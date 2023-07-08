Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 июля 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 июля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 8 июля 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Ким Филби. Тайная война
14:10 Конец операции «Резидент«
16:55 «Султанат Оман. Аравийское чудо». Фильм 1-й
18:00 Вечерние новости
18:20 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
19:55 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Одна душа на двоих
23:05 «Отель «Гранд Будапешт». Четыре премии «Оскар»
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Республика Мордовия
09:00 Формула еды. Клубника
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Стенограмма судьбы. 9-я - 12-я серии
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! День семьи, любви и верности
20:00 Вести
21:00 Скоро будет счастье
01:05 Абриколь
ТВЦ
05:00 Петровка, 38
05:15 Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья Шевель
05:55 Мой белый и пушистый
07:30 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Абрамцево. Мифические существа в культуре русского средневековья
08:00 «Случится же такое!» Юмористический концерт
09:35 Роковое sms. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:45 Большая семья
13:50 Любовь вне конкурса. 1-я серия
14:30 События
14:45 Любовь вне конкурса. 2-я - 4-я серии
17:25 Женщина наводит порядок. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Обыкновенный нацизм
22:45 Расписные звезды
23:25 Обжалованию не подлежит. Гад
00:05 Хроники перелома. Горбачёв против Политбюро
00:45 Специальный репортаж. Точка уязвимости
01:10 Хватит слухов! 82-я серия
01:40 Прощание. Арчил Гомиашвили
02:20 Вопреки очевидному. 1-я - 4-я серии
НТВ
02:35 Гончие-6. «Стрельба по колесам», 1-я - 4-я серии
05:30 Возвращение Мухтара-2. Живая мишень
06:20 Тонкая штучка
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Модный vs Народный
14:20 Своя игра
15:20 Игры разумов
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:25 Секрет на миллион. Отцы звезд
21:30 Просто праздник!
23:00 Маска
02:25 Дачный ответ
03:15 Гончие-6. «Ящик Пандоры», 1-я и 2-я серии
04:45 Возвращение Мухтара-2. Гитара
Пятый канал
05:00 Условный мент-4. Мелодия любви
05:15 Условный мент-4. Незавидная доля
05:55 Условный мент-4. Настоящий полковник
06:35 Условный мент-4. Тыловая крыса
07:25 Условный мент-3. Гейша
08:15 Условный мент-3. Дама Пик
09:05 Условный мент-3. Отцы и дети
10:05 Условный мент-3. Врачебный долг
10:50 Условный мент-3. Тайное становится явным
11:45 Условный мент-3. Преступление Михалыча
12:40 Условный мент-3. Наследница империи
13:35 Условный мент-3. Грехи молодости
14:30 Условный мент-3. Доставка на дом
15:25 Условный мент-3. Должники
16:20 Условный мент-3. Суд присяжных
17:15 Условный мент-3. Последнее дефиле
18:15 След. Пепел Прометея
19:05 След. Другое поколение
19:55 След. Фейковые подруги
20:40 След. Общественно - полезный труп
21:25 След. Пропавшие
22:25 След. Последняя охота
23:10 След. Ошибка адвоката
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Прокурорская проверка. Без права на ошибку
03:05 Прокурорская проверка. Нерожденный
04:00 Прокурорская проверка. Взрыв
Домашний
04:10 По делам несовершеннолетних
05:45 Истерзанная. 111-я серия
06:30 Истерзанная. 112-я - 116-я серии
10:40 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии
14:35 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
19:00 Удержи меня
22:50 Моя мама. 45-я - 49-я серии
02:45 Сестренка
04:15 6 кадров
04:25 Знать будущее. Жизнь после Ванги
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 6. 168-я - 170-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 17-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 44-я серия
09:00 Битва экстрасенсов. 316-я - 321-я серии
18:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 32-я серия
19:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 28-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 21-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 53-я серия
00:00 Жених
01:50 Импровизация. Команды. 2-я - 3-я серии
03:20 «Шоу «Студия Союз». 18-я - 19-я серии
04:55 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия
СТС
04:20 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Отель у овечек. 56-я серия
07:40 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 264-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 265-я серия
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:00 Астерикс. Земля Богов
12:40 Как стать викингом
14:40 Тим Талер, или Проданный смех
16:45 Дедушка нелёгкого поведения
18:40 Шутки в сторону-2. Миссия в Майами
21:00 1+1
23:20 2+1
01:40 Выжить после
04:00 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала
05:15 Небесная грация
05:35 География спорта. Москва
06:00 Смешанные единоборства. One FC
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:55 Реальный Рокки
11:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
13:10 Все на Матч!
