирового кино. Валентина Серова

07:30 Новости культуры

07:35 Колонна для Императора

08:25 Жизнь и судьба

08:45 Про кота...

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

11:20 Спрут. 4-я серия

12:30 Новости культуры

12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

13:25 Леди Сапиенс

14:25 Когда мне будет 54 года

15:50 Первые в мире. «Синяя птица« Грачева

16:05 Спектакль «Арктур - гончий пес«

17:00 Новости культуры

17:15 Мастера исполнительского искусства. Иван Фишер

18:00 Забытое ремесло. Половой

18:15 Нина Дорлиак. Высокие ноты

19:00 Смехоностальгия. Взрослые и дети

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Ветлужский след. Версия

20:35 Линия жизни. К 85-летию Николая Немоляева

21:30 Курьер

22:55 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

23:20 Дорога на Бали

00:55 Мастера исполнительского искусства. Иван Фишер

01:40 Искатели. Ветлужский след. Версия

02:25 «Что там, под маской?». «Дочь великана»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино

05:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 9-я - 10-я серии

07:20 Пятница News. 114-я серия

07:50 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»

10:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

11:00 Умнее всех. Сезон 1. 11-я серия

12:40 Адская кухня. Сезон 4. 5-я серия

14:50 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»

16:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»

17:00 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»

18:20 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»

19:30 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»

20:40 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»

22:00 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»

23:00 Легенда о зеленом рыцаре

01:30 Пятница News. 116-я серия

01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 9-я - 10-я серии

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 2-я серия - «Жуковский. Лина»

04:00 Пятница News. 115-я серия

04:30 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

04:35 Простоквашино



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

08:10 Дела судебные. Битва за будущее

09:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните!

11:05 Дела судебные. Битва за будущее

12:00 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:10 Дела судебные. Битва за будущее

15:05 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Приговор!?

17:10 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Женитьба Бальзаминова

21:30 Жестокий романс

00:10 Неисправимый лгун

01:30 Цирк

03:00 Сельская учительница

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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