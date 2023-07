Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.





Программа передач ТВ на 8 июля 2023



Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Ким Филби. Тайная война

14:10 Конец операции «Резидент«

16:55 «Султанат Оман. Аравийское чудо». Фильм 1-й

18:00 Вечерние новости

18:20 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт

19:55 «Кто хочет стать миллионером?»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Одна душа на двоих

23:05 «Отель «Гранд Будапешт». Четыре премии «Оскар»

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Республика Мордовия

09:00 Формула еды. Клубника

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Стенограмма судьбы. 9-я - 12-я серии

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! День семьи, любви и верности

20:00 Вести

21:00 Скоро будет счастье

01:05 Абриколь



ТВЦ



05:00 Петровка, 38

05:15 Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья Шевель

05:55 Мой белый и пушистый

07:30 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Абрамцево. Мифические существа в культуре русского средневековья

08:00 «Случится же такое!» Юмористический концерт

09:35 Роковое sms. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:45 Большая семья

13:50 Любовь вне конкурса. 1-я серия

14:30 События

14:45 Любовь вне конкурса. 2-я - 4-я серии

17:25 Женщина наводит порядок. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Обыкновенный нацизм

22:45 Расписные звезды

23:25 Обжалованию не подлежит. Гад

00:05 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро

00:45 Специальный репортаж. Точка уязвимости

01:10 Хватит слухов! 82-я серия

01:40 Прощание. Арчил Гомиашвили

02:20 Вопреки очевидному. 1-я - 4-я серии



НТВ



02:35 Гончие-6. «Стрельба по колесам», 1-я - 4-я серии

05:30 Возвращение Мухтара-2. Живая мишень

06:20 Тонкая штучка

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Модный vs Народный

14:20 Своя игра

15:20 Игры разумов

16:00 Сегодня

16:25 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:25 Секрет на миллион. Отцы звезд

21:30 Просто праздник!

23:00 Маска

02:25 Дачный ответ

03:15 Гончие-6. «Ящик Пандоры», 1-я и 2-я серии

04:45 Возвращение Мухтара-2. Гитара



Пятый канал



05:00 Условный мент-4. Мелодия любви

05:15 Условный мент-4. Незавидная доля

05:55 Условный мент-4. Настоящий полковник

06:35 Условный мент-4. Тыловая крыса

07:25 Условный мент-3. Гейша

08:15 Условный мент-3. Дама Пик

09:05 Условный мент-3. Отцы и дети

10:05 Условный мент-3. Врачебный долг

10:50 Условный мент-3. Тайное становится явным

11:45 Условный мент-3. Преступление Михалыча

12:40 Условный мент-3. Наследница империи

13:35 Условный мент-3. Грехи молодости

14:30 Условный мент-3. Доставка на дом

15:25 Условный мент-3. Должники

16:20 Условный мент-3. Суд присяжных

17:15 Условный мент-3. Последнее дефиле

18:15 След. Пепел Прометея

19:05 След. Другое поколение

19:55 След. Фейковые подруги

20:40 След. Общественно - полезный труп

21:25 След. Пропавшие

22:25 След. Последняя охота

23:10 След. Ошибка адвоката

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. Без права на ошибку

03:05 Прокурорская проверка. Нерожденный

04:00 Прокурорская проверка. Взрыв



Домашний



04:10 По делам несовершеннолетних

05:45 Истерзанная. 111-я серия

06:30 Истерзанная. 112-я - 116-я серии

10:40 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии

14:35 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

19:00 Удержи меня

22:50 Моя мама. 45-я - 49-я серии

02:45 Сестренка

04:15 6 кадров

04:25 Знать будущее. Жизнь после Ванги



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 6. 168-я - 170-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 17-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия

09:00 Битва экстрасенсов. 316-я - 321-я серии

18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 32-я серия

19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 28-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 21-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 53-я серия