13:25 Футбол. Братский Кубок. ЦСКА - «Динамо». Прямой эфир
15:35 Новости
15:40 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
16:40 Футбол. МКС-2023. 2Drots - Broke Boys. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» - «Црвена Звезда». Прямой эфир
21:40 Все на Матч!
22:20 Новости
22:25 Бокс. Кубок Победы. Прямой эфир
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Минейро» - «Коринтианс». Прямой эфир
02:35 Еврофутбол 2022-2023. Лучшие голы сезона
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Фламенго». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Украина: секреты наемников НАТО
18:00 Засекреченные списки. Патологический лжец: 5 фейков Зеленского
19:00 Крепкий орешек
21:40 Крепкий орешек 2
00:00 Крепкий орешек 3: Возмездие
02:25 Смертный приговор
04:05 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Группа «А». Охота на шпионов
06:00 Мы из джаза
07:35 Чужая родня
08:00 Новости дня
08:15 Чужая родня
09:55 Новые приключения неуловимых
11:40 Легенды музыки. Юрий Энтин
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Дорогие сердцу и не только. Вещи времен СССР
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов
14:30 Легенды науки. Ростислав Алексеев
15:20 Время героев
16:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Фильм 1-й
19:00 Новости дня
19:25 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии
00:45 Родина ждет
03:00 Два года над пропастью
04:40 Последний штурмовик
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Василий Гроссман «Сикстинская мадонна»
07:05 Мультфильмы. «Радуга«. «Лиса и Медведь». «Кораблик». «Кот в сапогах». «Василиса Прекрасная»
08:10 Сорока-воровка
09:30 Классная тема! Космос
10:00 Новости культуры
10:15 Тайны старого чердака. Знакомство
10:45 Курьер
12:10 «Курьер». Мы перебесимся и будем такими же, как вы»
12:50 Даты, определившие ход истории. 399 год до нашей эры. Суд над Сократом
13:20 Владимир Сутеев
14:00 «Мешок яблок». «Петя и Красная Шапочка»
14:40 Большой балет. Визитка
17:10 Острова. 85 лет со дня рождения Андрея Мягкова
17:50 Гараж
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. 60 лет Дмитрию Певцову
20:40 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
23:00 Банда честных
00:45 Страна птиц. Год цапли
01:40 Искатели. Мертвые земли Коровьего острова
02:25 Мультфильмы. «Жил-был Козявин». «Знакомые картинки». «Ночь на Лысой горе»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы
05:40 Пятница News. 115-я серия
06:05 Простоквашино
06:25 Тайны Медовой долины
06:45 Простоквашино
07:40 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край 2»
09:00 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»
10:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 32-я серия - «Свадьба с морскими деликатесами VS Классическая свадьба»
12:20 Четыре жены. Сезон 1. 6-я серия - «Фитнес-жена, госпожа, активная и надежная»
14:40 Четыре жены. Сезон 1. 5-я серия - «Жена-движок, любимая, хозяйка и просто жена»
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба на пляже VS Татарские традиции»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 41-я серия - «Народно-готический панк VS Классическая свадьба»
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия - «Сказочное торжество VS Свадьба в романтическом стиле»
23:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
03:00 Пятница News. 115-я серия
03:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
04:30 Пятница News. 115-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:40 Время возможностей
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею А. Мягкова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Мультфильмы
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Погода в мире
10:10 Жестокий романс
13:00 Деревенский роман. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Деревенский роман. 4-я - 6-я серии
18:30 Новости
18:45 Деревенский роман. 6-я - 16-я серии
03:15 Свинарка и пастух
04:40 Аринка
Время начала передач - московское.