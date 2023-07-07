Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 7 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 7 июля 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ежегодная церемония вручения премии «Шансон года-2023»
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:05 Гиена Европы
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Удивительные люди. Лучшее
23:55 Легенда №17
02:10 Куда уходят дожди
ТВЦ
04:35 Михаил Козаков. Почти семейная драма
05:15 Мой герой. Сергей Никоненко
06:00 Настроение
08:00 Фактор БЕZ опасности. Наезды на пешеходов, в том числе вне пешеходного перехода
08:30 Вопреки очевидному. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Вопреки очевидному. 4-я серия
12:30 Прогулки со смертью. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Прогулки со смертью. 3-я - 4-я серии
17:00 Фактор БЕZ опасности. ДТП по причине съезда с дороги
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Роковое sms. 1-я - 2-я серии
20:00 Парижская тайна. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Приключения
00:35 Женатый холостяк
02:00 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Береговая охрана-2. «Все за одного». 1-я - 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я серии, «Вражда». 1-я - 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Принц». 1-я - 2-я серии, «Вражда». 1-я - 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Скорая помощь. 9-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Зимородок. 26-я - 28-я серии
19:00 Сегодня
20:00 Пазл. 9-я - 12-я серии
00:20 Авторитеты
01:15 Захар Прилепин. Уроки русского
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Гончие-6. «Стрельба по колесам». 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. «Сезонное обострение». 1-я - 2-я части
06:55 Львиная доля
09:00 Известия
09:30 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пропавший без вести. 4-я серия
13:45 Пасечник. «Дело о коллекторах». 1-я - 2-я части
15:35 Пасечник. «Старые долги Макарыча». 1-я - 2-я части
17:30 Известия
18:00 След. Темный ритуал
18:50 След. Проклятый клад графа Обнорского
19:40 След. Бритва оккама
20:35 След. Свинг со смертью
21:25 След. Ячейка общества
22:20 След. Очевидность
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Юрий Никулин. С улыбкой по жизни
01:00 Они потрясли мир. Татьяна Буланова. Ясный мой свет
01:45 Условный мент-4. Потомок императора
02:30 Условный мент-4. Колесо возмездия
03:10 Условный мент-4. Симона
03:50 Условный мент-4. Административный ресурс
04:35 Условный мент-4. Мелодия любви
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Странный ребёнок». «Не очень верные друзья»
12:45 Порча. Пелена
13:15 Знахарка
13:50 Верну любимого. Не твоя
14:25 Голоса ушедших душ. Свет в окне
15:00 Её секрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Плохая дочь. 1-я - 4-я серии
22:45 Понять. Простить. «Странный ребёнок». «Не очень верные друзья»
23:55 Порча. Пелена
00:20 Знахарка
00:45 Верну любимого. Не твоя
01:15 Голоса ушедших душ. Свет в окне
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:20 «Шоу «Студия Союз». 14-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 6. 165-я - 167-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 16-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 43-я серия
09:00 СашаТаня. 81-я - 95-я серии
16:30 День города
18:15 Отчаянные дольщики
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 769-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 783-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 770-я серия
23:00 Галустян плюс. 8-я серия
23:30 Галустян плюс. 10-я серия
00:00 Большой папа
01:40 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 74-я серия
02:30 Импровизация. Команды. 1-я серия
03:20 «Шоу «Студия Союз». 13-я серия
04:05 «Шоу «Студия Союз». 17-я серия
04:50 Импровизация. Сезон 6. 168-я серия
СТС
03:45 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Простоквашино
07:15 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Взрослым не понять. 7-я серия
09:00 Стать шефом. 7-я серия
11:10 Мэдисон. Крепкая дружба
13:00 Уральские пельмени. Смехbook
14:55 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 КликКлак шоу. 5-я серия
00:00 Обратный отсчёт. 9-я серия
01:05 Обратный отсчёт. 8-я серия
02:00 КликКлак шоу. 4-я серия
02:50 Выжить после
04:20 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. КПРФ-Урицк - «Кристалл»
05:15 Специальный репортаж
05:35 Здоровый образ. Фигурное катание
06:00 Спортивный интерес
06:30 Матч! Парад
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:40 Новости
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:05 Небесная грация
10:25 Спортивный век
11:25 Смешанные единоборства. UFC. Конор Макгрегор
12:15 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Дж. Гейджи
12:35 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Спортивный интерес
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир
19:10 Все на Матч!
19:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. Прямой эфир
20:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Б. Ортега
00:10 Вы это видели
01:10 Спортивный век
02:10 Территория спорта
02:40 Новости
02:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Падение ангела
22:20 Один путь
00:05 Соль. Кипелов
02:20 Пропавшая
03:50 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я и 8-я серии
08:40 Шел четвертый год войны...
09:00 Новости дня
09:20 Шел четвертый год войны...
11:00 Отряд специального назначения. 5-я серия
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:05 Золотая мина
16:55 Команда 8. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:45 Команда 8. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Олег Газманов
00:15 Инспектор уголовного розыска
01:50 Будни уголовного розыска
03:20 Тревожный месяц вересень
04:55 Группа «А». Охота на шпионов
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Бове
07:00 Легенды мирового кино. Валентина Серова
07:30 Новости культуры
07:35 Колонна для Императора
08:25 Жизнь и судьба
08:45 Про кота...
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
11:20 Спрут. 4-я серия
12:30 Новости культуры
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
13:25 Леди Сапиенс
14:25 Когда мне будет 54 года
15:50 Первые в мире. «Синяя птица« Грачева
16:05 Спектакль «Арктур - гончий пес«
17:00 Новости культуры
17:15 Мастера исполнительского искусства. Иван Фишер
18:00 Забытое ремесло. Половой
18:15 Нина Дорлиак. Высокие ноты
19:00 Смехоностальгия. Взрослые и дети
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Ветлужский след. Версия
20:35 Линия жизни. К 85-летию Николая Немоляева
21:30 Курьер
22:55 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
23:20 Дорога на Бали
00:55 Мастера исполнительского искусства. Иван Фишер
01:40 Искатели. Ветлужский след. Версия
02:25 «Что там, под маской?». «Дочь великана»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 9-я - 10-я серии
07:20 Пятница News. 114-я серия
07:50 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
08:50 Секреты на кухне. Сезон 1. 8-я серия - «Мука»
10:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
11:00 Умнее всех. Сезон 1. 11-я серия
12:40 Адская кухня. Сезон 4. 5-я серия
14:50 На ножах. Сезон 8. 9-я серия - «Подольск. Утёсoff»
16:00 На ножах. Сезон 8. 14-я серия - «Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой»
17:00 На ножах. Сезон 8. 10-я серия - «Александров. Ложки-кружки»
18:20 На ножах. Сезон 8. 13-я серия - «Санкт-Петербург. Две долмы»
19:30 На ножах. Сезон 8. 12-я серия - «Электросталь. Амстердам моментс»
20:40 На ножах. Сезон 8. 17-я серия - «Адлер. Тамада»
22:00 На ножах. Сезон 8. 21-я серия - «Домодедово. Мёд Плюс»
23:00 Легенда о зеленом рыцаре
01:30 Пятница News. 116-я серия
01:50 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 9-я - 10-я серии
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 2-я серия - «Жуковский. Лина»
04:00 Пятница News. 115-я серия
04:30 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
08:10 Дела судебные. Битва за будущее
09:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните!
11:05 Дела судебные. Битва за будущее
12:00 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Приговор!?
17:10 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Женитьба Бальзаминова
21:30 Жестокий романс
00:10 Неисправимый лгун
01:30 Цирк
03:00 Сельская учительница
04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.