00:00 Жених

01:50 Импровизация. Команды. 2-я - 3-я серии

03:20 «Шоу «Студия Союз». 18-я - 19-я серии

04:55 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия



СТС



04:20 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Отель у овечек. 56-я серия

07:40 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 264-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 265-я серия

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:00 Астерикс. Земля Богов

12:40 Как стать викингом

14:40 Тим Талер, или Проданный смех

16:45 Дедушка нелёгкого поведения

18:40 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами

21:00 1+1

23:20 2+1

01:40 Выжить после

04:00 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала

05:15 Небесная грация

05:35 География спорта. Москва

06:00 Смешанные единоборства. One FC

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:55 Реальный Рокки

11:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

13:10 Все на Матч!

13:25 Футбол. Братский Кубок. ЦСКА - «Динамо». Прямой эфир

15:35 Новости

15:40 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

16:40 Футбол. МКС-2023. 2Drots - Broke Boys. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Црвена Звезда». Прямой эфир

21:40 Все на Матч!

22:20 Новости

22:25 Бокс. Кубок Победы. Прямой эфир

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Коринтианс». Прямой эфир

02:35 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Фламенго». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Украина: секреты наемников НАТО

18:00 Засекреченные списки. Патологический лжец: 5 фейков Зеленского

19:00 Крепкий орешек

21:40 Крепкий орешек 2

00:00 Крепкий орешек 3: Возмездие

02:25 Смертный приговор

04:05 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Группа «А». Охота на шпионов

06:00 Мы из джаза

07:35 Чужая родня

08:00 Новости дня

08:15 Чужая родня

09:55 Новые приключения неуловимых

11:40 Легенды музыки. Юрий Энтин

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дорогие сердцу и не только. Вещи времен СССР

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов

14:30 Легенды науки. Ростислав Алексеев

15:20 Время героев

16:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 1-й

19:00 Новости дня

19:25 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии

00:45 Родина ждет

03:00 Два года над пропастью

04:40 Последний штурмовик



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Василий Гроссман «Сикстинская мадонна»

07:05 Мультфильмы. «Радуга«. «Лиса и Медведь». «Кораблик». «Кот в сапогах». «Василиса Прекрасная»

08:10 Сорока-воровка

09:30 Классная тема! Космос

10:00 Новости культуры

10:15 Тайны старого чердака. Знакомство

10:45 Курьер

12:10 «Курьер». Мы перебесимся и будем такими же, как вы»

12:50 Даты, определившие ход истории. 399 год до нашей эры. Суд над Сократом

13:20 Владимир Сутеев

14:00 «Мешок яблок». «Петя и Красная Шапочка»

14:40 Большой балет. Визитка

17:10 Острова. 85 лет со дня рождения Андрея Мягкова

17:50 Гараж

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. 60 лет Дмитрию Певцову

20:40 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

23:00 Банда честных

00:45 Страна птиц. Год цапли

01:40 Искатели. Мертвые земли Коровьего острова

02:25 Мультфильмы. «Жил-был Козявин». «Знакомые картинки». «Ночь на Лысой горе»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы

05:40 Пятница News. 115-я серия

06:05 Простоквашино

06:25 Тайны Медовой долины

06:45 Простоквашино

07:40 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край 2»

09:00 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»

10:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 32-я серия - «Свадьба с морскими деликатесами VS Классическая свадьба»

12:20 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия - «Фитнес-жена, госпожа, активная и надежная»

14:40 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 41-я серия - «Народно-готический панк VS Классическая свадьба»

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»

23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия

03:00 Пятница News. 115-я серия

03:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

04:30 Пятница News. 115-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:40 Время возможностей

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Мягкова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Мультфильмы

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Погода в мире

10:10 Жестокий романс

13:00 Деревенский роман. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Деревенский роман. 4-я - 6-я серии

18:30 Новости

18:45 Деревенский роман. 6-я - 16-я серии

03:15 Свинарка и пастух

04:40 Аринка



Время начала передач - московское.